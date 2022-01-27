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Началась выставка Disney, где показали трейлер «Русалочки». Что еще мы узнали в первый день мероприятия?

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В США стартовала выставка D23 Expo 2022 Disney, на которой традиционно рассказывают об анонсах компании и показывают промо-ролики и постеры грядущих проектов. Мероприятие продлится все выходные, мы будем обновлять этот материал с появлением новой информации. Первый день был посвящен анимации и играм — некоторые проекты готовятся к столетию Disney, которое пройдет в следующем году. Рассказываем, какие мультфильмы презентовали на мероприятии.

«Русалочка»

Зрители увидели первый тизер киномюзикла Роба Маршалла («Пираты Карибского моря: На странных берегах») с завораживающим подводным миром и поющей русалочкой. В главных ролях — актриса и певица Холли Бейли, а также Хавьер Бардем — он сыграет Царя Тритона. Мелисса Маккарти исполнит роль Урсулы, а Джоне Хауэр-Кингу досталась роль принца. Премьера мюзикла запланирована на май 2023 года.

«Зачарованная 2»

Это сиквел той самой «Зачарованной» с Эми Адамс. В продолжении Жизель 15 лет спустя переезжает жить в пригород, а еще обретает неприятельницу — местную домохозяйку по имени Мальвина Монро (Майя Рудольф). Чтобы снова превратить свою жизнь в сказку, Жизель прибегает к волшебству, и последствия не заставляют себя долго ждать. Фильм выйдет 24 ноября на Disney+.

«Фокус-покус 2»

Премьера второго «Фокуса-покуса» уже скоро — 30 сентября на Disney+. По этому случаю зрителям презентовали новый трейлер, в котором появляются три злые ведьмы в исполнении Сары Джессики Паркер, Бетт Мидлер и Кэти Нэджими.

В сиквеле сестры Сандерсон возвращаются в Салем в поисках мести. Задача помешать ведьмам сеять хаос ложится на плечи трех старшеклассников.

«Питер Пэн и Венди»

На фестивале показали и трейлер новой сказки про Питера Пэна, которую снимает Дэвид Лоури («Легенда о Зеленом рыцаре»). К сожалению, в интернет ролик пока еще не выложили, но постером все-таки поделились.

Джуд Лоу станет Капитаном Крюком, Александр Молони — Питером Пэном, а Эвер Андерсон — Венди. Картина выйдет в 2023 году на Disney+, точная дата неизвестна.

«Зверополис+»

Рассказали и про сериал по «Зверополису». В шоу будет шесть эпизодов, каждая посвящена отдельному персонажу. В том числе — тому самому медлительному Ленивцу! Выйдет антология на Disney+ в этом ноябре.

«Стихии»

Новый мультфильм Pixar. В режиссерском кресле — создатель «Хорошего динозавра» Питер Сон. Мультфильм посвящен ожившим воплощениям природных стихий — огня (девушка Эмбер) и воды (мужчина Уэйд). Герои не могут прикоснуться друг к другу — мультфильм станет красивой и нежной любовной историей. Премьера — 16 июня 2023 года.

«Элио»

Главный герой еще одного мультфильма Pixar — 11-летний мальчик, встречающий инопланетян. Неуверенный в себе герой вдруг становится главным межгалактическим представителем нашей планеты. Увидеть мультфильм можно будет в 2024 году.

«Желание»

Мультфильм «Желание» выйдет к 100-летию компании Disney. Сюжет посвящен 17-летней девушке Аше, которая попадает в Королевство желаний. Создает «Желание» команда, работавшая над «Холодным сердцем», а Ашу озвучивает Ариана Дебос, получившая «Оскар» за роль Аниты в «Вестсайдской истории». Ждем мультфильм в следующем году.

«Головоломка 2»

Актриса Эми Полер, озвучившая Радость в «Головоломке», анонсировала продолжение мультфильма. Сиквел посвящен повзрослевшей Райли и новым эмоциям в ее голове.

Сама Полер вернется к озвучке Радости. Режиссером мультфильма станет Келси Ман («Вперед»). Премьера — в июне 2024 года. А пока ждем новую часть, можно посмотреть короткометражный мультфильм о том, как Райли идет на первое свидание.

«Белоснежка»

Игровой ремейк «Белоснежки» снимает Марк Уэбб («500 дней лета»), а над сценарием поработали Грета Гервиг («Леди Берд») и Эрин Крессида Уилсон («Винил»). В главной роли — Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»), а Галь Гадот сыграет Злую Королеву. Премьера — в 2024 году.

«Муфаса: Король лев»

Это приквел «Короля льва», посвященный жизни отца Симбы — льва Муфасы. Зрители снова увидят Тимона и Пумбу — они-то и рассказывают историю Муфасы. Как и в случае с Белоснежкой, пока доступен только постер с логотипом. Но есть подробности: «Муфаса» станет игровым фильмом с животными, сделанными на компьютере — как уже было с ремейком «Короля льва». Режиссером станет Барри Дженкинс («Лунный свет»). В кинотеатрах фильм появится в 2024 году.

«Дом с привидениями»

Мать с девятилетним сыном переезжают в новый (и очень дешевый) особняк. Он, конечно же, оказывается населен призраками. Герои борются с духами при помощи священника, историка и ученого-эзотерика. Комедийный фильм ужасов станет сиквелом одноименной картины 2003 года с Эдди Мерфи. В главных ролях — Розарио Доусон, Оуэн Уилсон, Тиффани Хэддиш и Лакит Стейнфилд. А еще в картине снимаются Вайнона Райдер и Джаред Лето. Премьера в кинотеатрах — 10 марта 2023 года.

«Иваджу»

«Иваджу» — анимационный сериал в футуристическом сеттинге, который заявлен, как «любовное послание Лаосу и Нигерии». В центре сюжета — история взросления двух друзей, Коула и Толы. Премьера — в 2023 году на Disney+.

«Победа или поражение»

Первый сериал Pixar. Шоу посвящено команде игроков в софтбол (похожая на бейсбол игра с более мягким мячом). Каждая серия будет выполнена в своем запоминающемся стиле. Шоу выйдет осенью 2023 года на Disney+.

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Автор: Федор Шейд

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