Новый «Призрак в доспехах»: киберпанк для зумеров от создателей «Дандадана»

7 июля на Кинопоиске стартует аниме-сериал «Призрак в доспехах» — новая экранизация известной манги Масамунэ Сиро. Рассказываем, каким получилось возвращение в киберпанк-вселенную и чем оно отличается от культовой дилогии Мамору Осии.
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О чем это
2029 год. Япония. Мир пережил Третью и Четвертую мировые войны. Технологический прогресс достиг таких высот, что люди научились заменять органические части тела кибернетическими имплантами и подключаться к сети напрямую через мозг. Зато политические игры никуда не девались: кто-то убил премьер-министра страны. Однако перед смертью он успел нанять майора Мотоко Кусанаги, чтобы та расправилась с иностранным дипломатом. После успешно выполненного задания она пришла в МВД и предложила сформировать новое подразделение оперативного реагирования.
Мотоко со своими людьми начала работать на правительство, однако после очередной сомнительной миссии подключилась к мозгу министра внутренних дел и дистанционно врезала ему в лицо собственной рукой, что повлекло сокращение всего отдела. Тогда агент контрразведки Дайсукэ Арамаки предложил ей вместе с подопечными вступить в спецотряд под его руководством. Задача — уничтожить преступность в зародыше, как Кусанаги и мечтала. Недолго думая, солдаты подписывают присягу и начинают работать на 9-й отдел. Одним из первых заданий становится поимка хакера по прозвищу Кукловод, который хочет сорвать тайные переговоры и подсаживает в мозг переводчицы вирус по захвату личности.
Кто это сделал
Сериал основан на одноименной сэйнэн-манге Масамунэ Сиро, которая выходила в журнале Weekly Young Magazine с 1989 по 1991 год. Позже историю объединили в один том-танкобон. Также мангака выпустил продолжения «Призрак в доспехах 1.5: Компьютерам свойственно ошибаться» и «Призрак в доспехах 2: Человеко-машинный интерфейс». Со временем произведение обросло ответвлениями от других авторов. Так, например, в прошлом году завершилась манга «Призрак в доспехах: Человеческий алгоритм» от сценариста Дзюнъити Фудзисаки и художника Юки Ёсимото, где закрывается пробел между частями 1.5 и 2.
Мангу неоднократно адаптировали, в том числе в Голливуде со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Культовой экранизацией по праву считается полнометражная дилогия Мамору Осии под эгидой Production I. G. («Волейбол!!», «Баскетбол Куроко», «Психопаспорт»). Теперь на поле конкуренции выходит набравшая в последние годы большую популярность студия Science SARU, известная по сериалу «Руки прочь от кинокружка!», ONA «Блюз машины времени о четырех с половиной татами» и хитовому «Дандадану».
Главным режиссером выступил Моко-тян, который несколько лет плотно работает со студией. В этом амплуа постановщик выступает впервые, но в его портфолио числятся «Повесть о доме Тайра», «Ину-о», анимационный «Скотт Пилигрим жмtт на газ» и тот же «Дандадан». За сценарий отвечает То Эндзё, известный по аниме «Космический Денди» и «Годзилла: Точка сингулярности».
Как это выглядит
Судя по первым двум сериям, очень ярко и динамично. Новый «Призрак в доспехах» с первых минут дает понять, что ориентируется прежде всего на мангу, а не на культовый фильм 1995 года (внешний вид героини и добавление в сюжет татиком — явное доказательство). Создатели переносят на экран комедийные интонации оригинала, утраченные в полнометражке, более экспрессивных героев и заметно облегчают общий тон, сохраняя при этом детективную основу и киберпанковый сеттинг.
Сериал не требует знакомства с предыдущими экранизациями, которых сделано немало. История начинается с самого начала и абсолютно лояльна к новой аудитории. Это идеальная точка входа в культовую вселенную. Даже лучше, если вы не знакомы с культовыми фильмами Осии, потому что ремейк кардинально отличается по тону: современная анимация, насыщенная палитра, пластичная постановка экшен-сцен и высокий темп делают сериал заметно ближе к поколению, выросшему на современных аниме последних лет.
Поклонникам версии 1995 года такая интерпретация, скорее всего, покажется слишком легкомысленной. Вместо холодной атмосферы киберпанка и созерцательной плавной режиссуры здесь больше юмора, гротеска и фан-сервиса. Даже майор Кусанаги ведет себя заметно эмоциональнее и раскованнее.
Первые серии производят сильное визуальное впечатление, однако временами возникает чувство, что за эффектной картинкой, которую очень удобно растаскивать на яркие эдиты в социальных сетях, могут потеряться те философские размышления о природе сознания, трансгуманизме, цифровизации памяти и личности, благодаря которым «Призрак в доспехах» и получил культовый статус, значительно повлияв на жанр киберпанка.
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Что говорят критики
Рецензий на тайтл пока не так много, но автор IGN называет шоу визуальным чудом, отмечая «насыщенную цветовую палитру и яркие краски». «Рисованная анимация придает действию плавность и ощущение осязаемости, что редко встречается в современных аниме, а элементы 3D-графики используются преимущественно для изображения механизмов и роботов, подчеркивая сквозную тему вторжения технологий — чужеродных и лишенных человеческой природы», — говорится в материале.
Лестный отзыв новая адаптация получила и от рецензента сайта Anime News Network: «Потрясающе точная адаптация манги, превзошедшая ожидания. Удивительно смешная (по крайней мере, на фоне других аниме по „Призраку в доспехах“). Выглядит великолепно». В материале отмечается, что майор Кусанаги полна обаяния и индивидуальности, а также выглядит живее (несмотря на кибернетическое тело) версии из фильма Осии. «Сериал находится в надежных руках», — резюмирует автор.
Вердикт
Пока рано вешать ярлыки на новое прочтение «Призрака в доспехах», ведь оно еще не успело разогнаться, а первые две серии обрываются прямо перед знаменитой сценой погони за взломанным преступником. Делать окончательные выводы лучше ближе к финалу сезона, однако пока проект выглядит как минимум любопытно. Планка, которую создателям нужно преодолеть, очень высока: наследие вселенной неизбежно будет преследовать любую новую экранизацию. Но вместо попытки повторить классику Science SARU предлагает собственный взгляд на первоисточник — более яркий, динамичный, современный и близкий к первоисточнику. Это уже достаточно весомый аргумент, чтобы дать ремейку шанс.
Аниме-сериал «Призрак в доспехах» можно посмотреть на Кинопоиске. Ищите его на главной витрине онлайн-кинотеатра и в специальном разделе «Аниме».
Автор: Евгений Белоусов (@evgeny_bel)