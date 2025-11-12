Под обложкой нас ждет маньяк: ведущие тру-крайм-подкастов советуют книги

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.
В последние годы жанр тру-крайма — истории реальных уголовных дел — стал невероятно популярным, а особенный расцвет он переживает в формате подкастов. 20 ноября на Кинопоиске выйдет третий сезон сериала «Метод» о майоре Меглине, практикующем необычный способ поиска преступников: подобно Клариссе Старлинг, он обращается за помощью к маньякам. Пока Родион Меглин в исполнении Константина Хабенского записывает опасных преступников в консультанты, мы попросили тру-крайм-подкастеров посоветовать книги, где рассказывается о самых ужасающих преступлениях и их последствиях.
«Дети в гараже моего папы»
Издательство «Альпина»
Для меня тру-крайм — способ говорить об обществе. Способ довольно неприятный, болезненный, моментами омерзительный и страшный. Но, как мне кажется, беспроигрышный. В этом смысле книга Максимовой получилась слепком современной российской реальности, хоть и является художественным вымыслом.
Сюжет строится вокруг 16-летнего Егора, чей папа обвиняется в убийствах и педофилии. Подросток, который уважал и любил своего отца, осознает медленно и мучительно, что его родитель — маньяк. Причем весьма искусный — он годами притворялся обыкновенным человеком. Мать Егора наотрез отказывается верить в преступления, несмотря на доказательства. А Егор спустя десятки страниц сомнений верит. И теряет все возможные опоры.
Как хорошо выразился один из критиков, этот вязкий психологический триллер — анатомия травмы. История Егора показывает, как происходит распад — счастливой семьи, веры в будущее, основ личности. Мы живем в его голове и наблюдаем, как Егор пытается ответить себе на страшные вопросы: «Почему никто годами ничего не замечал? Или замечал, но игнорировал? Несет ли семья за это ответственность? Как жить дальше?» Тела убитых детей нашли в гараже. Преступнику дали пожизненное. И вроде жизнь продолжается, но вот только она никогда не будет прежней.
Для меня книга именно об этом — о потере смыслов и попытке собрать себя заново. О реальности, которая с тобой не считается. О близких, которые оказываются монстрами. О рифмах с политикой и социумом. И, как ни странно, немного о надежде на лучшее.
«Изверг. Когда правда страшнее смерти»
Издательство «Бомбора»
Субботним утром 9 января 1993 года мужчина по имени Жан-Клод Роман убил всю свою семью. Сделал он это, чтобы скрыть свою ложь длиной в долгие 18 лет. Но что можно скрывать так долго? Вы удивитесь, но он всего лишь выдумал всю свою жизнь и врал на протяжении каждого дня и каждой секунды этой жизни.
Мы читали книгу Эммануэля Каррера с любопытством и огромным интересом не только из-за динамичного сюжета и отличного слога автора. Но и из-за того, что книга «Изверг» основана на реальных событиях и рассказывает историю реально существующего человека, хотя поверить в это и сложно — слишком уже невероятно она звучит.
Повествование в книге выстроено как расследование. Каррер встречался с друзьями и знакомыми Жан-Клода Романа, читал все документы по его делу, приезжал в родной город Романа, поднимал все архивы и погрузился в историю с головой. Такую точность в деталях и скрупулезность в изложении мы редко встречаем в тру-крайм-триллерах, поэтому особенно ценим: работа проделана колоссальная.
«Знаю, звучит глупо, но, понимаете, он был очень хороший человек. Это ничего не меняет в том, что он сделал, от этого даже еще страшнее, но он был хороший человек», — говорили про Романа.
Каррер не подводит своего читателя к какому-то конкретному выводу. Мы видим разные взгляды с разных сторон и выводы делаем сами. Они, кстати, получаются довольно однозначными. А после прочтения советуем вам еще раз ужаснуться тому, что все эти события случились на самом деле.
«Я исчезну во тьме. Дело об „Убийце из Золотого штата“»
Издательство АСТ
Это не просто банальная тру-крайм-история, где описывается биография маньяка и то, как его ловили. Это совершенно уникальная книга, где автор является действующим лицом, да еще таким, которое способствовало поимке убийцы. Но давайте без спойлеров!
Книга рассказывает о преступнике Джозефе Джеймсе Деанджело, который вошел в историю тру-крайма как «убийца из Золотого штата». Это серийный насильник и убийца, терроризировавший Северную и Центральную Калифорнию, который десятки лет оставался непойманным, несмотря на шокирующую дерзость и количество своих преступлений.
Книга захватывает с первых страниц, потому что параллельно выстраивается сюжет об одержимости. Мишель Макнамара, женщина, которая собрала воедино все свидетельские показания, протоколы, улики и прочую информацию по кейсу, буквально заболела этим делом. Ее стиль повествования — это уникальная смесь журналистского репортажа, личных заметок и криминального триллера. Не замечаешь, как, читая, начинаешь переживать за нее саму, и не зря.
Книга была закончена примерно на две трети, когда Макнамара трагически погибла. После рукопись редактировал и дополнял друг Мишель — детектив Пол Холс, а также ее муж, известный комик Паттон Освальт, и многие другие. К сожалению, Мишель не дожила до момента, когда имя убийцы было раскрыто. Но именно ее самоотверженная работа помогла привлечь к делу внимание.
Рекомендуем тем, кто хочет глубокого, вдумчивого и эмоционально искреннего чтения в жанре документальной прозы.
«Расчленинград. Маньяки над Невой»
Издательство «Эксмо»
Так вышло, что человечество любит развешивать ярлыки и прослеживать закономерности — иногда там, где их нет. Из-за этого в свое время пострадал и город на Неве. Несколько эпизодов криминальной истории оказались настолько громкими и обласканными народным вниманием, что за Петербургом вскоре закрепилась слава места, где вовсю лютуют не просто убийцы, а именно расчленители. И по веселой традиции, присущей современному интернет-фольклору, бывший Ленинград превратился в Расчленинград.
Елизавета Бута — криминальный психолог, опытная и думающая, за ее плечами уже не один документальный том, в том числе про битцевского маньяка и Фишера. А в «Расчленинграде» перед читателем предстает целых девять историй убийц из разных периодов городской истории — от послевоенных лет до времен новейшей России. Блокадный спекулянт и мародер, неуверенный дамский угодник и надушенный развратник, старая черная вдова и оборотень в погонах, одиозный профессор и жена подающего надежды рэпера — все они так или иначе отражают не поверхностное обаяние маньяка, а напротив, банальность зла. Но в этих историях оживает совсем другой главный герой — Петербург.
Конечно, для поклонников жанра тру-крайма есть и некоторые минусы. Из соображений этики и безопасности некоторые имена были изменены, поэтому те, кто знаком с громкими историями, могут прийти в недоумение, когда не смогут отыскать в книге известные детали дел. Некоторые факты приукрашены художественными подробностями, а расследованию уделяется не так много времени, но все это скорее шероховатости. Для тех, кто только знакомится с тру-краймом, книга окажется пугающей ровно настолько, насколько надо. Она проливает свет не только на историю и зверства конкретного злодея, но и на его психологическую подоплеку. Все это складывается в этакое приятное тяжелое чтение.