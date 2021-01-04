«Книга Бобы Фетта»: скучный путь великого мандалорца

На стриминговом сервисе Disney+ вовсю идет спин-офф «Мандалорца», посвященный Бобе Фетту. Марат Шабаев объясняет, почему новый сериал выглядит лишь бледной копией флагманского шоу и какое место он занимает в расширяющемся мире «Звездных войн».

«Мандалорец» стал неожиданным хитом: сериал вернул «Звездным войнам» былой авантюрный дух, атмосферу спагетти-вестерна и самурайскую сдержанность. А вдобавок породил миллион мемов про милого Малыша Йоду (да, его официальное имя звучит как Грогу, но кто его вообще использует?). Производство полнометражных фильмов застопорилось после вяло принятого спин-оффа про молодого Хана Соло и разгромленного фанатами и критиками девятого эпизода саги, поэтому Disney решила задействовать мощности своего стримингового сервиса по полной программе.

Сначала студия анонсировала спин-оффы «Мандалорца», посвященные рейнджерам Новой Республики (позже проект был отменен из-за неполиткорректных высказываний главной звезды Джины Карано) и Асоке Тано, главной героине долгоиграющего мультсериала «Звездные войны: Войны клонов» (он в производстве). Кроме того, в ближайшие годы должны выйти сериалы «Оби-Ван Кеноби» и «Андор». Но основной сюрприз Disney приберегла: в послетитровой сцене финала второго сезона «Мандалорца» выяснилось, что у Бобы Фетта будет собственное шоу.

«Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар»

Фетт дебютировал еще в 1978 году в полузабытом телефильме «Звездные войны: Праздничный спецвыпуск», а затем перекочевал и на кинотеатральные экраны. В пятом эпизоде («Империя наносит ответный удар») он преследует Хана Соло и затем конвоирует его замороженное тело криминальному боссу Джаббе Хатту, а в шестом («Возвращение джедая») погибает, свалившись в пасть сарлакка, огромного пустынного монстра. Забавно, что культовый статус Фетт получил неожиданно даже для самого Джорджа Лукаса: на экране он появляется на протяжении лишь нескольких минут и практически не разговаривает, но стильные зеленые доспехи, ореол загадочности (Боба не снимает маску) и мощный реактивный ранец сделали свое дело (игрушки с этим персонажем продавались особенно хорошо). Позже Лукас снял трилогию приквелов (эпизоды I–III) про молодых Дарта Вейдера и Оби-Вана Кеноби, где нашлось место и Бобе Фетту в юности — оказывается, что он клон легендарного мандалорского воина Джанго Фетта (его играл Темуэра Моррисон).

«Мандалорец» вернул культового плохиша на экраны: во втором сезоне Боба помогает главному герою, а попутно возвращает себе фирменные доспехи и занимает трон, на котором когда-то восседал Джабба Хатт. Шоураннер Джон Фавро тогда обещал, что сольник будет посвящен тому, как Фетту живется в новой роли, а заодно там объяснят, как он выбрался из сарлакка и где пропадал несколько лет, разделяющих события «Возвращения джедая» и «Мандалорца».

И не соврал. В первые же минуты мы узнаем, что встроенный в броню наручный огнемет помог герою прожечь дыру в пищеводе монстра. А затем Фетт попал в плен к пустынным кочевникам тускенам и постепенно завоевывал их уважение. Эти постоянные флешбэки являются во снах чуть более взрослому Фетту, который (основная сюжетная линия разворачивается после финала второго сезона «Мандалорца») пытается подчинить себе бывших вассалов Джаббы Хатта и установить власть на территории города Мос-Эспа. В этом ему помогает наемница Феннек Шанд (Мин-На Вэнь), которую Боба спас от смерти.

Темуэра Моррисон и Мин-На Вэнь

В постоянном чередовании этих двух сюжетных линий и кроется один из недостатков сериала. Прошлое Фетта — выживание в пустыне среди поначалу враждебных кочевников — кажется занимательным хотя бы потому, что пересказывает на свой лад «Лоуренса Аравийского» (есть даже ремейк культовой сцены с ограблением поезда). Но кроме него есть и настоящее, в котором не происходит ничего важного и особенно интересного. Уже вышло три серии (почти половина сезона!), но бывший охотник за головами лишь слоняется по декорациям татуинских городов и вступает в малопродуктивные разговоры с потенциальными вассалами. Создатели сериала обещали, что в новом сериале будет видно влияние гангстерского кино, но первыми на ум приходят не «Крестный отец» или «Славные парни», а скорее, «Ирландец», где есть меметичная сцена драки с участием Роберта Де Ниро, омоложенного при помощи цифровых технологий. Так и тут Темуэра Моррисон играет героя, которому едва перевалило за сорок, но самому актеру сейчас 61 год, и это чувствуется в малочисленных, но нелепых боевых сценах.

Да и сам Фетт стал другим. Он запомнился всем как стильный и загадочный злодей, а сейчас предстает скорее умудренным опытом самураем (не зря его величают дайме), который с ходу заявляет: «Джабба правил, внушая страх. А я намереваюсь править при помощи уважения». Возможно, так его изменили годы, проведенные по соседству с тускенами в пустыне, но внезапно подобревший наемный убийца вызывает вопросы. Кстати, тускены тоже теперь не те: в приквелах Лукас показывал их кровожадными дикарями, которые замучили до смерти мать будущего Дарта Вейдера. В «Книге Бобы Фетта» интонация совсем другая: это самобытные кочевники со способностью к эмпатии, у которых есть собственные верования и обряды. Причины подобного усложнения плоского образа тоже понятны: «Звездные войны» в последние годы осваивают постколониальный дискурс, не рисуя пришельцев экзотическими дикарями.

Впрочем, у «Книги Бобы Фетта» есть и неоспоримые достоинства. Например, атмосферная музыка, выдержанная в лучших традициях «Звездных войн», — за саундтрек отвечает композитор Джозеф Ширли («Тайное общество мистера Бенедикта») под присмотром более опытного коллеги Людвига Горанссона («Мандалорец»). Есть и приятные пасхалки. Так, в одной из серий появляется гуманоид, похожий на забавного синего слоника (на самом деле, это музыкант Макс Ребо, дебютировавший еще в «Новой надежде», а затем мелькавший в мультсериалах и комиксах), монструозный ранкор, и все это в давно знакомых декорациях. А в качестве гостей (преимущественно они озвучивают пришельцев и дроидов) засветились Дэнни Трехо, Роберт Родригес, Дженнифер Билз, Стивен Рут и британский комик Мэтт Берри.

Но все эти фишки были еще в «Мандалорце». К тому же старший сериал действительно смог придумать новых харизматичных персонажей, которых не было в фильмах. А в «Книге Бобы Фетта» никакой новизны нет, зато есть скучный основной сюжет, который так никуда пока и не продвинулся. К тому же сериал обладает ровно теми же чертами, за которые ругали последние фильмы по «Звездным войнам»: фан-сервис ради фан-сервиса, бездумная демонстрация полюбившихся героев ради зрительского удовольствия.

В итоге получается ироничный поп-культурный уроборос. Когда-то Боба Фетт своим коротким, но ярким появлением побудил создателей франшизы придумать целую культуру мандалорцев, а теперь сольный сериал про этого героя подсматривает все идеи у «Мандалорца». Это признают даже сами создатели (которые у этих двух сериалов одинаковые — речь не только о продюсерах Джоне Фавро и Дэйве Филони, но и тех, кто работает на съемочной площадке), называя «Книгу Бобы Фетта» не иначе как «Мандалорец 2.5». Точнее и не скажешь: приключения охотника за головами оказались всего лишь филлером, бонус-контентом в ожидании третьего сезона. Видимо, таков путь.

Автор: Марат Шабаев