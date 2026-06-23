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Сначала фильм, потом книга? 6 проектов 2026 года, снятых по бестселлерам

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От фэнтезийного «Рыцаря Семи Королевств» до постапокалиптического «Укрытия» — в этом году вышло сразу несколько громких экранизаций. А романы, по которым они были сняты, уже можно найти в Яндекс Книгах. Собрали главные фильмы и сериалы 2026 года, снятые по литературным источникам, и рассказываем, что почитать после просмотра.

Джордж Р. Р. Мартин

«Рыцарь Семи Королевств»

Сериал, основанный на одноименном сборнике повестей Джорджа Р. Р. Мартина, где рассказывается о приключениях межевого рыцаря Дунка (Питер Клэффи) и его оруженосца Эгга (Декстер Сол Анселл). Экранизация сразу же после выхода стала сенсацией: зрители хвалили ее за приземленность, юмор, четкую и понятную историю, а еще за очень удачный каст. Сезон основан на первой повести цикла — истории о знакомстве главных героев на рыцарском турнире.

Сюжет разворачивается между событиями «Дома Дракона» и «Игры престолов». Таргариены еще на троне, хоть и растеряли последних драконов, в стране недавно отгремела очередная гражданская война, великие дома Вестероса продолжают делить между собой власть, пока обычные жители Семи Королевств просто пытаются выжить. Дунк как раз из последних: нарядных тканей он отроду не видел, рос в Блошином Конце, пока его не взял к себе на службу старый межевой рыцарь сир Арлан. Когда мастер умирает, Дунк остается совсем один и решает применить полученные за годы службы знания в настоящем рыцарском турнире. По дороге он знакомится с тощим и лысым мальчишкой, который упрашивает Дунка взять к себе на службу оруженосцем. Только начинающий рыцарь пока не знает, чем грозит ему это решение. Впереди их ждут смертельные сражения, столкновения с королевской семьей и нежданная поддержка от рыцарей самых богатых домов Вестероса.

И книга, и сериал захватывают сразу же. Сам Мартин считает экранизацию очень удачной и даже обещает на волне успеха проекта дописать еще несколько историй о странствиях Дунка и Эгга. В аудиокниге, озвученной Игорем Сергеевым, особенно ярко оживают напряженные сражения на ристалище, лязг мечей и крики толпы на турнирах, а взаимодействие Дунка с родственниками Эгга звучит весьма напряженно.

Читайте и слушайте «Рыцарь Семи Королевств» в Яндекс Книгах.
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Эмили Бронте

«Грозовой перевал»

Интерес к классическому английскому роману Эмили Бронте кратно вырос после выхода китчевой экранизации Эмиральд Феннел. События фильма охватывают лишь треть книги: история начинается в поместье Грозовой Перевал в Уэст-Йоркшире, куда попадает мальчишка по имени Хитклифф (его решил приютить у себя хозяин имения мистер Эрншо). В загадочного гостя почти сразу влюбляется маленькая дочка помещика Кэтрин. Вместе они растут, но, пока Кэти гуляет по полям и мечтает выбраться из нищеты, на Хитклиффа взваливают всю тяжелую работу по дому. Когда соседнее имение — Мызу Скворцов — покупает богатый мистер Линтон, Кэти старается ему понравиться и преуспевает в этом. Хоть, по ее словам, сердце ее и принадлежит Хитклиффу, она выбирает Линтона, а ее возлюбленный вскоре покидает Уэст-Йоркшир, отправляясь на заработки, чтобы вернуться через несколько лет с большим состоянием и стать хозяином Грозового Перевала.

Фильм местами не следует событиям книги, однако основная фабула остается каркасом экранизации, на которую Феннел нанизывает свои фантазии и интерпретации. Она показывает жителей Грозового Перевала несколько другими, добавляя в скованный моральными устоями мир Уэст-Йоркшира образца XVIII века больше страсти, агрессии и стиля. Если же хочется узнать, какой на самом деле финал ждал дома Линтонов, Эрншо и Хитклиффа, стоит все же заглянуть в оригинал. Роман Бронте тоже стал для своего времени потрясением. Удобнее всего будет погружаться в мир интриг поместья с помощью аудиокниги, озвученной Всеволодом Кузнецовым, голос которого чем-то напоминает голос самого Хитклиффа из старой экранизации 1992 года.

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Ольга Примаченко

«К себе нежно»

В марте на экраны вышел игровой фильм «К себе нежно», основанный на одноименном нон-фикшен-бестселлере Ольги Примаченко. Книга рассказывает о том, как остановиться в бесконечной гонке, где каждый навязывает себе представление о необходимости быть быстрее, выше, сильнее, эффективнее и идеальнее всех. «К себе нежно» покорила миллионов читателей тем, что валидирует усталость и ощущение того, что нужно брать на себя ответственность за всё. Примаченко дает практические советы тем, кому нужно учиться относиться к себе бережнее, порой отпускать ситуации, исход которых от них не зависит, быть внимательнее к своему физическому и ментальному состоянию. Книгу особенно приятно слушать в озвучке самой писательницы, где она делится жизненными ситуациями и советами. Отрывки из аудиокниги даже попали в экранизацию — герои слушают главы в машине, пока спорят о том, что такое забота о себе.

Фильм, над сценарием которого работали Дарья Грацевич вместе с Ольгой Примаченко, рассказывает историю отоларинголога Нади (Карина Разумовская), вынужденной контролировать все подряд и дома, и на работе. На ее примере авторы показывают, в каком состоянии находится большинство зрителей и читателей, которым с детства говорили, что нужно перетерпеть, а потом лучше будет. Наде 40 лет, от нее недавно ушел муж, дочка-отличница отказывается ходить в школу. Живут они вместе в квартире бывшей свекрови, которая вот-вот их выселит, и на пороге появляется собака новой пассии экс-супруга... «И как в этом состоянии расслабиться и быть „к себе нежной“?» — постоянно спрашивает героиня. Ответа, кажется, нет ни у кого, но он приходит к Наде со временем.

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Андрей Рубанов

«Сажайте, и вырастет»

Роман Андрея Рубанова, написанный в 2006 году, стал финалистом премии «Национальный бестселлер», а спустя 20 лет получил экранизацию под названием «Коммерсант». Книгу, которая изначально была напечатана автором за свои деньги, высоко оценили критики, отмечая реализм, брутальность текста и сложный образ главного героя. История основана на личном опыте автора. Как и его герой Андрюха (Александр Петров), Рубанов занимался бизнесом в девяностые и находился под арестом в СИЗО в течение двух лет по обвинению в неуплате налогов. Мизантропичный Андрюха же, сколотивший состояние на мошеннических схемах, в фильме получился персонажем скорее положительным и обаятельным.

Для создания образа тюрьмы режиссеры опирались не только на сам роман и воспоминания автора о времени, проведенном в следственных изоляторах, но и на образы из мировой литературы: графа Монте-Кристо, Робинзона Крузо, героев книг Варлама Шаламова. «Сажайте, и вырастет» было сложно перенести на экран целиком, так как Рубанов во многом отсылает к прозе Достоевского, рассуждает о ценности человеческой жизни и свободы. Кроме того, многие критики отмечали богатый язык автора и увлекательное повествование. Аудиокнигу озвучил Алексей Рябцов, который мастерски передал своим голосом речь арестантов и атмосферу безысходности в заключении. Однако работу молодых режиссеров Фёдора и Никиты Кравчуков также многие высоко оценили за сдержанность, жестокость и одновременно с этим сентиментальность.

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Леони Свонн

«Гленнкилл: следствие ведут овцы»

На фоне роста интереса читателей к жанру уютного детектива и популярности романа о детективах-овцах экранизация этого бестселлера Леони Свонн была лишь вопросом времени. Это история, рассказанная от лица (мордочек) отары, пастуха которой неожиданно убивают средь бела дня. Чтобы выяснить, кто виновен в преступлении, овцы, которым их любимый владелец читал вслух детективы, берутся за расследование: следят за подозреваемыми, ищут улики и, хоть и не понимают многих людских поступков и особенностей, стараются держать копытца на пульсе всех событий в городке.

«Следствие ведут овечки» — отличная экранизация уморительной книги, где анимированные парнокопытные пытаются восстановить справедливость и выяснить, у кого из знакомых их пастуха (Хью Джекман) были мотивы убивать такого доброго и внимательного к своим питомцам человека. Вскоре овечки понимают, что самый настоящий баран во всей этой истории не кто-то из отары, а местный полицейский, который совершенно не видит мотива преступления, а он буквально на поверхности! Овец в фильме очень смешно озвучивают голливудские звезды — от Патрика Стюарта и Брайана Крэнстона до Криса О’Дауда и Беллы Рэмзи. В аудиоверсии книги голоса всех овечек озвучивает Кирилл Радциг — от агницы-интеллектуалки мисс Мапл и пропащей черной овечки Зоры до глуховатого барана сэра Ричфорда и несносных ягнят.

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Хью Хауи

«Укрытие»

На Apple TV стартует 3 июля третий сезон одного из самых громких проектов платформы — экранизации цикла романов Хью Хауи «Укрытие». Действие этой вселенной разворачивается в постапокалиптическом мире, где все люди живут в гигантском бункере, который простирается на 144 этажа вниз и представляет иллюстрацию социальной иерархии: чем ближе этаж к поверхности, тем благополучнее живут его обитатели. Те, кто нарушает законы сообщества, наказываются выходом наружу: их одевают в защитные костюмы, открывают им дверь бункера и дают в руки тряпку, чтобы преступник протер линзу камеры наружного наблюдения, но сверху еще никто не возвращался. Главная героиня Джульетта (Ребекка Фергюсон) работает инженером-механиком на самом нижнем уровне и следит за тем, чтобы генератор, от которого зависит жизнеобеспечение всего убежища, исправно работал. Когда погибает ее возлюбленный, Джульетта начинает подозревать во всем службу безопасности и пытается выяснить, что же такого он увидел, за что его так жестоко убили, скинув с верхних этажей в самый низ. Она подозревает, что мир за стенами бункера может быть вовсе не тем, что им внушили власти.

В серию Хью Хауи входит три романа («Иллюзия», «Смена» и «Пыль»), где подробно описывается мир «Укрытия»: почему произошел апокалипсис, сколько еще бункеров существует в мире, как жизнь протекает в них и кто все это построил.

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Автор: Элиза Данте (@danteeeeeel)

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