Далекую-далекую галактику опять штормит. Какой будет новая трилогия «Звездных войн» Саймона Кинберга?

В начале ноября крупнейшие зарубежные индустриальные медиа сообщили, что Саймон Кинберг (сценарист последней трилогии про Людей Икс) напишет новую трилогию фильмов во вселенной «Звездных войн». Пересказываем ключевые тезисы и предположения самых видных инсайдеров и перечисляем все будущие проекты франшизы.

Трилогия Саймона Кинберга

Саймон Кинберг

Ключевые издания об индустрии развлечений сходятся в том, что Кинберг станет автором новой трилогии, но интерпретируют они эту новость по-разному. По сведениям Deadline, Кинберг должен написать очередные номерные части «Саги о Скайуокерах», то есть продолжить центральную серию фильмов эпизодами с десятого по двенадцатый. А вот The Hollywood Reporter утверждал, что сценаристу поручили совершенно новую историю, в центре которой находятся новые персонажи, при этом кое-кто из старых заглянул бы на огонек.

Ситуацию попытался прояснить известный инсайдер Джефф Снайдер. В своей новостной рассылке он сообщил, что это действительно будет новая история с новыми главными героями, однако внутри Lucasfilm ее все равно позиционируют как эпизоды с десятого по двенадцатый. Заглянувшим на огонек старым персонажем должна стать Рей Скайуокер (Дейзи Ридли), в этой трилогии она якобы примерит на себя роль Оби-Вана, мудрого и опытного наставника нового поколения.

В подкасте The Hot Mic Снайдер развил свою мысль дальше. Он объяснил, что, хотя внутри Lucasfilm новую трилогию действительно позиционируют как очередные номерные эпизоды, работа над сценариями находится еще на самой ранней стадии. Наученные горьким опытом преждевременных анонсов руководители хотят подождать и посмотреть, какую форму обретет проект, прежде чем официально объявлять что-то настолько амбициозное.

За плечами у Кинберга немало хитов, взять хотя бы «Мистера и миссис Смит» с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Шерлока Холмса» Гая Ричи, но в последнее время у него на счету одни провалы: «Фантастическая четверка» Джоша Транка, «Люди Икс: Темный Феникс» и «Код 355». Причем в двух последних случаях Саймон выступил не только автором сценария, но и режиссером. Оба фильма с треском провалились в прокате и удостоились крайне негативных отзывов прессы. На Rotten Tomatoes у них соответственно 22% и 24% «свежести».

При этом Кинберг не новичок в далекой-далекой галактике. Он выступал консультантом при работе над сценарием «Пробуждения Силы» (седьмой номерной эпизод), удостоился благодарности в титрах «Изгоя-один» и вместе с Дэйвом Филони создал анимационный сериал «Повстанцы», но покинул проект после первого сезона.

Рей в центре внимания

Дейзи Ридли

Судя по всему, Дейзи Ридли стоит расчистить свой рабочий график на ближайшие годы. По данным инсайдеров, Рей должна появиться в трилогии Саймона Кинберга, в фильме Шона Леви, и это еще не говоря об анонсированном на последнем конвенте Star Wars Celebration в 2023 году фильме Шармин Обаид о попытках героини основать новый орден джедаев.

Всего на том Celebration анонсировали три фильма: два других — это полнометражный финал саги Дэйва Филони про Мандалорца и фильм о зарождении ордена джедаев авторства Джеймса Мэнголда. Предполагалось, что именно лента Обаид о Рей уйдет в производство первой и займет забронированную за «Звездными войнами» релизную дату 18 декабря 2026 года. Однако затем «Новый орден джедаев», как и многие другие проекты из далекой-далекой галактики, угодил в производственный ад. Сначала фильм покинули сценаристы Дэймон Линделоф и Джастин Бритт-Гибсон, а в прошлом месяце бывший редактор The Hollywood Reporter Мэттью Беллони в своей рассылке для сервиса Puck сообщил, что работы лишился и сменивший их создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

По словам Снайдера, основной причиной ухода Линделофа и Бритта-Гибсона стали творческие разногласия с продюсерами. В их версии сценария Рей была слишком опытной и пожилой (соавторы видели в ее роли аж саму Хелен Миррен), а Lucasfilm хотела видеть более молодую версию героини в исполнении все той же Дейзи Ридли. Стивен Найт, заменив ушедший дуэт, первым делом сбавил Рей возраст, но почему он сам покинул проект, пока никто не сообщает. Снайдер утверждает, что студия уже нашла нового сценариста. Теперь, по самым оптимистичным оценкам, производство «Нового ордена джедаев» сможет начаться не раньше второй половины 2025 года. Снайдер утверждает, что Lucasfilm в принципе откажется от фильма Обаид в пользу трилогии Кинберга.

У Lucasfilm остался один ценный актив

«Звёздные войны: Пробуждение силы»

Спустя неделю после новостей о трилогии Кинберга журнал The Hollywood Reporter опубликовал обстоятельную статью о состоянии дел в Lucasfilm, и этот материал объяснил причины подобной фиксации на Рей и желание прописать ее в огромном количестве будущих проектов. По словам источников издания, в студии считают героиню едва ли не единственным оставшимся в их распоряжении ценным кинематографическим активом.

Эту мысль The Hollywood Reporter поясняет так: сюжетные линии большинства главных героев саги — Люка, Леи, Хана, Дарта Вейдера и других — уже завершены. А после кассового провала «Хана Соло» Lucasfilm, по всей видимости, панически боятся приглашать на роль культовых персонажей других актеров. Если это не Чубакка, само собой.

Из этой ситуации напрашиваются два вывода:

Получается, что Disney не верит в других новых персонажей, недаром же ни Финн, ни По Дэмерон, ни Роуз Тико не фигурировали ни в одном из анонсов фильма о Рей. Возможно, они даже не появятся в новых фильмах.

Становится понятно, почему первым за семь лет полнометражным фильмом во вселенной «Звездных войн» станет именно «Мандалорец и Грогу»: студия пытается заманить фанатов саги обратно в кинотеатры с помощью двух самых популярных персонажей телевизионной части франшизы. Правда, сработает ли этот прием — большой вопрос, учитывая, что доверие аудитории к «Мандалорцу» за два последних сезона несколько пошатнулось.

Лебедь, рак и щука

The Hollywood Reporter приводит еще один удивительный факт: хотя студия одновременно разрабатывает сразу несколько проектов с одним и тем же персонажем, далеко не все авторы знают о существовании параллельных проектов. Собеседники издания объясняют это тем, что руководители Lucasfilm сами не знают, в каком направлении развивать франшизу. По словам анонимных источников, продюсеры и приглашенные авторы расценивают оригинальную трилогию Джорджа Лукаса как нечто священное и незыблемое. А вот мнения по поводу сюжета и атмосферы новых проектов расходятся. «Тебя просят создать Новый Завет, — жалуется источник, работавший над несколькими новыми фильмами, — но никто никогда ни в чем и ни с кем не соглашается, и все постоянно сомневаются в заложенных смыслах». THR отмечает, что у зацикленности на оригинальной трилогии есть и деловая сторона: Lucasfilm активно старается продавать ностальгию, но в последнее время эта стратегия работает все хуже и хуже.

Именно отсутствием единого видения объясняются многочисленные увольнения сценаристов и режиссеров новых фильмов по «Звездным войнам». При этом, как справедливо замечает THR, подобные жесткие разногласия сотрясают только кинематографическую часть вселенной. Авторы сериальных проектов для Disney+ имеют гораздо больше творческой свободы, что позволяет им создавать такие разные проекты, как шпионский триллер «Андор», погруженная в мифологию вселенной «Асока» или грядущая «Опорная команда», которая воспринимается как фильмы студии Amblin 1980-х, только в далекой-далекой галактике.

Что еще ждет вселенную «Звездных войн»

«Мандалорец»

Под конец авторы THR упоминают несколько других фильмов, которые еще находятся в производстве или хотя бы официально не отменены. Изучив другие открытые источники, мы дополнили этот список.

«Мандалорец и Грогу» Джона Фавро . Съемки в самом разгаре и должны завершиться в декабре 2024 года. Дата премьеры — 22 мая 2026 года.

. Съемки в самом разгаре и должны завершиться в декабре 2024 года. Дата премьеры — 22 мая 2026 года. Безымянный фильм Дэйва Филони. Вероятно, тот самый финал «Мандалорца» и всех связанных с ним проектов. Проект находится на стадии препродакшена. Дата начала съемок неизвестна. Выйдет в эфир уже после второго сезона «Асоки» (2026).

Вероятно, тот самый финал «Мандалорца» и всех связанных с ним проектов. Проект находится на стадии препродакшена. Дата начала съемок неизвестна. Выйдет в эфир уже после второго сезона «Асоки» (2026). Безымянный фильм Джеймса Мэнголда . История о зарождении ордена джедаев находится на стадии препродакшена. Дата начала съемок неизвестна. Никаких подробностей нет.

. История о зарождении ордена джедаев находится на стадии препродакшена. Дата начала съемок неизвестна. Никаких подробностей нет. Безымянный фильм Шона Леви . Находится на стадии препродакшена. Дата начала съемок неизвестна. Известно, что сценарий напишет Джонатан Троппер, давний соавтор Леви.

. Находится на стадии препродакшена. Дата начала съемок неизвестна. Известно, что сценарий напишет Джонатан Троппер, давний соавтор Леви. Безымянный фильм Тайки Вайтити . В последнее время о нем не было никаких новостей, но THR упоминает, что режиссер все еще работает над сценарием.

. В последнее время о нем не было никаких новостей, но THR упоминает, что режиссер все еще работает над сценарием. «Эскадрилья „Изгой“» Пэтти Дженкинс . Фильм был анонсирован раньше многих других проектов, еще в 2020 году, однако затем картина угодила в производственный ад, а ее продакшен был заморожен. Однако весной 2024 года Дженкинс заявила, что подписала новый контракт с Lucasfilm. THR подтверждает, что работа над фильмом все еще ведется.

. Фильм был анонсирован раньше многих других проектов, еще в 2020 году, однако затем картина угодила в производственный ад, а ее продакшен был заморожен. Однако весной 2024 года Дженкинс заявила, что подписала новый контракт с Lucasfilm. THR подтверждает, что работа над фильмом все еще ведется. Фильм о Лэндо Калриссиане от Дональда и Стивена Гловеров . В недавнем интервью Wall Street Journal Дональд подтвердил, что они с братом продолжают работать над сценарием. Старший Гловер говорит, что хочет сделать «веселый фильм», потому что «Звездные войны» кажутся ему слишком серьезными.

. В недавнем интервью Wall Street Journal Дональд подтвердил, что они с братом продолжают работать над сценарием. Старший Гловер говорит, что хочет сделать «веселый фильм», потому что «Звездные войны» кажутся ему слишком серьезными. Трилогия Райана Джонсона. Анонсирована даже раньше «Эскадрильи „Изгой“» — еще в 2017 году. Джонсон, судя по всему, так и не приступал к работе над ней из-за своей занятости над серией «Достать ножи» и «Покерфейсом». За семь прошедших с анонса лет проект не получил ни единого обновления, однако официально его так никто и не отменил. Периодически и Джонсон, и президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтверждают, что трилогия жива, однако в то, что фильмы Джонсона все-таки доберутся до экранов, уже никто не верит.

Что происходит в сериальном сегменте на Disney+

«Опорная команда» стартует 3 декабря 2024 года.

Второй сезон «Андора» начнется 22 апреля 2025 года.

Съемки второго сезона «Асоки» должны начаться весной 2025 года. На экраны новые серии выйдут не раньше 2026 года.

Интересно, что на этом все официально анонсированные сериалы франшизы заканчиваются. Продолжение «Аколита» отменили после провала первого сезона. Юэн Макгрегор намекнул, что в Lucasfilm обсуждают идеи для потенциального второго сезона «Оби-Вана Кеноби», а Джефф Снайдер рассказал, что в разработке находится еще несколько неанонсированных проектов. Возможно, следующие шоу объявят на грядущем Star Wars Celebration, который пройдет в апреле 2025 года в Японии.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Han Myung-Gu / WireImage / Getty Images