«У Марго проблемы с деньгами»: Эль Фаннинг покоряет OnlyFans в робком драмеди Apple

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На Apple TV начинается показ одного из самых звездных сериалов сезона. Эль Фаннинг играет двадцатилетнюю мать-одиночку, от отчаяния заводящую аккаунт на OnlyFans. Мишель Пфайффер и Ник Офферман — ее несовершенные, но симпатичные родители. Также появляется Николь Кидман в рестлерском трико.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Марго Миллет (Эль Фаннинг), студентка государственного колледжа в городке Фуллертон, Калифорния, мечтает стать писательницей и приятно удивлена, когда Марк (Майкл Ангарано), относительно молодой профессор литературы, отмечает ее талант. Менее приятно удивлена она через несколько месяцев, когда тест на беременность оказывается положительным, а Марк — не особенно. Марго тем не менее решает оставить ребенка, что вскоре приводит к лавине материальных проблем. Родители могут поддержать ее в основном морально: разбитная в прошлом мама Шайенн (Мишель Пфайффер), сотрудница универмага, увлечена собственной помолвкой с набожным Кенни (Грег Кинниэр); давно потерявшийся из виду папа, отставная региональная звезда рестлинга по прозвищу Джинкс, то есть Сглаз (Ник Офферман), на мели и только вышел из рехаба.

Удачным, ни убавить ни прибавить, названием сериал обязан первоисточнику — позапрошлогоднему бестселлеру Руфи Торп. У этого проекта проблем с деньгами не намечалось, поскольку на роман еще в гранках набросились разные уважаемые люди и организации: продакшен-компания сестер Фаннинг, продакшен-компания Николь Кидман, A24, Apple TV. Плюс неутомимый шоураннер Дэвид Э. Келли, впервые за несколько десятилетий написавший большую роль для своей жены Мишель Пфайффер. Если бы «Эмми» давали за концентрацию высоких блондинок на съемочной площадке, соперников у «Марго» не было бы (но, возможно, и так не будет).

Как именно главная героиня будет вылезать из финансовой дыры, крупно написано во всех синопсисах (хотя происходит это ближе к середине): Марго заводит страницу на OnlyFans. Сперва, используя упомянутый литературный талант, пишет остроумные отзывы на присланные дикпики, потом делает в меру смелые фотоснимки и, наконец, скооперировавшись с двумя опытными девушками, начинает сниматься в страшно креативных роликах, где она зеленый пришелец. Активное режиссерское участие в этом принимает ее соседка по квартире и, как постепенно станет ясно, лучшая подруга, увлеченная косплеем (Таддеа Грэм).

Эль Фаннинг

Таким образом, «Марго» — как роман, так и сериал — собирает похвалы в том смысле, что вскрывает табуированные темы, борется со стигмой секс-работы и так далее. Что тут можно сказать: сердце у авторов, безусловно, находится в правильном месте. Раз за разом героиня вынуждена участвовать в однотипных сложных разговорах с близкими и не очень людьми и произносить много верных слов про телесную автономию и прочее. Феномен OnlyFans обсуждается в сериале с подкупающе трезвой интонацией, с юмором и пониманием сопутствующих проблем.

При этом по сравнению даже с той же «Анорой» все это чрезвычайно, до крайности робко. Любимый аргумент Марго заключается в том, что ее ролики — это не просто так, а искусство. Что, во-первых, все же сомнительно, в чем зритель сможет неоднократно убедиться, а во-вторых, во многом обесценивает саму позицию в защиту секс-работы (в самом широком смысле этого понятия): получается, что если искусство, то окей, а если нет — то что?

За пределами же этой линии «Марго» — вполне стандартное драмеди про молодую мамочку и ее эксцентричную семью. Шаг влево — это был бы ситком, шаг вправо — «мыло», в нынешнем виде — теплое и, несомненно, удобоваримое, но бесформенное ни то ни се. Эль Фаннинг в более пролетарском, чем мы привыкли, образе зачастую обезоруживающе хороша, но у нее бывали работы и поинтереснее. В парных сценах ее (и всех остальных) затмевает Мишель Пфайффер. Та купается в душевной роли женщины, которая привыкла полагаться на свою внешность (в прошлом Шайенн была официанткой в одиозной сети Hooters) и скрепя сердце пытается совершить переход от леопардовых принтов и фальшивого золота к нарядам, уместным на воскресной службе.

Грег Кинниэр и Мишель Пфайффер

Ее бывший возлюбленный Джинкс («Помнишь эту уборную?» — «Это были лучшие семь минут в моей жизни») похож на бульдога, нынешний Кенни — на мопсика. Бородатый татуированный Офферман пуще обычного хмурит знаменитые брови, изнурительно трогательно сюсюкает с младенцем и отвечает за метафорическую связь рестлинга и OnlyFans (и то и другое, мол, шоу-бизнес). Грег Кинниэр с не меньшей отдачей играет очарованного бета-самца, попеременно жалкого и внушающего симпатию (с довольно странным финальным вывертом).

Другой жалкий тип, горе-отец Марк, выглядит и последовательно проявляет себя настолько гнусно, что, когда авторы вдруг решают и ему отсыпать немного понимания, получается у них так себе. Впрочем, у Марка, разумеется, имеется доминантная мамаша, которая его испортила (Марша Гэй Харден не без успеха имитирует Круэллу де Виль). Наконец, Николь Кидман благородно держится в тени — у нее формально колоритная, но на деле почти что служебная роль рестлерши, вне ринга успешно занятой юридической практикой.

Николь Кидман

Событий с трудом хватает даже на эти восемь сорокаминутных серий. Свидетельством чему длинные монтажи под поп-песенки, которых в каждой серии по пять штук. Но переживаний выше крыши, так что герои много обнимаются, часто повышают голос и регулярно пускают непрошеную слезу. Если кто-то от «Марго» ожидает «Дневной красавицы», определенно будет разочарован. Кто готов удовлетвориться любимыми артистами, шутками про лактацию и умеренно консервативным, доброжелательным взглядом на креативную экономику, видимо, не прогадает.