Когда ждать «Ветров зимы» и что не так с «Домом Дракона»: главное из интервью Джорджа Мартина

Создатель «Игры престолов» Джордж Мартин дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter, где рассказал о проблемах с «Ветрами зимы», закулисных драмах «Дома Дракона» и новых проектах во вселенной «Песни Льда и Пламени». Собрали самое важное из рассказа писателя.

Когда (и стоит ли) ждать «Ветров зимы»

В июле исполнится 15 лет с релиза пятой книги «Песни Льда и Пламени». «Танец с драконами» увидел свет в далеком 2011-м, но фанаты этого жестокого мира до сих пор ждут обещанного продолжения.

Многие не верят, что писатель успеет закончить следующие романы цикла — «Ветра зимы» и «Грезы о весне». Мартин прекрасно осведомлен о скепсисе и жалобах читателей (некоторые из них открыто заявляют, что писатель «уже немолод и скоро умрет»), но это не ускоряет его рабочий процесс.

Мартин написал примерно 1100 страниц «Ветров», однако это вряд ли кого-то порадует. Потому что текущий результат не изменился с 2023 года, а в 2024-м он выпустил лишь «несколько новых страниц» многострадального романа.

Основные причины задержек тоже остались прежними. Мартин постоянно участвует в производстве других проектов, от сериалов до книг, которые его отвлекают. Поэтому самый продуктивный период работы у него был в период пандемии коронавируса в 2020 году, которую он пережил в одиночестве на карантине.

Джордж Р.Р. Мартин (в центре) на фотоколе запуска HBO MAX в Германии. Берлин, январь 2026 года

Но закончить роман ему мешают еще и масштаб истории и собственный перфекционизм. Автор много раз переписывает готовые главы «Ветров» и переключает свое внимание на приключениях других героев в случае творческих проблем. И так по кругу.

Впрочем, Мартин не намерен сдаваться, считая подобный подход «полным провалом». Он хочет завершить свою сагу. А вот сможет ли — вопрос открытый. Если автор воплотит все свои задумки в жизнь, то «Ветра» станут самым длинным романом серии.

Финал книги будет отличаться от сериала HBO

Не секрет, что последний сезон «Игры престолов» HBO сильно расстроил фанатов, многие из которых оценили его негативно. Но если читатели смогут дождаться завершения истории в книгах, то их ждут сюрпризы. Ведь финал в романах будет значительно отличаться от шоу.

По словам Мартина, некоторые выжившие персонажи сериала погибнут в его версии, а часть экранных «мертвецов», наоборот, доберется до финишной прямой. Появятся и другие изменения. В частности, автор не видит «счастливого финала для Тириона», так как жизнь героя была сплошной трагедией с его первого дня существования.

Судя по всему, заключительный роман должен стать более кровавым, чем шоу, так как Мартин планировал отправить на тот свет «больше людей». Автор то ли пошутил, то ли всерьез отметил, что одним из смертников могла стать Санса, однако, по словам писателя, ему слишком понравилась версия героини в шоу, поэтому, может быть, он «позволит ей выжить».

«Игра престолов»

Завершение «Песни» не увидит свет без участия Мартина

Автор не хочет, чтобы другой писатель закончил эту работу за него. Поэтому не стоит ждать помощи условного Брендона Сандерсона, который уже дописывал «Колесо времени» за Роберта Джордана.

Никакого запасного плана у Мартина тоже нет. Если он не успеет закончить сагу, то это будет его версия «Тайны Эдвина Друда». Иными словами, фанаты просто останутся без финала, как когда-то произошло с почитателями Чарльза Диккенса.

Что происходит со спин-оффами «Престолов» от HBO

В производстве у HBO находится сразу несколько проектов во вселенной книг Мартина, но в интервью упоминается лишь три. Первый — сериал о путешествиях Морского Змея Корлиса Велариона из «Дома Дракона», который в целях экономии решили превратить в анимационную историю. Пока что дополнительной информации по нему нет.

Вторым стал сюжет о завоевании Вестероса Эйегоном Таргариеном и его сестрами. Предполагается, что эту эпичную историю могут превратить в еще один сериал или выпустить ее в формате полнометражного блокбастера в кино (размаха «Дюны» Дени Вильнёва).

Третьим стал спин-офф/сиквел «Престолов» о Джоне Сноу, который разрабатывал сам исполнитель роли Кит Харингтон со сценаристами шоу «Порох». Как оказалось, та версия сюжета рассказывала о сломанном герое, который в финале основного сериала уехал на Север за Стену. Дальше судьба Джона была бы еще более суровой: он страдал от ПТСР, избавлялся от меча Длинный Коготь и даже отгонял от себя верного лютоволка Призрака.

Кит Харингтон

Харингтон хотел, чтобы Джон в конечном счете умер и не превратился в героя в классическом смысле. Но руководство HBO посчитало такую концепцию слишком депрессивной, отказавшись от нее.

Но то, что мертво, умереть не может. По данным THR, в HBO снова пытаются разработать идею сиквела «Престолов», сценаристом которой теперь выступает Куок Данг Чан («Капли Бога»). Правда, теперь сюжет может превратиться во что-то иное. Одна из идей связана с переносом событий в Эссос и может сосредоточиться на судьбе Арьи Старк.

Впрочем, проект пока находится на очень ранней стадии разработки, конкретики по нему нет.

Что происходит с драмой вокруг «Дома Дракона»

В сентябре 2024 года Мартин преподнес авторам «Дома Дракона» (приквела «Престолов») очень неприятный сюрприз, когда публично раскритиковал сценарные изменения второго сезона шоу в своем блоге.

Мартин сильно спорил по этому поводу с шоураннером Райаном Кондалом, считая, что эта версия сюжета о гражданской войне дома Таргариен уступает первоисточнику. Речь идет про «Пламя и кровь», первую часть своеобразной хрестоматии о судьбе всего рода любителей драконов в Вестеросе.

«Дом Дракона»

Как оказалось, это была только присказка, ведь писатель планировал создать еще пять постов в блоге с подобной критикой.

Мартину очень нравилось сотрудничать с Кондалом в период создания первого сезона «Дома», он считал сценариста полноценным творческим партнером и даже встал на его сторону в споре с постановщиком Мигелем Сапочником, который до этого работал над знаменитыми сериями «Престолов» (вроде «Битвы бастардов»). Сапочник был вторым шоураннером первого сезона «Дома Дракона», но покинул проект якобы из-за того, что HBO не продлил рабочий контракт с его женой, которая была продюсером проекта.

Однако во время создания второго сезона Кондал, ставший главным сценаристом «Дома Дракона», все больше игнорировал заметки и претензии Мартина. Дошло до того, что в HBO однажды просто попросили Мартина передавать свои комментарии руководству, а не напрямую шоураннеру.

Конфликт достиг пика во время обсуждения планов по третьему сезону, когда Мартин предъявил Кондалу множество претензий и якобы заявил: «Это уже не моя история». В ответ на это HBO попросил Мартина не участвовать в создании шоу. И хотя отношение канала изменилось через пару месяцев, а писателю вернули его место в производстве, Мартин считает свои текущие отношения с Кондалом «кошмарными».

Мартин доволен «Рыцарем Семи Королевств» и пишет новые новеллы

Уже 18 января состоится премьера нового сериала во вселенной «Престолов» — «Рыцаря Семи Королевств». История, которая разворачивается за век до событий главного сериала, основана на популярных новеллах Мартина про рыцаря Дункана Высокого и принца Эйегона Таргариена. Или, как обычно их называют, Дунка и Эгга.

«Рыцарь Семи Королевств»

Мартин остался доволен первым сезоном шоу, которое обладает уникальным тоном и скромным масштабом. В HBO хотели создать историю, которая бы не требовала по 20 миллионов за эпизод (как «Дом Дракона»), поэтому в итоге они остановились на этом сюжете. У «Рыцаря» будет лишь шесть эпизодов продолжительностью примерно в 30 минут.

Новинку уже продлили на второй сезон, но перед авторами опять возникла старая проблема. Мартин написал лишь три новеллы о героях, поэтому скоро у сценаристов и шоураннера Айры Паркер закончится материал для адаптации.

У самого писателя есть еще много идей о приключениях Дунка и Эгга, но он просто не успевает их записать. Правда, в прошлом году Мартин начал работать над еще двумя историями героев. Одна из них разворачивается в Винтерфелле, а вторая — в Речных Землях.

Устал ли писатель от своей вселенной

Как ни странно, автор дал отрицательный ответ на этот вопрос, хотя впечатление могло сложиться обратное. Но он явно устал именно от «Песни Льда и Пламени».

В этом интервью Мартин вспомнил свою встречу с автором «Дюны» Фрэнком Гербертом в 1975 году. Тогда Герберт уже потерял интерес к своему циклу, но фанаты хотели видеть именно продолжение «Дюны». Издатели предлагали за новые романы серии большие деньги, поэтому Герберт продолжал их писать, хотя он уже разлюбил свой мир. Мартин признался, что в какой-то степени понимает Герберта.

Остается лишь надеяться, что у Мартина хватит времени и сил завершить все свои истории о Вестеросе. Пусть он, по его же словам, очень «сильно отстал» от своих планов.

Читайте и слушайте цикл «Песнь Льда и Пламени» в Яндекс Книгах.

ПРОМОКОД для новых пользователей.

Автор: Александр Аммосов

Фото: Gerald Matzka / Getty Images