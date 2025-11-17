Глэм-рок, кровяные клетки и жуки-скарабеи: чем вдохновлены образы героев нового «Франкенштейна»

Художница по костюмам Кейт Хоули уже не первый раз сотрудничает с дель Торо. Вместе они работали над такими фильмами, как «Тихоокеанский рубеж» (2013) и «Багровый пик» (2015).

Дель Торо вольно обошелся с литературным первоисточником, перенес время действия из восемнадцатого века в девятнадцатый. Основные события разворачиваются в период Крымской войны 1853–1856 годов. При этом режиссер сразу заявил художнице, что визуальный ряд будущей картины не должен иметь ничего общего со стереотипными представлениями о диккенсовской викторианской Англии, где женщины ходят в черном, а мужчины носят цилиндры. Дель Торо хотел создать особый красочный мир, вдохновленный колористикой хорроров студии Hammer, джалло Марио Бавы и живописью Караваджо.

В фильме достаточно прозрачная цветовая символика: красный — кровь и кровные узы, зеленый — природа, разложение и возрождение, белый — чистота, которая обречена на уничтожение. Хоули поэтично называет свою работу «оперой из нити и металла». И в созданных ею костюмах отчетливо считываются партитуры героев.