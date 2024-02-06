«Золото Рейна» Фатиха Акина: лихой байопик звезды немецкого гангста-рэпа Хатара

Самый известный и популярный в России немецкий режиссер экранизировал богатую на удивительные события биографию рэпера Хатара. В Германии музыкант — большая знаменитость, но, даже если вы не слышали ни одного его трека, не беда. Фильм, который выходит в российский прокат, можно смотреть и как увлекательную гангстерскую сагу, в которой комедии больше, чем драмы, а многие реальные факты выглядят настолько безумно, что кажутся сценарным вымыслом.

Ксения Реутова Журналистка, кинокритик

Гивар Хаджаби, он же будущий рэпер Хатар, родился в Иране и в Германию приехал беженцем. Его отец, курдский композитор Эгбал Хаджаби, вместе с женой вынужден был бежать из страны после Исламской революции и начавшейся через год ирано-иракской войны. Сначала семья жила во Франции, а потом перебралась в западногерманский Бонн.

Гивар (в подростковом возрасте его играет Илиес Рауль, во взрослом — Эмилио Сакрая; актеры приходятся друг другу сводными братьями) растет в типичном мигрантском гетто, где действует одно простое правило: либо ты, либо тебя. Герой не хочет ни прогибаться, ни жить в нищете. Поэтому он тягает штангу, боксирует без перчаток, приторговывает порнографией и наркотиками. В итоге, конечно, из чушпана становится пацаном, получая у местных почетное прозвище Хатар, в переводе с курдского — «опасный». Параллельно с криминалом Гивар занимается музыкой, начитывая гангста-рэп о нелегкой жизни на злых улицах.

У Фатиха Акина, сына турецких иммигрантов и одного из самых титулованных немецких режиссеров, есть призы всех трех главных международных фестивалей: Каннского, Венецианского и Берлинского. Его карьера стартовала после «Золотого медведя» за «Головой о стену» — душераздирающую драму о сумасшедшей любви немецкого турка и немецкой турчанки из консервативной семьи. Однако «Золото Рейна» не попало ни на один из крупных киносмотров. Все его успехи исключительно кассовые, и в финансовом плане это самый успешный проект Акина.

После просмотра легко понять, почему так получилось. Это действительно не фестивальное кино. Проще всего назвать его жанровым, вот только с конкретным жанром определиться сложно. Это и подробная музыкальная биография (в основе сценария — мемуары Хатара, он же написал саундтрек с мегахитом «Mama war der Mann im Haus»), и энергичный уличный боевик, и залихватская история об ограблении, и комедия про тупых бандитов, причем комедия по-настоящему смешная. В одной из сцен в кадре и вовсе появляются русалки, которые плещутся в водах Рейна и охраняют золото из древнегерманских сказаний о Нибелунгах. Это, очевидно, намек на сказочность всего повествования. Полностью доверять главному рассказчику, гангстеру и сидельцу, точно не стоит, хотя самый неожиданный сюжетный поворот с ограблением набитой золотом инкассаторской машины, как это часто бывает в таких случаях, оказывается не завиральной фантазией, а чистой правдой.

В фильме присутствует полный набор любимых тем Акина. Трудный путь мигранта с пояснением «не мы такие — жизнь такая»: герои ударяются в криминал, потому что в гетто это самый простой и удобный социальный лифт. Поиски дома и идентичности — оказавшись уже во взрослом возрасте на вроде бы родном Ближнем Востоке, персонажи страдают по Германии, а когда их экстрадируют туда из Сирии, радостно вздыхают в духе «Брата 2»: «Домой летим!»

В дебютном фильме Акина «Быстро и без боли» лучшими друзьями были турок, грек и серб — представители национальностей, у которых с исторической точки зрения друг к другу могло бы быть много вопросов. Но для героев все различия стирались тем фактом, что они вместе взрослели в гамбургском районе Альтона. В «Золоте Рейна» Хатар и друзья его детства тоже образуют нерушимый пацанский союз («Твои проблемы — наши проблемы, бро»). Женщины личностей лишены и исполняют функции либо моральных авторитетов, как мама героя, либо ценных трофеев, как его возлюбленная.

Наконец, «кысмет» — судьба, рок, предопределенность событий в жизни человека. В ранних фильмах Акина это турецкое слово буквально лезло в кадр; название Kısmet, например, носил магазинчик героини из «Быстро и без боли». Но уже тогда оно также существовало у режиссера как идея, как ключевой экзистенциальный вопрос, на который предстоит ответить героям. «Золото Рейна» не исключение. В финальном разговоре с отцом Хатар пытается оправдать «кысметом» свои преступления, на что получает строгую отповедь: «Каждый сам определяет свою судьбу».

Фильм снят с размахом. Он наполнен эффектными драками, здесь легко меняются локации, а титры отливают золотом. Настоящий Хатар, вероятно, был в восторге. От реалистичности Акин отказывается в пользу визуального лоска: даже в моменты пыток главный герой не перестает быть красавчиком. Есть эпизоды чистейшего синефильства — иногда полностью оправданные (у любимого Мартина Скорсезе для сцен уличных потасовок немецкий режиссер заимствует хрестоматийные стоп-кадры), иногда не очень. Сцена, в которой за спиной у амстердамского криминального босса начинают молча собираться темнокожие мигранты из конкурирующего клана, отсылает к слету ворон в хичкоковских «Птицах» — по нынешним временам шутка на грани фола.

Основная же мысль Акина проста и понятна. В его картинах, от «Головой о стену» до «Душевной кухни» и «На пределе», всегда отчетливо звучал призыв не отправлять людей с миграционными корнями в кинематографическое или реальное гетто, не отделять их личные истории от истории Германии. Соединяя биографию популярного рэпера с древнегерманскими сказаниями о золоте Рейна и вагнеровским циклом «Кольцо Нибелунга» (музыка Вагнера в фильме, конечно, тоже звучит), режиссер творит новый, современный миф — тот, в котором героя легенд могут звать не Зигфридом или Альберихом, а Гиваром или Хатаром. Вопрос, отрицательный это герой или положительный, остается открытым. Фильм, впрочем, держится на наивной, но заразительной вере в то, что из одного состояния можно перейти в другое. В конце концов, каждый сам определяет свою судьбу.