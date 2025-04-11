Второй сезон «Андора»: французы против нацистов

Что происходит

Кассиан Андор крадет с имперской базы прототип истребителя TIE Avenger. Надо отметить, что прошло все довольно неуклюже: взлетает он не с первого раза, привлекает лишнее внимание и разносит половину ангара. Андор отправляется на планету Явин-4 (именно здесь будет располагаться тайная база повстанцев в «Новой надежде»), где должен встретиться с другим агентом, но все идет не по плану. Кассиан попадает в плен к группе несобранных революционеров, которые в итоге начинают междоусобную борьбу (и пытаются разрешить ее космическим аналогом «Камень, ножницы, бумага»). Кое-как освободившись, он покидает лесистую планету и пытается понять, куда ему лететь дальше.

На Корусанте разворачивается странная история любовных отношений. Два имперских функционера — холодная Дедра Миро (Дениз Гоф) и педантичный Сирил Карн (Кайл Соллер) — все-таки сошлись после событий финала первого сезона. Дедре удается одержать символическую победу над Иди (Кэтрин Хантер), властной матерью Сирила, которая приехала к ним на ужин.

Другая семейная коллизия ждет зрителей на Чандриле. Мон Мотма вынуждена выдать свою дочь Лейду (Бронте Кармайкл) за сына олигарха Даво Скалдуна (Ричард Диллэйн), который оказал ей услугу в первом сезоне. Параллельно старый знакомый Мотмы, банкир Тэй Колма (Бен Майлз), разорившийся из-за деятельности повстанцев, намекает на то, что был бы рад поправить свое финансовое положение. Тэй покидает вечеринку, а увозит его один из агентов Лютена — видимо, больше незадачливого шантажиста мы не увидим. Мотма, которая за один вечер поступилась чувствами дочери и одобрила убийство Колма, выпивает и пытается забыться в танце.

Директор Орсон Кренник (Бен Мендельсон) собирает закрытый совет самых жестких имперских офицеров, чтобы выслушать их предложения. Его интересует материал калкит (как мы догадываемся, он будет топливом для будущей «Звезды смерти»). Кренника беспокоит, что добыча минерала может потенциально разрушить планету Горман и точно негативно повлияет на ее экологию. Одни имперцы советует ему начать пропагандистскую кампанию по очернению местных жителей, но Дедра предлагает более хитрый совет: начать втайне финансировать сопротивление и устроить беспорядки, чтобы затем иметь легитимную возможность учинить полномасштабные репрессии и подчинить планету.

Старые знакомые Андора — Бикс (Адриа Архона), Брассо (Чук Сибтайн), Уилмон (Мухаммад Бенсегайен) и дроид B2EMO — прячутся на фермерской планете Мина-Рау, где выдают себя за обычных рабочих. Имперская инспекция понимает, что они нелегалы, а один из офицеров пытается изнасиловать Бикс, но та в ответ убивает его. Брассо погибает от выстрела одного из штурмовиков. Андор прибывает на Мина-Рау, спасает Бикс и Уилмона, но из-за преследования не успевает забрать дроида B2EMO и тело Брассо.

Чем интересна первая часть

Сценарий написал шоураннер Тони Гилрой, а за режиссуру отвечал Ариел Кляйман («Партизан»). Старт получился довольно размеренным, поэтому решение выпускать по три серии в неделю однозначно удачное. Меньше всего времени у заглавного героя. Сюжетная линия самого Андора в первой арке получилась не очень выразительной, хотя начальная сцена с неумелым угоном TIE Avenger вышла забавной (кажется, именно так себя чувствуют многие геймеры, когда начинают играть в какой-нибудь космический симулятор по «Звездным войнам»). Андора и Лютена откровенно не хватает, но, очевидно, в следующих сериях их будет намного больше.

И все же второй сезон впечатляет уже сейчас. Эпизоды с заикающимся старым дроидом B2EMO смотрятся максимально эмоционально. Попытка изнасилования имперским офицером (кажется, первая во франшизе) еще раз подчеркивает, что «Андор» снят для взрослой аудитории, которой больше нравятся параллели с нацистской Германией, а не жужжание световых мечей. Грядущая многоходовочка на Гормане (знатоки вселенной в курсе, что все обернется чудовищной резней) тоже кажется интересной: в будущих эпизодах мы увидим, что Империя способна не только на грубую силу, но и на более искусные политические интриги.

И все же главный приз уходит сюжетной линии Мон Мотмы. Женевьев О’Рейли держится с особым трагическим достоинством. Ее героиня в этой арке познала всю горечь настоящей политической игры. А сцена танца на свадьбе — одна из самых прекрасных во всем «Андоре».