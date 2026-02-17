Илья Соболев против нечисти и дружба народов: 5 новых сериалов фестиваля Original+ 2026 года

В Москве завершился юбилейный, уже пятый по счету, фестиваль контента стриминговых платформ Original+, который в этом году обосновался в стенах одного из главных храмов отечественного кино — Киностудии им. Горького. Здесь, неподалеку от ВГИКа основному жюри, жюри прессы, а также критикам и журналистам традиционно предложили оценить эпизоды 8 новых сериалов, а также 12 интернет-шоу. Новинка сезона — вертикальные сериалы, удостоившиеся отдельной конкурсной программы.

Главный приз фестиваля, а также награду в номинации «Оригинальное режиссерское видение» получил ромком Сергея Арутюняна «Гордость». Его же отдельно отметило и жюри СМИ, а индустриальное жюри вручило Алане Чочиевой, сыгравшей в проекте осетинку, возвращающуюся на родину с фальшивым женихом, приз за лучшую женскую роль. При этом показаны на Original+ были четвертый и пятый эпизоды сериала, а сам он стартовал в онлайн-кинотеатре Wink еще 5 марта.

«Самым ожидаемым проектом» стала паранормальная комедия Kion «Зовите Витю!». А Илья Соболев, сыгравший в ней экстрасенса-шарлатана, получил награду в номинации «Оригинальный актер». Дважды был отмечен на церемонии закрытия и новый детективный триллер шоураннера Ильи Куликова «Черная графиня»: призом за «Оригинальный сценарий» от представителей индустрии и дипломом за небанальное сочетание истории и современности от жюри прессы.

В отдельный конкурс (впервые не только в России, но и в мире) были вынесены вертикальные сериалы или так называемые микродрамы. В нем свои награды от индустрии и СМИ получили «Беременна от олигарха» Никиты Дудкина и «За экраном» Александра Гаврилова соответственно.

Рассказываем о победителях основного конкурса и двух других сериалах, которым, по нашему мнению, стоит дать шанс в новом сезоне.

Где смотреть: уже на Wink

Молодая осетинка Алана (Алана Чочиева) мечтает пробиться в штат дорогого московского ресторана. Но друг детства Чермен (Данил Григорьев), приехавший набиваться ей в женихи, путает девушке все планы. Взаимностью она не отвечает, да и менять карьеру на семейную жизнь не готова. Но потенциальный брак уже одобрен ее отцом (Сослан Фидаров), а значит, свадьбы не миновать. Если только не представить родителям своего кандидата. Такого, на которого они в жизни не согласятся. На эту роль идеально подходит бармен из того же ресторана, взбалмошный и инфантильный (да еще и серьгой в ухе) москвич Максим (Алексей Онежен). Тот как раз ушел из дома после ссоры с родителями (Любовь Толкалина и Александр Робак) и без особого энтузиазма, но все-таки соглашается поехать с Аланой в Осетию ради брачной авантюры. Которая очень быстро начинает идти не по плану.

Нетрудно догадаться, чем обернется для молодых людей это путешествие. Все-таки «Гордость» — в первую очередь романтическая комедия, со свойственными жанру условностями и упрощениями. Поэтому не обходится и без национальных стереотипов (к потенциальной невесте Чермен приезжает на тонированном «гелике» с тремя семерками на номерах), хотя режиссер Сергей Арутюнян признается, что за время работы над проектом глубоко погрузился в местные свадебные традиции, а консультантом стремился стать каждый осетин, присутствовавший на площадке. Подкупает сериал плотностью шуток, свежими лицами и еще не освоенными в российских сериалах кавказскими пейзажами. Динамичные двадцатиминутные серии полны комических положений, рожденных столкновением свободолюбивой молодежи с вековыми традициями, а общая интонация после показанной на фестивале пятой серии пока считывается как примирительная, хотя и щедро сдобрена нравоучениями. Недаром выходит проект в год единства народов России, а создан при поддержке Института развития интернета.

Где смотреть: Kion — скоро

Витя (Илья Соболев) — профессиональный шарлатан. Изображая общение с духами, без зазрения совести выманивает немаленькие деньги из доверчивых вдов и переизбирающихся депутатов. Свой «дар» он якобы унаследовал от бабушки, тоже в свое время якобы видевшей призраков. Но стоит только старушке самой отойти в мир иной, как ее необычный (и, оказывается, весьма реальный) талант достается внуку уже по-настоящему. И очень вовремя: «экстрасенса» как раз собралась разоблачать блогерша Саша (Александра Бортич). Однако теперь у нее появляется шанс выпустить даже более сенсационный материал, с настоящими призраками в кадре. А Вите предстоит общаться с нечистью до тех пор, пока он не поможет упокоиться восьми застрявшим в этом мире духам — таково наказание бабушки.

Несмотря на звезд в главных ролях, за кадром паранормальной комедии стоят два дебютанта — режиссер Денис Тяпичев и оператор Владислав Сабатовский. Они изо всех сил пытаются вдохнуть жизнь в очередную (довольно очевидную) историю про исправление зарвавшегося мажора, и выглядит пилот действительно бодро и броско. В наличии — кислотные цвета, быстрый темп и злободневный юмор (есть, например, отбивка про телефонных мошенников). В остальном же новый сериал Kion напоминает все аналогичные проекты разом — от «Холопа» Клима Шипенко до «Чуда» Антона Богданова. Только теперь с паранормальным флером, наверняка способным привлечь аудиторию 25-го сезона «Битвы экстрасенсов», и Борисом Хлебниковым в шоураннерах.

Где смотреть: Okko — 26 марта

Наше время. В богато украшенной усадьбе активно репетируют спектакль — режиссер Тимур (Юрий Чурсин) не устает напоминать актерам, что заказчик заплатил миллион долларов. Прибывает единственный зритель (Кирилл Кяро), и его не впечатляет ни простодушная радость актрисы-«племянницы», ни светские разговоры в стиле пьес XIX века, ни даже вуайеристская щель в стене отведенной ему комнаты, позволяющая подсмотреть за дамскими водными процедурами. Огонь в его глазах появляется лишь после того, как по-настоящему гибнет один из актеров. Ружье оказалось заряжено настоящим патроном и тщательно отрепетированный выстрел стал смертельным. На этом странности не кончаются: сперва перепуганная группа выясняет, что спутниковый телефон (единственное средство связи в намеренно созданном оффлайн-пространстве) сломан, а затем узнает, что особняк, где проходит шоу, проклят. По легенде он раньше принадлежал графине, которая, спятив после гибели мужа, издевалась над крестьянами, пока те не замуровали ее в стены здания. С тех пор, согласно преданию, там обитают только смерть и болезнь.

«Черная графиня» Ильи Куликова и Ивана Корвина резво встанет на замену только что отгремевшему эксклюзиву Okko «Встать на ноги», освежив, заодно, жанровое разнообразие линейки ориджиналс платформы. Главное достоинство пилота — скрещение эстетики «Холопа» и «Про уродов и людей» — служит мощным рычагом для удержания зрительского интереса. А свежие лица в касте ставят зрителей по ту сторону экрана наравне с героем Кяро. Остается надеяться, что сериал выдержит заданную детективную структуру вплоть до финала.

Где смотреть: Okko, START— 5 марта

1 июня 1999 года. Во дворе собрались все жители пятиэтажки — из окна выпала и разбилась соседка Раиса. Особенно переживают Иван (Тихон Жизневский) и Марина (Ольга Лерман) Счастливые. Они живут в этом доме с 1985 года — тогда им выделили долгожданную отдельную квартиру. Правда, быт там не задался с первого дня: их трешку, которая должна была быть 15-й, назначают 13-й из-за смены нумерации («теперь справа налево», — ехидно объяснил дворник). А однушка этажом ниже достается Раисе (Софья Аржаных) — коллеге и по совместительству любовнице Ивана, к которой мужчина неравнодушен даже несмотря на внешнее отрицание. Иван спешит разменять квартиру на другую, в еще недостроенном доме, а беременная Марина (муж сказал ей, что переживает из-за 13-го номера) — поменяться квартирами с соседом снизу. Чтобы закрепить договоренность, она отдает ему редкий коллекционный рубль, доставшийся Ивану от деда. Обмен квартирами так и не состоится, потому что дети — тройняшки вместо близнецов — рождаются у Марины прямо в 13-й квартире. Но и рубль к Счастливым не возвращается — в 1999 году, уже в качестве репетитора сына соседей, Иван ревниво разглядывает реликвию через стекло серванта. Марина с детьми Аллой и Максимом торгует на рынке самодельными футболками с постером «Титаника». Дети не ладят, и Алла, играясь йо-йо, чуть не выбивает глаз брату. Этот же глаз мальчику грозятся выколоть хозяева рынка за то что Марина не оплачивала аренду за место торговли. Несмотря на то что в обоих случаях все обошлось, к 2012 году (третья эпоха действия) парень все равно оказывается одноглазым. Они с родителями и невестой выбирают цвет повязки, которая подошла бы к свадебному костюму. Правда, свадьба срывается, а Марина и Иван сообщают детям — Максиму и приехавшей из Швеции с ребенком Алле — что хотят развестись и продать квартиру. Третий ребенок, Антон, пропал еще в 1999 году, и не появлялся на экране.

Несмотря на выход пяти эпизодов сериала до начала фестиваля, зрителям была продемонстрирована первая серия — в качестве исключения из правил из-за многосоставной завязки проекта. Она тут действительно устроена сложно: за время эпизода действие между эпохами переключается как минимум 18 раз. Однако вопреки постоянным скачкам во времени, сериалу удается гармонично отражать преображения героев и даже сохранять как лейтмотив уверенность Счастливых в том, что текущий момент — время возможностей. Проект продюсеров Эдуарда Илояна, Виталия Шляппо и Дениса Жалинского уверенно балансирует между тремя самыми популярными эпохами в российском сериалостроении, ухитряясь брать лучшее от каждой. Микс времен выгодно подчеркивает неброская интонация надежды на лучшее — сценаристы Нжде Айрапетян и Татьяна Гончарова работали над оптимистичной «Поехавшей», а их коллега Василий Смолин зарекомендовал себя семейными проектами «ИП Пирогова» и «Ивановы-Ивановы». В итоге, можно сказать, что «Время счастливых» служит своеобразным антиподом «Детей перемен» — другого проекта START про те же времена, но с совершенно не обнадеживающим настроением.

«Почти настоящий детектив» Где смотреть: СТС, Кинопоиск — скоро Самовлюбленный успешный артист — Максим Лагашкин в роли самого себя — ведет лотерею на дне города Карасина. Три миллиона беспроцентного кредита от банка «Купидом» выигрывает сварщик Белов (Денис Пьянов) с майонезного завода. На входе в здание он помогает поднять на лестницу мужчину на инвалидной коляске, и случайно роняет пистолет. Артист успевает выбежать из здания, а на место захвата прямо из роддома пребывает беременная майор Надя (Ольга Лерман). Натянув бронежилет на больничную распашонку, она руководит зоной оцепления — в подчинении у волевой женщины сам начальник полиции (Гоша Куценко) и неловкий полицейский Арменчик (Рухин Магеррамов), который наизусть знает все предпочтения беременной коллеги. После неудачной попытки переговоров — отправленные в здание владелец банка Шмаков (Виталий Хаев) и артист-Лагашкин долго не возвращаются — во всем банке гаснет свет. При захвате обнаруживается тяжело раненный банкир и стоящий около него артист. Приняв Лагашкина за главного подозреваемого, Надя приступает к расследованию. Детективная комедия от продакшна Russian Code («Камбэк», «Мистер Ноготь») с первого кадра подкупает динамикой и пусть прямолинейными, но рабочими шутками. За иронию, к слову, отвечает не только сценарий и каст, но и небанальные визуальные решения. Классический горизонтальный кадр тут меняется то на вертикальные прямые эфиры, то на мемные видеонарезки практически в забытом жанре poop-абсурда. А детективные повороты сюжета уже в пилотном эпизоде дают надежду на увлекательный просмотр без приставки «почти».

Автор: Оля Краснова (@hightechlowlife), Бэтси Исакова (@kino_voice)