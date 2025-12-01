«Битва за битвой», «Сентиментальная ценность» и «Белый лотос»: все номинанты на «Золотой глобус — 2025»

В Беверли-Хиллз объявили номинантов на «Золотой глобус». Лидером по количеству номинаций среди фильмов стала «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона (9 категорий). В этом году на премию впервые номинированы подкасты.
83-я церемония вручения «Глобусов» состоится 11 января 2026 года (по московскому времени — утром 12 января) в прямом эфире американского канала CBS и на стриминговом сервисе Paramount+. Ведущей станет стендап-комик Никки Глейсер.
Номинанты в области кино
Лучший фильм (драма)
Подробнее о номинантах
Лучший фильм (мюзикл или комедия)
Читайте также:
Лучший режиссер
- Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
- Райан Куглер («Грешники»)
- Гильермо дель Торо («Франкенштейн»)
- Джафар Панахи («Простая случайность»)
- Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
- Хлоя Чжао («Гамнет»)
Подробнее о номинантах
Лучший сценарий
- «Битва за битвой»
- «Марти Великолепный»
- «Грешники»
- «Сентиментальная ценность»
- «Простая случайность»
- «Гамнет»
Подробнее о номинантах
Лучший актер (драма)
- Джоэл Эдгертон («Сны поездов»)
- Оскар Айзек («Франкенштейн»)
- Дуэйн Джонсон («Крушитель»)
- Майкл Б. Джордан («Грешники»)
- Вагнер Моура («Секретный агент»)
- Джереми Аллен Уайт («Спрингстин. Избавь меня от небытия»)
Подробнее о номинантах
Читайте также:
Лучшая актриса (драма)
- Джесси Бакли («Гамнет»)
- Дженнифер Лоуренс («Умри, моя любовь»)
- Рената Реинсве («Сентиментальная ценность»)
- Джулия Робертс («После охоты»)
- Тесса Томпсон («Гедда»)
- Ева Виктор («Прости, детка»)
Подробнее о номинантах
Лучший актер (мюзикл или комедия)
- Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)
- Джордж Клуни («Джей Келли»)
- Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»)
- Итан Хоук («Голубая луна»)
- Ли Бён-хон («Метод исключения»)
- Джесси Племонс («Бугония»)
Подробнее о номинантах
Лучшая актриса (мюзикл или комедия)
- Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
- Синтия Эриво («Злая: Часть 2»)
- Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»)
- Чейз Инфинити («Битва за битвой»)
- Аманда Сайфред («Завещание Анны Ли»)
- Эмма Стоун («Бугония»)
Лучший актер второго плана
- Бенисио дель Торо («Битва за битвой»)
- Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)
- Пол Мескал («Гамнет»)
- Шон Пенн («Битва за битвой»)
- Адам Сэндлер («Джей Келли»)
- Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)
Подробнее о номинантах
Лучшая актриса второго плана
- Эмили Блант («Крушитель»)
- Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»)
- Ариана Гранде («Злая: Часть 2»)
- Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность»)
- Эми Мэдиган («Орудия»)
- Тияна Тейлор («Битва за битвой»)
Подробнее о номинантах
Лучший международный фильм
- «Простая случайность»
- «Метод исключения»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Сират»
- «Голос Хинд Раджаб»
Подробнее о номинантах
Читайте также:
Лучший анимационный фильм
- «Арко»
- «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
- «Элио»
- «Кей-поп-охотницы на демонов»
- «Маленькая Амели»
- «Зверополис 2»
Подробнее о номинантах
Лучший оригинальный саундтрек
- Александр Деспла («Франкенштейн»)
- Людвиг Горанссон («Грешники»)
- Джонни Гринвуд («Битва за битвой»)
- Макс Рихтер («Гамнет»)
- Ханс Циммер (F1)
Подробнее о номинантах
Читайте также:
Лучшая песня
- «Dream as One» («Аватар: Пламя и пепел»)
- «Golden» («Кей-поп-охотницы на демонов»)
- «I Lied to You» («Грешники»)
- «No Place Like Home» («Злая: Часть 2»)
- «The Girl in the Bubble» («Злая: Часть 2»)
- «Train Dreams» («Сны поездов»)
Номинанты в области телевидения
Лучший телесериал (драма)
Подробнее о номинантах
Лучший телесериал (мюзикл или комедия)
Подробнее о номинантах
Лучший телефильм, сериал или мини-сериал
- «Переходный возраст»
- «Во всем виновата она»
- «Чудовище внутри меня»
- «Черное зеркало»
- «Умираю, как хочу секса»
- «Девушка моего сына»
Подробнее о номинантах
Лучший актер в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун («Рай»)
- Диего Луна («Андор»)
- Гари Олдман («Медленные лошади»)
- Марк Руффало («Задание»)
- Адам Скотт («Разделение»)
- Ноа Уайли («Питт»)
Подробнее о номинантах
Читайте также:
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Кэти Бейтс («Мэтлок»)
- Бритт Лауэр («Разделение»)
- Хелен Миррен («1923»)
- Белла Рэмзи («Одни из нас»)
- Кери Рассел («Дипломатка»)
- Рэй Сихорн («Одна из многих»)
Подробнее о номинантах
Лучший актер в мюзикле или комедии
- Адам Броди («Никто этого не хочет»)
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
- Глен Пауэлл («Чед Пауэрс»)
- Сет Роген («Киностудия»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Подробнее о номинантах
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
- Кристен Белл («Никто этого не хочет»)
- Айо Эдебири («Медведь»)
- Селена Гомес («Убийства в одном здании»)
- Наташа Лионн («Покерфейс»)
- Дженна Ортега («Уэнздей»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
Подробнее о номинантах
Лучшая актриса второго плана
- Кэрри Кун («Белый лотос»)
- Эрин Доэрти («Переходный возраст»)
- Ханна Айнбиндер («Хитрости»)
- Кэтрин О'Хара («Киностудия»)
- Паркер Поузи («Белый лотос»)
- Эйми Лу Вуд («Белый лотос»)
Подробнее о номинантах
Лучший актер второго плана
- Оуэн Купер («Переходный возраст»)
- Билли Крудап («Утреннее шоу»)
- Уолтон Гоггинс («Белый лотос»)
- Джейсон Айзекс («Белый лотос»)
- Трэмелл Тиллман («Разделение»)
- Эшли Уолтерс («Переходный возраст»)
Подробнее о номинантах
Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме
- Клэр Дэйнс («Чудовище внутри меня»)
- Рашида Джонс («Чёрное зеркало»)
- Аманда Сайфред («Алая река»)
- Сара Снук («Во всём виновата она»)
- Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»)
- Робин Райт («Девушка моего сына»)
Подробнее о номинантах
Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме
- Джейкоб Элорди («Узкая дорога на дальний север»)
- Пол Джаматти («Черное зеркало»)
- Стивен Грэм («Переходный возраст»)
- Чарли Ханнэм («Монстры»)
- Джуд Лоу («Черный кролик»)
- Мэттью Риз («Чудовище внутри меня»)
Подробнее о номинантах
Лучшее кинематографическое/прокатное достижение
- «Аватар: Пламя и пепел»
- F1
- «Кей-поп-охотницы на демонов»
- «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
- «Грешники»
- «Орудия»
- «Злая. Часть 2»
- «Зверополис 2»
Подробнее о номинантах
Как вам номинанты на «Золотой глобус»? Кто ваш фаворит?
Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.