50 самых ожидаемых зарубежных сериалов 2026 года

История самого добродушного тренера современного телевидения (Джейсон Судейкис) продолжается. Несмотря на то, что финал третьего сезона выглядел как прощание, Apple TV в 2025 году официально запустил в работу четвертый сезон «Теда Лассо». Однако на этот раз вместо мужской команды AFC Richmond в центре внимания окажется женский футбольный коллектив. Вместе с Судейкисом возвращаются Ханна Уоддингэм, Джуно Темпл, Бретт Голдстин, Брендан Хант и Джереми Свифт. Рой Кент, судя по всему, окончательно закрепится в роли тренера, а Тед продолжит искать себя, но уже за пределами стадиона. К актерскому составу также присоединились Таня Рейнольдс («Сексуальное просвещение») и Фэй Марсей («Андор»). Премьера может быть приурочена к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США. Идеальный момент, чтобы снва поверить в командный дух.