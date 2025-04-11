Второй сезон «Андора»: французы против нацистов

На Disney+ стартовал второй сезон «Андора», который оставил критиков в абсолютном восторге и получил 99% рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes. Рассказываем, что происходит в новых сериях и чем они интересны.
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Действие первого сезона разворачивалось за пять лет ДБЯ. Зрители наблюдали, как прагматичный проходимец Кассиан Андор (Диего Луна) постепенно проникался идеями повстанцев и в финале начал работать на Альянс. Также мы наблюдали за историями других героев — сенатора Мон Мотмой (Женевьев О’Рейли), которая втайне финансировала революционную деятельность, и закулисного игрока Лютена (Стеллан Скарсгард), искусного манипулятора, планирующего любыми средствами ускорить грядущее восстание против Империи.
Второй сезон поделен на четыре части, каждая из которых состоит из трех серий. Новые эпизоды охватывают сразу несколько временных промежутков. Финал сезона и всего сериала подойдет вплотную к событиям «Изгоя-один» («Андор» — это приквел полнометражного фильма).
1-я часть
Серии 1–3 («Год спустя», «Сагрона Тима», «Урожай»)
4 года ДБЯ
Что происходит
Кассиан Андор крадет с имперской базы прототип истребителя TIE Avenger. Надо отметить, что прошло все довольно неуклюже: взлетает он не с первого раза, привлекает лишнее внимание и разносит половину ангара. Андор отправляется на планету Явин-4 (именно здесь будет располагаться тайная база повстанцев в «Новой надежде»), где должен встретиться с другим агентом, но все идет не по плану. Кассиан попадает в плен к группе несобранных революционеров, которые в итоге начинают междоусобную борьбу (и пытаются разрешить ее космическим аналогом «Камень, ножницы, бумага»). Кое-как освободившись, он покидает лесистую планету и пытается понять, куда ему лететь дальше.
На Корусанте разворачивается странная история любовных отношений. Два имперских функционера — холодная Дедра Миро (Дениз Гоф) и педантичный Сирил Карн (Кайл Соллер) — все-таки сошлись после событий финала первого сезона. Дедре удается одержать символическую победу над Иди (Кэтрин Хантер), властной матерью Сирила, которая приехала к ним на ужин.
Другая семейная коллизия ждет зрителей на Чандриле. Мон Мотма вынуждена выдать свою дочь Лейду (Бронте Кармайкл) за сына олигарха Даво Скалдуна (Ричард Диллэйн), который оказал ей услугу в первом сезоне. Параллельно старый знакомый Мотмы, банкир Тэй Колма (Бен Майлз), разорившийся из-за деятельности повстанцев, намекает на то, что был бы рад поправить свое финансовое положение. Тэй покидает вечеринку, а увозит его один из агентов Лютена — видимо, больше незадачливого шантажиста мы не увидим. Мотма, которая за один вечер поступилась чувствами дочери и одобрила убийство Колма, выпивает и пытается забыться в танце.
Директор Орсон Кренник (Бен Мендельсон) собирает закрытый совет самых жестких имперских офицеров, чтобы выслушать их предложения. Его интересует материал калкит (как мы догадываемся, он будет топливом для будущей «Звезды смерти»). Кренника беспокоит, что добыча минерала может потенциально разрушить планету Горман и точно негативно повлияет на ее экологию. Одни имперцы советует ему начать пропагандистскую кампанию по очернению местных жителей, но Дедра предлагает более хитрый совет: начать втайне финансировать сопротивление и устроить беспорядки, чтобы затем иметь легитимную возможность учинить полномасштабные репрессии и подчинить планету.
Старые знакомые Андора — Бикс (Адриа Архона), Брассо (Чук Сибтайн), Уилмон (Мухаммад Бенсегайен) и дроид B2EMO — прячутся на фермерской планете Мина-Рау, где выдают себя за обычных рабочих. Имперская инспекция понимает, что они нелегалы, а один из офицеров пытается изнасиловать Бикс, но та в ответ убивает его. Брассо погибает от выстрела одного из штурмовиков. Андор прибывает на Мина-Рау, спасает Бикс и Уилмона, но из-за преследования не успевает забрать дроида B2EMO и тело Брассо.
Чем интересна первая часть
Сценарий написал шоураннер Тони Гилрой, а за режиссуру отвечал Ариел Кляйман («Партизан»). Старт получился довольно размеренным, поэтому решение выпускать по три серии в неделю однозначно удачное. Меньше всего времени у заглавного героя. Сюжетная линия самого Андора в первой арке получилась не очень выразительной, хотя начальная сцена с неумелым угоном TIE Avenger вышла забавной (кажется, именно так себя чувствуют многие геймеры, когда начинают играть в какой-нибудь космический симулятор по «Звездным войнам»). Андора и Лютена откровенно не хватает, но, очевидно, в следующих сериях их будет намного больше.
И все же второй сезон впечатляет уже сейчас. Эпизоды с заикающимся старым дроидом B2EMO смотрятся максимально эмоционально. Попытка изнасилования имперским офицером (кажется, первая во франшизе) еще раз подчеркивает, что «Андор» снят для взрослой аудитории, которой больше нравятся параллели с нацистской Германией, а не жужжание световых мечей. Грядущая многоходовочка на Гормане (знатоки вселенной в курсе, что все обернется чудовищной резней) тоже кажется интересной: в будущих эпизодах мы увидим, что Империя способна не только на грубую силу, но и на более искусные политические интриги.
И все же главный приз уходит сюжетной линии Мон Мотмы. Женевьев О’Рейли держится с особым трагическим достоинством. Ее героиня в этой арке познала всю горечь настоящей политической игры. А сцена танца на свадьбе — одна из самых прекрасных во всем «Андоре».
2-я часть
Серии 4–6 («Вы когда-нибудь были на Гормане?», «У меня везде есть друзья», «Какой праздничный вечер»)
3 года ДБЯ
Что происходит
Палмо, столица Гормана. Сирил Карн управляет местным бюро стандартов. Перевод на удаленную планету был не ссылкой, а частью имперской спецоперации под руководством его возлюбленной Дедры Миро и майора Партагаз (Антон Лессер). Карн притворяется эмпатичным функционером с человеческим лицом, который сочувствует обычным горманцам, поэтому вскоре на него выходят члены местного подполья, они называют себя Фронт Гормана. Бизнесмен Карро Райланц (Рихард Заммель), его дочь Энза (Алаис Лоусон) и другие недовольны тем, что Империя строит прямо под их носом закрытый объект и скрывает о нем всю информацию. Карн потихоньку скармливает им нужную информацию, играя роль двойного агента.
Корусант. Бикс пытается прийти в себя, в кошмарах ей является доктор Горст (Джошуа Джеймс), который пытал ее в первом сезоне. ПТСР подпитывается и недавней попыткой изнасилования имперским офицером. Бикс и Андор засели на дно в мрачном спальном районе и много месяцев ведут тихую затворническую жизнь, иногда ходят за продуктами и не выбираются в людные места. Лютен узнает от своего тайного агента Лонни (Роберт Эммс), что Дедра отвечает за секретную имперскую активность на Гормане, и отправляет туда Андора. В его отсутствие Бикс подсаживается на наркотические капли, позволяющие заглушить тревогу.
Андор прилетает на Горман под личиной модельера Вариана Ская и узнает, что случившаяся 16 лет назад резня (корабль Моффа Таркина раздавил несколько десятков мирных жителей на центральной площади) до сих пор бередит раны свидетелей. Кассиан вступает в контакт с членами Фронта и предупреждает, что не стоит доверять их источникам в имперской системе (он даже не подозревает, что им является Сирил). Андор скептически оценивает предстоящую миссию по захвату грузового транспорта и отбывает на Корусант, а за организацию операции Фронта отвечают Вел Сарта (Фэй Марсей) и Синта Каз (Варада Сету). Последняя вскоре падет жертвой случайного выстрела союзников.
Мон Мотма обеспокоена положением Гормана, но не может найти поддержки в Сенате. Вместе с мужем она оказывается на званом ужине Даво Скалдуна, во время которого Клея (Элизабет Дулау), помощница Лютена, вынуждена удалить подслушивающее устройство прямо под носом имперских функционеров, среди которых оказывается и директор Кренник.
Уилмон оказывается в рядах сурового повстанческого командира Со Герреры (Форест Уитакер), который планирует дерзкую вылазку на имперский трубопровод. В финале операции Со заставляет Уилмона снять маску и вдохнуть ридониум — опасное токсичное топливо. Вероятно, именно это подорвет иммунитет командира. В «Изгое-один» мы видели его с механическими легкими и кислородной маской.
В финале Бикс, кажется, находит способ справиться с ПТСР, при поддержке Кассиана она выслеживает доктора Горста и надевает на имперца его фирменный пыточный аппарат.
Чем интересна вторая часть сезона
Сценарий написал Бо Уиллимон (шоураннер «Карточного домика»), а за режиссуру отвечал Ариел Кляйман, снявший предыдущие три серии. В прошлом сезоне Уиллимон написал сюжетную арку про тюрьму на планете Наркина-5 — пожалуй, самую сильную во всем сериале.
Вторая сюжетная арка второго сезона продолжает нагнетать напряжение. Сирил с его маньячным лицом удивительно легко втирается в доверие к горманцам и чрезвычайно доволен собой, хотя и не до конца понимает масштабы операции, которую замыслили Дедра и Партагаз. Именно дерзкое и, к сожалению, очень бестолковое поведение Фронта в итоге приведет к тому, что Империя сможет усилить репрессии на этой несчастной планете.
Горман оказывается стержнем этой арки, ему уделено больше всего внимания, самые интересные задумки создателей тоже реализовались именно там. Например, местные революционеры робко предполагают, что император не в курсе беспредела, а всем на самом деле управляет теневое правительство в лице Имперского бюро безопасности (где-то мы это слышали). А сам Фронт явно списан с французского Сопротивления. Гилрой и сценаристы придумали горманцам свой язык, который фонетически напоминает французский, герои носят что-то вроде беретов. Колоритно и свежо во вселенной, которая в большинстве своем опирается на английский.
За пределами этой сюжетной линии происходит не очень много интересного. Сценаристы продолжают поднимать градусы взрослости. В этой арке у нас аж два случая наркотической зависимости (от капель и от токсичного топлива). Ненадолго, буквально на полминуты, появляется сенатор Бейл Органа. Приемного отца сыграл не знакомый фанатам Джимми Смитс, а Бенджамин Брэтт (к счастью, причина в конфликте расписаний, а не в чем-то еще). Мон Мотма отошла на второй план, эпизодов с Уилмоном не очень много. Лютен и Кассиан начинают конфликтовать, второму все меньше нравится подход первого, который готов положить в печь революции кого угодно. Зато мы видим еще больше повседневности в мире «Звездных войн» — речь о нежнейших бытовых сценах с участием Андора и Бикс.
Этот материал был впервые опубликован 24 апреля и обновляется каждую неделю с выходом новых серий.
Автор: Марат Шабаев
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