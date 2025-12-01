Кинопоиск
Фестивали и премии

«Битва за битвой», «Сентиментальная ценность» и «Белый лотос»: все номинанты на «Золотой глобус — 2025»

В Беверли-Хиллз объявили номинантов на «Золотой глобус». Лидером по количеству номинаций среди фильмов стала «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (9 категорий). В этом году на премию впервые номинированы подкасты.

83-я церемония вручения «Глобусов» состоится 11 января 2026 года (по московскому времени — утром 12 января) в прямом эфире американского канала CBS и на стриминговом сервисе Paramount+. Ведущей станет стендап-комик Никки Глейсер.

Номинанты в области кино

Лучший фильм (драма)

Подробнее о номинантах

Читайте также:

«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера: нежная скандинавская семейная драма про блудного отца

Лучший фильм (мюзикл или комедия)

Читайте также:

Кто есть кто в «Новой волне» Линклейтера

Лучший режиссер

Подробнее о номинантах

Читайте также:

Томас Пинчон и Пол Томас Андерсон: как устроена проза самого загадочного писателя XX века и ее экранизации

Лучший сценарий

Подробнее о номинантах

Читайте также:

«Грешники»: затяжной южный хоррор с двумя Майклами Б. Джорданами

Лучший актер (драма)

Подробнее о номинантах

Читайте также:

«Сны поездов»: повесть о маленьком человеке

Лучшая актриса (драма)

Подробнее о номинантах

Читайте также:

«Гамнет»: потенциально оскароносный байопик жены Шекспира

Лучший актер (мюзикл или комедия)

Подробнее о номинантах

Читайте также:

«Метод исключения» Пак Чхан-ука: черная комедия про ужасы капитализма

Лучшая актриса (мюзикл или комедия)

Читайте также:

«Завещание Анны Ли»: мистический коммунизм в отдельно взятой деревне

Лучший актер второго плана

Подробнее о номинантах

Читайте также:

Глэм-рок, кровяные клетки и жуки-скарабеи: чем вдохновлены образы героев нового «Франкенштейна»

Лучшая актриса второго плана

Подробнее о номинантах

Читайте также:

Кто такая тетя Глэдис? Как устроены «Орудия» — самый загадочный хоррор этого года

Лучший международный фильм

Подробнее о номинантах

Читайте также:

«Сират»: переоцененное роуд-муви про пожилых рейверов

Лучший анимационный фильм

Подробнее о номинантах

Читайте также:

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» — самое кассовое аниме в истории

Лучший оригинальный саундтрек

Подробнее о номинантах

Читайте также:

F1: старомодный спортивный блокбастер с Брэдом Питтом

Лучшая песня

Читайте также:

«Злая. Часть 2»: тьма политических аллюзий накрывает Изумрудный город

Номинанты в области телевидения

Лучший телесериал (драма)

Подробнее о номинантах

Читайте также:

«Из многих»: каким получился новый сериал создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»


Лучший телесериал (мюзикл или комедия)

Подробнее о номинантах

Читайте также:

Как пройти в «Киностудию»? Разбираем самые важные отсылки в сериале

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал

Подробнее о номинантах

Читайте также:

«Чудовище внутри меня»: психотриллер категории Б для фанатов «Родины»

Лучший актер в драматическом сериале

Подробнее о номинантах

Читайте также:

Финал «Андора»: что пошло не так

Лучшая актриса в драматическом сериале

Подробнее о номинантах

Читайте также:

Козы не то, чем кажутся. Почему «Разделение» — гениальный мем, но посредственный сериал

Лучший актер в мюзикле или комедии

Подробнее о номинантах

Читайте также:

10 лучших зарубежных сериалов — 2025: итоги первого полугодия

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

Подробнее о номинантах

Читайте также:

Финал второго сезона «Уэнсдэй»: проверенная формула с минимальными сюрпризами

Лучшая актриса второго плана

Подробнее о номинантах

Читайте также:

Деньги, секс и (без)духовность: как Майк Уайт воспел чудаков и придумал «Белый лотос»

Лучший актер второго плана

Подробнее о номинантах

Читайте также:

Как снят «Переходный возраст»? Российские операторы — об однокадровой съемке в сериале

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме

Подробнее о номинантах

Читайте также:

Все серии седьмого сезона «Черного зеркала» — от скучной к лучшей

Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме

Подробнее о номинантах

Читайте также:

«Монстры: История Эда Гина»: жуткий некрохоррор, в котором жалеют маньяка и обижают Хичкока

Лучшее кинематографическое/прокатное достижение

Подробнее о номинантах

Читайте также:

«Зверополис 2»: лис и крольчиха ведут следствие по делу исчезнувших рептилий

