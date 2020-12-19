В каком порядке смотреть «Звездные войны»? Рассказываем про все фильмы, сериалы и мультсериалы легендарной франшизы

«Звездные войны» — одна из самых популярных и масштабных медиафраншиз, которая из года в год пополняется новыми проектами. Первый фильм, «Новая надежда», вышел на экраны кинотеатров в 1977 году, и вряд ли даже сам Джордж Лукас мог предположить, насколько разрастется его сага.
Создатель далекой-далекой галактики сперва выпустил оригинальную трилогию (эпизоды 4–6), а затем ждал почти 20 лет (пока цифровые технологии совершат скачок), чтобы снять трилогию приквелов (эпизоды 1–3). Тогда порядок правильного просмотра франшизы в хронологическом порядке был очевиден: сначала трилогия приквелов (вместе с мультсериалом «Войны клонов»), затем — оригинальная трилогия.
Но в 2012 году пришла Disney, которая купила Lucasflim и права на «Звездные войны»; студия отменила старый канон, включавший в себя сотни книг, комиксов и видеоигр, и принялась активно строить новый. Вселенная продолжала расширяться и активно пополняться новыми проектами. Разобраться в нынешнем хитросплетении «Звездных войн» непросто: три трилогии, два фильма — спин-оффа, четыре мультсериала и четыре игровых сериала. И это только сейчас! В ближайшие годы должно выйти еще около десятка проектов, которые окончательно запутают неофитов.
Все эти проекты пересекаются друг с другом — например, в «Мандалорце» появляется Асока Тано, главная героиня мультсериала «Войны клонов». А в «Андоре» одним из героев будет Со Геррера, который до этого был в фильме «Изгой-один» и двух мультсериалах. Чтобы помочь новичкам, которые хотят приобщиться к франшизе, мы сделали этот материал — список всех фильмов, сериалов, мультсериалов согласно канонической хронологии. Благодаря ему вы сможете понять, в какое время происходит действие «Повстанцев» и сколько лет прошло между событиями «Оби-Вана Кеноби» и «Андора». Бонус: в конце текста мы перечисляем произведения, которые выпали из канона, и проекты, которые пока находятся в разработке.
Главной точкой отсчета во франшизе является битва при Явине (ее показали в фильме «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда»), когда повстанцы уничтожили «Звезду смерти». Это событие стало ключевым для галактического календаря. Аббревиатура ДБЯ означает «Х лет до битвы при Явине», а ПБЯ — «Х лет после битвы при Явине». Это значит, например, что первый эпизод саги разворачивается за 32 года до событий четвертого эпизода, а «Книга Бобы Фетта» — через 9 лет после.
Эта система, известная как Стандартный галактический календарь, была официально введена во втором издании справочника «A Guide to the Star Wars Universe», который вышел в 1994 году. Существуют и альтернативные способы летоисчисления, но почти все фанатские сообщества и официальные гиды пользуются аббревиатурами ДБЯ и ПБЯ.
«Скрытая угроза» ⟶ «Атака клонов» ⟶ «Войны клонов» ⟶ «Месть ситхов» ⟶
«Бракованная партия» ⟶ «Хан Соло» ⟶ «Оби-Ван Кеноби» ⟶ «Повстанцы» ⟶ «Андор» ⟶
«Изгой-один» ⟶ «Новая надежда» ⟶ «Империя наносит ответный удар» ⟶ «Возвращение джедая» ⟶
«Мандалорец» ⟶ «Книга Бобы Фетта» ⟶ «Сопротивление» ⟶ «Пробуждение силы» ⟶
Фильм
«Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» (1999)
Галактическая Республика вступает в конфликт с Торговой Федерацией. Мастер-джедай Квай-Гон Джинн и его молодой падаван Оби-Ван Кеноби — сторонники мира и республиканские послы — спасают королеву Падме Амидалу. Их преследует ситх Дарт Мол — ученик злодея Дарта Сидиуса, который втайне управляет Торговой Федерацией. На планете Татуин Квай-Гон и Оби-Ван знакомятся с мальчиком-рабом Энакином Скайуокером, который может стать величайшим джедаем в галактике.
32
Фильм
«Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов» (2002)
На сенатора Падме совершено покушение, за ним стоит граф Дуку — бывший джедай, а ныне глава сепаратистов и ярый противник Республики. Верховный канцлер Палпатин поручает мастеру-джедаю Оби-Вану Кеноби и его падавану Энакину Скайуокеру охранять сенатора. Тем временем Республика получает неожиданный подарок — целую армию клонов, созданных якобы специально для нее. Между Энакином и Падме вспыхивает запретный роман, а сам юноша начинает демонстрировать эмоции, свойственные Темной стороне Силы.
22
Мультсериал
«Звездные войны: Войны клонов» (2008)
Энакин больше не падаван, а полноценный джедай, поэтому мастер Йода назначает ему в ученицы юную Асоку Тано. Она вместе со своим учителем и Оби-Ваном принимает активное участие в Войнах клонов. Асока, Энакин и Оби-Ван сталкиваются с графом Дуку, генералом Гривусом и даже самим Дартом Молом, который выжил после событий эпизода 1. Ближе к финалу Асока разочаровывается в джедаях и покидает орден. События последнего сезона идут параллельно эпизоду 3 и показывают Приказ 66 (см. ниже).
22–19
Фильм
«Звездные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов» (2005)
Армия дроидов во главе с Дуку терпит поражение. В самом сердце Республики зреет заговор: верховный канцлер Палпатин оказывается ситхом-кукловодом Дартом Сидиусом, он приказывает клонам уничтожить джедаев (Приказ 66). Энакин переходит на Темную сторону Силы, берет себе имя Дарт Вейдер и сходится в битве с Оби-Ваном. Орден джедаев разрушен, Республика превращается в тоталитарную Империю, Падме гибнет, но ее новорожденные дети-близнецы Лея и Люк надежно спрятаны в разных уголках Галактики.
19
ДБЯ
Мультсериал
«Звездные войны: Бракованная партия» (2021)
Отряд 99 (неофициальное название — «Бракованная партия») состоит из дефектных клонов, которые отличаются от собратьев уникальными способностями. Именно поэтому на них не подействовал Приказ 66, и бойцы «Бракованной партии» решают дезертировать. Охотник, Прицельщик, Тех, Крушила и Эхо спасают девочку-клона Омегу, а их преследует Империя во главе с адмиралом Таркином, который испытывает недоверие ко всем клонам из-за их связи со Старой Республикой.
19
ДБЯ и далее
Фильм
«Хан Соло: Звездные войны. Истории» (2018)
Молодой пилот Хан Соло покидает Имперскую летную академию и становится контрабандистом. Он вызволяет из плена вуки Чубакку, обзаводится космическим кораблем «Тысячелетний сокол» и знакомится с авантюристом Лэндо Калриссианом. Хан пытается воссоединиться со своей возлюбленной Ки’рой и противостоит преступному синдикату «Багровый рассвет», которым втайне руководит сам Дарт Мол — он переквалифицировался из ситха в теневого криминального босса.
10
Сериал
«Оби-Ван Кеноби» (2022)
Бывший мастер-джедай Оби-Ван Кеноби затаился на Татуине, взял имя «Бен», зарыл световой меч в песок и следит за тем, как растет Люк Скайуокер, сын покойной Падме и Энакина. Имперский Инквизиторий разыскивает и уничтожает джедаев, избежавших Приказа 66. Оби-Вану придется вновь вернуться в игру, когда Лея Органа (сестра Люка стала приемной дочерью политиков Альдераана) оказывается в беде. В ходе опасного приключения Кеноби придется разбередить старые раны и вновь встретиться с бывшим учеником.
9
Мультсериал
«Звездные войны: Повстанцы» (2014)
Экипаж космического корабля «Призрак» противостоит Империи и помогает укреплению Альянса повстанцев. Капитан корабля Кэнан Джарус (бывший джедай), пилот Гера Синдулла, мандалорка Сабин Врен, воин Зеб, астродроид Чоппер берут на перевоспитание юного вора Эзру Бриджера, который оказывается чувствителен к Силе. Во время своих приключений команда «Призрака» встретится с Асокой, Оби-Ваном, Лэндо, Йодой и ветераном-революционером Со Геррерой, а их противниками выступят Инквизиторий и ставленники Империи.
Сериал
«Андор» (2022)
Циничный вор Кассиан Андор постепенно превращается в революционера, чтобы отомстить Империи за разрушение его родной планеты. Андору суждено сыграть важную роль в грядущем восстании, а помешать его планам попытается имперский офицер Сирил. Компанию Андору составят Со Геррера и сенатор Мон Мотма, которая работает на Империю, но втайне помогает Альянсу повстанцев.
5–0
Фильм
«Изгой-один: Звездные войны. Истории» (2016)
Ученый Гален Эрсо помогает Империи разработать «Звезду смерти» — огромную боевую станцию, способную уничтожать целые планеты. Его мятежная дочь Джин Эрсо связывается с Альянсом повстанцев и капитаном Кассианом Андором. Им предстоит выкрасть чертежи «Звезды смерти», на которых обозначен ключевой изъян станции. Если эти чертежи попадут в правильные руки, то противники Империи смогут лишить ее главного оружия.
0
ДБЯ
Фильм
«Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» (1977)
Имперские штурмовики во главе с Дартом Вейдером берут в план мятежную принцессу Лею Органу, которая хранит чертежи «Звезды смерти». Волею судьбы они попадают к обычному татуинскому парню Люку Скайуокеру. Оби-Ван рассказывает ему об уничтоженном ордене джедаев и начинает тренировать Люка. Вместе с контрабандистами Ханом Соло и Чубаккой они спешат на помощь Лее. В итоге чертежи вовремя попадают в руки повстанцам и тем удается уничтожить «Звезду смерти», нанеся важный удар по Империи.
0
ДБЯ/ПБЯ
Фильм
«Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980)
Империя продолжает преследовать повстанцев, уничтожая их базы по всей галактике. Люк отправляется на планету Дагоба, где Йода будет учить его премудростям Силы. Тем временем друзья Люка попадают в ловушку на планете Беспин, и он летит им на помощь. Там юный джедай сталкивается лицом к лицу с Дартом Вейдером и узнает, что могущественный ситх — его отец. Хан Соло становится пленником гангстера Джаббы Хатта, а Люк, Лея, Чубакка и Лэндо готовят план его спасения.
3
Фильм
«Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение джедая» (1983)
Альянс повстанцев готовится к финальному бою с Империей, которая восстанавливает «Звезду смерти». Хан Соло спасен из плена. Люк завершает обучение у Йоды и узнает от духа Оби-Вана, что Лея — его сестра. Империя и повстанцы сражаются в космосе и на планете Эндор, где обитают эвоки. Люк прибывает на «Звезду смерти» и сходится в битве с императором Палпатином и Дартом Вейдером, последний решает пожертвовать собой, чтобы спасти сына. Лэндо на «Тысячелетнем соколе» уничтожает станцию, повстанцы празднуют победу над Империей.
4
Сериал
«Мандалорец» (2019)
Империя пала, но ее сторонники и солдаты живы, а сама Галактика переживает неспокойное переходное время — Новая Республика только набирает силу. Мандалорец Дин Джарин выполняет криминальные заказы, во время одного из них знакомится с крошечным Грогу, который обладает Силой. Он решает защитить малыша от моффа Гидеона, бывшего имперского офицера. Во время своих приключений Дин встречает Люка Скайуокера, Асоку Тано, Бобу Фетта и мандалорку Бо-Катан Крайз.
Сериал
«Книга Бобы Фетта» (2021)
Легендарный охотник за головами Боба Фетт возвращается перерожденным. После события эпизода 6 он проводил время в пустыне среди таскенских рейдеров, а теперь решил подчинить себе криминальный Татуин. В этом ему поможет наемница Феннек Шанд и мандалорец Дин Джарин.
9
Мультсериал
«Звездные войны: Сопротивление» (2018)
Империи давно уже нет, но ее правопреемником становится Первый орден, который стремится завоевать власть в галактике. Новая Республика не спешит реагировать на угрозу, поэтому Лея Органа создает Сопротивление, которое должно дать отпор новой диктатуре. Молодой пилот и сын состоятельного политика Казуда Зионо решает влиться в ряды Сопротивления и становится шпионом, который должен отслеживать растущую угрозу, способную вновь разрушить хрупкий мир в галактике.
33–35
Фильм
«Звездные войны: Пробуждение силы» (2015)
Первый орден нарастил мощь и создал мощную планетарную базу «Старкиллер» (по образцу «Звезды смерти»). Тем временем Лея отправляет По Дэмерона, лучшего пилота Сопротивления, разыскать пропавшего Люка. К поискам присоединяются бывший штурмовик Финн и обычная девушка Рей, которая наделена Силой. Они встретят на своем пути Хана Соло и Чубакку, а противостоять им будут ситх Сноук и его ученик Кайло Рен, сын Леи и Хана, внук Дарта Вейдера. Кайло убивает отца, а Сопротивление уничтожает «Старкиллер».
Фильм
«Звездные войны: Последние джедаи» (2017)
Рей встречает Люка, который разочаровался в джедаях и нехотя обучает ее управлению Силой. Первый орден во главе с Кайло Реном сражается с Сопротивлением. Финн и техник Роуз Тико пытаются спасти ситуацию. Кайло Рен убивает Сноука, защищая Рей, и становится новым лидером Первого ордена. Люк растворяется в Силе, но перед этим спасает Сопротивление, загнанное в угол.
34
Фильм
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» (2019)
Кайло Рен узнает, что Сноук был лишь марионеткой; настоящий лидер Первого ордена — это император Палпатин, считавшийся мертвым после событий эпизода 6. Финн, По, Чубакка готовятся к финальной битве с Первым орденом. Рей узнает правду о своем происхождении — она оказывается внучкой Палпатина. Кайло жертвует собой, чтобы спасти девушку. Император повержен, а галактика сообща уничтожает Первый орден.
35
ПБЯ
Фильм • 32 ДБЯ
«Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» (1999)
Галактическая Республика вступает в конфликт с Торговой Федерацией. Мастер-джедай Квай-Гон Джинн и его молодой падаван Оби-Ван Кеноби — сторонники мира и республиканские послы — спасают королеву Падме Амидалу. Их преследует ситх Дарт Мол — ученик злодея Дарта Сидиуса, который втайне управляет Торговой Федерацией. На планете Татуин Квай-Гон и Оби-Ван знакомятся с мальчиком-рабом Энакином Скайуокером, который может стать величайшим джедаем в галактике.
Фильм • 22 ДБЯ
«Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов» (2002)
На сенатора Падме совершено покушение, за ним стоит граф Дуку — бывший джедай, а ныне глава сепаратистов и ярый противник Республики. Верховный канцлер Палпатин поручает мастеру-джедаю Оби-Вану Кеноби и его падавану Энакину Скайуокеру охранять сенатора. Тем временем Республика получает неожиданный подарок — целую армию клонов, созданных якобы специально для нее. Между Энакином и Падме вспыхивает запретный роман, а сам юноша начинает демонстрировать эмоции, свойственные Темной стороне Силы.
Мультсериал • 22–19 ДБЯ
«Звездные войны: Войны клонов» (2008)
Энакин больше не падаван, а полноценный джедай, поэтому мастер Йода назначает ему в ученицы юную Асоку Тано. Она вместе со своим учителем и Оби-Ваном принимает активное участие в Войнах клонов. Асока, Энакин и Оби-Ван сталкиваются с графом Дуку, генералом Гривусом и даже самим Дартом Молом, который выжил после событий эпизода 1. Ближе к финалу Асока разочаровывается в джедаях и покидает орден. События последнего сезона идут параллельно эпизоду 3 и показывают Приказ 66 (см. ниже).
Фильм • 19 ДБЯ
«Звездные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов» (2005)
Армия дроидов во главе с Дуку терпит поражение. В самом сердце Республики зреет заговор: верховный канцлер Палпатин оказывается ситхом-кукловодом Дартом Сидиусом, он приказывает клонам уничтожить джедаев (Приказ 66). Энакин переходит на Темную сторону Силы, берет себе имя Дарт Вейдер и сходится в битве с Оби-Ваном. Орден джедаев разрушен, Республика превращается в тоталитарную Империю, Падме гибнет, но ее новорожденные дети-близнецы Лея и Люк надежно спрятаны в разных уголках Галактики.
Мультсериал • 19 ДБЯ и далее
«Звездные войны: Бракованная партия» (2021)
Отряд 99 (неофициальное название — «Бракованная партия») состоит из дефектных клонов, которые отличаются от собратьев уникальными способностями. Именно поэтому на них не подействовал Приказ 66, и бойцы «Бракованной партии» решают дезертировать. Охотник, Прицельщик, Тех, Крушила и Эхо спасают девочку-клона Омегу, а их преследует Империя во главе с адмиралом Таркином, который испытывает недоверие ко всем клонам из-за их связи со Старой Республикой.
Фильм • 10 ДБЯ
«Хан Соло: Звездные войны. Истории» (2018)
Молодой пилот Хан Соло покидает Имперскую летную академию и становится контрабандистом. Он вызволяет из плена вуки Чубакку, обзаводится космическим кораблем «Тысячелетний сокол» и знакомится с авантюристом Лэндо Калриссианом. Хан пытается воссоединиться со своей возлюбленной Ки’рой и противостоит преступному синдикату «Багровый рассвет», которым втайне руководит сам Дарт Мол — он переквалифицировался из ситха в теневого криминального босса.
Сериал • 9 ДБЯ
«Оби-Ван Кеноби» (2022)
Бывший мастер-джедай Оби-Ван Кеноби затаился на Татуине, взял имя «Бен», зарыл световой меч в песок и следит за тем, как растет Люк Скайуокер, сын покойной Падме и Энакина. Имперский Инквизиторий разыскивает и уничтожает джедаев, избежавших Приказа 66. Оби-Вану придется вновь вернуться в игру, когда Лея Органа (сестра Люка стала приемной дочерью политиков Альдераана) оказывается в беде. В ходе опасного приключения Кеноби придется разбередить старые раны и вновь встретиться с бывшим учеником.
Мультсериал • 5–0 ДБЯ
«Звездные войны: Повстанцы» (2014)
Экипаж космического корабля «Призрак» противостоит Империи и помогает укреплению Альянса повстанцев. Капитан корабля Кэнан Джарус (бывший джедай), пилот Гера Синдулла, мандалорка Сабин Врен, воин Зеб, астродроид Чоппер берут на перевоспитание юного вора Эзру Бриджера, который оказывается чувствителен к Силе. Во время своих приключений команда «Призрака» встретится с Асокой, Оби-Ваном, Лэндо, Йодой и ветераном-революционером Со Геррерой, а их противниками выступят Инквизиторий и ставленники Империи.
Сериал • 5 — 0 ДБЯ
«Андор» (2022)
Циничный вор Кассиан Андор постепенно превращается в революционера, чтобы отомстить Империи за разрушение его родной планеты. Андору суждено сыграть важную роль в грядущем восстании, а помешать его планам попытается имперский офицер Сирил. Компанию Андору составят Со Геррера и сенатор Мон Мотма, которая работает на Империю, но втайне помогает Альянсу повстанцев.
Фильм • 0 ДБЯ
«Изгой-один: Звездные войны. Истории» (2016)
Ученый Гален Эрсо помогает Империи разработать «Звезду смерти» — огромную боевую станцию, способную уничтожать целые планеты. Его мятежная дочь Джин Эрсо связывается с Альянсом повстанцев и капитаном Кассианом Андором. Им предстоит выкрасть чертежи «Звезды смерти», на которых обозначен ключевой изъян станции. Если эти чертежи попадут в правильные руки, то противники Империи смогут лишить ее главного оружия.
Фильм • 0 ДБЯ/ПБЯ
«Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» (1977)
Имперские штурмовики во главе с Дартом Вейдером берут в план мятежную принцессу Лею Органу, которая хранит чертежи «Звезды смерти». Волею судьбы они попадают к обычному татуинскому парню Люку Скайуокеру. Оби-Ван рассказывает ему об уничтоженном ордене джедаев и начинает тренировать Люка. Вместе с контрабандистами Ханом Соло и Чубаккой они спешат на помощь Лее. В итоге чертежи вовремя попадают в руки повстанцам и тем удается уничтожить «Звезду смерти», нанеся важный удар по Империи.
Фильм • 3 ПБЯ
«Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980)
Империя продолжает преследовать повстанцев, уничтожая их базы по всей галактике. Люк отправляется на планету Дагоба, где Йода будет учить его премудростям Силы. Тем временем друзья Люка попадают в ловушку на планете Беспин, и он летит им на помощь. Там юный джедай сталкивается лицом к лицу с Дартом Вейдером и узнает, что могущественный ситх — его отец. Хан Соло становится пленником гангстера Джаббы Хатта, а Люк, Лея, Чубакка и Лэндо готовят план его спасения.
Фильм • 4 ПБЯ
«Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение джедая» (1983)
Альянс повстанцев готовится к финальному бою с Империей, которая восстанавливает «Звезду смерти». Хан Соло спасен из плена. Люк завершает обучение у Йоды и узнает от духа Оби-Вана, что Лея — его сестра. Империя и повстанцы сражаются в космосе и на планете Эндор, где обитают эвоки. Люк прибывает на «Звезду смерти» и сходится в битве с императором Палпатином и Дартом Вейдером, последний решает пожертвовать собой, чтобы спасти сына. Лэндо на «Тысячелетнем соколе» уничтожает станцию, повстанцы празднуют победу над Империей.
Сериал • 9 ПБЯ
«Мандалорец» (2019)
Империя пала, но ее сторонники и солдаты живы, а сама Галактика переживает неспокойное переходное время — Новая Республика только набирает силу. Мандалорец Дин Джарин выполняет криминальные заказы, во время одного из них знакомится с крошечным Грогу, который обладает Силой. Он решает защитить малыша от моффа Гидеона, бывшего имперского офицера. Во время своих приключений Дин встречает Люка Скайуокера, Асоку Тано, Бобу Фетта и мандалорку Бо-Катан Крайз.
Сериал • 9 ПБЯ
«Книга Бобы Фетта» (2021)
Легендарный охотник за головами Боба Фетт возвращается перерожденным. После события эпизода 6 он проводил время в пустыне среди таскенских рейдеров, а теперь решил подчинить себе криминальный Татуин. В этом ему поможет наемница Феннек Шанд и мандалорец Дин Джарин.
Мультсериал • 33–35 ПБЯ
«Звездные войны: Сопротивление» (2018)
Империи давно уже нет, но ее правопреемником становится Первый орден, который стремится завоевать власть в галактике. Новая Республика не спешит реагировать на угрозу, поэтому Лея Органа создает Сопротивление, которое должно дать отпор новой диктатуре. Молодой пилот и сын состоятельного политика Казуда Зионо решает влиться в ряды Сопротивления и становится шпионом, который должен отслеживать растущую угрозу, способную вновь разрушить хрупкий мир в галактике.
Фильм • 34 ПБЯ
«Звездные войны: Пробуждение силы» (2015)
Первый орден нарастил мощь и создал мощную планетарную базу «Старкиллер» (по образцу «Звезды смерти»). Тем временем Лея отправляет По Дэмерона, лучшего пилота Сопротивления, разыскать пропавшего Люка. К поискам присоединяются бывший штурмовик Финн и обычная девушка Рей, которая наделена Силой. Они встретят на своем пути Хана Соло и Чубакку, а противостоять им будут ситх Сноук и его ученик Кайло Рен, сын Леи и Хана, внук Дарта Вейдера. Кайло убивает отца, а Сопротивление уничтожает «Старкиллер».
Фильм • 34 ПБЯ
«Звездные войны: Последние джедаи» (2017)
Рей встречает Люка, который разочаровался в джедаях и нехотя обучает ее управлению Силой. Первый орден во главе с Кайло Реном сражается с Сопротивлением. Финн и техник Роуз Тико пытаются спасти ситуацию. Кайло Рен убивает Сноука, защищая Рей, и становится новым лидером Первого ордена. Люк растворяется в Силе, но перед этим спасает Сопротивление, загнанное в угол.
Фильм • 35 ПБЯ
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» (2019)
Кайло Рен узнает, что Сноук был лишь марионеткой; настоящий лидер Первого ордена — это император Палпатин, считавшийся мертвым после событий эпизода 6. Финн, По, Чубакка готовятся к финальной битве с Первым орденом. Рей узнает правду о своем происхождении — она оказывается внучкой Палпатина. Кайло жертвует собой, чтобы спасти девушку. Император повержен, а галактика сообща уничтожает Первый орден.
Неканоничные или малозначительные фильмы и сериалы
В 2012 году Disney купила компанию Lucasfilm и права на франшизу, поэтому большая часть предыдущих книг, комиксов и видеоигр оказались вне канона, обретя статус легенды. Disney тоже выпускала спин-оффы, которые не играют большой роли в саге.
Вне канона
«Звездные войны: Праздничный спецвыпуск» (1978)
Полнометражный телефильм, вышедший в промежутке между эпизодами 4 и 5. Хан Соло и Чубакка прилетают на Кашиик, родину вуки, чтобы отметить их религиозный праздник День жизни. Также здесь состоялся дебют Бобы Фетта. Фильм раскритиковали зрители и сам Лукас. До сих пор «Праздничный спецвыпуск» официально не переиздавался, а видеокассеты с записями были обнаружены только в 1990-х.
Вне канона
«Караван смельчаков. Приключения эвоков» (1984)
Телефильм-приквел эпизода 6. Семья Товани экстренно приземляется на Эндоре. Подросток Мэйс и его сестра Синдел знакомятся с эвоками и пытаются найти родителей.
Вне канона
«Эвоки. Битва за Эндор» (1985)
Продолжение «Каравана смельчаков». Семья Товани гибнет после нападения мародеров, в живых остается лишь Синдел. Вместе с эвоками она должна отомстить злодеям.
Вне канона
«Дроиды» (1985–1986), «Эвоки» (1985–1987) и «Великий Хип» (1986)
Мультсериалы, которые демонстрировались в рамках телепередачи «Час приключений эвоков и дроидов» (Ewoks and Droids Adventure Hour). Первый был посвящен приключениям C-3PO и R2-D2, которые сталкивались с агентами Империи, Бобой Феттом и другими злодеями. Мультфильм «Великий Хип» — 45-минутное продолжение «Дроидов». Мультсериал «Эвоки» рассказывал о приключениях лесных жителей Эндора.
Вне канона
«Клонические войны» (2003–2005)
Мультсериал Генндия Тартаковского, автора «Самурая Джека». События разворачиваются между эпизодами 2 и 3. Главные герои — Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер, которые сражаются с армией сепаратистов. Благодаря успеху проекта Тартаковского был запущен мультсериал «Звездные войны: Войны клонов», который стал частью канона.
22 ДБЯ
«Звездные войны: Войны клонов» (2008)
Полнометражный мультфильм рассказывает о противостоянии Республики и сепаратистов. Формально является каноничным, но часто пропускается, потому что представляет собой расширенную пилотную серию одноименного мультсериала.
Разные эпохи
«Звездные войны: Силы судьбы» (2017–2018)
Анимационная антология, посвященная разным героиням франшизы (Асока Тано, Лея Органа, Рей, Сабин Врен). Действие разворачивается в разные временные эпохи.
Вне канона
«Звёздные войны: Видения» (2021 — н. в.)
Аниме-антология по мотивам франшизы, действие разворачивается в разные временные эпохи. Не является каноном, поскольку иначе трактует некоторые события из фильмов или других произведений.
Грядущие проекты
Безымянный фильм Тайки Вайтити
Тайка Вайтити («Реальные упыри») снимет фильм по сценарию, который он написал в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернс («1917»). Ранее Вайтити уже озвучиваил дроида IG-11 в «Мандалорце», а также снял финал первого сезона сериала. Никаких подробностей сюжета пока нет. Премьера запланирована на конец 2023 года.
Безымянная трилогия Райана Джонсона
В 2017 году режиссеру эпизода 8 доверил разработку новой трилогии, которая никак не будет связана с семьей Скайуокер. С тех пор о проекте нет никаких новостей.
Безымянный фильм Кевина Файги
В 2019 году было объявлено, что у главы киновселенной Marvel есть идея для нового фильма. Подробностей проекта нет.
Еще два безымянных фильма
Они были анонсированы в 2020 году. Даты выхода намечены на конец 2025 и 2027 года. Подробности неизвестны. Возможно, что это какие-то из объявленных ранее проектов, получившие даты релизы.
«Аколит»
Сериал Лесли Хэдланд (продюсер «Жизней матрешки»). Действие развернется во времена расцвета Республики, примерно за 100 лет до событий эпизода 1. Главная героиня будет изучать Темную сторону Силы. В сериале сыграют Ли-Джон-джэ, Амандла Стенберг и Джоди Тёрнер-Смит. Релиз намечен на 2023 год.
«Асока»
Сериал про ученицу Энакина Скайуокера, главную роль исполнит Розарио Доусон. Асока Тано была видной героиней мультсериала «Звездные войны: Войны клонов» и появлялась во втором сезоне «Мандалорца» (впервые в исполнении реальной актрисы). Разработкой сериала занимаются Джон Фавро и Дэйв Филони. Важных сюжетных подробностей пока нет, но известно, что на экране появятся мандалорка Сабин Врен (Наташа Лю Бордиццо) и другие герои мультсериала «Звездные войны: Повстанцы». Дата выхода неизвестна.
«Звездные войны: Лэндо»
Сериал про приключения Лэндо Калриссиана по сценарию Джастина Симиена («Мои волосы хотят убивать») был анонсирован в 2020 году. Неизвестно, вернется ли к роли Дональд Гловер, сыгравший героя в фильме «Хан Соло: Звездные войны. Истории». Дата выхода не объявлена.
«Эскадрилья „Изгой“»
Фильм Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина») о легендарном отряде пилотов, который был основан Люком Скайуокером и участвовал во всех ключевых битвах эпизодов 4–6. Подробности сюжета неизвестны. Первоначально фильм должны были снимать шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, но они покинули проект. Дата выхода неизвестна, но релиз состоится после фильма Тайки Вайтити.
Skeleton Crew
Сериал режиссера Джона Уоттса и сценариста Кристофера Д. Форда («Человек-паук: Возвращение домой»). Главные герои — дети, которые заблудились в галактике и пытаются вернуться домой. Одну из ролей в сериале сыграет Джуд Лоу. Действие развернется после событий эпизода 6. Выход намечен на 2023 год.
«Звездные войны: Сказания о джедаях»
Еще одна анимационная антология, которая раскроет характеры Квай-Гон Джинна, графа Дуку и Асоки Тано. Выход намечен на октябрь 2022 года.
Young Jedi Adventures
Анимационный сериал для семейной аудитории. Главные герои — падаваны и джедаи. Действие развернется задолго до событий эпизода 1. Выход намечен на весну 2023 года.
Если вы видите карточку фильма или сериала, то его можно посмотреть на Кинопоиске в Плюсе или Магазине.
Автор: Марат Шабаев
Иллюстрация: Ася Соколова