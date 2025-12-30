50 самых ожидаемых зарубежных сериалов 2026 года

Экранизации Marvel и DC, спин-оффы «Игры престолов», «Очень странных дел» и «Теории большого взрыва», продолжения «Эйфории», «Клиники» и «Теда Лассо», экранизации киберпанка Уильяма Гибсона и ужасов Стивена Кинга. Рассказываем, какие зарубежные сериалы все будут обсуждать и смотреть на протяжении 2026 года. А самым ожидаемым российским сериалам посвятим отдельный материал.
10 главных оригинальных новинок
Премьера: Prime Video — 4 марта
Детективный сериал Гая Ричи, основанный на романах Энди Лейна о юности Шерлока Холмса (Хиро Файнс Тиффин). Действие разворачивается в 1870-е годы. 19-летний студент Оксфорда, еще не ставший легендарным сыщиком, оказывается втянут в расследование убийства и масштабный заговор. Известно, что Майкрофта сыграет Макс Айронс. В касте также Колин Фёрт, Джозеф Файнс и Наташа Макэлхоун. Первый сезон будет состоять из восьми серий, режиссером и исполнительным продюсером выступает сам Ричи. Он обещает показать, как формировался характер и метод будущего гения дедукции. Фильмы режиссера об известном сыщике («Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней») никак не связаны с сериалом.
«У Марго проблемы с деньгами», мини-сериал
Премьера: Apple TV — 15 апреля
Восьмисерийный сериал A24 и шоураннера Дэвида Э. Келли («Большая маленькая ложь»), экранизация одноименного романа Рут Торп. Сериал расскажет о студентке и начинающей писательнице Марго Милле (Эль Фаннинг), которая остается с младенцем на руках после краткосрочных отношений со своим преподавателем (Майкл Ангарано). Она решает оставить ребенка, вопреки советам окружающих, но понятия не имеет, где взять деньги на его содержание. Оказавшись из-за долгов на грани выселения, Марго переезжает к отцу (Ник Офферман), а затем создает аккаунт на OnlyFans. Неожиданную помощь она получает от папы — бывшего рестлера, чьи советы о работе с аудиторией стремительно делают девушку популярной. Мишель Пфайффер сыграет мать Марго, а Николь Кидман — медиатора колледжа.
Премьера: HBO Max / BBC — без даты
Шестисерийный британский мини-сериал Ричарда Гэдда, создателя «Олененка», который специально для это драмы нарастил мышцы и отпустил густую бороду. В центре сюжета — друзья детства Рубен (Ричард Гэдд) и Найл (Джейми Белл), чья внезапная встреча спустя годы приводит к вспышке насилия и цепи трагических последствий. Сериал охватывает почти 40 лет — от 1980-х до наших дней. Он расскажет о том, как менялись отношения героев, и попытается раскрыть тему мужской уязвимости.
«Хочу секса. Сент-Луис», мини-сериал
Премьера: HBO Max — без даты
Джейсон Бейтман не может жить без криминальных сериалов. В центре сюжета — любовный треугольник, в котором застревают трое людей (Бейтман, Дэвид Харбор, Линда Карделлини), находящиеся в кризисе среднего возраста. Эмоциональная усталость, подавленные желания и попытка вырваться из рутины приводят к трагическому исходу: один из участников оказывается мертв. Шоураннером выступил Стивен Конрад, создатель «Патриота» и «Предприятия „Божий дар“». Черная комедия выросла из другой идеи Конрада — криминальной драмы о нью-йоркском дантисте Гильберто Нуньесе (его должен был сыграть Педро Паскаль), которого обвинили в убийстве друга. В 2024 году Паскаль покинул проект, а сценарий полностью переписали.
Премьера: Apple TV — без даты
Долгожданная экранизация знаменитого киберпанк-романа Уильяма Гибсона, который в Голливуде пытались запустить в производство 40 лет. В центре сюжета — хакер по имени Кейс (Каллум Тернер, кандидат на роль Джеймса Бонда), который занимается продажей данных. Кресло шоураннера занял Грэм Роланд, создатель сериалов «Темные ветра» и «Джек Райан». Пилот поставил Джастин Диллард («Ловкость», «Чужак»). Книга Гибсона считается каноническим произведением в стиле киберпанка и точкой отсчета, после которой идеи ИИ, виртуальной реальности и киберпространства привлекли внимание писателей и читателей. Роман получил все престижные литературные премии в жанре фантастики. Вместе с Тернером к сети подключились Бриана Миддлтон, Джозеф Ли, Марк Стронг, Клеманс Поэзи, Питер Сарсгаард, Дэйн ДеХаан и Эмма Лейрд.
«Кэрри», мини-сериал
Премьера: Prime Video — без даты
Режиссер и шоураннер Майк Флэнаган, главный специалист по творчеству Стивена Кинга (см. «Игра Джеральда», «Доктор Сон» и «Жизнь Чака»), готовит четвертую по счету экранизацию дебютного бестселлера писателя. Главная героиня — по-прежнему 16-летняя школьница Кэрри Уайт (Саммер Х. Хауэлл), над которой издеваются одноклассники и фанатичная мать (Саманта Слойан). Все меняется, когда у девушки неожиданно проявляются телекинетические способности. По словам Флэнагана, формат мини-сериала позволит точнее следовать тексту книги и показать сцены, которые редко попадали в предыдущие адаптации. Всего будет восемь эпизодов. В проекте также примут участие Сиена Агудонг (одноклассница Сью Снелл), Мэттью Лиллард (директор школы), Эмбер Мидфандер (учительница физкультуры Рита Дежарден) и Хизер Грэм.
Премьера: Apple TV — без даты
Новая экранизация романа «Палачи» Джона Д. Макдональда, вдохновленная предыдущими экранизациями Дж. Ли Томпсона и Мартина Скорсезе. Преступника-cадиста Макса Кэди, вышедшего из тюрьмы и начавшего терроризировать семью адвоката, из-за которого в нее сел, на этот раз играет Хавьер Бардем, а не Роберт Де Ниро. Супругов Боуден изображают Патрик Уилсон и Эми Адамс. В триллере также появятся Си Си Эйч Паундер, Рон Перлман, Тед Левайн, Маргарита Левиева и Анна Барышников. Пилот поставил номинант на «Оскар» Мортен Тильдум, автор «Игры в имитацию» и «Пассажиров». Шоураннером стал Ник Антоска («Друг семьи», «Притворство»). Стивен Спилберг и Скорсезе присматривают как продюсеры.
«Лаки», мини-сериал
Премьера: Apple TV — без даты
Криминальная драма про бывшую преступницу по прозвищу Лаки, которая соглашается взяться за последнее дело, чтобы навсегда завязать с криминалом. В главной роли — Аня Тейлор-Джой. Опасную гангстершу играет Аннетт Бенинг, отца Лаки — Тимоти Олифант, а мужа героини — Дрю Старки из «Квира». В шоураннерах — Кэсси Паппас («Укрытие») и Джонатан Троппер («Банши», «Видеть»). Производством сериала занималась компания Риз Уизерспун Hello Sunshine.
Премьера: Apple TV — без даты
Дружба актеров Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона подвергается серьезному испытанию, когда они решают жить вместе со своими семьями на ранчо Макконахи в Техасе. Метакомедия звезд первого сезона «Настоящего детектива», которые, по словам Макконахи, возможно, являются братьями. Изначально шоураннером был назначен Дэвид Уэст Рид, получивший две премии «Эмми» за сериал «Шиттс Крик», однако он покинул проект из-за творческих разногласий в разгар съемок. Последние серии переписывал и ставил Ли Айзенберг («Очень плохая училка», «Уроки химии»). Роль матери Макконахи досталась Холланд Тейлор.
«К востоку от рая», мини-сериал
Премьера: Netflix — без даты
Новая экранизация эпического романа Джона Стейнбека о травмах, любви и предательстве. Первую в 1955-м снял голливудский классик Элиа Казан. За мини-сериал отвечает его внучка, актриса и сценаристка Зои Казан («Руби Спаркс» и «Дикая жизнь»). В центре сюжета — жизнь клана Траск в долине Салинас-Валли в Калифорнии на фоне огромных исторических событий в первой четверти XX века. Главные роли сыграли Флоренс Пью, Майк Фейст, Кристофер Эбботт, Трэйси Леттс, Хун Ли, Марта Плимптон, Киран Хайндс и Джо Мендес. Режиссуру серий поделили Гарт Дэвис («Лев») и Лор де Клермон-Тоннер («Любовник леди Чаттерлей»).
Новые сериалы в больших франшизах
Премьера: Paramount+ — 15 января
Двенадцатый по счету сериал в культовой сай-фай-франшизе. Действие развернется в XXXII веке, когда Звездный флот и Объединенная федерация планет пытаются оправиться от разрушительных событий (см. сериал «Дискавери»). В центре сюжета окажется первый за 120 лет набор кадетов в Академии Звездного флота. В фантастическое приключение отправятся Холли Хантер, Пол Джаматти, Тиг Нотаро и Татьяна Маслани. Стивен Колбер озвучит цифрового декана, а Брит Марлинг — компьютер корабля «Афина», на борту которого учатся студенты. Из знакомых лиц вернется медицинская голограмма Доктор из «Вояджера» (Роберт Пикардо). За сериал, который уже продлен на второй сезон, отвечает постоянный куратор франшизы Алекс Куртцман.
Премьера: HBO Max — 18 января
Параллельно с «Домом Дракона» HBO запускает второй спин-офф «Игры престолов» — экранизацию одноименного цикла рассказов Джорджа Р. Р. Мартина. Действие разворачивается примерно за сотню лет до начала главного сериала. Таргариены все еще восседают на Железном троне, а память о последнем драконе не стерлась из памяти живых. Главные герои — наивный, но отважный безземельный рыцарь Дункан Высокий (Питер Клэффи) и его оруженосец, мальчик по прозвищу Эгг (Декстер Сол Анселл). Под этим именем скрывается Эйегон V Таргариен, будущий король Вестероса и дедушка Эйериса II. Шоураннером выступил канадский сценарист Айра Паркер («Невероятные», «Дом Дракона»). Режиссурой занимались Оуэн Харрис (эпизоды «Сан-Джуниперо» и «Бросок гадюки» из «Черного зеркала») и Сара Адина Смит («В поисках Аляски» и «Уроки химии»). По словам Паркера, сериал будет более камерным, легкомысленным и ярким, чем «Игра престолов».
Премьера: Hulu — апрель
«Заветы» обещают рассказать еще одну историю о Гилеаде, но на этот раз от лица других героев. В продолжении «Рассказа служанки», основанном на одноименном романе Маргарет Этвуд, действие разворачивается спустя годы после событий финала оригинального сериала. История сосредоточена на новом поколении девушек, выросших в Гилеаде и не знающих другой жизни. Им тоже предстоит столкнуться с принудительными браками, насилием системы и сделать первые шаги к сопротивлению. Главные роли исполнили Чейз Инфинити из «Битвы за битвой», Люси Холлидэй, Маттеа Конфорти и Роуэн Бланчард; к образу тети Лидии возвращается Энн Дауд. Шоураннером проекта стал Брюс Миллер (он же занимался производством «Рассказа служанки»), а среди исполнительных продюсеров значится актриса Элизабет Мосс.
Премьера: Prime Video — лето
Приквел «Блондинки в законе», посвященный школьным годам героини Риз Уизерспун. Старшеклассница Эль (Лекси Майнтри) только начинает покорять окружающих обаянием, уверенностью в себе и умением выходить победительницей из любой битвы. Исполнительным продюсером выступает Уизерспун, вернувшаяся во франшизу в новом качестве. Шоураннеры Лаура Киттрелл («Белая ворона») и Кэролайн Дрис («Дневники вампира») обещают легкую, остроумную и ностальгическую комедию о взрослении в духе 1990-х.
«Бегущий по лезвию 2099», мини-сериал
Премьера: Prime Video — без даты
Фантастический мини-сериал, который станет продолжением фильмов Ридли Скотта и Дени Вильнёва. Как можно догадаться из названия, действие развернется спустя 50 лет после событий «Бегущего по лезвию 2049». Шоураннером назначена Силка Луиза (Halo, «Сияющие»), а Скотт и сценарист Майкл Грин остались во франшизе в качестве продюсеров. Сюжет держится в тайне. Известно, что Мишель Йео сыграет репликанта, чей срок службы подходит к концу, а Хантер Шафер — беглянку, которую заботит будущее брата. На съемочной площадке также присутствовал Том Бёрк из «Фуриосы». Основным оператором сериала станет Роб Харди, снявший почти все фильмы Алекса Гарленда, включая «Из машины».
Премьера: Netflix — без даты
Анимационный спин-офф «Очень странных дел», действие которого разворачивается зимой 1985 года, между вторым и третьим сезонами оригинального сериала. Одиннадцать, Майк, Уилл, Лукас, Дастин и Макс сталкиваются с монстрами Изнанки и очередной паранормальной угрозой, нависшей над Хоукинсом. Милли Бобби Браун и компания не вернутся к своим героям, зато среди актеров озвучания есть, например, Одесса Эзайон («Я люблю Лос-Анджелес», «Марти Великолепный»). Проект курируют братья Даффер, в числе исполнительных продюсеров — Шон Леви. Шоураннером выступает Эрик Роблс («Фанбой и Чам Чам»). Авторы обещают, что мультсериал будет более светлым и позитивным. При разработке они вдохновлялись субботними утренними мультфильмами 1980-х вроде «Настоящих охотников за привидениями» и «Скуби-Ду».
Премьера: Hulu — без даты
Культовая Баффи возвращается! Сара Мишель Геллар снова сыграет Баффи Саммерс, но главной героиней на этот раз станет другая истребительница вампиров — Нова (15-летняя Райан Кира Армстронг). Это не перезапуск. Действие развернется через 25 лет после финала оригинального сериала. Шоураннерами выступят Нора и Лилла Цукерман («Покерфейс»), а режиссером пилотной серии станет обладательница «Оскара» Хлоя Чжао («Земля кочевников»). Среди продюсеров — команда оригинального шоу, включая певицу Долли Партон. Однако создатель сериала «Баффи — истребительница вампиров» Джосс Уидон не принимает участия в создании проекта.
Премьера: HBO Max — без даты
Создатели «Теории большого взрыва» неожиданно сняли спин-офф про Стюарта Блума (Кевин Сассмэн) — владельца магазина комиксов из оригинального сериала. Стюарт случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, и запускает мультивселенский Армагеддон. Как следует из названия, план по спасению реальности пойдет не совсем удачно. Помогать (и мешать) главному герою будут знакомые лица: его девушка Дениз (Лорен Лапкус), геолог Берт (Брайан Позен) и физик-зануда Барри Крипке (Джон Росс Боуи). Проект разрабатывают автор оригинала Чак Лорри и Билл Прэди, а также Зак Пенн («Главный герой»). Авторы обещают, что сериал будет не похож на «Детство Шелдона» и «Первый брак Джорджи и Мэнди» (другие спин-оффы «Теории большого взрыва») и сконцентрируется на научной фантастике. Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов.
Премьера: Peacock — без даты
Приквел культового хоррора «Пятница, 13-е», который рассказывает о Памеле Вурхиз — бывшей поварихе в детском лагере, мстящей вожатым за гибель сына Джейсона. Начиная со второго фильма франшизы восставший из мертвых Джейсон сам брался за холодное оружие, чтобы убивать любвеобильных подростков. Главную героиню играет Линда Карделлини — звезда «Скуби-Ду», «Проклятия плачущей», «Хулиганов и ботанов». Шоураннером выступает Брэд Кэйн, работавший над «Оно: Добро пожаловать в Дерри». В интервью он обещает «реки крови», «оригинальные убийства» и «пароноидальную атмосферу из триллеров 1970-х», подчеркивая при этом, что сериал не будет обычным слэшером. В «Хрустальном озере» также снимутся Уильям Кэтлетт, Камерон Скоггинс, Каллум Винсон и Кристофер Денэм. Съемки проходили в кемпинге No-Be-Bo-Sco неподалеку от городка Блэрстоун, штат Нью-Джерси, где больше 45 лет назад снимали оригинальный фильм. Над проектом работает студия А24.
Что еще посмотреть
- «Йеллоустоун: Маршалы» (CBS, 1 марта). Спин-офф «Йеллоустоуна», в котором Кейси Даттон (Люк Граймс) присоединяется к Службе маршалов США.
- «Река Мадисон» (Paramount+, без даты). Спин-офф «Йеллоустоуна» с Мишель Пфайффер и Куртом Расселом о семье Макинтош.
- «Ранчо Даттонов» (Paramount+, без даты). Прямой сиквел «Йеллоустоуна» о Рипе Уиллере и Бет Даттон.
- «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней» (Disney+, без даты). Продолжение мультсериала «Звездные войны: Войны клонов» про новые приключения ситха Дарта Мола.
- Star Wars: Visions Presents (Disney+ , без даты). Спин-офф анимационного мультсериала-антологии «Звездные войны: Видения».
- «Малкольм в центре внимания: Жизнь всё ещё несправедлива» (Hulu, без даты). Мини-сериал — сиквел культового ситкома нулевых с Брайаном Крэнстоном и Фрэнки Мунизом.
- Untitled Snowfall spinoff (Hulu, без даты). Спин-офф криминальной драмы «Снегопад», который расскажет о Ванде и Леоне Симмонс.
- «Нигли» (Prime Video, сентябрь). Спин-офф «Джека Ричера» про Фрэнсис Нигли (Мария Стэн).
- «Звездный городок» (Apple TV, без даты). Спин-офф космической драмы «Ради всего человечества» про освоение космоса в СССР.
Супергероика
«Чудо-человек», мини-сериал
Премьера: Disney+ — 27 января
Семнадцатый сериал в киновселенной Marvel рассказывает о новом герое и выйдет под баннером Marvel Spotlight, то есть будет чуть более обособленной историей. По сюжету неудачливый актер Саймон Уильямс (Яхья Абдул-Матин II из «Акваменов») мечтает получить главную роль в ремейке вымышленного фильма «Чудо-человек», который снимает европейский режиссер-отшельник Фон Ковак (Златко Бурич из «Треугольника печали»). На пробы Уильямс отправляется вместе с новым приятелем Тревором Слэттери (Бен Кингсли), который сначала изображал из себя террориста Мандарина (см. «Железный человек 3»), а затем был похищен настоящим Мандарином, главой организации «Десять колец» (см. «Шан-Чи и легенда десяти колец»). Дестин Дэниел Креттон («Человек-паук: Совершенно новый день») и Эндрю Гест («Бруклин 9-9») выступают шоураннерами сериала.
«Пацаны», 5-й сезон
Премьера: Prime Video — 8 апреля
История мира, в котором супергерои — продажные поп-звезды корпорации Vought, подходит к апокалиптическому концу. Пятый сезон «Пацанов» официально станет финальным. Шоураннер Эрик Крипке обещает кровавую, масштабную и беспощадную развязку противостояния Бутчера (Карл Урбан) и Хоумлендера (Энтони Старр). В заключительных эпизодах вернутся все ключевые герои, включая Солдатика в исполнении Дженсена Эклcа. К звезде «Сверхъестественного» присоединятся его бывшие коллеги по культовому шоу — Джаред Падалеки и Миша Коллинз. В финальном сезоне также ожидается появление команды героев из спин-оффа «Поколение „Ви“». Последний эпизод выйдет 20 мая, и, по словам создателей, ожидается много смертей.
Премьера: HBO Max — середина года
Третий сериал DC Universe после «Монстров-коммандос» и «Миротворца» рассказывает про Зеленых Фонарей — межгалактических полицейских, которые носят кольца, дающие им контроль над физическим миром. По сюжету опытный Фонарь Хэл Джордан (Кайл Чендлер) и новобранец Джон Стюарт (Аарон Пьер) расследуют убийство в Небраске. Сериал вдохновлен «Настоящим детективом» и «Медленными лошадьми». Первые две серии поставил Джеймс Хоуз, снявший первый сезон «Лошадей». Созданием «Фонарей» занимались Крис Манди («Настоящий детектив 4»), Дэймон Линделоф («Хранители») и Том Кинг, автор комикса «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня». В «Фонарях» также сыграли Келли Макдоналд, Гаррет Диллахант, Джейсон Риттер, Лора Линни и Ульрих Томсен. Нэйтан Филлион вернется к образу заносчивого Зеленого Фонаря Гая Гарднера из «Супермена». Всего будет восемь эпизодов.
«Квест Вижна», мини-сериал
Премьера: Disney + — конец года
Восемнадцатый сериал в MCU, в котором соберутся все ИИ киновселенной. По сюжету андроид и бывший Мститель Вижн (Пол Беттани), убитый в «Войне бесконечности» и воскресший без эмоций и памяти в новом белом теле в сериале «Ванда/Вижн», пытается привыкнуть к вернувшимся воспоминаниям и снова стать собой. Среди знакомых ИИ появятся Альтрон (Джеймс Спэйдер) из «Эры Альтрона», Э.Д.И.Т. из «Человек-паук: Вдали от дома», П.Я.Т.Н.И.Ц.А., Д.Ж.А.Р.В.И.С. и роботы Тони Старка — Дубина и Ты. Кроме того, в сериале можно будет увидеть девушку-робота Джокасту (Т'Ниа Миллер), которую в комиксах Альтрон создал, чтобы сделать своей невестой. Тодд Стэшвик сыграет наемника Паладина, который охотится на Вижна. Функции шоураннера взял на себя Терри Маталас, создатель «12 обезьян» и «Звездный путь: Пикар». В мини-сериале будет восемь эпизодов.
Премьера: MGM+ и Prime Video — без даты
В центре сюжета — стареющий частный детектив и экс-супергерой Бен Рейли. Действие происходит в альтернативной версии Нью-Йорка 1930-х. Главную роль исполнил Николас Кейдж, который озвучил другую версию Нуарного Человека-паука в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Все восемь серий выпустят в двух форматах — черно-белом и цветном. Брендан Глисон сыграет главаря мафии, а Ламорн Моррис — журналиста-трудоголика. Орен Узил («Мачо и ботан 2», «Мортал Комбат») и Стив Лайтфут («Каратель») взяли на себя функции шоураннеров.
Что еще посмотреть
- «Сорвиголова: Рожденный заново», 2-й сезон (Disney+, 4 марта). Продолжение приключений Мэтта Мердока в КВМ. Без Карателя, но с Джессикой Джонс,
- «Люди Икс '97», 2-й сезон (Disney+, лето). Продолжение ребута одного из лучших супергеройских мультсериалов.
- «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук», 2-й сезон (Disney+, осень). Питер Паркер из альтернативной вселенной встретится с Веномом, Гвен Стейси и Сорвиголовой.
- «Непобедимый», 4-й сезон (Prime Video, март). Возвращение жестокой супергероики не для всей семьи.
- «Бэтмен: Падение рыцаря. Часть первая» (TBA, без даты). Экранизация комиксов, где Бэтмен страдает от выгорания, борется с Бэйном и своим протеже Азраилом.
- «Восход корпорации Vought» (Prime Video, без даты). Еще один спин-офф «Пацанов» о ранних подвигах Солдатика и злодеяниях Штормфронт.
- «Каратель» (Disney+, середина года). Спешел про Карателя, над которым работали Рейнальдо Маркус Грин («Король Ричард») и Джон Бернтал.
Продолжения
«Больница Питт», 2-й сезон
Премьера: HBO Max — 8 января
Второй сезон старомодного медицинского процедурала, который оказался едва ли не главным телехитом года и взял пять премий «Эмми». Действие вновь развернется в отделении неотложной помощи питтсбургской больницы, но спустя 10 месяцев, в День независимости США. Формат останется прежним: один эпизод равен примерно одному часу из жизни врачей, а весь сезон — одной рабочей смене. В продолжении появится доктор аль-Хашими, у которой возникают разногласия со старшим лечащим врачом доктором Робби. Ноа Уайли напишет один эпизод (в первом сезоне актер и продюсер написал два). Все актеры вернутся к своим ролям.
«Ночной администратор», 2-й сезон
Премьера: Prime Video — 11 января / Амедиатека — январь
Продолжение шпионского триллера по роману Джона Ле Карре, которое фанаты ждали 10 лет. На этот раз бывший британский солдат Джонатан Пайн (Том Хиддлстон) по просьбе сотрудницы Форин-офиса Анджелы Бёрр (Оливия Колман) втирается в доверие к колубийскому продавцу оружием Тедди Дос Сантосу (Диего Кальва, звезда «Вавилона»), который находится в сговоре с британской разведкой и считает себя последователем Ричарда Ропера, антагониста из первого сезона. В сериале также сыграют Камила Морроун, Алистэр Петри и Индира Варма. За режиссуру отвечал Джорджи Бэнкс-Дэвис («Каос»), а сценарий вновь писал Дэвид Фарр («Ханна. Совершенное оружие», «МакМафия»). «Ночного администратора» уже продлили на третий сезон.
«Клиника», 10-й сезон
Премьера: Hulu — 25 февраля
Легендарная медицинская комедия нулевых возвращается спустя 16 лет после финала оригинального сериала. Джей Ди (Зак Брафф), Тёрк (Дональд Фэйсон), Эллиот (Сара Чок) и Карла (Джуди Рейес) вновь окажутся вместе в Sacred Heart. Им предстоит столкнуться с вызовами современной медицины и новым поколением интернов. Сезон обещает воссоздать дух оригинального шоу, который был утрачен в девятом сезоне из-за новой локации и актерского состава. Создатель сериала Билл Лоуренс остается исполнительным продюсером, а шоураннерами на этот раз выступают Асим Батра и Тим Хоберт (ранее они были в числе сценаристов).
«Эйфория», 3-й сезон
Премьера: HBO — апрель
Долгожданный и многострадальный третий сезон «Эйфории» все-таки завершен. Нас ожидает скачок во времени: главные герои покинут школу и отправятся в колледж. Шоу по-прежнему курирует Сэм Левинсон, а масштаб заметно вырастет — к основному касту присоединились Шэрон Стоун, певица Розалия и звезда «Покерфейса» Наташа Лионн. Музыку к сезону вместе с Labrinth пишет Ханс Циммер. При этом сезон выходит с ощутимыми потерями: известно, что Барби Феррейра покинула сериал, а персонаж Феско не появится из-за трагической смерти Ангуса Клауда в 2023 году. Третий сезон обещает поставить точку в истории одного из самых обсуждаемых сериалов десятилетия.
«Дом Дракона», 3-й сезон
Премьера: HBO — лето
Третий сезон продолжит Танец Драконов — открытую фазу гражданской войны. История вплотную подходит к самым масштабным и кровопролитным событиям книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Ожидаются морское сражение при Глотке и дальнейшая эскалация войны между «черными» и «зелеными» с участием драконов. Всего будет восемь эпизодов. Третий сезон не станет финалом: HBO уже подтвердил, что сериал завершится на четвертом, который выйдет в 2028 году. Шоураннер Райан Кондал и сам Мартин заранее спланировали структуру развязки, чтобы не торопиться и логично довести историю до конца.
«Тед Лассо», 4-й сезон
Премьера: Apple TV — середина года
История самого добродушного тренера современного телевидения (Джейсон Судейкис) продолжается. Несмотря на то, что финал третьего сезона выглядел как прощание, Apple TV в 2025 году официально запустил в работу четвертый сезон «Теда Лассо». Однако на этот раз вместо мужской команды AFC Richmond в центре внимания окажется женский футбольный коллектив. Вместе с Судейкисом возвращаются Ханна Уоддингэм, Джуно Темпл, Бретт Голдстин, Брендан Хант и Джереми Свифт. Рой Кент, судя по всему, окончательно закрепится в роли тренера, а Тед продолжит искать себя, но уже за пределами стадиона. К актерскому составу также присоединились Таня Рейнольдс («Сексуальное просвещение») и Фэй Марсей («Андор»). Премьера может быть приурочена к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США. Идеальный момент, чтобы снва поверить в командный дух.
«Монстры», 4-й сезон
Премьера: Netflix — осень
Антология Райана Мерфи и Иэна Бреннана продолжает исследовать темные страницы американской истории. Четвертый сезон «Монстров» посвящен делу Лиззи Борден, обвиненной в жестоком убийстве отца и мачехи в 1892 году и впоследствии оправданной судом. Это первый сезон франшизы, в центре которого окажется женщина. Роль Лиззи исполнит Элла Битти, ее сестру Эмму сыграет Билли Лурд, а подругу — Джессика Барден из «Конца ***го мира». В актерский состав также вошли Чарли Ханнэм (в роли Эндрю Бордена), Ребекка Холл (мачеха Эбби Борден), Вики Крипс (горничная Бриджет Салливан) и Сара Полсон (убийца Эйлин Уорнос, про которую рассказывал «Монстр» с Шарлиз Терон). Это первый раз, когда возвращаются актеры, принимавшие участие в предыдущих проектах вселенной «Монстров».
«Дюна: Пророчество», 2-й сезон
Премьера: HBO Max — без даты
HBO официально продлил приквел «Дюны» на второй сезон еще до выхода финала первой главы. И не зря — сериал о становлении ордена Бене Гессерит стартовал более чем уверенно, собрав около 15 миллионов зрителей по всему миру. Действие «Пророчества» разворачивается за 10 000 лет до событий фильмов Дени Вильнёва и сосредоточено на сестрах Харконнен (Эмили Уотсон и Оливия Уильямс). Сериал основан на романе «Орден сестер Дюны» Брайана Герберта и Кевина Дж. Андерсона. Во втором сезоне HBO восемь эпизодов вместо шести, шоураннером снова выступит Элисон Шапкер, а каст пополнится заметными именами: к проекту присоединились Индира Варма, Том Холландер и Эшли Уолтерс.
«Грызня», 2-й сезон
Премьера: Netflix — без даты
Мрачная комедия A24 возвращается в формате антологии. История Дэнни и Эми (Али Вон и Стивен Ян) завершена, второй сезон расскажет о новых героях, переживающих эмоциональный срыв схожей силы. На этот раз в центре внимания — молодая пара, ставшая свидетелями семейной ссоры между боссом и его женой. Вскоре между героями начинается опасная игра в замкнутом и токсичном мире элитного загородного клуба, принадлежащего корейскому миллиардеру (вероятно, роль сыграет звезда «Паразитов» Сон Кан-хо). Создатель сериала Ли Сон-джин остается шоураннером, к актерскому составу присоединились Оскар Айзек, Кэри Маллиган, Чарльз Мелтон, Кейли Спейни и Юн Ё-джон, получившая «Оскар» за «Минари». Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов.
С новыми сезонами также вернутся:
- Apple TV: «Тегеран 3» (9 января), «Захваченный рейс 2» (14 января), «Терапия 3» (28 января), «Монарх: Наследие монстров 2» (27 февраля), «Друзья и соседи 2» (3 апреля), «Медленные лошади 6», «Ради всего человечества 5», «Укрытие 3», «Сто лет одиночества 2», «Последнее, что он сказал мне 2», «Плохая обезьяна 2», «Шугар 2».
- Netflix: «Бриджертоны 4» (29 января и 26 февраля), «Ночной агент 3» (19 февраля), «One Piece. Большой куш 2» (10 марта), «Люпен 4» (осень), «Никто этого не хочет 3», «Джентльмены 2», «Черные голуби 2», Devil May Cry 2, «Аватар: Легенда об Аанге 2», «Ведьмак 4», «Дипломатка 4».
- Prime Video: «Цитадель 2» (весна), «Джек Ричер 4», «Легенда о Vox Machina 4», «Властелин колец: Кольца власти 3», «Кросс 2» и «Благие знамения» (финал).
- Hulu: «Тысяча ударов 2» (9 января), «Рай 2» (23 февраля), «Гриффины 25», «Царь горы 15», «Убийства в одном здании 6», «Медведь 5».
- HBO Max: «Индустрия 4» (11 января), «Хитрости 5», «Позолоченный век 4», «Возвращение 3», «Первобытный 3».
- Paramount+: «Спецназ: Львица 3», «Лэндмен 3», «Гангстерленд 2», «Агентство 2».
- Disney+: «Соперники 2», «Асока 2».
- Fox: «Симпсоны 38», «Американский папаша 22».
- FX: «Американская история ужасов 13».
- AMC: «Террор 3», «Интервью с вампиром 3».
- Showtime: «Шершни 4».
- Peacock: «Третий лишний 2»
- BBC: «Доктор Кто» (рождественский спешел).
Другие премьеры
«Его и ее», мини-сериал
Премьера: Netflix — 8 января
Ведущая новостей Анна (Тесса Томпсон) случайно узнает об убийстве в Далонеге — сонном городке, где она выросла. Девушка берется за расследование, а параллельно убийцу ищет ее бывший муж — местный детектив Джек Харпер (Джон Бернтал). Вскоре экс-супруги начинают подозревать друг друга в убийстве. В основу сериала лег одноименный роман Элис Фини 2020 года. Сценарий написали Уильям Олдройд («Леди Макбет»), Ди Джонсон («Напарницы»), Билл Дюбюк («Озарк») и Тори Сэмпсон («Охотники»). Олдройд также поставил первый эпизод, а Джонсон выступила шоураннером.
«Тайна семи циферблатов», 1-й сезон
Премьера: Netflix — 15 января
Экранизация одноименного романа Агаты Кристи. Действие разворачивается в 1925 году. На вечеринке в загородном особняке дурацкий розыгрыш приводит к смерти одного из гостей. Искать преступника берется молодая аристократка леди Бандл Брент (Миа Маккенна-Брюс из «Как заниматься сексом»). В деле ей помогают суперинтендант Баттл (Мартин Фриман) и леди Катерхэм (Хелена Бонем Картер). Сценарий написал Крис Чибнелл («Доктор Кто»), а постановкой занимался Крис Суини («Турист»).
«Пони», 1-й сезон
Премьера: Peacock — 15 января
Ироничный шпионский триллер, чье действие разворачивается в России в 1977 году. В центре сюжета — две секретарши, работающие в посольстве США в Москве. Би (Эмилия Кларк) — сверхквалифицированная русскоязычная дочка советских иммигрантов, Туайла (Хейли Лу Ричардсон) — дерзкая и бесстрашная провинциалка. После того как их мужья-шпионы погибают при загадочных обстоятельствах, вдовы становятся тайными агентками ЦРУ и выходят на масштабный заговор. Сериал создали шоураннер Дэвид Исерсон и постановщица Сюзанна Фогель, работавшие вместе над «Шпионом, который меня кинул». Как всегда, Москву снимали в Будапеште. PONIES на шпионском сленге обозначает «persons of no interest», то есть лица, не представляющее оперативного интереса. В трейлере сериала также можно заметить Никиту Кукушкина. В первом сезоне будет восемь серий.
«Красота», 1-й сезон
Премьера: Disney+ — 21 января
Фантастический боди-хоррор Райана Мерфи, создателя сериалов «Американская история ужасов», «Монстр» и «Королевы крика». В центре сюжета — новый препарат для инъекций, который сначала наделяет человека невероятной красотой, а затем убивает его. Когда в мире высокой моды из-за лекарства начинают умирать модели, двое детективов-любовников (Эван Питерс и Ребекка Холл) берутся за расследование. Сериал основан на серии комиксов Джереми Хоуна и Джейсона А. Херли. На экране также появятся Эштон Кутчер (фармацевтический миллиардер), Энтони Рамос (одноглазый киллер), Белла Хадид (супермодель) и Джереми Поуп (неуравновешнный инцел).
«Ограбление», 1-й сезон
Премьера: Prime Video — 21 января
Жизнь обычной офисной работницы Зары (Софи Тёрнер) переворачивается с ног на голову, когда пенсионный фонд, где она трудится, приходит грабить жестокая банда. Угрожая смертью, преступники заставляют девушку и ее лучшего друга и коллегу Люка (Арчи Мадекве) выполнять их требования. Детектив Рис (Джейкоб Форчун-Ллойд), страдающий лудоманией, должен выяснить, кто и зачем решился украсть миллиарды фунтов чужих накоплений. Стриминг описывает сериал как «современный высокооктановый триллер об ограблении века». За режиссуру триллера отвечали ветераны британского ТВ Сэм Миллер («Черное зеркало») и Хетти Макдональд («Нормальные люди», «Пуаро»).
«Исчезнувший», мини-сериал
Премьера: Prime Video — 1 февраля
Кейли Куоко («Бортпроводница») возвращается в жанр хичкоковского триллера и снова пытается разобраться, где правда, а где ложь. Четырехсерийная мистическая драма Дэвида Хилтона («Доставка») и Престона Томпсона расскажет о романтическом отпуске, который оборачивается кошмаром. Элис Монро (Куоко) отправляется во Францию с бойфрендом Томом Паркером (Сэм Клафлин, «Голодные игры: И вспыхнет пламя»), но во время поездки на поезде в Арль мужчина бесследно исчезает. Пропажа становится отправной точкой для опасного расследования, в ходе которого Элис узнает пугающие тайны о человеке, которого считала близким. В актерском составе — двукратная лауреатка «Сезара» Карин Вьяр.
«Американская история любви», 1-й сезон
Премьера: Hulu — 14 февраля
Продолжение популярной франшизы Райана Мерфи «Американская история» будет романтическим. Первый сезон посвящен отношениям одной из самых мифологизированных пар Америки — Джону Ф. Кеннеди — младшему (дебютант Пол Келли) и Кэролин Бессетт-Кеннеди (Сара Пиджон). Сериал расскажет о ярком романе, браке и трагическом финале пары, чья любовь оказалась под нешуточным давлением таблоидов. Также в актерском составе — Наоми Уоттс в образе Жаклин Кеннеди-Онассис и Алессандро Нивола в роли Кельвина Кляйна. Сериал еще на стадии съемок вызвал общественный резонанс: родственники Кеннеди возмутились, что с ними никто из авторов сериала не консультировался.
«Падение и взлет Реджи Динкинса», 1-й сезон
Премьера: NBC — 23 февраля
Ситком об американском футболе с Дэниэлом Рэдклиффом и Трэйси Морганом. Суперзвезду НФЛ Реджи Динкинса пожизненно отстранили от участия в лиге. Чтобы восстановить свою репутацию, он нанимает известного режиссера, чтобы тот снял документальный фильм о его жизни и карьере. Шоураннерами выступили Роберт Карлок и Тина Фей, которые работали вместе с Морганом над «Студией 30».
«Скарпетта», 1-й сезон
Премьера: Prime Video — 11 марта
Экранизация серии популярных детективов Патрисии Корнуэлл про блестящего судебного патологоанатома Кей Скарпетту. Доктор использует передовые судебно-медицинские технологии, чтобы разгадывать тайны и раскрывать преступления. Ради расследований Скарпетте придется побывать в разных штатах, включая Флориду, Вирджинию и Южную Каролину. Николь Кидман сыграет главную героиню, Джейми Ли Кёртис — ее сестру Дороти, Саймон Бейкер — профайлера ФБР Бентона Уэсли, а Бобби Каннавале — бывшего детектива Пита Марино. Кресло шоураннера заняла Лиз Сарнофф («Остаться в живых», «Барри»), а за режиссуру отвечают Дэвид Гордон Грин и Шарлотта Брандстром.
«Петух», 1-й сезон
Премьера: HBO Max — март
Комедийный проект Билла Лоуренса, создателя «Клиники» и «Теда Лассо», и его соавтора Мэтта Тарсеса. Писатель средних лет Грег Руссо (Стив Карелл) приезжает в элитный колледж с публичными чтениями и оказывается втянут в повседневную жизнь академической среды. Параллельно он пытается наладить сложные отношения со взрослой дочерью — профессоршей этого же университета (Чарли Клайв), переживающей личный кризис. По словам Лоуренса, Тарсеса и Карелла, в основу «Петуха» лег их личный родительский опыт.
«Бухта вдов», 1-й сезон
Премьера: Apple TV — 29 апреля
Apple TV готовит хоррор-драмеди Кэти Дипполд («Парки и зоны отдыха»). В центре сюжета — скептически настроенный мэр живописного островного городка Новой Англии Том Лофтис (Мэттью Риз), который игнорирует суеверия местных жителей. Вскоре выясняется, что очень зря: после того как мэр привлекает внимание туристов, старые страшилки внезапно начинают подтверждаться. Пилот и половину сезона снял Хиро Мурай, режиссер «Барри», «Атланты» и «Мистера и миссис Смит».
«Гольф», 1-й сезон
Премьера: Netflix — без даты
Легенда гольфа Лонни Ястреб Хокинс (Уилл Феррелл) становится лицом скандальной новой лиги, которая бросает вызов турниру PGA Tour. Молли Шеннон («Белый лотос») сыграет бывшую жену Хокинса, а Джимми Татро («Американский вандал») — сына, тоже профессионального игрока в гольф. Феррелл и Шеннон выступят в качестве шоураннеров спортивной комедии. В число продюсеров вошли Дэвид Гордон Грин (трилогия «Хэллоуин») и Райан Джонсон («Достать ножи» и «Покерфейс»).
«Городок», 1-й сезон
Премьера: Netflix — без даты
Восьмисерийная мистика Джеффри Аддисса и Уилла Мэтьюза, которую продюсируют братья Даффер, создатели «Очень странных дел». Действие сериала разворачивается в спокойном на вид пансионате для пожилых людей, где жители сталкиваются с потусторонней угрозой, охотящейся за их временем. Чтобы выжить, им приходится объединиться и дать отпор силе, нарушающей законы реальности. Среди актеров — Альфред Молина («Человек-паук: Нет пути домой»), Джина Дэвис («Тельма и Луиза»), Элфри Вудард («Жребий»), Денис О’Хара («Американская история ужасов»), Кларк Питерс («Прослушка»), Билл Пуллман («День независимости») и Джена Мэлоун («Голодные игры»). Бен Тэйлор («Сексуальное просвещение») выступит исполнительным продюсером и режиссером нескольких серий, включая пилотную.
«Война», 1-й сезон
Премьера: HBO Max — без даты
HBO выпускает амбициозную юридическую драму Джорджа Кэя, автора «Люпена» и «Захваченного рейса». «Война» задумана как антология громких судебных баталий, сериал сразу получил заказ на два сезона. Первый расскажет о скандальном разводе технологического магната (Доминик Уэст) и международной кинозвезды (Сиенна Миллер). Создатели обещают динамичный, зрелищный и во многом циничный триллер о предательстве, амбициях и том, как далеко люди готовы зайти, когда есть риск потерять всё.
«Что-то очень плохое вот-вот случится», 1-й сезон
Премьера: Netflix — без даты
Netflix готовит хоррор-драму от Хейли З. Бостон («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо», «Новый вишневый вкус») при поддержке братьев Даффер («Очень странные дела»). В центре сюжета — пара Рэйчел и Ники (Камила Морроун и Адам ДиМарко), занятые приготовлением к свадьбе. Сериал описывают как медленный тревожный хоррор, действие которого разворачивается на фоне свадебной церемонии. Бостон выступает шоураннером и исполнительным продюсером, а четыре эпизода сняла номинированная на «Эмми» Вероника Тофильска («Олененок»).
«Криминал», 1-й сезон
Премьера: Prime Video — без даты
Криминальная драма о нескольких поколениях двух бандитских семей, связанных убийствами и преступлениями прошлого. Экранизация реалистичных комиксов Эда Брубейкера «Criminal», на которой автор выступил шоураннером вместе с Джорданом Харпером («Менталист», «Готэм»). В актерский состав вошли Чарли Ханнэм, Адриа Архона, Эмилия Кларк, Люк Эванс, Ричард Дженкинс и Джон Хоукс. Первую половину сезона поставили Анна Боден и Райан Флек («Капитан Марвел», «Полу-Нельсон»), а вторую — Ди Риис («Ферма „Мадбаунд“»).
«Подводное течение», 1-й сезон
Премьера: Netflix — без даты
Мрачный криминальный нуар по мотивам норвежского сериала «Близнецы». Родные братья — спокойный Адам и импульсивный Ли (обе роли исполняет Джейми Дорнан) — ведут совершенно разную жизнь. Первая встреча спустя много лет приводит к катастрофе: в результате несчастного случая Адам погибает. Чтобы избежать расследования, Ли и вдова Адама, Никола (Маккензи Дэвис), решаются на отчаянный шаг. Ли выдает себя за брата и занимает его место. Однако поддерживать обман оказывается сложновато. Постоянный страх разоблачения и давление следствия постепенно разрушают хрупкий план героев. Среди сценаристов, занимавшихся адаптацией оригинального сериала, есть Сара Доллард («Доктор Кто»). Режиссером выступил Джереми Лавринг («В страхе», «Шерлок», «Медленные лошади»). Изначально премьера сериала была запланирована на 2025 год, но релиз перенесли на несколько месяцев вперед.
Что еще посмотреть
- «Эпоха невинности», мини-сериал (Netflix, без даты). Новая экранизация романа Эдит Уортон с Камилой Морроун.
- «Гордость и предубеждение», мини-сериал (Netflix, без даты). Новая экранизация романа Джейн Остин с Эммой Коррин.
- Безымянный мини-сериал Ларри Дэвида, 1-й сезон (HBO Max, без даты). В честь 250-летия США Ларри Дэвид и супруги Обама выпустят шестисерийное скетч-шоу об истории Америки.
- «Наживка», 1-й сезон (Prime Video, без даты). Драма с Ризом Ахмедом про актера, который переживает экзистенциальный кризис в Лондоне,
- «Максимальное удовольствие гарантировано», 1-й сезон (Apple TV, без даты). Черная комедия про мать-одиночку (Татьяна Маслани), которой приходится иметь дело с убийством, шантажом и юношеским футболом.
- Безымянный сериал Тима Ван Паттена, 1-й сезон (Apple TV, без даты). Триллер, в котором бывший солдат и детектив (Лив Шрайбер) и его дочь из ФБР (Зази Битц) ищут серийного убийцу (Стивен Грэм).
- «Великий», 1-й сезон (Prime Video, без даты). Спортивная драма про Мухаммеда Али. В продюсерах — Майкл Б. Джордан.
- «Предместье», 1-й сезон (Peacock, 8 февраля). Ремейк одноименной комедии с Кики Палмер вместо Тома Хэнкса.
- «Гнев», 1-й сезон (Netflix, без даты). Ремейк боевика «Гнев» с Яхьей Абдул-Матином II вместо Дензела Вашингтона.
- «Владимир», 1-й сезон (Netflix, без даты). Черная комедия про женщину (Рэйчел Вайс), которая становится одержима своим молодым коллегой (Лео Вудалл).
- «56 дней», 1-й сезон (Prime Video, 18 февраля). Эротический триллер про страсть, которая привела к убийству.
- «Память убийцы», 1-й сезон (Fox, 25 января). Киллер-семьянин (Патрик Демпси) сталкивается с болезнью Альцгеймера, что ставит под угрозу благополучие его близких.
- «Убегай!», 1-й сезон (Netflix, 1 января). Экранизация детектива Харлана Кобена про исчезновение дочери финансиста, связавшейся с нехорошей компанией.
- «Школа искусств Hollywood Arts», 1-й сезон (Netflix, без даты). Спин-офф ситкома «Виктория-победительница» про неудачливую актрису Трину Вегу.
- «Освободите Берта», 1-й сезон (Netflix, без даты). Метаситком, в котором стендап-комик Берт Крайшер пытается стать своим в Беверли-Хиллз, когда его дочери поступают в элитную школу.
Автор: Михаил Моркин (@morkin), Яна Телова (@ianatelova)
