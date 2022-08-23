Сериалы сентября: «Кольца власти», «Андор» и «Горемыки»

Победитель недавнего фестиваля Realist Web Fest. Кирилл — студент психфака МГУ, он влюблен в Соню, но после признания та отправила его во френдзону. Личную трагедию Кирилл решает использовать в учебных целях: свою курсовую он будет писать о френдзоне, и если он изучит ее досконально, то они с Соней будут вместе. Проблема в том, что преподаватель и куратор — отец Кирилла, и он не верит в успех сына. Если Кирилл не сдаст работу через две недели, его отчислят. Энергичная драмеди об отношениях выросла из дипломной работы студентов-вгиковцев. За режиссуру первой и последней из восьми серий отвечали Федор и Никита Кравчуки, сыновья Андрея Кравчука, режиссера «Викинга».

