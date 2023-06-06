Каннский кинофестиваль готовится к открытию, забастовкам и скандалам. Рассказываем, чем в этом году удивляет Круазет

Этим вечером состоится официальное открытие 77-го Каннского кинофестиваля. Все члены жюри, включая президента Грету Гервиг, соберутся на набережной Круазет, чтобы открыть смотр. Сегодня на дорожке ожидаем Леа Сейду, Луи Гарреля и Аню Тейлор-Джой, а позже в течение десяти дней смотрим новые фильмы Фрэнсиса Форда Копполы, Кирилла Серебренникова и Пола Шредера. Церемония открытия почти каждый год проходит с рукой на пульсе: работники фестиваля бастуют из-за низких зарплат, устраивают демонстрации на красных дорожках и пытаются осветить классовое разделение киноиндустрии. Этот год не стал исключением.

Побег иранского режиссера

Мохаммад Расулоф

Так, за несколько дней до начала фестиваля появилась новость о тюремном заключении иранского режиссера Мохаммада Расулофа. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, порке плетьми и конфискации всего имущества. Причинами этому стали призывы режиссера не применять насилие против протестующего населения страны, а также съемки фильмов в обход полного запрета на творческую деятельность.

В прошлом году Расулоф должен был быть в составе жюри программы «Особый взгляд», однако этому помешал запрет на выезд из Ирана. В этом году иранские власти пытались снять фильм «Семя священного инжира» с участия в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Но за день до начала фестиваля появилась новость о том, что Расулоф покинул страну и сейчас благополучно находится в Европе. Представители его команды надеются, что режиссеру удастся лично представить свой фильм на фестивале.

#MeToo-скандал

Тьерри Фремо и Айрис Кноблох на пресс-конференции

Также за пару дней до открытия смотра в сети появился слух, что во время фестиваля издание Mediapart обнародует список с влиятельными людьми из киноиндустрии Франции, обвиняемыми в сексуализированных домогательствах. На фоне этих спекуляций директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо обратился к прессе во время конференции накануне открытия фестиваля. Фремо заверил, что он и президент Айрис Кноблох (бывший гендиректор WarnerMedia) заранее позаботились о том, чтобы в этом году не было никаких опасных ситуаций. Также он сказал, что продолжающаяся полемика не имеет ничего общего с событием. «В прошлом году, как вы знаете, у нас было несколько противоречивых ситуаций, и поэтому в этом году мы решили провести фестиваль без полемики, чтобы убедиться, что главный интерес для всех нас здесь — это кино. Так что, если и будут другие споры, нас это не касается», — сказал Фремо.

Забастовка персонала

В этом году также снова ожидаются волнения от французского коллектива Sous les écrans la dèche («Бедность за ширмами»), который представляет интересы работников, сотрудничающих с Каннским кинофестивалем в качестве фрилансеров. Сюда входят, например, водители, киномеханики и люди, отвечающие за кейтеринг.

Во Франции существует уникальная система, позволяющая внештатным работникам кино- и телеиндустрии получать пособия или компенсации в период безработицы. Эти выплаты теперь могут получить только те, кто отработал определенное количество часов в течение года. Коллектив выступает против такого изменения в трудовой политике. PR-менеджер «Двухнедельника режиссеров» Жан-Шарль Кану и член Sous les écrans la dèche считает: это приведет к тому, что 80% работников вынуждены будут уволиться, поскольку не смогут обеспечить себе жизнь, работая на Канны. Более того, французское правительство ранее уже вдвое сократило размер выплачиваемых работникам компенсаций.

На прошлой неделе пресс-офис Каннского кинофестиваля опубликовал официальное заявление в связи с угрозами многочисленных забастовок, в котором призвал все стороны объединиться за столом переговоров. «Столкнувшись с этой ситуацией, мы надеемся, что решения будут найдены. Мы готовы создать условия для долгосрочного диалога и поддержать их», — говорится в письме от организаторов.

Обстановка вокруг фестиваля становится все более острой. Ждем долгожданной церемонии открытия, на которой жюри вручит почетную «Золотую пальмовую ветвь» актрисе Мэрил Стрип за вклад в развитие мирового кинематографа, и продолжим пристально следить за Каннским смотром в нашем спецпроекте.

Автор: Денис Шустов, Кира Голубева

Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images, Marc Piasecki / WireImage / Getty Images, Pascal Le Segretain / Getty Images, Andreas Rentz / Getty Images