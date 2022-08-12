Где скрываются хоббиты, что такое Нуменор и еще 8 вопросов о «Кольцах власти»

2 сентября на Amazon Prime выходит сериал «Властелин колец: Кольца власти» — масштабный приквел трилогии Питера Джексона, чье действие разворачивается за тысячи лет до ее событий. Коротко рассказываем о том, что в те времена делали люди, эльфы, хоббиты и Саурон, а также о том, что мы увидим и чего, скорее всего, не увидим в новой саге.
01
О чем вообще этот сериал?
О Второй эпохе Средиземья. Ее главные события — создание Колец власти, гибель острова Нуменор и последний союз эльфов и людей против Саурона. Вторая эпоха закончилась за три тысячи лет до того, как Бильбо Бэггинс покинул свою нору в поисках приключений.
В конце «Властелина колец» эльфы отплывают на Запад и начинается господство людей. Но тридцатью веками ранее Средиземье полно магии. Люди в нем еще не самый многочисленный и не самый могущественный народ. За будущее мира уже идет война — на полях сражений и за их пределами.
02
Это экранизация или фанфик?
События Второй эпохи — ключевые для мифологии Толкина. Много лет он писал и переписывал легенду о падении Нуменора, за несколько дней до смерти начал новую версию биографии Галадриэли. Но законченной книги о Второй эпохе, подобной «Детям Хурина» о Первой или «Хоббиту» о Третьей, Толкин так и не написал.
У «Колец власти» одновременно и очень много, и очень мало исходного материала. Много, потому что Вторая эпоха — это 3500 лет расцвета и упадка нескольких цивилизаций; тем для насыщенного сериала тут предостаточно: соблазн власти, страх смерти, объединение разных народов для противостояния злу. Но вот оригинальных персонажей, названных по имени, здесь совсем немного, и почти все они правители народов Средиземья. В отличие от действующих лиц «Властелина колец», принадлежащих к самым разным стратам — от трактирщика до королевы эльфов, от садовника до падшего ангела.
Для примера можно посмотреть, как события «Властелина колец» описаны в последней главе «Сильмариллиона» (то есть в сборнике мифов и легенд Средиземья, описывающих с точки зрения Валар и эльфов историю Арды с момента ее сотворения — «Сильмариллион» посмертно издал Кристофер Толкин, сын писателя). Там они представлены в самых общих чертах, как эпизод войны против Мордора, и занимают не больше страницы. Фродо упомянут лишь в одном предложении. Вторую эпоху Толкин во многом описывает похожим образом. Но создатели сериала Патрик Маккей и Джон Д. Пейн снимают не просто историческую хронику. Чтобы их Средиземье стало живым и правдоподобным, они создают собственных героев и сюжетные линии. Таким образом, «Кольца власти» можно считать и экранизацией Толкина, и самым дорогим фанфиком в истории.
03
Что еще мы увидим и не увидим в сериале (скорее всего)?
У компании Amazon есть права на книги «Хоббит», «Властелин колец». При этом главным источником станут не они сами, а приложения к «Властелину колец», где кратко пересказана история Средиземья, в том числе Вторая эпоха. Но в приложениях этот период описан лишь в общих чертах. Главные тексты Толкина об эпохе находятся в «Сильмариллионе» и «Утраченных сказаниях», полные права на которые никогда не продавались.
Но шоураннеры сотрудничают с Tolkien Estate — правообладателями текстов Толкина — и непосредственно обсуждают использование отдельных элементов мифологии. Саймон Толкин, внук писателя, также принял участие в работе над сериалом. С самого начала создатели шоу дали понять, что не будут ограничиваться намеками и скрытыми отсылками. Первый опубликованный кадр из «Колец власти» — это вид на священные Золотое и Серебряное древа, описанные в «Сильмариллионе». Это образ не из Второй эпохи и даже не из Первой, а из глубокой древности, до создания Солнца и Луны. Много других промоматериалов свидетельствуют о выходе за пределы вселенной «Хоббита» и «Властелина колец».
У авторов «Колец власти» почти неограниченный простор для творчества. Что именно из легендариума Толкина они используют в следующем эпизоде — интрига, подобная той, кто погибнет в следующей серии «Игры престолов». Правда, Tolkien Estate, скорее всего, не допустит резких отступлений от канона, способных разрушить атмосферу книг Толкина.
04
Зачем нужны Кольца власти?
Во Вторую эпоху множество эльфов еще живут в Средиземье, не стремясь его покинуть. Наоборот, они хотят сделать этот мир таким же прекрасным, как и земной рай Валинор. К тому же эльфам нужно защитить свои владения от зла, которое ждет своего часа. Именно для этого мастер Келебримбор (Чарльз Эдвардс) создает магические кольца, которые призваны фактически остановить ход истории, законсервировать мир, защитить его от увядания. Но кому на самом деле принадлежит власть над кольцами?
Эльфы Второй эпохи не похожи на известных нам по «Хоббиту» и «Властелину колец», готовящихся проститься со Средиземьем. Они ближе к эльфам «Сильмариллиона», воинственным и решительным, творящим историю своими руками.
В сериале мы встретим уже знакомых по предыдущим книгам и фильмам эльфийских героев — Галадриэль (Морвед Кларк) и молодого Элронда (Роберт Арамайо). Ими руководит верховный эльфийский король Гил-Галад (Бенджамин Уокер), о котором во «Властелине колец» Сэм поет грустную песню.
05
Что такое Нуменор?
Остров Нуменор — Атлантида мира Толкина, вершина человеческой цивилизации. Он расположен в море между Валинором на западе и Средиземьем на востоке. В награду за подвиги древности нуменорцы благословлены удивительным долголетием. Но что значит этот дар, если после двух-трех веков счастливой жизни все равно приходится умирать?
В «Кольцах власти» мы встретим последнее поколение героев Нуменора, каждому из них предстоит сделать тяжелый выбор. Дворцовые интриги, войны в колониях, темные культы — Нуменор страдает от классических проблем империи. Остров одновременно и на пике своего могущества, и на грани катастрофы. Но предопределена ли его судьба или она зависит от самих нуменорцев?
Среди знакомых персонажей мы увидим далеких предков Арагорна — Элендила (Ллойд Оуэн) и Исилдура (Макс Болдри). Они часто упоминаются во «Властелине колец» как великие герои прошлого и на несколько минут появились в трилогии Питера Джексона. Теперь мы можем лучше узнать их.
06
Что с остальными людьми?
Нуменорцы часто приплывают в Средиземье, но оно заселено совсем другими народами. Люди на континенте встречаются не так часто, цивилизация их не развита, жизнь коротка. Среди них предки всадников Рохана и торговцев Эсгарота. Во Вторую эпоху еще живы те клятвопреступники, чьих призраков Арагорн поведет в бой спустя три тысячи лет.
В сериале мы увидим края, которые никогда не были местом действия в книгах Толкина или даже оставались за пределами карты. Конечно, именно здесь создателям особенно нужны оригинальные персонажи, такие как целительница Бронвен (Назанин Бониади) или воин Халбранд (Чарли Викерз). Предполагается, что часть этих героев присоединится к борьбе против новой темной силы, а кто-то станет на ее сторону. Также мы, скорее всего, узнаем, правители каких стран и городов (Харада, Кханда, Руна или Умбара?) получат Кольца власти и превратятся в назгулов — черных всадников.
07
Откуда здесь хоббиты?
Еще один особый народ, связанный с людьми далеким родством, — это хоббиты. Согласно прологу к «Властелину колец», они существуют с Древних Дней, как Толкин называет Первую эпоху. Это значит, что одновременно с падением Нуменора где-то в Средиземье уже скитались предки Бэггинсов и Туков. Но история хоббитов до заселения Шира никому не известна, в том числе и им самим. Малоизвестность хоббитов, скрытого народа — важное обстоятельство для сюжета «Властелина колец», вся интрига в котором основана на том, что Враг не знает о хоббитах. Именно поэтому секретная миссия Фродо и Сэма становится возможной.
Так что перед авторами сериала стоит непростая задача, ведь недостаточно просто создать оригинальных персонажей, таких как семья Брендифут из кочевого племени мохноногов (Маркелла Кавена, Дилан Смит, Сара Звангобани). Древним хоббитам нужно сыграть свою роль в великих событиях Второй эпохи, но так, чтобы остаться незаметными для сильных этого мира.
08
Что происходит под землей?
В «Хоббите» Торин и компания — это небольшая группа гномов-беженцев, которых дракон прогнал из их родного дома под Горой. Во «Властелине колец» девять путников спускаются в Морию — заброшенное королевство гномов, захваченное орками и Балрогом.
Но во Вторую эпоху культура гномов в самом расцвете. В «Кольцах власти» мы увидим Кхазад-Дум — Морию до катастрофы, единственное месторождение драгоценного мифрила. По словам шоураннеров, в сериале роль гномов не сводится к комической разрядке.
В подземельях Кхазад-Дума правят принц Дурин IV (Овайн Артур) и его супруга Диса (Софиа Номвете). Сам Толкин лишь бегло упомянул Дурина IV в хрониках, а Дис — это имя сестры Торина Дубощита и матери Фили и Кили. Еще один канонический гном Второй эпохи — мастер Нарви, создавший ворота со знаменитой надписью-загадкой «Скажи „друг“ и войди».
Но известный нам народ Дурина — лишь один из семи гномьих кланов, каждый из которых получил Кольцо власти. Так что ждем от сериала подробной истории гномов Второй эпохи, которую его создатели, надеемся, реконструировали по немногословным наброскам Толкина.
09
Против кого воюем?
Вторая эпоха начинается с относительного мира, сразу после победы над темным божеством Морготом, первым Врагом. Однако созданные им орки остаются в Средиземье. На долгое время они предоставлены сами себе. Но новый Враг приближается, и они снова начинают собираться в армии.
Орки — один из самых известных образов, созданных Толкином. В его книгах мы встречали их только как солдат на войне. Но что представляет собой их повседневная жизнь? Чем они занимаются, если не выполняют приказы воплощенных демонов? Есть ли у них шанс не быть слепыми инструментами зла?
Пока неизвестно, будут ли орки в «Кольцах власти» полноценными персонажами, а не только вражеской армией. Мы не знаем, станут ли создатели сериала раскрывать легенду Толкина, по которой орки — это захваченные в плен и искаженные Врагом эльфы. Никто не может сказать, где прячутся другие, более опасные слуги Моргота — драконы и балроги. В начале новой истории зло ждет в тени, но не спит.
10
Где же сам Властелин колец?
В романе Толкина и в кинотрилогии Джексона главный антагонист всегда оставался за кадром. Но именно во Вторую эпоху он стал известен как Властелин колец. В эти времена «Саурон» не только страшное имя. Он принимает непосредственное участие во всех основных событиях, он один из главных героев.
Неудивительно, что фанаты уже давно ищут Саурона среди всех оригинальных персонажей «Колец власти». Мы его еще не видели или он прячется у всех под носом? Саурон описан в книгах Толкина как манипулятор и мастер иллюзий. Удастся ли ему обмануть не только мудрейших из эльфов и сильнейших из людей, но и нас, зрителей?
Автор: Андрей Строцев