Чем все-таки хороши приквелы «Звездных войн»

Почему приквелы «Звездных войн» не хуже оригинальной трилогии? Как Джордж Лукас перепридумал мир далекой-далекой галактики? Какие отсылки к нуару и пеплуму можно найти во втором и третьем эпизодах? И почему эти фильмы не столько космический эпос с эффектными драками и перестрелками, сколько политический триллер?

В этом видеоэссе пересматриваем приквелы «Звездных войн» и рассказываем, чем они интересны.