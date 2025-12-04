Паранойя — хит сезона. Почему «Мебельная компания» — главный сериал 2025 года

Более удачные примеры располагаются рангом пониже, зато точнее и глубже портретируют наше время. Во-первых, «Эддингтон» Ари Астера — несуразный, во многом неудачный, но обезоруживающий калейдоскоп героев, которые тонут в ковидном мареве, сталкиваются с политическим заговором и проигрывают всепоглощающему думскроллингу. Астер, может, и бьет не с той силой, однако делает это в правильном направлении; хочется верить, что условные синефилы будущего (радиоактивные тараканы?) будут ценить «Эддингтон» больше «Битвы за битвой». Во-вторых, «Бугония» Йоргоса Лантимоса, которую по странному совпадению первоначально планировал снимать тот же Астер. Не самый важный фильм в контексте фильмографии Лантимоса (хотя бы потому, что пересказывает чужую историю, корейский фильм «Спасти зеленую планету!») тем не менее оказывается подходящей иллюстрацией 2020-х: конспирологи становятся новыми характерными героями и уже не вызывают снисходительного смеха, потому что все чаще оказываются правы. Теории заговора не то, чем кажутся.