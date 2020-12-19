В каком порядке смотреть «Звездные войны»? Рассказываем про все фильмы, сериалы и мультсериалы легендарной франшизы

«Звездные войны» — одна из самых популярных и масштабных медиафраншиз, которая из года в год пополняется новыми проектами. Первый фильм, «Новая надежда», вышел на экраны кинотеатров в 1977 году, и вряд ли даже сам Джордж Лукас мог предположить, насколько разрастется его сага.

Создатель далекой-далекой галактики сперва выпустил оригинальную трилогию (эпизоды 4–6), а затем ждал почти 20 лет (пока цифровые технологии совершат скачок), чтобы снять трилогию приквелов (эпизоды 1–3). Тогда порядок правильного просмотра франшизы в хронологическом порядке был очевиден: сначала трилогия приквелов (вместе с мультсериалом «Войны клонов»), затем — оригинальная трилогия.

Но в 2012 году пришла Disney, которая купила Lucasflim и права на «Звездные войны»; студия отменила старый канон, включавший в себя сотни книг, комиксов и видеоигр, и принялась активно строить новый. Вселенная продолжала расширяться и активно пополняться новыми проектами. Разобраться в нынешнем хитросплетении «Звездных войн» непросто: три трилогии, два фильма — спин-оффа, четыре мультсериала и четыре игровых сериала. И это только сейчас! В ближайшие годы должно выйти еще около десятка проектов, которые окончательно запутают неофитов.

Все эти проекты пересекаются друг с другом — например, в «Мандалорце» появляется Асока Тано, главная героиня мультсериала «Войны клонов». А в «Андоре» одним из героев будет Со Геррера, который до этого был в фильме «Изгой-один» и двух мультсериалах. Чтобы помочь новичкам, которые хотят приобщиться к франшизе, мы сделали этот материал — список всех фильмов, сериалов, мультсериалов согласно канонической хронологии. Благодаря ему вы сможете понять, в какое время происходит действие «Повстанцев» и сколько лет прошло между событиями «Оби-Вана Кеноби» и «Андора». Бонус: в конце текста мы перечисляем произведения, которые выпали из канона, и проекты, которые пока находятся в разработке.