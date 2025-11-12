Под обложкой нас ждет маньяк: ведущие тру-крайм-подкастов советуют книги

Анастасия Максимова

Издательство «Альпина»

Для меня тру-крайм — способ говорить об обществе. Способ довольно неприятный, болезненный, моментами омерзительный и страшный. Но, как мне кажется, беспроигрышный. В этом смысле книга Максимовой получилась слепком современной российской реальности, хоть и является художественным вымыслом.

Сюжет строится вокруг 16-летнего Егора, чей папа обвиняется в убийствах и педофилии. Подросток, который уважал и любил своего отца, осознает медленно и мучительно, что его родитель — маньяк. Причем весьма искусный — он годами притворялся обыкновенным человеком. Мать Егора наотрез отказывается верить в преступления, несмотря на доказательства. А Егор спустя десятки страниц сомнений верит. И теряет все возможные опоры.

Как хорошо выразился один из критиков, этот вязкий психологический триллер — анатомия травмы. История Егора показывает, как происходит распад — счастливой семьи, веры в будущее, основ личности. Мы живем в его голове и наблюдаем, как Егор пытается ответить себе на страшные вопросы: «Почему никто годами ничего не замечал? Или замечал, но игнорировал? Несет ли семья за это ответственность? Как жить дальше?» Тела убитых детей нашли в гараже. Преступнику дали пожизненное. И вроде жизнь продолжается, но вот только она никогда не будет прежней.

Для меня книга именно об этом — о потере смыслов и попытке собрать себя заново. О реальности, которая с тобой не считается. О близких, которые оказываются монстрами. О рифмах с политикой и социумом. И, как ни странно, немного о надежде на лучшее.