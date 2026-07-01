Сериалы июля: приквел «Блондинки в законе», спин-офф «Теории большого взрыва», ремейк «Призрака в доспехах»

От «Рика и Морти» отпочковался «Президент Кертис», а от «Теории большого взрыва» — «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». «Блондинка в законе» обзавелась приквелом, а «Призрак в доспехах» — ремейком. Люди Икс из 1990-х снова сражаются с Апокалипсисом, а Бэтмен из 1940-х — с Загадочником и Джокером. «Мажор» становится жертвой аферы, а «Паша» пересматривает приоритеты. Любовь Аксёнова сбегает из тюрьмы, а Аня Тейлор-Джой бросает вызов мафии и ФБР. Кинопоиск рассказывает о главных сериалах июля.

Главные премьеры

Премьера: Amazon Prime Video — 1 июля

Приквел «Блондинки в законе», посвященный школьным годам героини Риз Уизерспун. Старшеклассница Эль Вудс (Лекси Майнтри) переезжает с родителями из солнечного Лос-Анджелеса в дождливый Сиэтл, где ей придется покорять юных любителей гранжа обаянием, уверенностью в себе и умением выходить победительницей из любой битвы. Исполнительным продюсером выступает Уизерспун, которая решила расширить франшизу на волне успеха «Уэнздей». Шоураннерами стали Лаура Киттрелл («Белая ворона») и Кэролайн Дрис («Дневники вампира»). Западная пресса уже раскритиковала сериал за пресность, вторичность и упор на ностальгию, но некоторые журналисты описывают «Эль» как «легкий и местами забавный сериал». Amazon уже заказала второй сезон.

Премьера: Кинопоиск — 4 июля

Действие нового сезона разворачивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Вместе с друзьями Игорь Соколовский создает в Сочи подпольное агентство добрых дел, которое противостоит мошенникам. Но вскоре Игорь сам становится жертвой аферы.

К ролям вернулись Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Лиза Шакира и другие. Режиссером выступил Сергей Пикалов («Мятеж», «Точка ноль»). В мультиподписке Яндекс Плюс новые серии будут выходить еженедельно. Сезон также можно будет купить и посмотреть все эпизоды сразу. Функция доступна в последних версиях приложений Кинопоиска на территории РФ.

Премьера: Кинопоиск — 7 июля

Конец 2020-х. Мотоко Кусанаги, кибернетически улучшенная сотрудница Девятого отдела общественной безопасности, ведет борьбу с киберпреступностью в Нью-Порт-Сити. Новая многосерийная экранизация культовой киберпанк-манги Масамунэ Сиро от студии Science SARU («Дандадан») станет ближе к стилистике первоисточника, чем мультфильмы Мамору Осии и голливудский боевик со Скарлетт Йоханссон (будут даже кавайные роботы-татикомы!). В сериале можно услышать эндинг «Blue» от MILLENNIUM PARADE. В записи трека приняли участие канадско-японская исполнительница Сая Грей и обладатель «Грэмми» Дэниэл Сизар. В России тайтл покажут одновременно с Японией. Обе полнометражки Мамору Осии можно посмотреть на Кинопоиске.

Премьера: Амедиатека — 10 июля

32-летний Паша Белов (Аскар Ильясов) учился в Гнесинке, но работает настройщиком, живет с мамой (Юлианна Михневич), одалживает деньги у старшего брата (Михаил Тарабукин) и во всем слушается бабушку (Татьяна Догилева). Знакомство с неудавшейся актрисой Женей (Ира Горбачёва) и вынужденный переезд к другу Толе (Сергей Соцердотский) заставляют парня по-новому взглянуть на свою жизнь. На фестивале «Пилот» драмеди наградили за игру Ильясова и сценарий Антона Коломееца («Свет», «Чики») и Евгении Тамахиной («Аномальное поведение»). Кинопоиск считает, что сериал имеет все шансы заворожить зрителей благодаря «симпатичному герою, мягкому юмору и душевному разговору вместо морализаторства». Эпизоды будут выходить по два каждую неделю.

Премьера: Apple TV — 15 июля

Криминальная драма про бывшую преступницу по прозвищу Лаки, которая соглашается взяться за последнее дело, чтобы навсегда завязать с криминалом. В итоге на нее открывают охоту как мафия, так и ФБР. В главной роли — Аня Тейлор-Джой. Опасную гангстершу играет Аннетт Бенинг, отца Лаки — Тимоти Олифант, а мужа героини — Дрю Старки из «Квира». В шоураннерах — Кэсси Паппас («Укрытие») и Джонатан Троппер («Банши», «Видеть»). Производством сериала занималась компания Риз Уизерспун Hello Sunshine.

Премьера: HBO Max — 23 июля

Создатели «Теории большого взрыва» неожиданно сняли спин-офф ситкома в жанре сай-фая. В центре сюжета — наш старый знакомый Стюарт Блум (Кевин Сассмэн). Владелец магазина комиксов случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, и запускает мультивселенский Армагеддон. Как следует из названия, план по спасению реальности пойдет не совсем удачно. Помогать (и мешать) главному герою будут знакомые лица: его девушка Дениз (Лорен Лапкус), геолог Берт (Брайан Позен) и физик-зануда Барри Крипке (Джон Росс Боуи). Проект разрабатывают автор оригинала Чак Лорри и Билл Прэди, а также Зак Пенн («Главный герой»). Авторы обещают, что сериал будет не похож на «Детство Шелдона» и «Первый брак Джорджи и Мэнди» (другие спин-оффы «Теории большого взрыва») и сконцентрируется на научной фантастике. Уже в трейлере можно увидеть приветы «Матрице» и «Атаке 50-футовой женщины». Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов.

Премьера: «Иви», START — июль

Потеряв в аварии мужа и шестилетнюю дочь, Женя (Любовь Аксёнова) попадает в тюрьму по несправедливому обвинению. В колонии девушка спасает жизнь Яне (Линда Лапиньш). В ответ опытная заключенная помогает Жене сбежать и отомстить настоящим виновникам катастрофы — мажорам, чьи влиятельные родители подкупили судью. За сценарий и режиссуру отвечал Алексей Казаков, работавший с Жорой Крыжовниковым над дилогией «Горько!» и «Самым лучшим днем». В тюремной драме также сыграли Пётр Фёдоров, Лариса Гузеева и Денис Прытков.

Российские сериалы

Премьера: «КИОН» — 1 июля

Бессовестный лжеэкстрасенс Витя (комик Илья Соболев) профессионально разводит доверчивых вдов и переизбирающихся депутатов на деньги. Блогерша Саша (Александра Бортич) мечтает снять разгромное разоблачение о шарлатане, но тот начинает видеть духов по-настоящему. Теперь Витя должен помочь восьмерке духов успокоиться, а у Саши появляется шанс выпустить еще более сенсационное видео с настоящими призраками в кадре. В паранормальной комедии также играют Мария Смольникова, Сергей Рост, Александр Клюквин и Риналь Мухаметов. Режиссером стал дебютант Денис Тяпичев. На фестивале Original+ Кинопоиск отметил в сериале «кислотные цвета, быстрый темп и злободневный юмор». По словам обозревателей, «Витя» напоминает все проекты про мажоров разом — от «Холопа» Клима Шипенко до «Чуда» Антона Богданова, — но сделан с оглядкой на аудиторию 25-го сезона «Битвы экстрасенсов».

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Премьера: «Иви» — 3 июля

Автор «Искусства соблазна» Гога Мамаджанян снял еще одну мелодраму для Компании братьев Андреасян. Талантливый хирург Кира (Ирина Туманцева) привыкла спасать чужие жизни, но не может разобраться в собственной. Когда ее многолетний роман с женатым коллегой (Иван Батарев) заходит в тупик, а новый врач проявляет готовность бороться за ее внимание, Кире приходится пересмотреть свои чувства и жизненные приоритеты.

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Премьера: Okko — 6 июля

Криминальная комедия про четверых друзей-неудачников из Пятигорска (Александр Фёдоров, Александр Аверин, Денис Власенко и Магомед Муртазаалиев), которые решаются на ограбление инкассаторов, но в итоге сами оказываются должны бандитам 150 млн рублей. Создатели утверждают, что получился сериал про «настоящую мужскую дружбу, большую пацанскую любовь и кризис взросления». Креативными продюсерами выступают Ася Труш («Снеговик») и Сергей Левитан («Бар „Один звонок“», «Урок»). Зрителей ждет восемь серий по 30-35 минут.

Премьера: Okko — 16 июля

Психологический детектив на тему киберсталкинга и незащищенности в сети. Преподавательница лицея Рита (Анастасия Красовская) становится объектом преследования неизвестного шантажиста, который выкладывает в сеть скандальный компромат с ее участием. Девушка пытается скорее вычислить киберсталкера, пока тот методично превращает ее жизнь в кошмар. В число подозреваемых попадают даже любящий парень (Эльдар Калимулин) и завистливая подруга (Полина Ауг). За режиссуру отвечал Алексей Кузмин-Тарасов («Что делать женщине, если…» и «Неверные»), функции шоураннеров взяли на себя Сергей Левитан и Артём Соловьёв, а сценарий написала Натали Дубовая, пугавшая зрителей «Русалкой», «Ягой» и «Ледяным демоном». Всего будет восемь серий.

Премьера: Okko — июль

Детективный триллер Кирилла Плетнёва, автора «Офлайна», «Семи ужинов» и «Без меня». Беременная капитан МВД Аглая Мезенцева (Марина Васильева) и специалист по розыску детей Всеволод Косинский (Тимофей Трибунцев) расследуют исчезновение пятилетнего внука известного дирижера Марка Кречетова (Артур Ваха). Аглае предстоит погрузиться в сложные семейные отношения и финансовые махинации Кречетовых, жертвуя спокойствием, карьерой, жизнями и чувствами других людей. Продюсер Валерий Тодоровский хвалит триллер за «напряженный сюжет, противоречивых героев и тайну, которая не раскрывается до самого финала». В сериале также заняты Дмитрий Куличков, Риналь Мухаметов, Изабель Эйдлен и Егор Кенжаметов. Всего будет 12 эпизодов.

Триллеры

Премьера: MGM+ — 12 июля

Криминальная драма о жестокой ирландской банде Нью-Йорка. Начало 1980-х. «Вестис» рассчитывает разбогатеть на строительстве Конференц-центра имени Джейкоба Джейвитса в Адской кухне. Несмотря на численное превосходство итальянских «Пяти семей», жестокость и влияние преступной группировки позволяют ей сохранять хрупкое перемирие и получать свою долю прибыли. Однако внутренний раскол приводит к конфликтам, которые привлекают внимание ФБР. Главные роли в сериале сыграли Дж. К. Симмонс, Титус Уэлливер, Джессика Фрэнсис Дьюкс и Том Бриттни. Шоураннерами выступили Крис Бренкето («Нарко») и Майкл Пэйнс («Крестный отец Гарлема»).

Fightland, 1-й сезон

Премьера: Starz — 31 июля

Спродюсированная Фифти Сентом криминальная драма Дэниэла Дункана и Марлона Смита («Беги», «Спаси меня»). Чемпион по боксу Мадука Килрой по прозвищу Герцог (Ховард Чарльз) возвращается из тюрьмы и намерен поквитаться с бандитским кланом, который, как он считает, причастен к его аресту. В сериале также снялись Николас Пиннок, Макс Браун и Диана Бермудес, а за постановку отвечали Тесса Хофф («Уэйн») и Отто Батхёрст («Острые козырьки»).

Сай-фай

Премьера: Netflix — 2 июля

Ремейк классического остросюжетного сай-фая студии Toho о мужчине, чье тело превращается в газ. Если в оригинале обладатель странной суперспособности грабил банки, то в корейско-японском ремейке злоумышленник (Ута Утида) анонсирует убийства и совершает их даже в прямом эфире. Разыскивают вигиланта следователь Кэндзи Окамото (Сюн Огури) и репортерша Киоко Коно (Ю Аои). Сценарий написал Ён Сан-хо («Поезд в Пусан», «Колония») вместе с постоянным соавтором Рю Ён-джэ, а режиссерское кресло занял Синдзо Катаяма («Пропавший», «Каннибал»).

Премьера: Apple TV — 3 июля

Продолжение адаптации одноименного научно-фантастического цикла романов Хью Хауи. Новые эпизоды продолжат историю об антиутопическом будущем и гигантском подземном бункере, где 10 000 человек живут по строгим правилам, которые должны защитить их от угроз. Джульетта Николс (Ребекка Фергюсон) выживает после принудительной чистки, но теряет память, в то время как Укрытие оправляется от последствий восстания и сталкивается с новой опасностью. Параллельно действие сезона развернется на несколько сотен лет ранее, когда журналистка Хелен Дрю (Джессика Хенвик) и конгрессмен Дэниэл Кин (Эшли Цукерман) распутывают заговор, который запустит цепь событий с катастрофическими и необратимыми последствиями. Шоураннером по-прежнему выступает Грэм Йост, известный по «Правосудию» и «Братьям по оружию». «Укрытие» уже продлили на четвертый сезон, который станет для шоу финальным.

Подробнее о сериале:

Премьера: Paramount+ — 23 июля/Aмедиатека — 24 июля

Новый рейс приквела легендарной космической оперы и спин-оффа «Дискавери». Первый экипаж «Энтерпрайза» под руководством Кристофера Пайка (Энсон Маунт) продолжает бороздить просторы Вселенной, встречая необычные вызовы и представителей других планет. За сценарий отвечают Алекс Куртцман и Акива Голдсман, сработавшиеся на «Трансформерах» и абрамсовском «Стартреке», а Джеймс Т. Кирк в исполнении Пола Уэсли занимает все более важное место в сюжете и экипаже. Наряду со Споком (Итан Пек), конечно. Следующий, пятый сезон будет финальным.

Премьера: AMC — 26 июля

Спин-офф невероятно живучей зомби-саги, посвященной странствиям Мэгги (Лорен Кохэн) и Нигана (Джеффри Дин Морган) в окрестностях Манхэттена. Первая спасает похищенного сына, а второй — убийца ее мужа, если забыли — согласился ей помочь. Хотя Мэгги всю дорогу утверждала, что убьет Нигана собственными руками, их отношения начали меняться, и, кажется, они могут построить в сердце Нью-Йорка новую общину. Шоураннером третьего сезона выступил Сет Хоффман — ветеран франшизы, также работавший над «Побегом» и «Призрачным гонщиком 2». Он уверяет, что в новых сериях не будет центрального антагониста, зато планируется эпизод в альтернативной реальности, который подчеркнет эволюцию персонажей.

Драмы и комедии

Премьера: Netflix — 9 июля

Новая экранизация автобиографического цикла романов Лоры Инглз Уайлдер, по которому уже вышло несколько фильмов, сериалов и даже аниме. Конец XIX века. Чарльз и Кэролайн Инглз (Люк Брейси и Кросби Фицджералд) странствуют по Среднему Западу США, осваивая новые земли. Пока дочери Мэри (Скайуокер Хьюз) и Лора (Элис Холзи) с юных лет постигают азы фермерского хозяйства, родители сталкиваются с сопротивлением коренных американцев и природными невзгодами. Сценарий написала Элинор Бёрджесс (новое «Интервью с вампиром»), а среди постановщиц — Кэт Кэндлер («13 причин почему»), Сидни Фриланд («Засланец из космоса»), Джули Энн Робинсон («Бриджертоны») и Сара Адина («Рыцарь Семи Королевств»).

Премьера: Peacock — 9 июля

Драма Дженнифер Моррисон и Минки Спиро («Лучше звоните Солу») по мотивам романа Элин Хильдебранд («Идеальная пара»). Популярная фуд-блогерка Холлис Шоу (Дженнифер Гарнер) переживает мощный кризис после гибели мужа, с которым они поссорились накануне. Внешне идеальный брак, сложные отношения с дочерью, зависимость от мнения подписчиков — все загоняет женщину в депрессию. Тогда она решает устроить в Нантакете пятизвездочный ретрит с подругами, которые воплощают разные этапы ее жизни. В сериале также снялись Джемма Чан, Джуди Грир, Реджина Холл, Хлоя Севиньи, Тимоти Олифант, Д’Арси Карден и Джош Хэмилтон.

Премьера: Amazon Prime Video — 15 июля

Комедийный боевик, придуманный Тессой Коутс. Давние подруги Дебби (Октавия Спенсер) и Джуди (Ханна Уоддингэм) отправляются в круиз по Европе, скрываясь от полиции, наемных убийц и прочих опасностей. Дело в том, что Джуди убивает негодяев за деньги, но на последней миссии что-то пошло не так. Дебби об этом узнаёт, когда по машине уже барабанят пули, но она принимает и эту сторону подруги. Постановкой занимались Пейтон Рид («Человек-муравей») и Лорейн Волкштейн («Плащ и кинжал»), а среди преследователей можно увидеть лица Билла Найи, Эда Скрейна, Сильвии Хукс и Саванны Штейн из «Дома Дракона».

Премьера: Netflix — 16 июля

Некогда успешный гольфист Лонни «Ястреб» Хокинс (Уилл Феррелл) решает вернуться в спорт, чтобы войти в историю. Для этого ему нужно выиграть всего лишь один турнир. Молли Шеннон («Белый лотос») сыграет бывшую жену Хокинса, а Джимми Татро («Американский вандал») — сына, тоже профессионального игрока в гольф. Феррелл и Шеннон выступят в качестве шоураннеров спортивной комедии. В число продюсеров также вошли Дэвид Гордон Грин (трилогия «Хеллоуин») и Райан Джонсон («Достать ножи» и «Покерфейс»).

Анимация

Премьера: Disney+ — 1 июля

Продолжение ребута «Людей Икс» из 1990-х. Одолев Стража Бастиона, супергерои-мутанты оказываются разбросаны в пространстве и времени: группу под предводительством Магнето заносит в Древний Египет, а команду Циклопа — в дистопичное будущее. Одни сражаются с фараоном Эн Сабах Нуру, а другие — с Апокалипсисом, в которого тот превратится. Критики, увидевшие первые четыре эпизода, в восторге: 100% на Rotten Tomatoes говорят о том, что планку первого сезона не уронили.

Премьера: Crunchyroll — 7 июля

Продолжение жизнелюбивой комедии о молодых дайверах, любящих нырять не только в бескрайние воды океана, но и в тару с алкоголем. Теперь Иори Китахара, недавно открывший для себя прелести студенческой и прибрежной жизни, отправится вместе с друзьями на Палау. Герои впервые покинут Японию ради новых свершений. Производством сериала занимается, как и прежде, студия Zero-G («Небесное вторжение»).

Премьера: Hulu — 20 июля

Возрождение легендарного ситкома Майка Джаджа и Грега Дэниелса, закончившегося в 2009-м. Первый новый сезон вышел год назад, и покой семейке Хилл только снится. Хэнк и Пегги вышли на пенсию, которой планируют наслаждаться, но повзрослевший сын Бобби регулярно подбрасывает проблем. Наблюдая за его предпринимательской деятельностью и попыткой сойтись с Конни, Хиллы также узнают о новейших способах мошенничества. Трейлер нового сезона показали на престижном анимационном фестивале в Анси, где Джаджа наградили почетной наградой. Шестнадцатый сезон тоже заявлен.

Премьера: TV Tokyo — 25 июля

Финал монументальной саги Таито Кубо о деятельности синигами, которые следят за безопасностью Общества душ и мира живых. Протагонисту франшизы Итиго Куросаки и его соратникам предстоит сразиться с лидером квинси Яхве, сыном Короля душ, который задумал переиначить устройство мира. Если созданием оригинального сериала занималась Pierrot («Наруто», «Токийский гуль»), то арку Тысячелетней кровавой войны делает ее дочерняя студия Pierrot Films.

Премьера: Adult Swim, HBO Max — 26 июля

Спин-офф «Рика и Морти», в котором глава США и его эксцентричный штаб разбираются с такими кризисами, до которых Рик Санчес никогда бы не снизошел, — от межпространственной дипломатии до паранормальных расследований и необъяснимых явлений. Главного героя снова озвучил Кит Дэвид, звезда «Нечто», «Реквиема по мечте» и «Чужих среди нас». В озвучке также приняли участие Стефани Беатрис и Джим Рэш.

Премьера: Amazon Prime Video — 31 июля

Продолжение анимационного нуара, к которому приложили руку Джей Джей Абрамс, Мэтт Ривз (режиссер «Бэтмена» с Паттинсоном) и Брюс Тимм, автор культового мультсериала про Темного рыцаря. На этот раз Крестоносец в плаще столкнется с Джокером, Загадочником, Пугалом и другими врагами Готэма 1940-х.

Подробнее о сериале:

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов