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Венеция-2023

«Догмен» Люка Бессона: «Джокер» с собаками

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На Кинопоиске появился «Догмен» Люка Бессона, ветерана французского поп-кино. Этот эксцентрический грайндхаус про психопата-паралитика — чистое кинематографическое наслаждение, гарантирует Станислав Зельвенский. Пусть даже и оскорбляющее чье-то чувство прекрасного.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

Дождливой ночью полиция тормозит грузовичок, за рулем которого сидит окровавленный молодой мужчина с парализованными ногами, наряженный Мэрилин Монро, а в фургоне дисциплинированно прячется пара десятков псов. Даг (Калеб Лэндри Джонс) с готовностью раскрывает душу перед психиатром-криминалистом (Джоджо Т. Гиббс): садист-отец держал ребенка в клетке, где тот развил невероятную, почти сверхъестественную эмоциональную связь с собаками.

«Джокер» с собаками» не такая, может быть, блестящая идея, как «Джокер» с котами, но серьезная заявка на успех. Многие из посмотревших фильм или хотя бы трейлер насмешливо проводят эту параллель, но, вообще говоря, легко представить, что Люк Бессон питчил самому себе и своей жене-продюсеру концепцию фильма именно так. Популист до мозга костей, кинематографический Дональд Трамп, Бессон давно миновал пик карьеры, но и сегодня обладает поистине собачим нюхом на истории, которые могут выстрелить. «Догмену» не видать призов и вала благосклонных рецензий (место в венецианском конкурсе выглядит почти что шуткой со стороны отборщиков), но посмотреть на сборы этого фильма будет действительно интересно.

Это грайндхаусная сказка про маленького человека, который, вопреки всем обстоятельствам, находит в себе силы отомстить несправедливой системе — пусть не анархистским бунтом, как комедиант из Готэма, но эффектным, кровавым жестом. Вообще, «Догмен» — фильм аффектированного жеста: взмаха рук, разворота головы, отброшенного локона. Одна из самых коварных идей Бессона — сделать героя кроссдрессером, но вне однозначно сексуального контекста. Даг любит переодеваться в ушедших див и с чувством поет хиты Марлен Дитрих и Эдит Пиаф, и единственное место, где его понимают и принимают, — квир-кабаре. Но он не идентифицирован как гей, например, и, более того, рассказывает нам душещипательную историю о безответной любви к девушке; он Квазимодо рядом с Эсмеральдой. Кроссдрессинг здесь не более чем маркер маргинальности, так же как и инвалидная коляска. Герой существует вне секса и вне гендера — он выбрал собак.

Калеб Лэндри Джонс

Собачья линия, сделанная скорее с абсурдистским юмором, чем со щенячьими нежностями, — то, где Бессон особенно расцветает. Степень взаимопонимания Дага с его четвероногими друзьями такова, что он не только может натравить их на врага, но и, например, отправить на хитроумное ограбление. Вечерами он читает джек-расселам и корги пьесы Шекспира. Они помогают ему готовить. «250 граммов несоленого масла», — командует малоподвижный герой и получает с полки ровно то, что просил.

Вальяжный, андрогинный Джонс переигрывает с объяснимым увлечением — такими ролями не разбрасываются (подробнее об актере мы писали здесь). Кэмповая природа «Догмена» особенно очевидна в его постоянно преувеличенном, манерном перформансе. Бессон, кажется, вдохновлялся не Скорсезе, как автор «Джокера», а Джоном Уотерсом. И по-своему это абсолютно удавшееся кино; видно, что режиссер сделал ровно то, что хотел. Да, это бесстыдно, смехотворно и в нормальной системе ценностей, безусловно, плохо. Но можно ли применять нормальные критерии к фильму, где собачка приносит отрезанный палец в прозрачном пакетике на капот полицейской машины, а ретивый следователь страховой компании (Кристофер Денэм) пересматривает долгими ночами материал с камер наблюдения, пытаясь понять, куда пропали из закрытого дома драгоценности и что за хвостик мелькает в углу кадра?

Калеб Лэндри Джонс

Удовольствие, которое мы получаем от кино, иногда рождается параллельно или даже вопреки нашему чувству прекрасного и пониманию, что дозволено, а что нет. Люк Бессон знает все эти формулы, как никто другой, и можно не сомневаться, ne regrette rien.

Впервые этот материал вышел в сентябре 2023 года в спецпроекте, посвященному Венецианскому фестивалю. 

Смотрите «Догмен» на Кинопоиске в Плюсе. 

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