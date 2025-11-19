Все, что известно о сериале «Рыцарь Семи Королевств»: сюжет, актеры и дата выхода

18 января 2026 года на HBO Max стартует «Рыцарь Семи Королевств» — уже третий сериал, действие которого разворачивается в мире «Игры престолов» Джорджа Мартина. HBO явно возлагает на проект большие надежды, поскольку еще до премьеры шоу продлили на второй сезон. Кинопоиск рассказывает все, что нам известно о новом путешествии в Вестерос.

Что такое «Рыцарь Семи Королевств»

Питер Клэффи

В 1997 году известный писатель Роберт Силверберг решил составить антологию повестей и рассказов в жанре фэнтези, куда вошли бы произведения исключительно признанных мастеров жанра. Приглашение принять участие в сборнике получили Стивен Кинг, Роберт Джордан, Терри Пратчетт, Терри Гудкайнд, Тэд Уильямс, Урсула Ле Гуин и Джордж Мартин. Писатель на тот момент был поглощен работой над «Битвой королей», второй книгой цикла «Песнь Льда и Пламени», и уже тогда начал потихоньку заваливать сроки, но от текста для сборника не отказался. Он сразу решил, что расскажет какую-то новую историю из мира Вестероса, однако он не захотел посвящать текст кому-то из персонажей основной саги. Так появились Дунк и Эгг.

Действие повести «Межевой рыцарь» разворачивается примерно за 90 лет до «Игры престолов». Таргариены еще находятся у власти, а последний дракон умер за полвека до описываемых событий. Главный герой повести — молодой межевой рыцарь Дункан Высокий (для друзей просто Дунк) — решает принять участие в турнире, который проводится в небольшом городке Эшфорд. По пути он встречает дерзкого мальчишку по имени Эгг и соглашается взять его в оруженосцы. Юноша и не подозревает, что его новый спутник совсем не так прост, как кажется, а впереди их ждут невероятные приключения и великие свершения.

В 1998 году Джордж Мартин еще не пользовался большой известностью в жанре фэнтези, и многие читатели впоследствии признавались, что узнали о нем именно из сборника «Легенды». «Межевого рыцаря» публика приняла отлично, и впоследствии Джордж напишет еще две повести о Дунке и Эгге — «Присяжного рыцаря» (2003), в котором Дунк и Эгг разрешают конфликт между двумя соседними дворянскими родами, и «Таинственного рыцаря» (2010), где друзья неожиданно влипают в заговор против короля.

Обложка книги

Автор повестями необычайно гордится. Более того, писатель искренне уверен, что они лучшее из всего, что он когда-либо сочинил. У Мартина давно уже расписана история всей жизни друзей, а их приключения должны были продолжиться и в других повестях. У себя в блоге писатель упоминал названия произведений, в которых они должны фигурировать: «Винтерфелльские волчицы», «Деревенский герой», «Наемный меч», «Чемпион», «Королевский гвардеец» и «Лорд-командующий». Однако, по мере того как писатель все больше срывал сроки сдачи «Танца с драконами» и «Ветров зимы», работа над следующими повестями о Дунке и Эгге откладывалась во все более долгий ящик. Собственно говоря, «Волчицы» должны были выйти еще в 2013 году в составе антологии «Смертельно опасны», но автор опять сильно задержал текст.

Согласно текущему плану, «Рыцарь Семи Королевств» станет экранизацией всех трех вышедших повестей о Дунке и Эгге — по повести на сезон. В основу первого лег сюжет «Межевого рыцаря». Мартин по старой привычке обмолвился, что к финалу третьего сезона хотел бы выпустить несколько новых вещей. «Прежде чем мы дойдем до конца опубликованных историй, мне нужно будет выкроить время, чтобы написать все остальные запланированные повести о Дунке и Эгге. Их… ох… больше, чем я думал. Есть еще „Деревенский герой“, и эта история с волчицами из Винтерфелла, и, возможно, мне придется рассказать про то дорнийское приключение и втиснуть его между „Межевым рыцарем“ и „Присяжным рыцарем“, а после этого будут и другие», — сказал он. Но мы помним, что в 2011 году он намеревался «Ветра зимы» с «Мечтами о весне» закончить до завершения «Игры престолов», но этого не случилось.

Официальный синопсис сериала гласит: «За сто лет до „Игры престолов“ по Вестеросу странствовали два невероятных героя — молодой, наивный, но отважный рыцарь, сир Дункан Высокий, и его маленький оруженосец Эгг. Во времена, когда Таргариены все еще восседают на Железном троне, а память о последнем драконе не стерлась из памяти живых, двух невероятных и несравненных друзей поджидают опасные подвиги, могущественные враги и великое будущее».

В первом сезоне сериала будет шесть эпизодов. Первый выйдет в эфир 18 января, а финал состоится 22 февраля.

Кто участвует в создании сериала

Шоураннером «Рыцаря Семи Королевств» выступил канадский сценарист Айра Паркер. Паркер работал над проектами «Последний корабль», «Всё к лучшему» и «Невероятные», а также написал сценарий эпизода «Король Узкого моря» из первого сезона «Дома Дракона». В свое время переехавший с знакомого и безопасного канадского севера в Лос-Анджелес без денег, связей и гарантий устроиться на работу и в одной лишь надежде пробиться в киноиндустрию, Паркер видит в истории Дунка параллели с собственной биографией. «Герой не знает, какого результата добьется, но все равно делает то, что должно. В этом и заключается единственная суперспособность Дунка: что бы ни случилось, он вновь поднимается на ноги и идет вперед шаг за шагом», — рассказывал шоураннер в одном из интервью. Айра Паркер в одиночку написал сценарий пилотного эпизода и выступил соавтором всех остальных.

Первые три эпизода первого сезона поставил британский режиссер Оуэн Харрис, который работал над сериалами «Тайный дневник девушки по вызову» и «Отбросы», а также поставил несколько эпизодов антологии «Черное зеркало», в том числе отмеченный премией «Эмми» «Сан-Джуниперо».

За вторую половину сезона отвечает постановщица Сара Адина Смит. В ее портфолио значатся такие проекты, как «В поисках Аляски» и «Уроки химии», а в прошлом году она выступила единственным режиссером еще не вышедшей новой экранизации культового романа «Маленький домик в прериях» для Netflix.

Съемки первого сезона прошли в Белфасте с июня по сентябрь 2024 года. Там же в декабре 2025 года стартовало производство второго сезона.

Кто есть кто в сериале

Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл Сэм Спруэлл Финн Беннетт Дэниэл Ингс Тэнзин Кроуфорд

Питер Клэффи — сир Дункан Высокий, межевой рыцарь. Дунк родился на улицах Королевской Гавани и рос беспризорником. Когда ему было пять или шесть лет, мальчика подобрал странствующий рыцарь, сир Арлан из Пеннитри. В течение следующих пятнадцати лет сир Арлан и Дункан объездили вместе все Семь Королевств. Сериал начинается с того, что Дункан хоронит своего умершего наставника и отправляется на первый в своей жизни турнир. Перед смертью старик успевает посвятить своего подопечного в рыцари. На Comic-Con в Нью-Йорке Клэффи назвал своего персонажа «менее сексуальной, менее харизматичной и менее уверенной в себе версией ведьмака Геральта из Ривии».

— сир Дункан Высокий, межевой рыцарь. Дунк родился на улицах Королевской Гавани и рос беспризорником. Когда ему было пять или шесть лет, мальчика подобрал странствующий рыцарь, сир Арлан из Пеннитри. В течение следующих пятнадцати лет сир Арлан и Дункан объездили вместе все Семь Королевств. Сериал начинается с того, что Дункан хоронит своего умершего наставника и отправляется на первый в своей жизни турнир. Перед смертью старик успевает посвятить своего подопечного в рыцари. На Comic-Con в Нью-Йорке Клэффи назвал своего персонажа «менее сексуальной, менее харизматичной и менее уверенной в себе версией ведьмака Геральта из Ривии». Декстер Сол Анселл — Эгг, верный и дерзкий оруженосец Дунка. На самом деле, Эгг скрывает тайну своего происхождения. Он вынужден наголо сбривать свои серебристые волосы.

— Эгг, верный и дерзкий оруженосец Дунка. На самом деле, Эгг скрывает тайну своего происхождения. Он вынужден наголо сбривать свои серебристые волосы. Берти Карвел — принц Бейлор Таргариен по прозвищу Сломи Копье, десница короля и наследник Железного трона.

— принц Бейлор Таргариен по прозвищу Сломи Копье, десница короля и наследник Железного трона. Сэм Спруэлл — принц Мейкар Таргариен по прозвищу Наковальня, младший брат Бейлора и отец Эгга.

— принц Мейкар Таргариен по прозвищу Наковальня, младший брат Бейлора и отец Эгга. Генри Эштон — принц Дейрон Таргариен по прозвищу Пьяница. Старший сын Мейкара и брат Эгга. Так и не стал рыцарем и считал, что превосходит своих братьев только в умении «красиво валяться в грязи». Интересовался лишь вином и женщинами. Возможно, потому, что ему часто снились вещие сны, явно не сулившие Таргариенам ничего хорошего.

— принц Дейрон Таргариен по прозвищу Пьяница. Старший сын Мейкара и брат Эгга. Так и не стал рыцарем и считал, что превосходит своих братьев только в умении «красиво валяться в грязи». Интересовался лишь вином и женщинами. Возможно, потому, что ему часто снились вещие сны, явно не сулившие Таргариенам ничего хорошего. Финн Беннетт — принц Эйрон Таргариен по прозвищу Яркое Пламя. Второй сын Мейкара и брат Дейрона и Эгга. Жестокая, высокомерная и неуравновешенная натура. Эгг откровенно презирал брата за его лживый характер, а Дейрон называл «настоящим монстром».

— принц Эйрон Таргариен по прозвищу Яркое Пламя. Второй сын Мейкара и брат Дейрона и Эгга. Жестокая, высокомерная и неуравновешенная натура. Эгг откровенно презирал брата за его лживый характер, а Дейрон называл «настоящим монстром». Дэниэл Ингс — сир Лионель Баратеон по прозвищу Смеющийся Вихрь, старший сын и наследник дома Баратеон. Один из лучших рыцарей во всех Семи Королевствах.

— сир Лионель Баратеон по прозвищу Смеющийся Вихрь, старший сын и наследник дома Баратеон. Один из лучших рыцарей во всех Семи Королевствах. Тэнзин Кроуфорд — Тансель Длинная, ярмарочная кукольница и романтический интерес Дунка.

Чем отличается «Рыцарь Семи Королевств» от «Игры престолов» и «Дома Дракона»

Декстер Сол Анселл

«Рыцарь Семи Королевств» — более камерная история. Первый сезон будет состоять всего из шести эпизодов продолжительностью по 30–35 минут каждый. У сериала не будет привычной анимированной заставки, а все события сезона покажут с точки зрения всего одного персонажа — Дунка.

«Он единственный POV в книге, и мы решили отразить это во всем — от музыки и вступительных титров до операторской работы, экшена и бюджета, — поведал Паркер. — Дунк вырос в нищете, у него за душой ничего нет. Он простой и неискушенный человек, и наш сериал такой же. В этом мире хватает масштабных, грандиозных, эпических сериалов, но „Рыцарь Семи Королевств“ к ним не относится».

Шоураннер пообещал, что в «Рыцаре» все события будут показываться глазами представителей низших классов — кузнецов, уличных исполнителей, трактирщиков, секс-работниц, а также одного странствующего рыцаря и его оруженосца (что особенно иронично, учитывая его родословную). При этом Паркер сулит более яркие тона и более легкомысленную поначалу атмосферу. «Мы предложим вам более легкую и дружелюбную дорогу в Вестерос. Вы сможете немного отдохнуть и насладиться жизнью, ну а затем Вестерос станет Вестеросом, и тогда-то и начнутся основные события. Но в этом и прелесть этого мира — может случиться все. Хорошие и плохие люди умирают без всякой на то причины, помимо воли богов», — добавил он.

А еще шоураннер обмолвился, что специально снимал так, чтобы сериал понравился Джорджу Мартину. «Говорят, что всем ты никогда не угодишь, поэтому во время работы ты должен выбрать одного конкретного зрителя и писать для него. Я выбрал Джорджа», — улыбнулся Паркер. И Мартин такой подход оценил! «Я посмотрел все шесть эпизодов (хотя последние два, надо признать, в черновой версии) и влюбился в них. Дунк и Эгг всегда были моими любимчиками, и мы подобрали на эти роли просто невероятных актеров», — написал автор в своем блоге в начале 2025 года.

Какие еще сериалы по миру «Игры престолов» находятся в работе

В ноябре на фестивале Iceland Noir Мартин мимоходом сообщил, что, помимо «Дома Дракона» и «Рыцаря Семи Королевств», в разработке еще пять или шесть проектов, в основном приквелы «Игры престолов», но есть и сиквелы.

Некоторые из этих проектов известны. Маттсон Томлин («Бэтмен») работает над эпиком об Эйгоне Завоевателе и покорении Вестероса; лауреат Пулитцеровской премии Эбони Бут взялась за новую версию «10 000 кораблей», повествующую о древних странствиях принцессы Нимерии и ее народа; а Бруно Хеллер («Менталист») участвует в создании анимационного сериала о странствиях молодого Корлиса Велариона — одного из самых харизматичных персонажей «Дома Дракона». Впрочем, наличие каких-либо шоу в работе не гарантирует их выход, ведь ранее анонсировались и другие проекты, однако «Долгая ночь» была отменена после «чудовищного пилота», а производство сиквела «Сноу» и вовсе заморозили на этапе идеи.

Автор: Алексей Ионов