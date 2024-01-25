«Дом у дороги»: честно сделанный ремейк культового Б-боевика 1980-х

На Amazon Prime Video вышел «Дом у дороги» — ремейк культового фильма про вышибалу, которого когда-то играл Патрик Суэйзи, а теперь Джейк Джилленхол. Среди прочих он дерется с Конором Макгрегором. С подробностями — Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Элвуд Далтон (Джейк Джилленхол) — бывший боец UFC, впавший в депрессию после трагического инцидента в октагоне. Теперь он зарабатывает на жизнь тем, что приходит на подпольные бои и, не вспотев, забирает кассу, поскольку все его знают и никто не хочет с ним драться. Но однажды он принимает более трудозатратное предложение: хозяйка бара (Джессика Уильямс) на одном из островков во Флориде ищет вышибалу, который разобрался бы с досаждающими ей байкерами.

Оригинальный «Дом у дороги» — почти такой же символ поздних 1980-х, как «Грязные танцы» с тем же Патриком Суэйзи; упоительно дурной боевик, который можно (и нужно) пересматривать бесконечно, любуясь на отборные маллеты, ненатурально, но азартно поставленные драки, броманс героя с небритым Сэмом Эллиоттом и противостояние с халтурящим Беном Газзарой. Новая версия в постановке Дага Лаймана, голливудского профи, ставившего фильмы как очень хорошие («Идентификация Борна», «Грань будущего»), так и не очень («Телепорт», «Поступь хаоса»), в деталях отличается от оригинала, но держит марку в главном: она тоже очень глупая и чрезвычайно смотрибельная.

Сюжет и персонажи в общих чертах те же самые, только теперь «Дом у дороги» (здесь это не только тип бара, но и его название) мешает земельной сделке потомственного девелопера и драгдилера (Билли Магнуссен), замученного комплексами перед сидящим в тюрьме папашей. Далтон (из Джеймса переименованный в смешного Элвуда) снова крутит роман с привлекательной медработницей (Даниэла Мелшиор), учит молодежь искусству вышибания, покровительствует малому бизнесу и переходит дорогу коррумпированному шерифу (Жоакин де Альмейда).

Смена эпохи тоже в глаза не бросается: откровенно говоря, год на дворе легко мог по-прежнему быть 1989-м. Даже живая музыка примерно такая же, разве что конкурс «Мисс мокрая футболка» больше не проводится. Изменился, правда, региональный колорит: со Среднего Запада действие переехало во Флориду, и, соответственно, вместо грузовиков — катера, вместо баньки на озере — лодка с крокодилами.

Джейк Джилленхол

Если Суэйзи в этой роли упирал на дзен-невозмутимость (и хай-кики), Джилленхол по обыкновению ставит себе более амбициозные задачи. Может быть, и зря — борьба Далтона со своими демонами в контексте окружающего идиотизма выглядит несколько нелепо. Но легкая нездоровость, которая маячит даже в самых положительных джилленхоловских ролях, пришлась здесь кстати. Он изрекает поменьше глубокомысленных сентенций (вроде «в драке не бывает победителей»), чем Суэйзи, зато более убедительно выглядит, когда собирается вырвать кому-нибудь горло (куда без этого). Не забудем, что артист в отменной физической форме, которую с удовольствием демонстрирует; Джилленхол здесь надевает рубашку реже, чем Тейлор Лотнер в «Сумерках».

Конор Макгрегор, чей кинодебют — главный аттракцион фильма, не всегда надевает даже штаны. Он уместнее смотрелся бы в каком-нибудь фильме Гая Ричи, но и здесь очень хорош. Макгрегор играет злого двойника Далтона — драчуна-маньяка, которого вызывают, когда все прочие возможности исчерпаны. Он без остановки ухмыляется, вращает глазами и хамит всем на своем ирландском наречии. Если Джилленхол дерется с ним на равных благодаря волшебству кинематографа, то Макгрегор крадет у оскаровского номинанта сцены исключительно за счет собственной харизмы.

Конор Макгрегор

Драки получились местами откровенно фантастическими и даже слегка компьютерными, но Лайман (публично поссорившийся с Amazon, когда та не пустила все это великолепие на широкий экран) — большой специалист по экшен-динамике, и, во всяком случае, это весело. Фан-сервис («Be nice!» — рычит Макгрегор главную профессиональную заповедь Далтона-Суэйзи) глаза особенно не режет. С шутками все не так однозначно, но кто включит фильм с такой афишей ради шуток? Главным образом зритель хочет посмотреть на то, как люди, которые ведут себя в баре как Никита Кологривый (и выглядят примерно так же), получают по роже, и этого добра здесь навалом.

Нужен ли был этот ремейк? Не факт. Но честно сделанный фильм как вышибала: пусть будет, когда-нибудь и пригодится.