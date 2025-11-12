Под обложкой нас ждет маньяк: ведущие тру-крайм-подкастов советуют книги

Кинопоиск
Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

В последние годы жанр тру-крайма — истории реальных уголовных дел — стал невероятно популярным, а особенный расцвет он переживает в формате подкастов. 20 ноября на Кинопоиске выйдет третий сезон сериала «Метод» о майоре Меглине, практикующем необычный способ поиска преступников: подобно Клариссе Старлинг, он обращается за помощью к маньякам. Пока Родион Меглин в исполнении Константина Хабенского записывает опасных преступников в консультанты, мы попросили тру-крайм-подкастеров посоветовать книги, где рассказывается о самых ужасающих преступлениях и их последствиях.

Подкаст «Дневники Лоры Палны»

Маша Погребняк

Анастасия Максимова

«Дети в гараже моего папы»

Издательство «Альпина»

Для меня тру-крайм — способ говорить об обществе. Способ довольно неприятный, болезненный, моментами омерзительный и страшный. Но, как мне кажется, беспроигрышный. В этом смысле книга Максимовой получилась слепком современной российской реальности, хоть и является художественным вымыслом.

Сюжет строится вокруг 16-летнего Егора, чей папа обвиняется в убийствах и педофилии. Подросток, который уважал и любил своего отца, осознает медленно и мучительно, что его родитель — маньяк. Причем весьма искусный — он годами притворялся обыкновенным человеком. Мать Егора наотрез отказывается верить в преступления, несмотря на доказательства. А Егор спустя десятки страниц сомнений верит. И теряет все возможные опоры.

Как хорошо выразился один из критиков, этот вязкий психологический триллер — анатомия травмы. История Егора показывает, как происходит распад — счастливой семьи, веры в будущее, основ личности. Мы живем в его голове и наблюдаем, как Егор пытается ответить себе на страшные вопросы: «Почему никто годами ничего не замечал? Или замечал, но игнорировал? Несет ли семья за это ответственность? Как жить дальше?» Тела убитых детей нашли в гараже. Преступнику дали пожизненное. И вроде жизнь продолжается, но вот только она никогда не будет прежней.

Для меня книга именно об этом — о потере смыслов и попытке собрать себя заново. О реальности, которая с тобой не считается. О близких, которые оказываются монстрами. О рифмах с политикой и социумом. И, как ни странно, немного о надежде на лучшее.

Подкаст «Тут такое дело»

Маша Сопкина и Даша Сабурова

Эммануэль Каррер

«Изверг. Когда правда страшнее смерти»

Издательство «Бомбора»

Субботним утром 9 января 1993 года мужчина по имени Жан-Клод Роман убил всю свою семью. Сделал он это, чтобы скрыть свою ложь длиной в долгие 18 лет. Но что можно скрывать так долго? Вы удивитесь, но он всего лишь выдумал всю свою жизнь и врал на протяжении каждого дня и каждой секунды этой жизни.

Мы читали книгу Эммануэля Каррера с любопытством и огромным интересом не только из-за динамичного сюжета и отличного слога автора. Но и из-за того, что книга «Изверг» основана на реальных событиях и рассказывает историю реально существующего человека, хотя поверить в это и сложно — слишком уже невероятно она звучит.

Повествование в книге выстроено как расследование. Каррер встречался с друзьями и знакомыми Жан-Клода Романа, читал все документы по его делу, приезжал в родной город Романа, поднимал все архивы и погрузился в историю с головой. Такую точность в деталях и скрупулезность в изложении мы редко встречаем в тру-крайм-триллерах, поэтому особенно ценим: работа проделана колоссальная.

«Знаю, звучит глупо, но, понимаете, он был очень хороший человек. Это ничего не меняет в том, что он сделал, от этого даже еще страшнее, но он был хороший человек», — говорили про Романа.

Каррер не подводит своего читателя к какому-то конкретному выводу. Мы видим разные взгляды с разных сторон и выводы делаем сами. Они, кстати, получаются довольно однозначными. А после прочтения советуем вам еще раз ужаснуться тому, что все эти события случились на самом деле.

Подкаст «У холмов есть подкаст»

Тима и Валя Назаровы

Мишель Макнамара

«Я исчезну во тьме. Дело об „Убийце из Золотого штата“»

Издательство АСТ

Это не просто банальная тру-крайм-история, где описывается биография маньяка и то, как его ловили. Это совершенно уникальная книга, где автор является действующим лицом, да еще таким, которое способствовало поимке убийцы. Но давайте без спойлеров!

Книга рассказывает о преступнике Джозефе Джеймсе Деанджело, который вошел в историю тру-крайма как «убийца из Золотого штата». Это серийный насильник и убийца, терроризировавший Северную и Центральную Калифорнию, который десятки лет оставался непойманным, несмотря на шокирующую дерзость и количество своих преступлений.

Книга захватывает с первых страниц, потому что параллельно выстраивается сюжет об одержимости. Мишель Макнамара, женщина, которая собрала воедино все свидетельские показания, протоколы, улики и прочую информацию по кейсу, буквально заболела этим делом. Ее стиль повествования — это уникальная смесь журналистского репортажа, личных заметок и криминального триллера. Не замечаешь, как, читая, начинаешь переживать за нее саму, и не зря.

Книга была закончена примерно на две трети, когда Макнамара трагически погибла. После рукопись редактировал и дополнял друг Мишель — детектив Пол Холс, а также ее муж, известный комик Паттон Освальт, и многие другие. К сожалению, Мишель не дожила до момента, когда имя убийцы было раскрыто. Но именно ее самоотверженная работа помогла привлечь к делу внимание.

Рекомендуем тем, кто хочет глубокого, вдумчивого и эмоционально искреннего чтения в жанре документальной прозы.

Подкаст «Дневники Лоры Палны»

Митя Лебедев

Елизавета Бута

«Расчленинград. Маньяки над Невой»

Издательство «Эксмо»

Так вышло, что человечество любит развешивать ярлыки и прослеживать закономерности — иногда там, где их нет. Из-за этого в свое время пострадал и город на Неве. Несколько эпизодов криминальной истории оказались настолько громкими и обласканными народным вниманием, что за Петербургом вскоре закрепилась слава места, где вовсю лютуют не просто убийцы, а именно расчленители. И по веселой традиции, присущей современному интернет-фольклору, бывший Ленинград превратился в Расчленинград.

Елизавета Бута — криминальный психолог, опытная и думающая, за ее плечами уже не один документальный том, в том числе про битцевского маньяка и Фишера. А в «Расчленинграде» перед читателем предстает целых девять историй убийц из разных периодов городской истории — от послевоенных лет до времен новейшей России. Блокадный спекулянт и мародер, неуверенный дамский угодник и надушенный развратник, старая черная вдова и оборотень в погонах, одиозный профессор и жена подающего надежды рэпера — все они так или иначе отражают не поверхностное обаяние маньяка, а напротив, банальность зла. Но в этих историях оживает совсем другой главный герой — Петербург.

Конечно, для поклонников жанра тру-крайма есть и некоторые минусы. Из соображений этики и безопасности некоторые имена были изменены, поэтому те, кто знаком с громкими историями, могут прийти в недоумение, когда не смогут отыскать в книге известные детали дел. Некоторые факты приукрашены художественными подробностями, а расследованию уделяется не так много времени, но все это скорее шероховатости. Для тех, кто только знакомится с тру-краймом, книга окажется пугающей ровно настолько, насколько надо. Она проливает свет не только на историю и зверства конкретного злодея, но и на его психологическую подоплеку. Все это складывается в этакое приятное тяжелое чтение.

