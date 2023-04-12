«Укрытие» — фантастический постапокалипсис, который мы читаем и смотрим

15 ноября на Apple TV+ выходит второй сезон сериала «Укрытие» по одноименному роману писателя Хью Хауи (издательство «Азбука-Аттикус», перевод Андрея Новикова) — продолжение фантастической истории о людях в огромном бункере. Рассказываем, кто такой Хауи и почему его самиздат привлек внимание кинематографистов.
Кто такой Хью Хауи
В молодости у Хауи было две мечты — написать собственный роман и совершить кругосветное путешествие. Первые попытки что-то сочинить юный Хью предпринял еще в школе. После колледжа он сменил несколько работ, нигде особо не задерживаясь, а затем решил резко изменить свою жизнь: продал дом, купил лодку и несколько следующих лет прослужил капитаном на разных прогулочных яхтах.
Новая работа позволила Хауи обойти почти все Восточное побережье Северной Америки, от Барбадоса до Чикаго. Наконец, он встретил девушку своей мечты, женился, снова осел на берегу и устроился продавцом в книжный магазин. И там-то, в тесной каморке во время перерывов на обед, Хауи снова начал писать.
Первые книги не заинтересовали ни издателей, ни агентов, и он решил издаться самостоятельно. Сперва основал собственное издательство Broad Reach Publishing, а затем перебрался на Amazon и стал публиковаться через Kindle Direct Publishing.
Рождение «Укрытия»
Будучи капитаном прогулочных яхт, Хауи немало помотался по свету. Но, осев на одном месте, он понял, что теперь наблюдает мир только через фильтр интернета и телевизионных новостей, в которых постоянно говорилось, как везде все плохо. И тогда Хью пришла в голову идея книги об обществе, отрезанном от окружающего мира и знающем о нем только посредством такого же искажающего фильтра.
У Хауи уже были расписаны планы на несколько книг вперед, но он решил ограничиться одной. Написал небольшую историю под названием «Холстон», выложил ее на Amazon, не упомянул об этом даже на собственном сайте и благополучно обо всем забыл. Тем временем история обзавелась читателями, их число неуклонно росло, и они требовали продолжения.
Хауи начал прорабатывать вселенную «Укрытия». Если первую повесть он писал как одиночную историю, то уже во время работы над второй в целом представлял себе сюжет всей трилогии.
Хауи никак не вкладывался в продвижение книг, главным рекламным инструментом выступало сарафанное радио. Вскоре «Укрытие» начало приносить писателю доход в 100 тыс. долларов ежемесячно. Такой успех заметили издательства, но у Хью уже не было причин отказываться от самиздата. Лишь несколько месяцев спустя он согласился на предложение издательства Simon & Schuster, продав им за полмиллиона долларов американские и канадские права на печатное издание цикла. Права на электронные версии книг автор оставил за собой.
Как устроено «Укрытие»
Действие «Укрытия» разворачивается в огромном подземном бункере. Считается, что мир наверху отравлен и непригоден для жизни, но иногда находятся безумцы, желающие лично в этом убедиться. Ни один из них не вернулся обратно, а их тела по-прежнему можно наблюдать на большом экране — единственном источнике информации о мире наверху.
Три года назад наверх отправилась жена шерифа Холстона, и он никак не может забыть потерю любимой. Наконец шериф собирается с духом и сам отправляется следом. Оказавшись наверху, он видит, что окружающий мир на самом деле живой, дышащий и зеленый. Но стоит только Холстону снять маску защитного скафандра, как он понимает, что картинка на экране шлема обманула его и мир на поверхности действительно отравлен и непригоден для жизни. Шериф умирает в мучениях рядом с телом своей жены.
«Холстон» — одна из пяти повестей в первой книге цикла «Иллюзия». Четыре из них объединены сквозной сюжетной линией и постепенно представляют читателю главную героиню — механика Джульетту Николс, которую выбрали новым шерифом на смену Холстону.
Вторая книга цикла, «Смена», состоит уже из трех новелл, служащих приквелами «Иллюзии». Повествование в них начинается за 150 лет до событий «Иллюзии» и объясняет, как люди оказались в укрытиях, почему мир снаружи отравлен и уничтожен и зачем руководителям первого укрытия понадобилось уничтожать мятежные бункеры.
Третий роман цикла — пока еще не издававшаяся на русском языке «Пыль» — сводит воедино сюжетные линии «Смены» и «Иллюзии» и ставит точку в истории героев трилогии.
Сам Хауи поставил точку еще в 2012 году и с тех пор больше не возвращался к миру «Укрытия», хотя в 2021 году объявил, что собирается написать и четвертую книгу. Однако цикл обрел огромную популярность у авторов фанфиков. Когда Amazon в 2018 году закрыл Kindle Worlds, сервис для продажи фанфиков, «Укрытие» по количеству написанных по нему историй уступало только «Дневникам вампира» и «Броску кобры».
В чем прелесть «Укрытия»
Непредсказуемый сюжет. Хауи раз за разом находит способ удивить читателей, и шокирующая концовка первой повести далеко не единственный из сюрпризов.
Правдоподобные персонажи. Автор населил «Укрытие» яркими и проработанными героями, способными вызвать симпатию даже у самого черствого читателя. А поскольку автор расправлялся со своими персонажами с безжалостностью Джорджа Мартина, каждая следующая глава заставляла переживать за сохранность своих любимцев.
Давящая атмосфера. Хауи не зря сравнивал свой мир с фильтрами телевизионных новостей: в первой книге ему действительно удалось создать картину общества, живущего в абсолютном неведении касательно мира вокруг, а во второй значительно расширил мифологию вселенной и подобрал разумное объяснение всему происходящему.
«Укрытие» на экране
Об экранизации цикла впервые заговорили больше десяти лет назад. В мае 2012 года Хауи продал права студии 20th Century Fox. К фильму приписали нескольких продюсеров, среди которых были Ридли Скотт и Стивен Зеллиан, но дальше этого дело не зашло. После покупки Fox студией Disney права вернулись автору.
В 2018 году телеканал AMC собрался адаптировать «Укрытие» в формате телесериала. Спустя несколько лет производственного ада проект переехал на Apple TV+ и наконец-то сдвинулся с мертвой точки.
Десятисерийный первый сезон «Укрытия» вышел весной 2023 года. Роль Джульетты досталась Ребекке Фергюсон. Также в сериале снялись Рашида Джонс, Дэвид Ойелоуо, Коммон, Тим Роббинс и Ави Нэш.
Первый сезон по большей части адаптирует первые три повести книги «Иллюзия» и обрывается на клиффхэнгере. В повествование ввели дополнительные сюжетные линии, а роли некоторых персонажей расширили.
К слову, интерес кинематографистов к творчеству Хауи не ограничивается одним только «Укрытием». В ноябре выходит экранизация еще одного романа автора — «Маяк 23», фантастический триллер о двух незнакомцах, застрявших вместе внутри космической станции на задворках галактики.
Автор: Алексей Ионов
Материал впервые опубликован в ноябре 2023 года и обновлен в связи с выходом нового сезона «Укрытия».