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Как смотрят фильмы на МКС и кто доставляет кино на орбиту? Отвечают космонавты Роскосмоса

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Мы уже рассказывали о том, как снимают кино о космосе. Настала пора объяснить, как кино добирается до орбиты. Мы поговорили с двумя космонавтами Роскосмоса — Петром Дубровым и Анной Кикиной — и узнали у них, как фильмы попадают на МКС, какую роль играет группа психологической поддержки при выборе картин и что смотрят в космосе.

Как фильмы попадают на МКС

Представьте, что вы захотели посмотреть фильм. Что бы вы сделали? Скорее всего, открыли бы стриминг или пошли в кинотеатр через дорогу. Но как быть, когда вокруг тебя космос, а связь с Землей уже сама по себе маленькое чудо? На самом деле этот процесс прозаичнее, чем может показаться. Киносеансы в космосе стали такой же обыденностью, как и рядовые показы в торговых центрах или на фестивалях.

Пётр Валерьевич Дубров, космонавт-испытатель
Анна Юрьевна Кикина, космонавт-испытатель

Когда космонавты попадают на станцию, в их распоряжении оказывается обширный архив фильмов на жестких дисках, доставленных грузовыми кораблями. Местный каталог довольно большой: есть советская классика, современные зарубежные картины, отечественные фильмы и сериалы. Это самый простой и доступный способ просмотра фильмов на космической станции.

Если космонавтам хочется посмотреть что-то новое, чего не оказалось в каталоге, они обращаются к группе психологической поддержки в Центре управления полетами. Специалисты могут отправить фильм на борт МКС по отдельному каналу. То есть запрос выглядит почти буднично: хочешь новый фильм — пишешь, и картина появляется у экипажа.

Раньше фильмы приходилось смотреть на дисках — можно было положить их в набор личных вещей. Сейчас процесс стал проще и позволяет космонавтам получать контент быстрее

Группа психологической поддержки не только доставляет фильмы и другой контент по запросу, но и подбирает персональные рекомендации. Перед стартом космонавты рассказывают о любимых жанрах, вкусовых предпочтениях и сюжетах, которые им хотелось бы видеть чаще или, наоборот, которых они предпочли бы избежать.

По этим ответам специалисты находят фильмы и сериалы, которые могут понравиться каждому члену экипажа. Не понравилось кино — можно попросить больше не присылать ничего похожего. Понравилось — наоборот, просить похожее чаще. Так что в каком-то смысле система медиафайлов на МКС — это продуманный стриминг с персонально подобранными рекомендациями, который работает под вкус конкретного человека. Разве что оценку поставить нельзя — приходится держать в голове.

Жанровых ограничений собеседники не упоминали — можно запросить хоть боевик со Стэйтемом. Хотя, как выяснилось в интервью, Пётр Дубров и Анна Кикина, например, не особенно жалуют хорроры.

При передаче на борт ограничения существуют прежде всего по объему файлов и техническим возможностям загрузки, поэтому не всегда удается просто так получить фильм на следующие сутки после запроса. Контент появляется в доступном экипажу списке переданных файлов.

Члены экипажа экспедиции-1 на борту служебного модуля «Звезда» Международной космической станции. Космонавт Юрий Павлович Гидзенко, командир корабля «Союз»; астронавт Уильям М. Шеперд, командир экспедиции; космонавт Сергей Константинович Крикалёв, бортинженер

Некоторые космонавты отчитываются о просмотренном. Вот данные из бортовых журналов экспедиции МКС-1. Космонавтам не понравилось «Шестое чувство». Юрий Гидзенко взял диск, потому что думал, будто это сиквел «Пятого элемента». Согласно бортовому журналу, экипаж его простил

К слову, о скорости: некоторые фильмы космонавты все же получают раньше простых зрителей. Так было, например, с «Чебурашкой», которого предоставили космонавтам еще до премьеры. На станции его смотрели за ужином на ноутбуке. Похожая история может случиться и с «Чайкой» — исторической драмой Антона Мегердичева о Валентине Терешковой, ленту снимают при поддержке Роскосмоса. Выход фильма намечен на 8 апреля 2027 года, к 90-летию Терешковой, а на МКС премьера может пройти в привычном для станции формате — на выдвижном экране или за общим ужином.

Как смотрят фильмы на МКС

Время для просмотра фильмов на МКС ограничено. Отвлечься можно вечером в будни или в выходные, в остальные промежутки космонавты заняты основными задачами. Кто-то смотрит кино перед сном. Кто-то, если экипаж не собирается за одним столом и не обсуждает итоги дня, — за ужином. А Анна Кикина предпочитает включать фильмы во время занятий на беговой дорожке: «Перед тобой два монитора — экран, собственно, для бега и планшет, на котором что-то идет. Лично я предпочитаю сериалы, потому что они идеально вписываются в окно тренировки».

Устройств для просмотра фильмов много. Есть, например, планшеты, на которых можно смотреть кино прямо в своей каюте, или лэптопы с большими экранами. Правда, эти гаджеты предназначены скорее для персонального просмотра.

Члены экипажа экспедиции-54 на специальном показе фильма «Звездные войны: Последние джедаи» в модуле «Гармония» космической станции

Трудностей с просмотром кино в невесомости меньше, чем может показаться. На помощь приходит липучка велкро, которая позволяет фиксировать планшеты где угодно. Их можно буквально прилепить на колени или на стенку и спокойно заниматься делами. Для общего просмотра на станции используют экран или проектор, заранее выбирая место с хорошим обзором для всех. Это даже комфортнее, чем на Земле: кто-то может расположиться сбоку, кто-то — выше или ниже остальных. Тогда можно приступать к просмотру.

Проблемы начинаются только тогда, когда в модуле собирается много людей. В первом полете Петра Дуброва случился почти рекордный киносеанс: у экрана удалось разместить 11 членов экипажа станции. В остальном это все тот же киносеанс, что и на Земле. Космонавты гасят свет, кто-то берет еду, и все попадают в обычный кинозал. Как будто никуда не улетали.

Атмосфера не хуже, чем дома с друзьями

В плане изображения и звука просмотр кино в космосе не отличается от сеанса на Земле. Звук в основном зависит от окружающего давления и состава атмосферы, а на станции они поддерживаются близкими к земным. Единственное, что хуже, — акустика: колонки в космосе не сравнятся с кинотеатральными.

Как космос меняет восприятие кино

У космонавтов есть необычные киноритуалы. Во-первых, у российских космонавтов давно появилась традиция смотреть перед стартом «Белое солнце пустыни». Пётр Дубров, например, показывал этот фильм американцам с субтитрами. У этой традиции грустные истоки: после трагической гибели экипажа «Союза-11» — Владислава Волкова, Георгия Добровольского и Виктора Пацаева — космическая программа была заморожена на два года. После перерыва экипаж «Союза-12» перед запуском смотрел истерн Владимира Мотыля, а затем успешно провел полет и благополучно вернулся на Землю. Так «Белое солнце пустыни» стали смотреть перед стартом следующие экипажи. Есть и другое объяснение: на примере операторской работы в этом фильме космонавтов учили обращаться с камерой.

Для многих космонавтов кино становится скрепляющим фактором. Во время первого полета Петра Дуброва у экипажа была традиция: каждую пятницу устраивали совместный ужин и смотрели фильмы.

Кино выбирали по очереди: в одну неделю — кто-то из космонавтов, в другую — астронавты. А потом немного обсуждали увиденное. Пётр Дубров даже пытался показывать советские комедии вроде фильмов о Шурике, так что на станции в этот момент происходил полноценный культурный обмен.

«Белое солнце пустыни» (1969)

Дубров, когда показывает фильм иностранным космонавтам, старается искать хорошие отреставрированные версии. Не хочет, чтобы плохое качество испортило впечатление от просмотра

Что интересно, кино о космосе в космосе смотрят не так уж часто. «Все же хочется чего-то более приземленного», — рассказывает Пётр Дубров. Когда получается посмотреть научную фантастику или кино об орбитальных путешествиях, обсуждения сразу становятся оживленными. Где-то космонавты шутят над тем, как переиначили полеты в угоду художественному вымыслу. А где-то, наоборот, поражаются фантазии авторов. Анна Кикина, например, очень оценила научно-фантастический «Проект „Конец света“» с Гослингом.

Судя по словам собеседников, старое кино в космосе востребовано не всегда. «Чаще все-таки хочется смотреть что-то новое, видеть новые картинки, новые события, новые сюжеты, получать эмоции от свежих историй», — рассказывает космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Но есть фавориты из классики. Пётр Дубров обожает «Человека с бульвара Капуцинов», а Анна Кикина может бесконечно пересматривать «Властелин колец: Братство кольца».

Сюжет для нее раскрывается в необычном ключе: «Это история про существ, которые преодолевают трудности во имя высшей цели — ради сохранения всего живого. И у них все получается, потому что они идут вместе с командой, даже когда друзья где-то далеко». Выходит, Питер Джексон снял фильм, который способен мотивировать некоторых космонавтов.

Билл Пэкстон, Рон Ховард, Кевин Бейкон, Том Хэнкс на съемках «Аполлона-13» (1995)

По мнению Петра Дуброва, самый правдоподобный фильм о космосе — «Аполлон-13». А Анна Кикина все-таки предпочитает художественным фильмам документальное и обучающее кино

Запуск пилотируемого корабля на МКС: следим за космонавтами Роскосмоса Анной Кикиной, Петром Дубровым и астронавтом Анилом Меноном 14 июля на Кинопоиске.

А какие фильмы вы бы взяли с собой на орбиту?

Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.

Автор: Влад Шуравин 

Фото: NASA/Robert Markowitz, NASA/JSC, ESA/NASA/T. Pesquet, COLLECTION CHRISTOPHEL/Legion-media

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