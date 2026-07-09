Что смотреть дома: новый «Призрак в доспехах», душевный «Паша», Юлия Ахмедова без макияжа

Майор Кусанаги снова борется с киберпреступностью в Нью-Порт-Сити, а Паша ищет себя в недружелюбной Москве. Деревянко, Снигирь и Тарасова подозревают, что кто-то должен умереть, а комикесса Юлия Ахмедова пришла поговорить с вами лично. А еще спорт: четвертьфинал чемпионата мира FIFA 2026 и бой года в ММА между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Новая экранизация культовой манги, близкая к оригиналу

Где смотреть: Кинопоиск, «КИОН»

Конец 2020-х. Мотоко Кусанаги, кибернетически улучшенная сотрудница Девятого отдела общественной безопасности, ведет борьбу с киберпреступностью в Нью-Порт-Сити. Новая многосерийная экранизация культовой киберпанк-манги Масамунэ Сиро от студии Science SARU («Дандадан») станет ближе к стилистике первоисточника, чем мультфильмы Мамору Осии и голливудский боевик со Скарлетт Йоханссон (будут даже кавайные роботы-татикомы!). В сериале можно услышать эндинг «Blue» от MILLENNIUM PARADE. В записи трека приняли участие канадско-японская исполнительница Сая Грей и обладатель «Грэмми» Дэниел Сизар. В России тайтл покажут одновременно с Японией. Обе полнометражки Мамору Осии можно посмотреть на Кинопоиске.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о сериале:

«Москва слезам не верит» недели: «Паша», сериал

Добродушное драмеди с Аскаром Ильясовым

Где смотреть: Амедиатека — с 10 июля

32-летний Паша Белов (Ильясов) учился в Гнесинке, но работает настройщиком, живет с мамой (Юлианна Михневич), берет в долг деньги у старшего брата (Михаил Тарабукин) и во всем слушается бабушку (Татьяна Догилева). Знакомство с неудавшейся актрисой Женей (Ира Горбачёва) и вынужденный переезд к другу Толе (Сергей Соцердотский) заставляют парня по-новому взглянуть на свою жизнь. На фестивале «Пилот» драмеди наградили за игру Ильясова и сценарий Антона Коломееца («Свет», «Чики») и Евгении Тамахиной («Аномальное поведение»). Кинопоиск считает, что сериал имеет все шансы заворожить зрителей благодаря «симпатичному герою, мягкому юмору и душевному разговору вместо морализаторства». Эпизоды будут выходить по два каждую неделю.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Другие новинки

Большие разборки в маленьком ковене

Где смотреть: Кинопоиск, START, «Иви», Okko

Молодые ведьмы Эппл (Лили Рейнхарт из «Ривердэйла»), Черри (Виктория Педретти из «Призрака дома на холме») и Фиг (Александра Шипп, Шторм в приквелах «Людей Икс») днем работают в магазине модной одежды, а по вечерам проводят колдовские ритуалы. Динамика в их ведьминской секте резко меняется, когда против власти Эппл выступает новенькая и дерзкая Пампкин (Лола Тун из «Того лета, когда я похорошела»). Комедийный хоррор Мередит Эллоуэй по мотивам пьесы «От жены начало греха, и чрез нее все мы умираем». Кино хвалят за кэмп, юмор и диалоги.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Семейный триллер с Деревянко, Снигирь, Тарасовой и Прытковым

Где смотреть: Кинопоиск, START, «Иви», «КИОН», Wink, Premier, Okko

Две семейные пары — Миша (Павел Деревянко) и Юля (Юлия Снигирь), Света (Аглая Тарасова) и Никита (Денис Прытков) — решают провести уик-энд в частном доме за городом. Узнав об измене Миши со Светой, гостеприимная психопатка Юля решает отравить ядом обоих. Чтобы получить антидот, любовники должны доказать, что и впрямь любят друг друга, а не просто завели интрижку на стороне. За режиссуру отвечал Евгений Григорьев, автор документального «Про рок» и игровых «Подельников». «Начинаясь как герметичный триллер с любопытным в общем-то концептом, фильм вскоре заметно сбавляет темп, обретает неожиданные комедийные ноты и оказывается перегружен формальными решениями и сюжетными твистами. Получается что-то между психологическими триллерами A24, шьямалановским безумием и обыкновенной мылодрамой», — писал о ленте Кинопоиск.

Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

Подробнее о фильме:

Откровенный концерт знаменитой комикессы

Где смотреть: Кинопоиск — с 10 июля

Юлия Ахмедова выходит на сцену без макияжа, превращая собственную уязвимость в главный художественный прием концерта. В фирменном саркастичном стиле она говорит о том, что обычно остается за пределами публичных разговоров. Личные истории, острые наблюдения и самоирония превращают неудобные темы в повод не только посмеяться, но и задуматься.

Смотрите этот концерт на Кинопоиске в Плюсе.

Большой куш недели: «Суета», сериал

Пятигорская история (неудачных) преступлений

Где смотреть: Okko

Криминальная комедия про четверых друзей-неудачников из Пятигорска (Александр Фёдоров, Александр Аверин, Денис Власенко и Магомед Муртазаалиев), которые решаются на ограбление инкассаторов, но в итоге сами оказываются должны бандитам 150 млн рублей. Создатели утверждают, что получился сериал про «настоящую мужскую дружбу, большую пацанскую любовь и кризис взросления». Креативными продюсерами выступают Ася Труш («Снеговик») и Сергей Левитан («Бар „Один звонок“», «Урок»). Зрителей ждет восемь серий по 30–35 минут.

Попытка переизобрести себя с Дженнифер Гарнер

Где смотреть: Peacock — с 9 июля

Драма Дженнифер Моррисон и Минки Спиро («Лучше звоните Солу») по мотивам романа Элин Хильдебранд («Идеальная пара»). Популярная фуд-блогерка Холлис Шоу (Гарнер) переживает мощный кризис после гибели мужа, с которым они поссорились накануне. Внешне идеальный брак, сложные отношения с дочерью, зависимость от мнения подписчиков — все загоняет женщину в депрессию. Тогда она решает устроить в Нантакете пятизвездочный ретрит с подругами, которые воплощают разные этапы ее жизни. В сериале также снялись Джемма Чан, Джуди Грир, Реджина Холл, Хлоя Севиньи, Тимоти Олифант, Д’Арси Карден и Джош Хэмилтон.

Пляжный эпизод недели: «Необъятный океан», 3-й сезон

Задорное аниме о дайверах-выпивохах

Где смотреть: Crunchyroll

Продолжение жизнелюбивой комедии о молодых дайверах, любящих нырять не только в бескрайние воды океана, но и в тару с алкоголем. Теперь Иори Китахара, недавно открывший для себя прелести студенческой и прибрежной жизни, отправится вместе с друзьями на Палау. Герои впервые покинут Японию ради новых свершений. Производством сериала занимается, как и прежде, студия Zero-G («Небесное вторжение»).

Подробный рассказ о культовом фестивале Burning Man

Где смотреть: HBO Max — с 9 июля

Краткая история праздника самовыражения, художественных экспериментов и инклюзии, который возник 40 лет назад (первая группа энтузиастов собралась под впечатлением от «Сталкера» Тарковского!). С тех пор событие в невадской пустыне Блэк-Рок приобрело мировую славу, а к круглой дате заглянуть за кулисы позволили номинантке на «Оскар» Джехен Нужейм («Площадь», «Рами») и Викраму Ганди («Барри»). Мини-сериал снят при поддержке Burning Man Project, так что скандальных откровений ждать не стоит. Мировая премьера состоялась на престижном фестивале в Трайбеке.

Жуткая поездка с режиссером «Демона внутри» за рулем

Где смотреть: Prime Video

Новый фильм ужасов норвежца Андре Эвредала, снявшего «Охотников на троллей», «Демона внутри» и «Последнее путешествие „Деметра“». Парочка Мэдди и Тайлер (Лу Льобелл и Джейкоб Скипио) уже шесть недель живет в фургоне и путешествует по стране, счастливо уволившись с работы. На радостях они даже решают пожениться, но тут их начинает преследовать демоническая сущность. Роуд-хоррор мастеровитого хоррормейкера критики и зрители приняли по-скандинавски прохладно: средний балл на Rotten Tomatoes — в районе 50%. Зато в нем есть лауреатка «Оскара» Мелисса Лео и, очевидно, много бензина.

Королева крика Майка Монро в роли нерадивой матери

Где смотреть: Peacock — с 10 июля

Мелодрама о людях непростой судьбы, основанная на романе Колин Гувер (ранее экранизировали ее книги «Сожалею о тебе» и «Все закончится на нас»). Кенна Роуэн (Монро), получившая срок за непреднамеренное убийство бойфренда в ДТП, выходит по УДО. На свободе она пытается наладить отношения с дочерью Дием (Зои Косович), которую родила в тюрьме и с тех пор не видела. Окружающие ее не принимают, а единственной опорой становится лучший друг покойного — бармен Леджер (Тайрик Уизерс). Второй полный метр Ванессы Касвиль, работавшей над мини-сериалами «Маленькие женщины» и «По расчету», порадовал зрителей (88% на Rotten Tomatoes), а вот критики его не оценили (56%).

Что еще смотреть на Кинопоиске

Фильм на выходные: «Рейд»

Образцовый современный боевик из Индонезии

Рубрика «Фильм на выходные»! Каждую субботу мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — убийства в одном здании с завораживающей хореографией боев.

В российском прокате стартовал гонконгский боевик «Живая ярость», который вовсю сравнивают с «Рейдом» как с одним из шедевров жанра. В 2010-х уэльский режиссер Гарет Эванс открыл для себя малайские единоборства и снял один из лучших экшенов десятилетия, если не XXI века, выбрав на главную роль Ико Увайса, который тогда работал курьером. Спецназовец Рама (Увайс) вместе с отрядом коллег должен арестовать наркоторговца (Рэй Сахетапи), обосновавшегося в высотке посреди трущоб Джакарты. Спецоперация на 15 минут — зашли, задержали, вышли — оборачивается сущим адом: на каждом из пятнадцати этажей подразделение ждет шквальный огонь и ярое сопротивление. В сиквеле Рама, уволившись со службы, объявляет войну синдикату, который убил его брата.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Портрет футбольного титана, который недавно провел последний матч на ЧМ

Намедни сборная Португалии с минимальным счетом уступила Испании и покинула чемпионат мира, который в этом году принимают США, Мексика и Канада. На клубном и личном уровне 41-летний форвард получил, кажется, все мыслимые награды и установил море рекордов. Со сборной он взял ЧЕ в 2016-м, но на ЧМ лучший результат — четвертое место в 2006-м. Сейчас он уходит как лучший бомбардир сборной на турнире (10 мячей) и вообще среди всех игроков национальных команд (146), а также как самый возрастной спортсмен в плей-офф ЧМ (и автор гола). Фильм Тары Пирниа, снимавшей о Бибере, Джобсе и противостоянии Роналду с Месси, позволяет взглянуть на португальца в прайме, когда он перешел в мадридский «Реал» и стал голевой машиной. Среди спикеров — Дэвид Бекхэм и Бенедикт Камбербэтч.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Сталлоне — 80

Режиссер, сценарист и художник Сильвестр Гарденцио Сталлоне давно перерос статус героя боевика. За полвека изменился не только артист, но и сама индустрия: даже франшизе «Неудержимые», где собрались настоящие легенды жанра, не удалось влезть в десятку кассовых рекордсменов года. Последним таким хитом в карьере Слая остается «Скалолаз», собравший скромные по сегодняшним меркам $255 миллионов (тогда чемпион «Парк Юрского периода» чуть-чуть не дотянул до миллиарда). В остросюжетном фильме Ренни Харлина («Глубокое синее море») Сталлоне сыграл матерого альпиниста, оказавшегося в заложниках скорби и террористов. Также «Скалолаз» попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый дорогой воздушный трюк: каскадер Саймон Крэйн пролетел между двумя самолетами на высоте 4600 метров и получил миллион долларов. Сейчас в работе находится ребут боевика, в котором сыграли Лили Джеймс, Пирс Броснан и Франц Роговский.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Спорт

Футбол недели: чемпионат мира

В гонке осталось восемь команд

На чемпионате мира — время четвертьфиналов. Первый состоится вечером в четверг: сборная Франции встретится с Марокко, недавним финалистом Кубка Африки. Пока что никому не удалось диктовать команде Мбаппе свои условия, но и сборная Марокко уверенно дошла до этапа 1/4.

Сборная Бельгии успела доказать, что умеет совершать невероятные камбэки. Вечером 10 июля бельгийцы протестируют себя в матче со сборной Испании, одним из главных фаворитов турнира.

В ночь с 11 на 12 июля по Москве неудержимый Эрлинг Холанд из Норвегии попробует остановить Англию с Харри Кейном. Задача Швейцарии еще сложнее, потому что у Аргентины есть Лионель Месси.

Все матчи ЧМ-2026 совместно с «Матч ТВ» единственным среди онлайн-кинотеатров в России покажет Кинопоиск, а 35 матчей турнира будут доступны эксклюзивно для подписчиков Яндекс Плюса. В записи события будут доступны пользователям с опцией «Матч Максимум».

Единоборства недели: возвращение Макгрегора

Бой года в ММА

Рано утром 12 июля Конор Макгрегор снова зайдет в октагон. Это случится через пять лет и один день после его поражения Дастину Порье. За это время в мире не появилось более популярного бойца, а в смешанных единоборствах — большего боя. Соперник бывшего двойного чемпиона планирует реванш: 13 лет назад Макс Холлоуэй уступил ирландцу решением.

В предварительном карде, который стартует в полночь 12 июля, выступит российский полутяжеловес Никита Крылов, он проведет бой против бывшего чемпиона UFC Роберта Уиттакера. Начало боев основного карда — 12 июля в 03:00 по Москве.

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: John Locher, AP/TASS / GREG M. COOPER, EPA/TASS