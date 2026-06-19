«Второе дыхание» — победитель фестиваля «Пилот». А вот еще 21 сериал программы

В Иванове завершился восьмой фестиваль сериалов «Пилот», который проходил с 17 по 21 июня. Это один из ключевых индустриальных смотров, где стриминги и телеканалы показывают первые серии своих новинок — пилоты. Изначально задумывалось, что на фестивале будет решаться дальше судьба проекта: по реакции коллег и критиков создатели определяли, что поменять в пилоте и снимать ли весь сезон дальше. Теперь у многих сериалов-участников уже снят весь сезон, хотя в программе попадаются и независимые проекты, которые хотят получить отзывы зрителей фестиваля. Кинопоиск посмотрел всю программу: сериал про зависимость с Александром Палем, алтайскую версию Лары Крофт и комедию, спонсированную заводом «Камаз». Рассказываем обо всех пилотах и победителях.

Интересно, что третий год подряд «Пилот» открывают исторические сериалы: после «Плевако» (в 2024-м) и «Константинополя» (в 2025-м) смотр начался с «Куколки». Это история про выпускницу Института благородных девиц (Анастасия Уколова), которая в 1911 году попадает в водоворот политических интриг. На церемонии открытия также вручили приз продюсеру и шоураннеру Константину Эрнсту («Оттепель», первый сезон «Метода») за вклад в развитие российской сериальной индустрии.

В 2026-м фестиваль расширился: появилась программа вторых сезонов, где показали продолжения сериалов «Олдскул», «Ира», «Праздники», «Такси под прикрытием» и других. Победил в конкурсе вторых сезонов «Олдскул. Новый класс». «Пилот» традиционно провел обширную деловую программу с презентациями ИРИ, телеканала «Домашний» и не только. Итоги деловой программы мы опубликуем в отдельном материале.

В этом году награду как лучшая актриса забрала Юлианна Михневич, которая сыграла в четырех сериалах программы: «Ангел», «Илья Муровец», «Паша», «Фестиваль». Жюри также вручило спецприз за актерское открытие Льву Казанскому, сыгравшему здоровяка Колю в сериале «Второе дыхание», и Полине Гухман как самой востребованной актрисе сезона 2025 — 2026.

На фестивале зрители выбрали и самый ожидаемый игровой сериал — им стала «Красная Шамбала» о тайном подземном обществе сверхлюдей, созданном в 1930-х в СССР. Еще прошел конкурс документальных сериалов: лучшим жюри признало сериал «Вирус попсы» о создании культовых треков российской поп-музыки. Со сцены команда рассказала, что надеется на поддержку для создания второго сезона. Победителя выбирали режиссеры и сценаристы Владимир Головнёв и Светлана Музыченко, а также Илона Егиазарова, главный редактор индустриального медиа «Документальное Кино» DOC.ru.

В жюри основного конкурса этого года вошли режиссеры и сценаристы Нурбек Эген («Калимба», «Атом»), Анна Кузнецова («Дыши»), Никита Власов («Лада Голд», «Комбинация») и продюсер и режиссер Сергей Кальварский («Фишер»). Вот как распределили призы в этом году.

«Второе дыхание»

Экспресс-погружение в ад

Где смотреть: Okko — дата неизвестна Призы: «Лучший сериал. Выбор жюри», лучший режиссер пилота (Руслан Братов) Илью (Александр Паль) насильно сдают в мотивационный центр, чтобы «вылечить» от наркотической зависимости. Быт рехаба представляет собой почти тюремный мрачный вакуум со строгим сводом правил: после имени должно следовать пояснение («алкоголик» или «наркоман»), порядок охраняется «мотиваторами» с повадками надзирателей, а пациенты живут в формате «семьи» — если накосячил один, наказание несут все. Илья отказывается вливаться и подписывать документы: ловит косые взгляды, представляясь просто «Ильей», а потом и вовсе становится поводом для особого наказания всей «семьи» — они должны дважды проживать день заново, лишившись сна. Неудачный побег Ильи ставит точку на стадии отрицания — мотивационный центр и его постояльцы теперь новая реальность героя. Трагикомедия Руслана Братова, дебютировавшего в сериальной режиссуре, виртуозно и безжалостно работает с тяжелой темой зависимостей. Субъективный взгляд от лица Ильи и его закадровые комментарии максимально погружают в происходящее с героем — вплоть до физического дискомфорта. Пожалуй, самая доходчивая подача для темы зависимостей: эффект дереализации, который натуралистично испытывает главный герой, пробивает четвертую стену и переносится на зрителя, создавая ощутимый и совершенно реалистичный диссонанс от безысходности происходящего. Сценарный абсурд усиливается визуальными приемами и обилием аллюзий. Подвижные рамки кадра 4:3 на физическом уровне сковывают героя, загнанного в ловушку (привет «Мамочке» Ксавье Долана). А сам герой Паля то под галоперидолом к груди надзирателя примкнет как персонаж Эдварда Нортона из «Бойцовского клуба» к Бобу, а то и в сливное отверстие заглянет как Сос-Зулькарнаев из «Экспресса» — дебютного полного метра Братова. Операторская работа с многочисленными круговыми проездами камеры, кстати, тоже в стиле режиссера — стоит только вспомнить его дебютный короткий метр «Лалай-Балалай» (режиссер не выходит из статуса дебютанта с 2017 года, снова и снова осваивая новые форматы кино со своим фирменным почерком). Богатый кинематографический контекст не только встраивает историю в ряд произведений с определенной тематикой, но и погружает зрителя в устроенный по понятным кинематографическим правилам потусторонний мир центра «Доверие».

«Трудный ребенок»

Трудно быть футболистом

Где смотреть: СТС, Кинопоиск — дата неизвестна Приз: «Лучший сериал. Выбор зрителей» Бывшему футболисту Филу (Геннадий Блинов) из-за травмы приходится работать по профессии — учителем истории. Но из школы его выгоняют за суровые методы воспитания, а репетиторство не клеится: единственной ученицей оказывается дочь местного участкового (Анатолий Журавлев) Даша (Стася Милославская), мечтающая вопреки воле отца поступить в МГИМО. Зато по нелепой случайности на плечи Филу и его странноватому соседу-приятелю Дену (комик Илья Макаров) ложится воспитание сына (Борис Дейков) местного криминального авторитета Лемура (Александр Робак в пластическом гриме и сталинском кителе). Научить его надо не только истории, но и уму-разуму: 13-летний социопат мечтает о карьере мафиози, как у отца. В обмен Лемур обещает Филу операцию, благодаря которой он сможет вернуться в большой спорт.

«Паша»

Найти своих и успокоиться

Где смотреть: Амедиатека — с 10 июля

Приз: лучший актер сериала (Аскар Ильясов), лучший сценарий (Антон Коломеец, Евгения Тамахина) Паша (Аскар Ильясов), коренной москвич и узбек наполовину по национальности (мама когда-то в геологической экспедиции влюбилась), на 10 дней остается без квартиры: его “выжила” приехавшая всей семьей мамина подруга (Ольга Цинк), один из сыновей которой заболел ветрянкой. Паша в свое время не переболел, так что вынужден самоустраниться. В поисках пристанища он отправляется к лучшему другу (Сергей Соцердотский), потом к знакомой девушке (Екатерина Шумакова) и даже к бабушке (Татьяна Догилева) — но приюта нигде найти не удается. В процессе этих приключений Паша успевает помочь потерявшемуся дедушке из Узбекистана, расстроенной попутчице в автобусе и мрачной соседке друга (Надежда Лумпова). Кто ему все эти люди? «Да никто. Просто человек потерялся. Стоит один, все мимо проходят. Надо помочь», — таков пашин ответ и характер. У сериала Антона Коломееца и Евгении Тамахиной очень нежная, практически дневниковая интонация: в пилотном эпизоде гармонично сочетаются как эмоциональные диалоги героев, так и почти документальные, снятые с теплотой общие планы летней Москвы — родной и чужой для Паши одновременно. Герой Ильясова, источающий невесомую ауру доброты, объединяет все сюжетные линии в прямом и переносном смысле — по словам создателей, актер снимался в каждой сцене сериала, кроме флэшбеков о детстве героя. Ценна и тематика размышлений сама по себе: нетерпимость к Другому во всех смыслах этого слова стала обыденностью и едва ли не нормой. Доверие и симпатия к главному герою, мягкий юмор, душевный разговор вместо морализаторства — сериал имеет все шансы заворожить зрителей с первого эпизода (тем более, стартовать представители платформы планируют с двух эпизодов).

«Фестиваль»

Особенности национального кинофестиваля

Где смотреть: неизвестно — дата премьеры неизвестна

Приз: лучший актерский ансамбль Враждующие после скандальной премьеры общего детища — фильма «Тошнота» — креативный продюсер Андрей (Даниил Воробьев) и разгневанный режиссер Всеволод (Михаил Тройник) летят в Сибирь организовывать перезапуск провинциального кинофестиваля Сиб-Раб-Фест. На месте они застают «пиярщицу» Настю (Софья Лебедева), у которой верх продвижения — информирование региональных телеканалов. Другие организаторы не лучше: главным вопросом остается, почему Клим Шипенко в космос летал, а билет на самолет ему и остальным гостям нужно оплатить самостоятельно, а не из бюджета кинофестиваля. У разносортной команды остается два дня до открытия, чтобы уладить все формальные вопросы. В неоднородной структуре и тревожной атмосфере «Фестиваля» легко усмотреть режиссерский почерк Алексея Камынина, узнаваемый со времен его прошлого полного метра, «Хандры» (очевидно, отсылка к названию этого фильма заложена в «Тошноте» — яблоке раздора экранных кинодеятелей). Карикатурное изображение всех сторон конфликта (как москвичей с концептуальными белыми «красными дорожками», так и местных инициативных деятелей с советскими красными коврами с чердака) делает зрелище остраненным, как бы отгороженным от зрителя стеклянной перегородкой здравого смысла. Индустриальная реальность, впрочем, проникает и через нее — в эпизоде есть камео Артема Ремизова (телеграм-канал «Ремизорро»), Алексея Черникова (телеграм-канал «Федор, Бонд и Чук») и продюсера Жана Просянова. Все это вкупе с межстрочным юмором, заложенным в сценарий, пытается продать проект «своим» и зрителям одновременно — но усидит ли «Фестиваль» на двух стульях и как сложится его судьба, узнаем только после зрительской премьеры, если она произойдет.

«Куколка»

Дело дворянки

Где смотреть: «Россия 1», Кинопоиск — дата неизвестна Сериал открытия (вне конкурса) Выпускница Института благородных девиц Саша Мещерская (Анастасия Уколова) возвращается в родовое имение из столицы. Сама она хочет вырваться обратно в Петербург и выучиться на архитектора, но родители — властная мать (Елена Валюшкина) и мягкий отец (Владимир Симонов) — рассчитывают выдать ее замуж. Только так можно поправить бедственное положение семьи: из-за азартных пристрастий отца все они находятся на содержании у сашиного дяди, магната Николая Шумилова (Роман Мадянов). Провинциальная жизнь быстро затягивает юную девушку в водоворот страстей: романтических и политических. На своих смотринах, устроенных родителями, она знакомится с развязным губернаторским сынком Кириллом (Сергей Горошко) и нелюдимым вдовцом (Алексей Демидов), организовавшим заводской госпиталь. Туда Саша отправляется служить сестрой милосердия после несчастного случая на заводе, который Шумилов поначалу пытается замять. Среди раненых во время взрыва рабочих и скорбящих вдов Саша начинает понимать, какая пропасть существует между простыми людьми и ее дворянской семьей. Сама того не замечая, девушка становится объектом для террористического гипноза.

«Аффект»

Под покровом ночи в Саратове

Где смотреть: неизвестно Во время очередной ночной смены провинциальный таксист Кирилл (Андрей Фомин) случайно сбивает самокатчика, выкатившегося к нему под колеса. В состоянии аффекта мужчина уезжает с места преступления, пытается скрыть его следы и подвозит странного пассажира (Сергей Шароватов), задающего подозрительно много вопросов. Обещанный создателями непредсказуемый финал случается уже в конце пилота (а это действительно пилотная серия, продолжение пока не снято): из неспешного психологического триллера он вдруг превращается в полицейский детектив. Проницательный пассажир — он столь точно угадывает положение дел, что поначалу кажется персонажем мистическим — оказывается московским следователем, приехавшим в регион расследовать серию убийств, которые для него — дело личное. Разобраться сложно: всю свою мотивацию он наспех проговаривает в камеру, записывая свои показания на случай, если с ним что-то случится. Резкое переключение регистров сбивает с толку. Первая часть пилота отлично справляется с созданием атмосферы: виновник ДТП мечется по пустому ночному городу, то отмывая следы крови на капоте, то подумывая сдаться с поличным. Но последние несколько минут, потраченные на схематичное обозначение завязки, напрочь разрушают эту атмосферу паники и липкого отчаяния. И при этом не дают практически никакого представления о том, каким будет проект: очередной маньячной антологией в духе «Фишера» или полноценным психологическим триллером на манер «Хрустального».

«Красота»

Красота не спасет Союз

Где смотреть: КИОН — дата неизвестна 1989 год, СССР. Заняв директорское кресло в доме культуры, Вера (Екатерина Стулова) начинает наводить там свои порядки. В числе новых инициатив — первый в Союзе конкурс красоты. На эту мысль ее наталкивает запись модного показа, привезенная из заграничной командировки потенциально новым мужем (Николай Шрайбер). Утонченные модели на подиуме разительно отличаются от большинства советских домохозяек, и Вере хочется вдохновить своих соотечественниц. Идея не находит бурного отклика в райкоме, но благодаря влиятельному покровителю (Евгений Сидихин) конкурс все же получает одобрение. Пока коллеги по цеху переключаются на ностальгию по нулевым, Сарик Андреасян в своих сериалах подбирается к девяностым. Первый эпизод «Красоты» напоминает «Игры» Евгения Стычкина: неповоротливая бюрократическая машина из последних сил отторгает все новое (там — Олимпиада, тут — навеянный западом конкурс красоты), вставляя палки в колеса энтузиастам на местах. Но дальше должен случиться таймскип в те самые девяностые, а едва зародившийся конкурс красоты — стать разменной монетой для богатых коммерсантов. Снят пилот без фирменного андреасяновского пластмассового шика: советская действительность на экране выглядит если не достоверной, то уж точно правдоподобной. Но добрую половину сцен хочется сократить: отбор конкурсанток затягивается на целую вечность, кадры полуголых молодых девушек без конца чередуются с потирающими усы пожилыми функционерами. Концептуальный уровень тоже вызывает недоумение: попытки героини отстоять право женщин на красоту из советских восьмидесятых кажутся слишком революционными, а из современных двадцатых — слишком объективизирующими. За сценарий отвечал постоянный автор кинокомпании братьев Андреасян Алексей Гравицкий, написавший в том числе «Жизнь по вызову» и «Чикатило».

«Я свободен»

Робак против всех

Где смотреть: ТНТ — дата неизвестна Кризис среднего возраста застает Серого (Александр Робак) — неудачливого продавца б/у автомобилей и примерного семьянина — врасплох: в один день он теряет работу, на которой давно не мог получить повышение, и узнает об измене жены (Ирина Пегова) с уже бывшим начальником. Запивая горе в баре, Сергей ввязывается в драку с хамоватым посетителем, оскорбившим барменшу (Ксения Гусева). Та оказывается студенткой психфака и в качестве благодарности (а также практики) решает помочь непутевому новому знакомому: начинает нестандартную терапию, призванную вернуть Серому вкус к жизни. Еще один настоящий пилот в программе фестиваля, спродюсированный Сергеем Светлаковым. Сюжет про великовозрастного неудачника, вынужденного вдруг переосмыслить свой быт, не блещет оригинальностью, но по всем жанровым конвенциям проходится с легкостью и юмором, вызывающими только симпатию. Чего стоит один кадр с острого верхнего ракурса, в котором Серый с завистью смотрит на беззаботно танцующего на ветру аэромена, прежде чем переступить порог офиса. Вечный батя Робак наконец-то оказывается в центре внимания, с молодой барменшей в исполнении Ксении Гусевой у него намечается броманс противоположностей. Если проект найдет спонсора и будет снят, то имеет все шансы пополнить ряды симпатичных жизнеутверждающих драмеди.

«Жизнь заново»

Камбэк нулевых

Где смотреть: Okko, ТНТ — дата неизвестна Выгоревший до плохо скрываемого цинизма и практически спившийся врач скорой помощи Дима (сохранивший образ со времен «Аритмии» Александр Яценко) к 40 годам не добился ни повышения, ни семейного благополучия и изо дня в день сожалеет о прошедших годах. Все меняется, когда лучший друг Леня (Артем Ткаченко) вытаскивает героя на встречу выпускников: оказывается, каждый первый однокурсник теперь либо депутат, либо главврач, а тех, кто еще не обзавелся особняком на Рублевке, и вовсе, кажется, не осталось. Изрядно запив горькую правду, Дима обрушивает на собравшихся обличительную речь об утрате главного призвания врача, за что незамедлительно получает по лицу и оказывается в аппарате МРТ с подозрением на сотрясение мозга. Только вот выпускной магнитик с памятной фоткой первого курса предательски дает о себе знать слишком поздно: медицинская аппаратура выходит из строя, перекидывая Диму в 2002 год. Ему снова 18 и он с лучшим другом в общаге: по телевизору клипы Глюкозы и новости о мэре Москвы Лужкове, а улицы Питера заставлены ларьками и завешаны рекламными растяжками. Теперь Дима со знаниями опытного врача может и однокурснику жизнь спасти, и симпатичной девушке помочь экзамен списать — каждое его действие отражается в будущем, меняя жизнь персонажа в лучшую сторону. Драмеди ТНТ и Okko состоит из простых, но очень надежных индикаторов зрительского доверия. Яценко и Ткаченко (как и молодые версии их героев, Антон Шаврин и Роберт Захарян) убедительно играют обаятельных пройдох, а нулевые в оптике создателей настолько нещадно романтизируются, что это может вызвать подозрения в реалистичности происходящего (впрочем, кто не романтизировал летний Питер или эпоху своей юности, пусть первый кинет в нас камень).

«Капитан Туман»

Михаил Пореченков как жанр

Где смотреть: КИОН — дата неизвестна Капитан Туманский (Михаил Пореченков) — крутой полицейский-одиночка, который и банду злоумышленников может палкой колбасы нейтрализовать, и собственных коллег напугать до заикания. Угомонить героя не может даже собственный начальник Степаныч (Андрей Федорцов) — вероятно, потому, что Туман просто физически не слышит нравоучений. Капитан потерял слух после пережитого покушения — во взорвавшемся автомобиле погибла его жена. Теперь Туман в одиночку пытается найти злодеев, а на помощь ему приходит герой Азамата Нигманова, прибывший целенаправленно к Туману из далекой Якутии. Полицейская комедия КИОН работает точечно и на определенную аудиторию. Диалоги щедро сдобрены окказионализмами с просторечными приставками (начальник участка на обращение Степаныч бодро отвечает — «Говняныч!»), а вся линия якутского полицейского устроена по заветам ходящих в фольклоре анекдотов про чукчу. Сам герой Пореченкова, вроде как с нарушениями слуха, тем не менее выборочно слышит своего нового подопечного. Также выборочно и в пилоте сериала можно найти сильные стороны — перевесят ли они на чаше весов, остается на усмотрение зрителей.

«Сокровища скифов»

Алтайская Лара Крофт

Где смотреть: СТС, РЕН ТВ, Wink — дата неизвестна Археолог Катя Егорова (Линда Лапиньш) — на одной волне со своими студентами и школьниками, но только не с сыном Колей (Савелий Кудряшов). Работа и исследования занимают все ее свободное время, поэтому единственный шанс провести время с сыном — поехать вместе в экспедицию на раскопки. Коля от идеи провести каникулы в Пазырыке не в восторге, зато от возможности побывать в долине курганов в восторге его первая школьная возлюбленная Варя (Александра Тихонова). Приходится ехать. Так троица оказывается в центре борьбы за мистический золотой пояс скифов, дарующий невероятную власть своему владельцу. По следу артефакта идет влиятельный бизнесмен Тихомиров (Виталий Кищенко): на территории его стройки и была обнаружена одна из пряжек пояса. Помогают бизнесмену черный копатель Саша (Артем Крылов), большой знаток местных курганов, и бывший муж Кати Вадим (Денис Никифоров), продажный археолог. Первый — экспозиционный — эпизод сериала СТС получился довольно сумбурным. Не только из-за обилия претендентов на пояс скифов: в одну кучу здесь летят магические свойства древних артефактов, романтические линии детей и взрослых и борьба с незаконной застройкой исторических захоронений. Зато в остальных семи создатели обещают «Индиану Джонса» и «Лару Крофт» с поправкой на местный колорит: с медведями, шаманами, стрельбой и погонями. Проект рассчитан на семейную аудиторию, но больше всего заигрывает с молодежной: здесь полно сленга и мемов, юмора и экшена. Большая часть съемок проходила в Абхазии, на натуре и в настоящих пещерах.

«Илья Муровец»

Сказочный ИИ

Где смотреть: Пятый канал — дата неизвестна Илья Кукулин (Георгий Дронов), прозванный в народе Муровцем за долгую службу в МУРе, возвращается из Москвы в родной Весьянск. Здесь он получает пост начальника полиции и вместе с братом Добрыней (Виталий Даушев) и молодым опером Алешей Поповым (Артем Кучеренко) принимается за работу. Но не будет ему спокойной жизни на родной земле: на горизонте объявляется старый враг, бывший одноклассник Тугарин (Дмитрий Ульянов). Он тоже метит на место начальника полиции и хочет увести у Ильи возлюбленную (Леля Кавалай-Аксенова). Первый эпизод с подзаголовком «Мертвая царевна и три богатыря» посвящен расследованию убийства местной красавицы — мисс Весьянск. Дальше зрителей ждут другие дивные дела: от «Молодильных яблочек» до «Морозко». Получается полицейский процедурал в сказочном сеттинге: в сюжете мистика себя никак не проявляет, но все вокруг носят сказочные имена и тематические наряды. В новых традициях телевизионных сериалов часть экранного времени занимают кадры, сгенерированные искусственным интеллектом: от заявочных планов и заставки до детских флэшбеков Муровца.

«Джайв»

Драма в ритме танца

Где смотреть: Окко — дата неизвестна Лиза (Анастасия Уколова) стремится к чемпионскому титулу в бальных танцах — не то сама, не то под давлением фанатичной матери (Юлия Марченко). Контекст, в любом случае, не на ее стороне: собственный тренер (Антон Васильев) цинично подсуживает конкурентам, а партнер (Святослав Рогожан) предпочитает героине свою вторую партнершу. Надежда появляется, когда сильнейший соперник (Анар) объявляет о своем переезде в Лондон. Только вот отношения с собственным партнером уже окончательно испорчены, а на освободившийся титул кроме Лизы претендуют и другие спортсмены. В это время из глухого киргизского аула в Москву приезжает фанат Лизы, представляющийся Ваней (Давид Сократян). Чтобы доказать девушке, что он тоже отличный танцор, Ваня встает с ней в пару на один танец, и между ними моментально возникает сильнейшая химия. Тренер, давно упрекающий Лизу в отсутствии страсти, замечает это и привлекает Ваню к занятиям, пытаясь, таким образом, вернуть веру в идеалы спорта и себе самому. Спортивная драма о танцорах на паркете во многом наследует «На льду» — другому сериалу Okko о жестоком закулисье профессионального спорта, только про фигуристов. Повторный опыт работы с жанром удачен: сцены танцевальных выступлений эффектно сняты и гармонично встроены в драматургию серии, а образы спортсменов обрисованы хоть и крупными мазками, но убедительно. Не подводит и выбор актеров на центральные роли: мечтательный самородок в исполнении Давида Сократяна устраивает встряску не только в мире московских бальников, но и в ритме всей пилотной серии — после его появления во второй половине эпизода все буквально играет новыми красками. Остается надеяться, что сериалу удастся не сбиться со счета, работая и с драмой вечных жертв во имя спорта, и с несколькими романтическими линиями юных и зрелых героев параллельно.

«Клятва Гиппократа»

Укрощение строптивого в неотложке

Где смотреть: ТНТ — дата неизвестна Талантливый молодой хирург Виктор Живых (Константин Белошапка) самонадеян и заносчив. В первый же день после интернатуры он конфликтует с главврачом (Павел Деревянко) и отправляется на исправление в бригаду скорой помощи. Новые коллеги — добродушный фельдшер Леня (Егор Овчинников) и сметливый водитель Николаич (Андрей Федорцов) — погружают ссыльного в мир обычных пациентов: чудаковатых бабушек с ложными вызовами и незадачиливых мужчин старшего возраста, спешащих покинуть бренный мир. Живых в свою очередь освежает шаблонную работу коллег неиссякаемым перфекционизмом — многого он требует не только от мира, но и от самого себя, так что в очередной раз настаивает на доставке пациента до больницы прямо на метро. Преодолевая череду комичных ситуаций на грани жизни и смерти, молодой врач по-новому смотрит на свою профессию и мир в целом. Комедийный медицинский процедурал сделан по всем канонам успешных сериалов ТНТ. Работа на скорой (во всяком случае, в пилотном эпизоде) представлена в упрощенном виде: без крови и чрезвычайных ситуаций, ожидаемых при упоминании неотложки. А главный герой в исполнении Белошапки выглядит обаятельно, хоть и с отрицательной харизмой. При этом лейтмотив исправления гордеца в сочетании с антуражем медицинского процедурала смотрится выигрышно. Юмор, возникающий на стыке моральных ориентиров главного героя и окружающих, как бы вовлекает зрителя в диалог о правильности того или иного решения, а значит, еще сильнее удерживает внимание.

«Ангел»

Кузьма Сапрыкин Божий человек

Где смотреть: ТВ-3 — дата неизвестна Следователь Марго (Олеся Фаттахова) живет одиноко и безрадостно: муж год назад погиб, коллеги-мужчины издеваются над ней, завидуя раскрываемости, а ночами женщину мучают кошмары. Однажды ей приходится выехать на сообщение о трупе без одежды и документов посреди проезжей части. Прибыв на место, женщина обнаруживает, что виновник суматохи по имени Серафим (Кузьма Сапрыкин) очень даже жив, разговорчив (утверждает, что упал с неба) и любопытен (первым делом осведомляется, хорошее ли ему досталось тело?). Теряясь в догадках, в какой психдиспансер определить свалившегося с неба потерпевшего, следовательница по его просьбе заезжает в церковь, где кипят свои страсти. Прямо перед венчанием исчез жених, оставив лишь мобильный телефон в поле за забором. Марго приступает к поискам, а за ней неотступно следует Серафим, с подозрительной добротой помогающий следствию. Привычный для фирменного стиля ТВ-3 микс мистики с процедуралом в «Ангеле» работает безотказно за счет мягкого (и, кстати, не всегда безгрешного) юмора, генерируемого ангелом-кидалтом. С учетом неизбежного захода на территорию романтической комедии, сложно отказаться от параллелей с фильмом «Мой парень — ангел», где подобный троп сработал весьма успешно. К тому же попадание в образ ангела Сапрыкину удалось, а значит, как минимум один сильный аргумент на все серии у «Ангела» имеется.

«Гудовы»

Ложь — дело семейное

Где смотреть: СТС, Кинопоиск – дата неизвестна Бывший воспитанник детского дома Матвей (Влад Прохоров) страшно боится тюрьмы: еще в детстве такую судьбу прочила ему одни из воспитательниц. Поэтому от криминала он старается держаться подальше, пока об одолжении не просит друг детдомовского детства (Аскар Нигамедзянов). Дело плевое: надо выкрасть какую-то бумажку из дома семьи Гудовых. Но Матвей попадается с поличным и для того, чтобы все-таки не оказаться за решеткой, врет главе семейства (Алексей Розин), что он его сын. А тот и рад: потомственный экофермер Сергей мечтает о наследнике, которому можно будет передать бизнес. Из детей у него только дочь (Мария Золотухина), да и та хочет взять фамилию жениха. Семейная идиллия омрачается лишь одним обстоятельством: Семен (Павел Майков), сводный брат Сергея, под шумок пытается забрать фамильную землю себе.

«Дальнобойщица»

Муж-сексист — горе в семье

Где смотреть: Premier, ТНТ — дата неизвестна Уставшая домохозяйка Валя (Анна Уколова) очень завидует мужу Вите (Владимир Епифанцев): пока она целыми днями носится по хозяйству, отбиваясь от «заботливой» свекрови (Ольга Хохлова), тот просто крутит баранку в очередном рейсе. Витя, в свою очередь, не понимает, чем жену так утомляет стирка с готовкой: там много мозгов не надо, а он вообще-то семью обеспечивает. Не выдержав, Валя решает устроить эксперимент: она — в рейс, а он — на хозяйстве. С гостящей мамой, частным домом, тремя детьми и звонками из родительского комитета. Главный конфликт «Дальнобойщица» заявляет с прямолинейностью эфирного сериала ТНТ: все мужчины здесь не считают женщин за людей, за что, по всей видимости, и поплатятся. Выглядит пилот тоже в тээнтэшном стиле: ярко, броско и с обилием шуток ниже пояса. У замужней старшей дочери семейства, вышедшей за автомеханика (Влад Прохоров), намечается роман с укатившим в Москву бывшим (Дмитрий Власкин). Роль второго плана сыграла Анна-Мария Янковская, певица, известная по треку «Сигма бой». А водить Анна Уколова будет фуру «Камаза»: завод проспонсировал сериал.

«Вор в загоне»

Денис Власенко снова лечит

Где смотреть: ТНТ, Кинопоиск — дата неизвестна Московский психолог Антон (Денис Власенко) приезжает на знакомство с родителями своей девушки Полины (Елизавета Кононова) в ее родной город. И сразу допускает несколько фатальных ошибок: пытается решить конфликт словом, а не дракой (в Усть-Байкальске так не принято), за столом называет бурятские буузы хинкалями и говорит тост вперед хозяина дома. А еще случайно узнает его секрет: Михаил Петрович (Владимир Вдовиченков), оказывается, не только заботливый муж и отец, но и местный криминальный авторитет по кличке МихПет, пытающий людей прямо в сарае собственного дома. Ни Полина, ни ее мама (Ольга Медынич), увлекающаяся настойками собственного изготовления домохозяйка, об этом даже не подозревают. Раскусив будущего зятя, МитПех пытается взять его в оборот. Но мягкий, неконфликтный Антон не создан для криминальных дел. Зато помогает Михаилу Петровичу справиться с панической атакой. Общий язык будущим зятю и тестю все-таки придется найти: на подходе сын и внук.

«Эпикриз»

Медицинский процедурал социального назначения

Где смотреть: Смотрим — уже на платформе У Лизы (Кристина Казинская) в жизни все гармонично: она успешный врач, они с женихом и по совместительству коллегой (Кирилл Дыцевич) планируют свадьбу. В один из дней в отделение попадает известная телеведущая Алла (Янина Соколовская), которая упала в обморок в прямом эфире. Чтобы провести осмотр, Лиза везет ее в кабинет УЗИ, где за дверью ее жених занимается сексом с их общей коллегой. Ошарашенная Лиза тем не менее оперирует пациентку: у той аппендицит. С трудом справившись с операцией, Лиза наставляет телеведущую — больницу нельзя покидать ни под каким предлогом еще несколько дней. Та клянется последовать указаниям, однако следующим же утром сбегает «на пару часов», чтобы провести запланированный за полгода эфир со спонсорами. Из-за резко развившегося сепсиса этот эфир становится для Аллы последним: ее снова привозят на скорой после потери сознания, но спасти женщину в этот раз не удается. Дело получает резонанс и Лизе, все еще переживающей измену, приходится давать показания предвзятому следователю и лично расследовать причины гибели пациентки, чтобы не отправиться в тюрьму. Если бы в один проект нужно было собрать все длинноты телеэфирного жанра, с этим бы справился «Эпикриз». Несмотря на обилие сюжетных поворотов и постоянно появляющихся новых вводных, лирические отступления и драматические паузы ломают ритм происходящего, не позволяя действию с головой затянуть зрителя в просмотр. Перевешивает эти упущения, пожалуй, то, как решен финал: завершив расследование (виновата не она с коллегами, а редкий диагноз пациентки, о котором та не знала), Лиза ломает четвертую стену, обращаясь прямо к зрителям, и приводит неутешительную статистику по делам, возбуждаемым против врачей. Такая социальная функция проекта в сумме с длинным обращением к зрителю, опубликованным на платформе Смотрим под серией, создает прецедент настоящего диалога со зрителем на неоднозначную тему.

«Бараньи бега»

У нас есть Гай Ричи в Дагестане

Где смотреть: неизвестно — дата премьеры неизвестна Двое незадачливых доставщиков мяса, братья Казбек и Эльбрус, везут по Дагестану краденую баранину, чтобы продать ее ресторану при отеле. На их грузовик неожиданно падает сумка с деньгами, которая выпала из самолета, где с этой добычей летели двое русских гангстеров из Грузии. Братья даже не успевают узнать о ней — миллион евро во время ближайшей остановки грузовика случайно крадет (приняв за свои утерянные деньги для съемок) реквизиторша съемочной группы, снимавшей неподалеку. В восторге от вновь обретенного реквизита, девушка прихватывает и две бараньи туши (чтобы у съемочной группы на обед был шашлык), продлевая, тем самым, цепь криминальных перемещений. По-настоящему независимый проект «Медиа-Плюс», срежиссированный Рашидом Юсуповым, сорвал, пожалуй, самые длительные овации за время смотра. Проект отличает в полном смысле адреналиновый монтаж, синхронизирующий три сюжетные линии параллельно во время одной батальной сцены (снятой с настоящей интонацией Гая Ричи). Юмор в «Бараньих бегах» тоже радует — на уровне сценария, операторской работы и монтажа одновременно. Особенным восторгом, по понятным причинам, зал отозвался на озвученный братьями-мясниками афоризм «киношники опаснее цыган», который окончательно внушил надежду в будущее проекта.