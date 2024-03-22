«Бэтмен: Крестоносец в плаще»: нуарная интерпретация Темного рыцаря

1 августа в онлайн-кинотеатре Amazon Prime вышел первый сезон анимационного сериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Его создатель — легендарный продюсер Брюс Тимм, шоураннер ключевых мультсериалов про супергероев DC («Бэтмен», «Лига справедливости»). Тимм не хотел повторяться, поэтому выбрал для нового произведения необычную ретростилистику: это приключения Бэтмена, но в антураже условных 1940-х. Рассказываем, каким получился эксперимент.

О чем это

Хотя конкретных указаний на время действия в сериале нет, можно предположить по одежде, архитектуре, дизайну автомобилей и интерьеров, что действие «Крестоносца» происходит в 40-е годы XX века. Бэтмен начал геройствовать совсем недавно, поэтому многие в Готэм-Сити пока считают его городской легендой, а полицейские при встрече стремятся подстрелить. Используя предельно скромный арсенал (гарпун, бэтаранги и, конечно, бэтмобиль), миллиардер Брюс Уэйн рушит баланс сил в криминальном мире и вынужден разбираться с последствиями.

Каждый эпизод сериала посвящен какому-то конкретному делу, но есть в первом сезоне и сквозные сюжетные линии — например, борьба за власть мафиозного босса Руперта Торна, моральное разложение прокурора Харви Дента и противостояние честных и коррумпированных полицейских. Параллельно Бэтмен пытается доказать комиссару Гордону и его дочери, адвокату Барбаре, что он на их стороне.

Кто это снял

Шоураннер «Крестоносца» — Брюс Тимм, сценарист и художник, в первую очередь известный тем, что в тандеме с Полом Дини создал анимационную вселенную DC (DCAU), стартовавшую с легендарного сериала «Бэтмен» и завершившуюся с «Лига справедливости: Без границ». Тимм продюсировал полнометражные мультфильмы по мотивам комиксов DC, последний его сериал — «Зеленый Фонарь» — закончился в 2013 году.

Разработка «Крестоносца» началась с того, что Warner Bros. Animation обратилась к Тимму с предложением возобновить его главное детище — «Бэтмена», — на что тот ответил отказом. Вместо этого шоураннер вместе с Джеймсом Такером, другим продюсером анимационных фильмов и сериалов DC, предложил идею взрослого анимационного шоу в духе голливудских нуаров и бульварных криминальных романов.

Концепт горячо поддержали Джей Джей Абрамс и Мэтт Ривз, которые стали исполнительными продюсерами проекта. И без того весомую команду продюсеров дополняет Эд Брубейкер — уважаемый автор комиксов, отлично разбирающийся в мифологии и образе Бэтмена. Помимо продюсерской должности, Брубейкер занимает пост главного сценариста сериала. Это кадровое решение тем более примечательно, что у Брубейкера был негативный опыт взаимодействия с Marvel. Как автор сюжета про превращение Баки Барнса в Зимнего Солдата, он не получил никаких отчислений за фильмы, где появляется персонаж и, по его словам, неоднократно наблюдал пренебрежительное отношение к себе со стороны руководства издательства.

Над самой анимацией, как это часто бывает, работали корейские специалисты Studio IAM и Studio Grida. Главную роль озвучивает Хеймиш Линклейтер (звезда «Полуночной мессы»), которого утвердили по немного неожиданной причине. Оказывается, актерам трудно дается не столько голос Бэтмена, сколько манера речи Брюса Уэйна, и вот интерпретация Линклейтера понравилась продюсерам больше всего.

Первоначально мультсериал должен был выходить в онлайн-кинотеатре HBO Max, но летом 2022-го в рамках масштабной оптимизации активов руководство WB отменило работу над шестью анимационными проектами, в числе которых был и «Крестоносец». Было решено, что HBO Max должен обойтись без семейных и детских проектов вообще. Весной 2023-го сериал перешел под крыло Amazon Prime вместе с комедией «Веселый маленький Бэтмен».

Как это выглядит

У мультфильмов Брюса Тимма в рамках DCAU был характерный визуальный стиль, от которого создатели «Крестоносца» намеренно уходят, чтобы не вызывать у зрителя ощущение, будто новый сериал является продолжением каких-то предыдущих проектов. В «Крестоносце» сохраняется некоторое пренебрежение анатомическими пропорциями, но в целом человеческие фигуры и лица выглядят более реалистично. Авторы ориентировались на ранние комиксы о Бэтмене, написанные как раз в 1940-е. Хотя визуальная экспрессия сохраняется, сериал выглядит менее мультяшным, чем Бэтмен 1992 года, транслировавшийся на детских телеканалах.

В строгом соответствии с жанровыми требованиями нуара цвета приглушены, а на экране чаще всего темно (большая часть событий сериала разворачивается ночью, вечером, в тумане, в портовой дымке). Единственное, что выбивается в картинке, — CGI-модели автомобилей и в частности бэтмобиля, которые смотрятся обескураживающе чужеродно.

Главная же изюминка нового сериала — смелые трактовки устоявшихся образов. Синопсис, обещавший возвращение Бэтмена к его корням, вводит в заблуждение: сценаристы выписали не только старинных злодеев, которые действительно встречались в ранних комиксах о Темном рыцаре, но и совсем современных персонажей. Получилась непредсказуемая труппа, где Женщину-кошку (дебютировала в 1940-м) сменяет экспериментальный злодей Ономатопея (появился лишь в 2002-м). Но даже заезженных героев шоураннеры перепридумали заново, чтобы они лучше вписывались в этот своеобразный мир. Пингвин теперь не Освальд Кобблпот, а Освальда, хозяйка плавучего кабаре; Глиноликий же — настоящий монстр, напоминающий о романах про Фантомаса.

Самая внушительная трансформация — у Харли Квинн. В первом сезоне «Крестоносца» нет Джокера, поэтому она не чья-то помощница, а психолог Харлин Квинзел. Во время сессий с пациентами она заманивает в свои сети жертв, над которыми потом экспериментирует в образе Квинн; внешность и костюм обеих личностей изменены до неузнаваемости. Итог эксперимента Тимма — одна из самых страшных злодеек Готэма, а не яркая хохмящая антигероиня.

Еще одна особенность сериала — переизобретение самого нуара. Авторы попробовали представить, как выглядела бы предельно консервативная эпоха, но без предрассудков и социальных ограничений. Это, безусловно, рассердит ядро традиционной бэтменовской аудитории, которой легче принять существование мужчины в костюме летучей мыши, чем чернокожего комиссара полиции в 1940-е. Но благодаря этим решениям «Крестоносец» не выглядит тысячным пересказом одного и того же сюжета.

Что пишут критики

Сериал приняли очень хорошо: рейтинг первого сезона на Rotten Tomatoes — 97%, на Metacritic — 73, а на IMDb он получил 7.4 балла из 10.

Indiewire прочит «Крестоносцу в плаще» статус любимого бэт-сериала для нового поколения, а CinemaDebate считает, что у Тимма получился достойный наследник «Бэтмена» 1992-го. San Francisco Chronicle отмечает, как сериал напоминает, что Бэтмен — один из немногих персонажей в современной поп-культуре, которого можно переосмыслять каждые несколько лет.

Но не все моменты кажутся рецензентам гладкими. Slant Magazine подчеркивает, как Тимм и компания стараются, несмотря на новый формат, остаться в условных рамках детского телевидения и убирают из кадра откровенные сцены насилия. AV Club также отмечает, что в выборе злодеев для «Крестоносца» чувствуется бэкграунд Тимма в создании детских мультфильмов. Метания «Крестоносца» между детским и взрослым обсуждает Зак Рабирофф из Polygon в своей рецензии, превратившейся в целое эссе. По его мнению, новый мультсериал получился гораздо менее интересной версией сериала 1992 года. Ему же неожиданно вторит американское консервативно-христианское издание World, автор которого не оценил гендерную рокировку Пингвина и счел местного Бэтмена «неприятным», а потому предложил пропустить «Крестоносца» и пересмотреть старый мультсериал еще раз.

Вердикт

«Крестоносец в плаще» доказывает, что даже такого заезженного персонажа, как Бэтмен, все еще можно показать под новым интересным углом. Причем для этого достаточно перетасовать уже знакомые составляющие. Брюсу Уэйну давно пора было вернуться к своим детективным корням, да и хоррор-составляющая его мифа за пределами комиксов до обидного редко вспоминается. Эстетика «Крестоносца», вероятно, отпугнет тех, кто привык к более технократическому Бэтмену. У этого же вместо продвинутых гаджетов — стеклянная доска с картой города да кипа документов. А еще сериалу очень играет на руку структура сезона. Он кажется длиннее, чем есть, из-за большого количества интересных персонажных линий, заменивших основной сюжет.

При этом понятно, что у шоураннеров далеко идущие планы. Финал сезона намекает: впереди нас ждет еще много витков личной эволюции Бэтмена/Брюса Уэйна. И, конечно, анонсирует неминуемое появление Джокера. В первом сезоне и без самого популярного злодея бэтменианы все было неплохо, поэтому будущее появление клоуна-антагониста даже немного расстраивает. Разве что шоураннеры найдут Джокеру радикально новый образ. Ждать ответа осталось недолго — второй сезон уже в работе.

Автор: Иван Чернявский