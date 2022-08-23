Сериалы сентября: «Кольца власти», «Андор» и «Горемыки»

В сентябре королевство Нуменор будет переживать нелегкие времена, столичные друзья-менеджеры неожиданно найдут любовь в Петербурге, а куклы-соседи попадут в космос и в запой.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Главное
«Властелин колец: Кольца власти», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 2 сентября
Приквел «Властелина кольца», действие которого разворачивается за несколько тысячелетий до событий двух трилогий Питера Джексона, то есть во времена, когда были созданы Кольца власти и пало королевство Нуменор. «Кольца власти» основаны на приложениях Толкина к «Властелину колец», поэтому это не дословная экранизация, а проект по мотивам произведений Профессора, в котором есть новые герои и новые сюжетные ходы. Среди неканонических персонажей — гномья принцесса Диса (Софиа Номвете), эльф Арондир (Исмаэль Крус Кордова), девушка-мохноног Нори (Маркелла Кавена) и другие. Но в сериале появятся и знакомые герои, например юная эльфийка Галадриэль (Морвет Кларк).
Шоураннеры «Колец власти» — дебютанты Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн. Первые два эпизода поставил Хуан Антонио Байона — протеже Гильермо дель Торо, снявший «Голос монстра» и «Мир Юрского периода 2». Консультантом шоу выступил Саймон Толкин, внук Профессора и писатель-фантаст. Заглавную музыкальную тему написал композитор оригинальной трилогии Говард Шор.
Где смотреть: Okko — с 8 сентября
Комедия с Еленой Лядовой по рассказу Александра Цыпкина. Адвокат Анна хочет найти мужчину на время, для «регулярного секса и хорошего разговора». Проблема в том, что перед женщиной сразу два подходящих кандидата (Гоша Куценко и Антон Филипенко), из которых предстоит выбрать только одного. Сына Анны сыграл Макар Хлебников. Также в сериале снялись Александр Робак и Агриппина Стеклова.
«Горемыки», 1-й сезон
Где смотреть: 2Х2, Premier — с 16 сентября
Синефильская сатирическая комедия о трех куклах, которые вместе снимают квартиру в Москве и попадают в абсурдные ситуации с участием людей. Главные герои «Горемык» — самоуверенный Гоша, который продолжает любить свою бывшую, музыкант-любитель и отец 32 детей Никита, а также 40-летний Ефим Маратович, живущий на балконе и откладывающий деньги на кругосветное путешествие. Соседям предстоит пережить инопланетное вторжение, полет в космос, соперничество с древним египетским богом, побег из загробного мира и путешествие в запой. В «Горемыках» будут камео Варвары Шмыковой, Розы Хайруллиной и Юрия Быкова (цены с ним передают привет «Началу» Кристофера Нолана и «Маяку» Роберта Эггерса). Над шоу работала команда создателей мокьюментари-сериала «Миллионер из Балашихи».
«Андор», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 21 сентября
Приквел «Изгоя-один», действие которого разворачивается за пять лет до событий фильма. Главный герой — шпион Кассиан Андор (Диего Луна), чей родной мир Андор попадает под тиранический контроль Империи. К роли политика Мон Мотмы вернулась Женевьев О’Рейли, также в сериале снялись Стеллан Скарсгард, Фиона Шоу и Алекс Лоутер. Шоураннер — сценарист «Изгоя-один» Тони Гилрой. Сериал должен был выйти в конце августа, однако премьера была перенесена на осень. Возможно, из-за страха, что «Андор» затерялся бы среди главных сериалов года — «Дома Дракона» и «Колец власти».
«Надвое», 1-й сезон
Где смотреть: more.tv, Wink — сентябрь
Сериал Валерия Тодоровского, в котором впервые вместе снялись Данила Козловский и Александр Петров. Их герои — менеджеры среднего звена и лучшие друзья Костя и Саня, которые отправляются в командировку в Санкт-Петербург, где встречают двух девушек, и неожиданная любовь меняет их жизни. Главные женские роли в мелодраме исполнили Ирина Старшенбаум и дебютантка Елизавета Базыкина.
Оператор Сергей Козлов работал над «Домашним арестом» и «Домом солнца». Музыку к сериалу написала Анна Друбич, которая уже сотрудничала с Тодоровским над «Одессой» и «Гипнозом», а также участвовала в создании саундтрека фильма «Страшные истории для рассказа в темноте», спродюсированного Гильермо дель Торо.
Что еще посмотреть
«Пантеон», 1-й сезон
Где смотреть: AMC — с 1 сентября
Сай-фай-мультсериал о том, что значит быть человеком, снятый по рассказам писателя и программиста Кена Лю. В центре истории — девушка Мэдди, которая начинает получать онлайн-сообщения от своего недавно погибшего отца-ученого, чье сознание в результате эксперимента было загружено в облачное хранилище.
«Подделки», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 1 сентября (премьера всех серий)
Комедия о двух школьницах-подружках (Эмилия Баранак и Дженнифер Тонг), которые построили бизнес по созданию поддельных удостоверений личности. Девушки заработали такое огромное состояние, что не знают, на что его потратить. Но беспечной жизни угрожает вышедшая на их след полиция. Создатель сериала Дэвид Турко работал над другим подростковым проектом Netflix — «Монахиней-воином».
«Новая жизнь Эллы», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 2 сентября
Детский сериал о девочке Элле (Лили Брукс О’Брайант), которая после химиотерапии готовится вернуться в школу. Она очень хочет стать обычным подростком, но родители беспокоятся о здоровье дочери. Отца и мать сыграли Кевин Рам («С любовью, Виктор») и Мэри Фабер («Шучу»).
«Маленькие женщины», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — с 3 сентября
Вольная корейская адаптация американского романа Луизы Мэй Олкотт. В центре истории — жизнь трех сестер из бедной семьи. Старшая сестра (Ким Го-ын) стремится вырваться из нищеты, средняя (Нам Джи-хён) увлечена своей журналистской работой, младшая (Пак Чи-ху) больше всего на свете любит рисовать. Главную мужскую роль сыграл Ви Ха-джун из «Игры в кальмара». Его герой — выпускник престижного университета, который начинает встречаться со старшей сестрой. Сценаристка сериала Чон Со-гён работала над драмой «Мама», а постановщица Ким Хи-вон снимала «Коронованного шута» и «Винченцо».
«Классная Катя», 1-й сезон
Где смотреть: СТС, more.tv — с 5 сентября
Комедия о дочке мэра Кате (Валерия Астапова), которой приходится работать учительницей географии, чтобы поднять рейтинг своего отца. Завуча Нору Спартаковну (Алена Бабенко) молодая и дерзкая сотрудница раздражает, а вот школьникам безбашенная Катя очень нравится. В роли старшеклассников — тиктокеры Даня Милохин, Луиза-Габриэла Бровина («Закрытая школа») и Маргарита Дьяченкова («Жена олигарха»). Режиссеры сериала — Ольга Френкель и Тимофей Шалаев, вместе работавшие над триллером «Инсомния» с Гошей Куценко. Актер сыграл в «Классной Кате» отца главной героини.
«Неожиданный деревенский дневник», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — с 5 сентября
Молодой столичный ветеринар Хан приезжает в деревню в гости к дедушке. Но оказалось, что дед уехал в путешествие по Европе, и теперь парню предстоит присматривать за его ветеринарной клиникой. В деревне Хан неожиданно встречает и новую любовь — полицейскую Ан, которая помогает ему привыкнуть к сельской жизни. Главные роли в корейском ромкоме исполнили Чху Ён-у («Полицейская академия»), дебютировавший в кино в прошлом году, и певица Джой из гёрл-группы Red Velvet. Режиссер — Квон Сок-чан («Клуб мести», «Клуб бывших подружек»).
«Земля больших возможностей», 1-й сезон
Где смотреть: Kion — c 6 сентября
Документальная комедия об американце Джастасе Уолкере, который вместе с семьей переехал из США в сибирский поселок, мечтая возродить фермерскую культуру в России. Режиссер Андрей Ананин наблюдал за жизнью героя 8 лет. Премьера сериала состоялась на ММКФ. Один из продюсеров проекта — Тимур Бекмамбетов.
«Соври мне», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+, Hulu — 7 сентября
Сериал в духе «Ты» о студентке колледжа Люси (Грэйс Ван Паттен), которая заводит роман с притягательным, но пугающим парнем Стивеном (Джексон Уайт). Чтобы выбраться из этих отношений, девушке нужно разобраться со своими детскими травмами. Драму о страсти, лжи и манипуляциях спродюсировала актриса Эмма Робертс. В основе сценария — одноименный роман Каролы Лаверинг. В числе постановщиков — Джонатан Левин, режиссер драмеди «Жизнь прекрасна».
«Контейнер», 2-й сезон
Где смотреть: Start — с 8 сентября
В новом сезоне суррогатная мать Саша (Оксана Акиньшина) родила ребенка и должна оставить его в клинике. Вместо этого она сбегает с новорожденным малышом, а семья заказчиков любой ценой пытается ее найти. У Саши есть и другая проблема: дочь-подросток Аня (Маша Лобанова) оборвала все контакты и хочет лишить мать родительских прав. Премьера второго сезона состоялась в рамках 44-го Московского кинофестиваля.
«Последний свет», мини-сериал
Где смотреть: Peacock — с 8 сентября
После семилетнего перерыва Мэттью Фокс («Остаться в живых») возвращается на телевидение в главной роли во французском постапокалиптическом триллере. Его герой — нефтехимик Энди, который оказывается на Ближнем Востоке как раз в тот момент, когда поставки нефти по всему миру неожиданно прекращаются, и это приводит к глобальной катастрофе. Во всем этом хаосе Энди нужно найти свою семью: его жена (Джоанн Фроггатт) и маленький сын в Париже, а дочка-подросток — одна в Лондоне.
Сюжет сериала основан на одноименном бестселлере британского писателя Алекса Скэрроу. Шоураннеры Патрик Мэссет и Патрик Рено вместе работали над сценарием «Золота» с Мэттью МакКонахи. Все серии поставила Дэнни Гордон («Джек Райан»), которая вдохновлялась фильмом «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона.
«Сезон свадеб», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 8 сентября
Британский остросюжетный ромком о Кэти (Роза Салазар), которая за два месяца до свадьбы увлекается новым знакомым Стефаном (Гэвин Дреа). Когда ее жених таинственным образом погибает, Стефан становится главным подозреваемым. Сериал поставил режиссер «Голяка» Джордж Кэйн.
«Стая», 1-й сезон
Где смотреть: Кинопоиск, more.tv — с 9 сентября
Российская адаптация немецкого сериала «Дикая республика». Соцработник и сотрудница ФСИН Рита (Агата Муцениеце) решает провести эксперимент под названием «Второй шанс» и вместе с группой подростков, осужденных по тяжелым статьям, отправляется в экстремальный поход в горы Кавказа. Но после неожиданной трагедии эксперимент выходит из-под контроля: подростки берут Риту в заложники и бегут выше в горы. На поиски Риты отправляется муж Рома (Макар Запорожский), которому предстоит узнать новые подробности о жизни супруги. В сериале снялись Павел Табаков, Александр Робак и Анастасия Красовская. Режиссер «Стаи» Марк Горобец снимал «Закрытую школу» и «Готовы на все».
«Отважные», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 9 сентября
Документальный сериал Хиллари Клинтон и ее дочери Челси, в котором они беседуют с женщинами об их достижениях, силе и бесстрашных поступках. Среди известных героинь — Ким Кардашьян, Кейт Хадсон, Эми Шумер, Ванда Сайкс и другие.
«Суринам», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — 9 сентября (премьера всех серий)
Триллер Юн Джон-бина («Безымянный гангстер»), основанный на реальной истории. Кореец Кан (Ха Джон-у) открывает бизнес в южноамериканской стране Суринам. Чтобы избежать возникших проблем с законом, ему нужно помочь спецслужбам поймать корейского наркобарона (Хван Джон-мин), который обосновался в Суринаме.
«Американский жиголо», 1-й сезон
Где смотреть: Showtime — с 9 сентября
Ремейк одноименного фильма 1980 года, в котором главную роль играл Ричард Гир. В центре истории — профессиональный соблазнитель Джулиан Кей (Джон Бернтал), который выходит на свободу после 15-летнего заключения и пытается найти настоящего виновника преступления. Кроме решения детективных задач, Кей хочет вписаться в современную секс-индустрию и воссоединиться с Мишель (Гретхен Мол) — женщиной, в которую он влюблен. Спродюсировал шоу Джерри Брукхаймер, который работал над оригинальным фильмом. Один из режиссеров — Грегг Араки («13 причин почему»).
«Монарх», 1-й сезон
Где смотреть: Fox — с 11 сентября
Драма о династии кантри-музыкантов со Сьюзен Сарандон в роли матриарха. Семейный успех оказывается под угрозой, когда выясняется, что он был построен на лжи. Сериал поставили Валери Уайсс («Почему женщины убивают») и Джейсон Энслер («Служба новостей»).
«Королева змей», мини-сериал
Где смотреть: Starz — с 11 сентября
Исторический сериал по книге Леони Фриды о королеве Франции Екатерине Медичи. Она была выдана замуж в 14 лет за будущего короля Генриха II. Девушка узнает, что ее муж влюблен в другую женщину, а сама она не может забеременеть и оставить ему наследников. Роль Екатерины в разных возрастах исполнили Лив Холли («Великая») и двукратная номинантка на «Оскар» Саманта Мортон («Контроль»). Чарльз Дэнс появится в роли папы римского Климента VII.
«Блюз машины времени о четырех с половиной татами», мини-сериал
Где смотреть: Fuji TV — с 14 сентября
Сиквел аниме Масааки Юасы «Сказ о четырех с половиной татами». Действие продолжения разворачивается в разгар жаркого лета, когда друг главного героя Одзу ломает пульт дистанционного управления кондиционером. Чтобы предотвратить эту кошмарную ситуацию, герой отправляется в прошлое. К озвучке протагониста вернулся Синтаро Асанума. Режиссер Синго Нацумэ работал над оригинальным сериалом.
«Академия вампиров», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock — 15 сентября
Фэнтези о наследнице аристократической вампирской семьи Василисе Дашковой (Даниэла Нивз) и ее лучшей подруге Роуз (Сиси Стрингер), которые готовятся вступить в Королевское общество вампиров. Сериал снят по романам Рейчел Мид, в предыдущей экранизации играли Ольга Куриленко и Данила Козловский. Шоураннеры Джули Плек и Маргарит МакИнтайр — давние подруги, они считают, что это поможет им показать силу и нюансы женской дружбы. Обе не понаслышке знакомы с вампирской темой: Плек работала над «Дневником вампира», а вместе они писали сценарий его спин-оффа «Древние».
«Свет надежды», 1-й сезон
Где смотреть: Sundance Now — с 15 сентября
Британский психологический триллер, снятый на валлийском языке. Шэрон (Джоэнна Скэнлэн) продолжает скорбеть после убийства дочери Элы. Хотя убийца (Иван Реон) был найден и сидит в тюрьме, он не рассказал, что сделал с телом девушки. Мать вместе с журналисткой Кэт (Александра Роуч), подругой Элы, пытаются разгадать тайны этого дела. У Шэрон появляется шанс встретиться с убийцей лицом к лицу, ведь его могут досрочно выпустить из тюрьмы.
«Френдзона», 1-й сезон
Где смотреть: Start — 15 сентября (премьера всех серий)
Победитель недавнего фестиваля Realist Web Fest. Кирилл — студент психфака МГУ, он влюблен в Соню, но после признания та отправила его во френдзону. Личную трагедию Кирилл решает использовать в учебных целях: свою курсовую он будет писать о френдзоне, и если он изучит ее досконально, то они с Соней будут вместе. Проблема в том, что преподаватель и куратор — отец Кирилла, и он не верит в успех сына. Если Кирилл не сдаст работу через две недели, его отчислят. Энергичная драмеди об отношениях выросла из дипломной работы студентов-вгиковцев. За режиссуру первой и последней из восьми серий отвечали Федор и Никита Кравчуки, сыновья Андрея Кравчука, режиссера «Викинга».
«Слепцы», 1-й сезон
Где смотреть: tvN — с 16 сентября
Детективная драма об адвокате, судье и социальном работнике, которых подозревают в серийных убийствах присяжных. Все трое пытаются найти настоящего преступника. В главных ролях — рэпер и участник бойз-бенда 2PM Тхэгён («Спаси меня»), модель Ха Сок-чин («Что-то около 1 %») и певица из группы Apink Чон Ын-джи («Городские выпивохи»). Режиссер — Щин Ён-хви («Вера», «Тоннель»).
«Квантовый скачок», 1-й сезон
Где смотреть: NBC — с 19 сентября
Перезагрузка популярного в 1990-х сериала «Квантовый скачок» о путешественнике во времени Сэмюэле Беккете. В новом сериале ученые попытаются разгадать тайну его машины времени, а один героев, Бен (Рэймонд Ли), без разрешения своей команды совершит прыжок в прошлое. Над сериалом работала одна из постановщиц «Доктора Кто» Рейчел Тэлалей.
«Перезапуск», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 20 сентября
Комедия от создателя «Американской семейки» Стивена Левитана. В центре истории — актеры-неудачники, которые прославились в нулевых благодаря популярному ситкому. Спустя 20 лет они вновь собираются вместе, чтобы возродить шоу. В сериале снялись Кигэн-Майкл Ки («Ки и Пил»), Джуди Грир («Шучу»), Пол Райзер («Без ума от тебя»), Рэйчел Блум («Чокнутая бывшая») и Фред Меламед («Серьезный человек»).
«Ева, рожай!», 1-й сезон
Где смотреть: Start — с 20 сентября
Драмеди с Еленой Подкаминской («Кухня») в роли независимой преподавательницы танцев Евы. Когда Ева узнает, что бывший возлюбленный женился и стал отцом, то решает резко изменить свою жизнь и любой ценой завести ребенка. Центральные роли исполнили Галина Польских, Алена Хмельницкая и Анатолий Белый.
«Эта Англия», 1-й сезон
Где смотреть: Sky TV — с 21 сентября
Политическая драма о работе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона (Кеннет Брана) во время первой волны коронавируса. Среди основных действующих лиц — главный советник премьера Доминик Каммингс (Саймон Пэйсли Дэй), глава казначейства Риши Сунак (Шри Патель) и министр здравоохранения Мэттью Хэнкок (Эндрю Бакан), которого общественность обвиняла в потере контроля над эпидемией. Сценарист и режиссер сериала — Майкл Уинтерботтом («Гол!», «Жадность»), который должен был поставить все серии, однако из-за проблем со здоровьем выбыл из проекта. Его заменил режиссер «Короны» и «Джейн Остин» Джулиан Джаррольд.
«Спасение из тайской пещеры», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — 22 сентября (премьера всех серий)
Уже четвертый кинопроект, посвященный трагедии 2018 года, когда футбольная команда мальчиков-подростков и их молодой тренер оказались в ловушке в пещере на севере Таиланда. В сериале будет показана жизнь команды в пещере и беспрецедентная по масштабу спасательная операция, в которой участвовали десять тысяч человек из нескольких стран мира. Шоураннер сериала — Майкл Рассел Ганн («Миллиарды»).
«Адвокат за один доллар», 1-й сезон
Где смотреть: SBS — с 23 сентября
Юридическая драма о талантливом адвокате Чхоне (Намгун Мин), который берет за свои услуги только тысячу вон (меньше 50 рублей) и при этом борется в суде с богатейшими людьми города, которым преступления всегда сходят с рук.
«Золотая ложка», 1-й сезон
Где смотреть: MBC — с 23 сентября
Выросший в бедной семье старшеклассник Ли (Юк Сон-джэ) ненавидит нищету. Поэтому он соглашается на странное предложение пожилой незнакомки купить у нее волшебную ложку, которая поможет ему сменить родителей. Режиссер драмы Сон Хён-ук снимал «Внутреннюю красоту», сюжет которой тоже строился на фантастическом допущении.
«Разумное сомнение», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 27 сентября
Юридическая драма о блестящей адвокатше (Эмаяци Коринеальди), которая порой использует сомнительные методы, чтобы защитить клиентов. Создательница сериала — актриса Керри Вашингтон («И повсюду тлеют пожары»).
«Помоги мне, Тодд», 1-й сезон
Где смотреть: CBS — с 29 сентября
Талантливый частный детектив Тодд лишается лицензии, и его успешная и властная мать-юрист Маргарет предлагает сыну должность следователя в своей фирме. Теперь им предстоит вместе заниматься делами клиентов и решать собственные семейные конфликты. В главных ролях — Скайлар Эстин («Идеальный голос») и оскароносная Марша Гей Харден («Поллок»).
«Энтергалактик», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 30 сентября (премьера всех серий)
Музыкальный мультсериал рэпера Кида Кади о молодом художнике из Нью-Йорка, который ищет баланс между любовью и карьерой. В числе занятых в озвучке актеров — Тимоти Шаламе и Маколей Калкин.
«Киберпанк: Бегущие по краю», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — сентябрь
Аниме-сериал по мотивам видеоигры «Cyberpunk 2077». Действие разворачивается в мире будущего, где люди одержимы технологиями и модификациями тела. Чтобы сохранить свою жизнь, парень-беспризорник становится наемником, известным как Киберпанк. Авторы шоу Ёсики Уса и Масахико Оцука работали над сериалами «Звездные войны: Видения» и «Академия ведьмочек». Режиссер — Хироюки Имаиси («Гуррен-Лаганн», «Промар»). Музыку написал Акира Ямаока, работавший над саундтреком к большей части игр серии «Silent Hill».
«1703», 1-й сезон
Где смотреть: Okko — сентябрь
Комедия Сергея Сенцова («Физрук», «Дылды») о молодом опере Вадике (Кузьма Сапрыкин). Ради невесты (Софья Лебедева) он переводится из Москвы в Питер. Вместе со своим наставником-мизантропом Гошей (Гоша Куценко), который переживает тяжелейший жизненный кризис, Вадик расследует дело об исчезновении трупов девушек из моргов. В сериале снялись Павел Табаков, Роза Хайруллина и Николай Фоменко.
«Дикая река», 1-й сезон
Где смотреть: Амедиатека — сентябрь
Детектив с Кэтрин Лэнгфорд в главной роли. Звезда «13 причин почему» сыграла девушку Мики Андерсон, которая возвращается в родной городок после восьмилетнего тюремного срока. Вскоре в округе происходит громкое убийство, а Мики становится главной подозреваемой. Ей придется доказать всем горожанам, что на самом деле она невиновна.
«Дом, который построили Драконы», 1-й сезон
Где смотреть: Амедиатека — сентябрь
Документальный проект-спутник «Дома Дракона» расскажет о закулисье нового сериала по вселенной Джорджа Мартина. Зрители узнают, как создавались роскошные платья, как гримировали Кормильца Крабов и чем интересны местные драконы.
«Харри Уайлд», 1-й сезон
Где смотреть: Амедиатека — сентябрь
Ирландский детектив со звездой сериала «Доктор Куин: Женщина-врач». Джейн Сеймур играет учительницу литературы Гарри Уайлд, которая вышла на пенсию, но неожиданное ограбление меняет ее жизнь. Она решает стать детективом и помогает своему сыну-полицейскому в запутанных расследованиях.
«Толкачи», 1-й сезон
Где смотреть: Амедиатека — сентябрь
Израильский драматический сериал о криминальном районе Бней Ор в небольшом городке Беэр-Шева. Лидер подростковой банды вместе с группой малолетних преступников собираются заняться продажей наркотиков, но вскоре вступают в противостояние с взрослыми гангстерами.
«Королева красоты Иерусалима», 1-й сезон
Где смотреть: Амедиатека — сентябрь
Один из самых дорогих израильских сериалов и экранизация одноименного романа. История семьи Армоза переплетается с историей Иерусалима ХХ века с того времени, когда город был частью Палестины, до возникновения современного Израиля.
«Капельник», 1-й сезон
Где смотреть: Premier — сентябрь
Обычный интерн Ваня зарабатывает тем, что ставит капельницы наркопотребителям из шоу-бизнеса. Звезды предпочитают звонить не в скорую, а обращаются за нелегальными услугами к врачу-капельнику, который позволит сохранить анонимность и сам заработает неплохой гонорар. В сериале снялись Денис Прытков, Сергей Лавыгин, Гоша Куценко и другие. Автор идеи — блогерка Ида Галич.
Остальное
«Рик и Морти», 6-й сезон
Где смотреть: Adult Swim — с 4 сентября
Межпланетные приключения гениального деда и его наивного внука становятся все безумнее. Названия новых серий отсылают к «Солярису» Андрея Тарковского, «Основному инстинкту», «Цельнометаллической оболочке» и «Пункту назначения».
«Хорошая борьба», 6-й сезон
Где смотреть: Paramount + — с 8 сентября
Финал сатирического спин-оффа «Хорошей жены». Адвокат Диана Локхарт (Кристин Барански) продолжает чувствовать, что сходит с ума в безумных 2020-х. Хаос в жизнь юристов добавит надвигающаяся угроза гражданской войны в США. В новых сериях к своей роли вернется Алан Камминг, который играл в оригинальном сериале политтехнолога Илая Голда.
«Центральный парк», 3-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 9 сентября
Музыкальная анимационная комедия о семье смотрителя Центрального парка, которая не прекращает свои попытки защитить любимое место от бизнесвумен Битси.
«Кобра Кай», 5-й сезон
Где смотреть: Netflix — 9 сентября (премьера всех серий)
Продолжение сериала о неудачнике Джонни (Уильям Забка), который открыл свою школу карате. В новом сезоне он на время завязывает со спортом, чтобы разобраться с другими проблемами.
«Рассказ служанки», 5-й сезон
Где смотреть: Hulu и more.tv — с 14 и 15 сентября
Антиутопия о тоталитарном государстве, где фертильные женщины должны рожать детей высокопоставленным командорам. Основной конфликт пятого сезона — противостояние Джун (Элизабет Мосс) с Сереной (Ивонн Страховски), вдовой командора Уотерфорда. В новых сериях не будет служанки Эмили, так как актриса Алексис Бледел покинула шоу.
«Атланта», 4-й сезон
Где смотреть: FX — с 15 сентября
Развязка абсурдистской трагикомедии Дональда Гловера в роли лузера Эрна из Атланты, который вместе с друзьями пытается найти свое место в жизни.
«Судьба: Сага клуба Винкс», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 16 сентября (премьера всех серий)
Взрослая адаптация мультсериала «Клуб Винкс — Школа волшебниц». Пять девушек-фей учатся в магической школе, где вновь происходят пугающие события, но творящаяся вокруг чертовщина не способна подавить либидо любвеобильных подростков.
«Лос страшилкас», 2-й сезон
Где смотреть: Амедиатека — с 17 сентября
Новые серии мексиканской комедии, которые выходят спустя три года после завершения первого сезона. Компания друзей, обожающих хорроры, открывает бизнес по организации мероприятий с пугающими спецэффектами. Приглашенной звездой второго сезона стала Изабелла Росселлини.
«911 служба спасения», 6-й сезон
Где смотреть: Fox — с 19 сентября
Сериал о группе спасателей, которые между вызовами пытаются наладить личную жизнь и справиться с травмирующим опытом в прошлом. Пятый сезон намекнул, что Мэдди (Дженнифер Лав Хьюитт) и Чимни (Кеннет Чои), возможно, снова могут быть вместе.
«Уборщица», 2-й сезон
Где смотреть: Fox — с 19 сентября
Криминальный триллер о Тони (Элоди Юнг), чей сын страдает от редкого заболевания. Чтобы спасти его, женщина начинает работать на авторитета: ей нужно убирать места преступлений и скрывать улики.
«Новый Амстердам», 5-й сезон
Где смотреть: NBC — с 20 сентября
Последний сезон медицинской драмы с Райаном Эгголдом о буднях врачей, работающих в старейшей госбольнице США, которая переживает не лучшие времена из-за недостатка финансирования.
«Начальная школа „Эбботт“», 2-й сезон
Где смотреть: ABC — с 21 сентября
Продолжение полюбившейся критиками мокьюментари-комедии Кинты Брансон о буднях учителей из филадельфийской школы, которую практически не финансирует государство.
«Ординатор», 6-й сезон
Где смотреть: с 21 сентября
Еще одна медицинская драма о врачах, которые борются за жизни пациентов и личное счастье. В главной роли — звезда «Хорошей жены» Мэтт Зукри.
«Великий Север», 3-й сезон
Где смотреть: Fox — с 25 сентября
Продолжение анимационного ситкома от создателей «Закусочной Боба». Живущий на Аляске отец-одиночка пытается сблизить своих детей и постоянно попадает в нелепые ситуации.
«Ла-Брея», 2-й сезон
Где смотреть: NBC — с 27 сентября
Сериал-катастрофа Дэвида Аппелбаума («Менталист»), в котором посреди Лос-Анджелеса возникает воронка, засасывающая людей в первобытный мир. Во втором сезоне разделенная из-за катастрофы семья Харрис по-прежнему пытается воссоединиться.
«Звездные войны: Бракованная партия», 2-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 28 сентября
Анимационный спин-офф мультсериала «Звездные войны: Войны клонов». Экспериментальный отряд клонов будет искать союзников и встретится с джедаем Гунги.
«Детство Шелдона», 6-й сезон
Где смотреть: CBS — с 29 сентября
Новый сезон о взрослении юного гения (Иэн Армитедж), в котором Шелдон-подросток столкнется с новыми трудностями, учась в Техасском технологическом университете.
«Призраки», 2-й сезон
Где смотреть: CBS — с 29 сентября
Фантастическая комедия о паре, которая переезжает в особняк, где обитают призраки из разных эпох. Создатели сериала обещают больше рассказать о предыстории и тайне смертей некоторых призраков.
«Зовите меня Кэт», 3-й сезон
Где смотреть: Fox — с 29 сентября
Третий сезон ситкома со звездой «Теории большого взрыва» Майем Биалик в роли одинокой женщины, которая решает открыть котокафе и пытается наладить свою личную жизнь.
«Ворона», 2-й сезон
Где смотреть: Okko — сентябрь
Продолжение детективного сериала с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым. Следовательница Анна Воронцова и ее коллега Сергей Кабанов вместо простых частных дел будут расследовать масштабное преступление и искать убийцу.
«Игра на выживание», 2-й сезон
Где смотреть: Premier — сентябрь
Продолжение хитового триллера. Во втором сезоне победитель предыдущего реалити-шоу «Выживший» примет участие в новом состязании.
Автор: Сабрина Карабаева