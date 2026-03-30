Как смотрят фильмы на МКС и кто доставляет кино на орбиту? Отвечают космонавты Роскосмоса

Представьте, что вы захотели посмотреть фильм. Что бы вы сделали? Скорее всего, открыли бы стриминг или пошли в кинотеатр через дорогу. Но как быть, когда вокруг тебя космос, а связь с Землей уже сама по себе маленькое чудо? На самом деле этот процесс прозаичнее, чем может показаться. Киносеансы в космосе стали такой же обыденностью, как и рядовые показы в торговых центрах или на фестивалях.