«Паша»: солнечное драмеди о маленьком человеке в большой Москве

10 июля в Амедиатеке выходят первые две серии «Паши» — нового сериала Антона Коломееца и дебютантки Евгении Тамахиной. Хроника ежедневных приключений Павла Белова, москвича с узбекскими корнями (его сыграл Аскар Ильясов), уже покорила индустриальное жюри фестиваля «Пилот» (призы за сценарий и лучшую мужскую роль). Зрителей нежная интонация сериала равнодушными тоже не оставит, убежден Никита Демченко.

О чем это Паша Белов (Аскар Ильясов), коренной москвич и узбек по папе (у родителей случился бурный, но краткосрочный роман в геологической экспедиции), к своим 32 годам так и не обустроился. Живет с матерью и, будучи выпускником Гнесинки, работает настройщиком пианино, получая весьма скромную зарплату. А когда денег не хватает, идет за помощью к старшему брату Вите (Михаил Тарабукин), своей полной противоположности: у Вити славянская внешность, собственная жилплощадь, жена с ребенком, да еще и своя столярная мастерская. Бедное, но безоблачное в целом существование Паши вдруг прерывает визит маминой подруги с табуном родственников. Один из них покрыт пятнами зеленки, так что Паша, ветрянкой не болевший, вынужденно уступает квартиру и в поисках крыши над головой отправляется фланировать по залитой летним солнцем Москве. Однако ни у давнего товарища (Сергей Соцердотский), ни у знакомой девушки (Екатерина Шумакова), ни даже у бабушки (Татьяна Догилева) вписаться не удается, поэтому в ближайшие 10 дней Паша почувствует свою неприкаянность с особенной силой. А вместе с ней — острую необходимость что-то в жизни менять.

Кто это сделал

«Паша» — редкий сегодня сериал, где и драматургией, и постановкой занимались одни и те же люди. Во-первых, это Антон Коломеец, один из сценаристов сериала «Чики», режиссер мелодрамы «Ваш репетитор» (про любовь абитуриента к репетиторше по литературе) и драмы «Свет» (с Еленой Яковлевой в главной роли пожилой соцработницы). Во-вторых, Евгения Тамахина, однокурсница Коломееца по ВГИКу, ушедшая из кино после довольно заметного короткометражного дебюта и вновь вернувшаяся в профессию спустя почти 10 лет. А легкий поп-саундтрек написал Савва Розанов, автор проекта «Синекдоха Монток», работавший над полными метрами Коломееца, ремейком «Летучего корабля» и недавно вышедшими «Фейерверками днем».

Как это выглядит

Как пример выдающейся репрезентации самых обычных людей, которых сегодня нечасто увидишь в сериалах. Пассажирка автобуса, которая вдруг интересуется, что там у молодежи играет в наушниках; стоматолог, желающий втюхать набор дорогостоящих услуг; болтливый мужичок, ухаживающий за придомовой территорией; хамоватые соседи, косо поглядывающие на людей «неславянской внешности»; женщина, дающая непрошеные советы по воспитанию ребенка, — все эти персонажи, с которыми вы определенно сталкивались на улицах любого города, написаны и сыграны с повышенным вниманием к мелочам, от жестов до речевых характеристик.

Собственно, контакты Паши со случайными встречными — главный аттракцион этого неспешного, не обремененного сюжетными твистами и острыми конфликтами сериала. Слишком мягкий для жизни в многомиллионном городе, Белов в каждой серии попадает в неловкие и откровенно дурацкие ситуации. То является на встречу одноклассников, где нужно отбиваться от насмешек успешных достигаторов, то ломает зуб, пытаясь сбежать от контролеров, то нечаянно портит дверь в бабушкиной квартире, то чуть было не попадает под арест во время полицейской облавы на нелегалов.

Облавы, к слову, не единственное, что отравляет в сериале жизнь героям из самых разных этнических групп. Проблему бытового расизма, латентной ксенофобии и — шире — всеобъемлющего равнодушия и нетерпимости к окружающим Коломеец и Тамахина обозначают смело и четко. Шаг влево — и это была бы остросоциальная драма, шаг вправо — вовсе чернуха, но в нынешнем виде «Паша» — теплое драмеди, в первую очередь поднимающее не национальный, а экзистенциальный вопрос. Дело тут не в «не такой» внешности, а в общей фрустрации потерявшего жизненный курс миллениала, то есть одного из самых распространенных (если, например, судить по этому топу) героев нашего времени.

Что пишут критики

Журналисты, посмотревшие первую серию «Паши» на фестивале «Пилот», практически единодушно называют сериал одним из лучших в этом году. Валерия Косенко отнесла к сильным сторонам проекта высокую плотность шуток и важный социальный посыл. Последний зацепил и Василия Говердовского, отметившего «выдающуюся по меркам отечественного кино» репрезентацию: «Пока сосед по конкурсу, расистский „Капитан Туман“, насилует бородатые анекдоты про чукчей, „Паша“ обнаруживает много забавного и неожиданного за счет деликатной чуткости к своему небелому герою». По мнению Максима Ершова, сериал сделан «по всем канонам сандэнсовского кино, где драмы и комедии поровну и ни один из жанров не перетягивает одеяло на себя».

Вердикт

В чутких руках Коломееца и Тамахиной история про маленького человека, находящегося в разладе с собой, превращается не в тяжеловесную драму, а в своего рода Sundance-core: нежное, ироничное и лишенное дидактики кино с остроумными наблюдениями о жизни в мегаполисе и, вполне вероятно, лучшей ролью Аскара Ильясова. В третьей серии его герой встречает другое ходячее несчастье — несостоявшуюся актрису Женю (Ирина Горбачёва), знакомство с которой подвешивает определенную интригу. Возможно, Паша обретет родственную душу, а зритель, если авторы к концу сезона не растеряют нащупанную интонацию, — еще один обаятельный и без скидок хороший сериал.

Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)