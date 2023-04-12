«Укрытие» — фантастический постапокалипсис, который мы читаем и смотрим

Три года назад наверх отправилась жена шерифа Холстона, и он никак не может забыть потерю любимой. Наконец шериф собирается с духом и сам отправляется следом. Оказавшись наверху, он видит, что окружающий мир на самом деле живой, дышащий и зеленый. Но стоит только Холстону снять маску защитного скафандра, как он понимает, что картинка на экране шлема обманула его и мир на поверхности действительно отравлен и непригоден для жизни. Шериф умирает в мучениях рядом с телом своей жены.