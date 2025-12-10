Итоги-2025: версия Зельвенского. Стивен Кинг, Сидни Суини и семейные ценности

Под конец года пришла сенсация из мира слияний и поглощений: Warner Bros. уходит не к Paramount, как все ждали, а к Netflix. Сделка ценой в 83 миллиарда значительно меняет расклад сил на американском, а значит, и мировом медиарынке. Доминирующее мнение состоит в том, что это плохие новости для кинотеатрального проката и хорошие — для подписчиков Netflix, которые получат библиотеку от «Унесенных ветром» до «Друзей» и «Гарри Поттера». Что будет с HBO и HBO Max пока непонятно. Впрочем, сделка еще может сорваться, если вмешаются антимонопольные регуляторы. Кроме того, Paramount, у которой есть поддержка Трампа, тоже не сдается и хочет выкупить акции WB напрямую у акционеров.