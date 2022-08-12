Где скрываются хоббиты, что такое Нуменор и еще 8 вопросов о «Кольцах власти»

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Это экранизация или фанфик?

События Второй эпохи — ключевые для мифологии Толкина. Много лет он писал и переписывал легенду о падении Нуменора, за несколько дней до смерти начал новую версию биографии Галадриэли. Но законченной книги о Второй эпохе, подобной «Детям Хурина» о Первой или «Хоббиту» о Третьей, Толкин так и не написал.

У «Колец власти» одновременно и очень много, и очень мало исходного материала. Много, потому что Вторая эпоха — это 3500 лет расцвета и упадка нескольких цивилизаций; тем для насыщенного сериала тут предостаточно: соблазн власти, страх смерти, объединение разных народов для противостояния злу. Но вот оригинальных персонажей, названных по имени, здесь совсем немного, и почти все они правители народов Средиземья. В отличие от действующих лиц «Властелина колец», принадлежащих к самым разным стратам — от трактирщика до королевы эльфов, от садовника до падшего ангела.

Для примера можно посмотреть, как события «Властелина колец» описаны в последней главе «Сильмариллиона» (то есть в сборнике мифов и легенд Средиземья, описывающих с точки зрения Валар и эльфов историю Арды с момента ее сотворения — «Сильмариллион» посмертно издал Кристофер Толкин, сын писателя). Там они представлены в самых общих чертах, как эпизод войны против Мордора, и занимают не больше страницы. Фродо упомянут лишь в одном предложении. Вторую эпоху Толкин во многом описывает похожим образом. Но создатели сериала Патрик Маккей и Джон Д. Пейн снимают не просто историческую хронику. Чтобы их Средиземье стало живым и правдоподобным, они создают собственных героев и сюжетные линии. Таким образом, «Кольца власти» можно считать и экранизацией Толкина, и самым дорогим фанфиком в истории.