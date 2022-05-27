Чем все-таки хороши приквелы «Звездных войн»

Кинопоиск
Культовое кино

ВидеоЧем все-таки хороши приквелы «Звездных войн»

Обсудить0

Почему приквелы «Звездных войн» не хуже оригинальной трилогии? Как Джордж Лукас перепридумал мир далекой-далекой галактики? Какие отсылки к нуару и пеплуму можно найти во втором и третьем эпизодах? И почему эти фильмы не столько космический эпос с эффектными драками и перестрелками, сколько политический триллер?

В этом видеоэссе пересматриваем приквелы «Звездных войн» и рассказываем, чем они интересны.

Фильмы и сериалы из вселенной «Звездные войны» можно посмотреть на Кинопоиске в специальной подборке по этой ссылке.

Подписывайтесь на канал Кинопоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео

Автор:
Обсудить
Говорящие камни, пальцы-сосиски и разные версии себя: нашумевший фильм-калейдоскоп теперь в подписке
В главных ролях:Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан
Режиссер:Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Разбираем последние серии «Оби-Вана Кеноби». Почему он нас разочаровал?
Сериалы

Разбираем последние серии «Оби-Вана Кеноби». Почему он нас разочаровал?

22 июня11
Трейлер «Андора» и Джуд Лоу в «Звездных войнах». Что показали на презентации Lucasfilm?
Трейлеры

Трейлер «Андора» и Джуд Лоу в «Звездных войнах». Что показали на презентации Lucasfilm?

27 мая
«Мир Дикого Запада» возвращается. Вспоминаем, что было в трех предыдущих сезонах
Сериалы

«Мир Дикого Запада» возвращается. Вспоминаем, что было в трех предыдущих сезонах

22 июня0
«Змей в Эссексе». Как готическая мелодрама говорит об эмансипации
В предыдущих сериях

Подкаст«Змей в Эссексе». Как готическая мелодрама говорит об эмансипации

22 июня0

Главное сегодня

Смотрите на Кинопоиске

Подкаст«Рана до сих пор не зажила». Обсуждаем финал «Нулевого пациента» со сценаристом Олегом Маловичко

Вчера7
«Рана до сих пор не зажила». Обсуждаем финал «Нулевого пациента» со сценаристом Олегом Маловичко
«Мисс Марвел»: подростковая драмеди в супергеройских декорациях
Сериалы

«Мисс Марвел»: подростковая драмеди в супергеройских декорациях

Вчера
Получится ли у женщины тренировать мужскую команду? Нет, если все будет, как в сериале «Домашнее поле»
Мнение

Получится ли у женщины тренировать мужскую команду? Нет, если все будет, как в сериале «Домашнее поле»

Вчера2
«Род мужской» Алекса Гарленда: басня о том, что все мужчины одинаковы
Рецензия

«Род мужской» Алекса Гарленда: басня о том, что все мужчины одинаковы

Вчера1
На Start выходит сериал о подростках, сбежавших из детдома. Мы поговорили с его режиссером Арсением Робаком
Сериалы

На Start выходит сериал о подростках, сбежавших из детдома. Мы поговорили с его режиссером Арсением Робаком

Вчера
Чем все-таки хороши приквелы «Звездных войн»
Культовое кино

ВидеоЧем все-таки хороши приквелы «Звездных войн»

Вчера4
Союз рыжих: как сериал «Три кота» покорил детей и взрослых
Смотрите на Кинопоиске

Союз рыжих: как сериал «Три кота» покорил детей и взрослых

Вчера1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации