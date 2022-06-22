Шпионский триллер в далекой-далекой Галактике. Почему мы ждем сериал «Андор»

21 сентября на Disney+ состоится премьера сразу трех серий нового проекта во вселенной «Звездных войн». «Андор» — уже четвертое игровое шоу франшизы после «Мандалорца», «Книги Бобы Фетта» и «Оби-Вана Кеноби». Рассказываем, какие герои появятся в сериале и на что он должен быть похож.

О чем сериал?

Заглавный герой — вор и циник Кассиан Андор (Диего Луна), который равнодушен к политике, пока Империя не разрушает его родной мир. Сериал покажет эволюцию протагониста: постепенно он превратится в пылкого революционера и ключевого участника Альянса повстанцев.

«Андор» стартует за пять лет до событий фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории», в котором Кассиан был одним из главных героев. Так что хронологически сериал располагается между сериалом «Оби-Ван Кеноби» и четвертым эпизодом «Звездных войн», и его действие происходит параллельно мультсериалу «Звездные войны: Повстанцы». А финал «Андора» должен прийтись примерно на то же время, когда начинается фильм «Изгой-один».

Будут ли в сериале другие известные герои?

Женевьев О’Рейли

Мы увидим как минимум двух старых знакомых. Важная роль в сюжете отведена женщине-политику Мон Мотме (ее сыграла Женевьев О’Рейли), которая уже неоднократно появлялась во франшизе. В фильме «Звездные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов» она была представительницей Галактического Сената, а в «Изгое-один» она предстала уже как политик тоталитарной Империи (в обоих фильмах ее также играла О’Рейли). Несмотря на свою должность, она симпатизирует всем оппозиционерам и втайне готовит революцию. Мотма является одной из зачинательниц Альянса повстанцев, который будет бороться с Империей в классической трилогии Джорджа Лукаса (в шестом эпизоде ее сыграла Кэролайн Блэкистон). Также героиня появлялась в нескольких эпизодах мультсериалов «Звездные войны: Войны клонов» и «Звездные войны: Повстанцы».

Другой старый знакомый — революционер Со Геррера (Форест Уитакер). Он также активно появлялся в мультсериалах («Войны клонов», «Повстанцы», «Звездные войны: Бракованная партия»), а его игровой дебют состоялся в «Изгое-один» — он был опекуном главной героини фильма, Джин Эрсо (Фелисити Джонс).

Наверняка создатели сериала подготовили сюрпризы и камео других героев вселенной, которые были живы в этот промежуток времени. Это могут быть Асока Тано, Оби-Ван Кеноби, принцесса Лея или герои «Повстанцев». Но ждать плотной привязки к другим проектам не стоит. Шоураннер Тони Гилрой говорил, что его задачей было не только угодить фанатам, но и привлечь к «Звездным войнам» свежую аудиторию, которая не сильно интересуется всеми хитросплетениями франшизы. Поэтому в сериале появятся и абсолютно новые герои — их сыграли Стеллан Скарсгард, Адриа Архона, Дениз Гоф, Кайл Соллер, Фиона Шоу и другие.

Почему стоит ждать сериал?

Диего Луна

«Изгой-один» был глотком свежего воздуха во вселенной «Звездных войн» — первым фильмом, в котором на переднем плане были не джедаи и ситхи, а не наделенные Силой обычные люди, чья роль в борьбе с Империей была не менее, а иногда и более важной. «Андор» должен подхватить эту тему и стать приземленным и реалистичным проектом, продюсер Мишель Рейван описывает его как шпионский триллер. Шоураннером сериала выступил Тони Гилрой, один из создателей «Изгоя-один» и постоянный сценарист долгоиграющей франшизы про Джейсона Борна. Гилрой и его брат Дэн («Стрингер») — также ключевые сценаристы «Андора», компанию им составили Стивен Шифф («Американцы») и Бо Уиллимон (шоураннер «Карточного домика»).

Еще одна особенность сериала — преимущественно натурные съемки с настоящими декорациями. Джордж Лукас в трилогии приквелов активно увлекался новыми возможностями CGI, а Джон Фавро использовал на съемках «Мандалорца» (а затем «Книги Бобы Фетта» и «Оби-Вана Кеноби») новую технологию StageCraft (площадку окружает огромный экран, на который в реальном времени проецируется компьютерный фон). «Андор» же снят по старинке, в духе «Изгоя-один» и классической трилогии Лукаса.

Первоначально «Андор» должен был продлиться пять сезонов (и каждый сезон рассказывал бы об одном годе жизни титульного героя, приближая его к событиям «Изгоя-один»), но затем сценарий переформатировали. Первый сезон, в котором будет 12 серий, расскажет о первом годе жизни Кассиана в качестве начинающего революционера. А оставшиеся четыре года карьеры Андора уложатся во второй сезон; в нем тоже будет 12 серий, и он станет финальным. Съемки должны начаться в ноябре 2022-го.