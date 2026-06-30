10 лучших российских сериалов — 2026: итоги первого полугодия

Если задуматься, то «Встать на ноги» — драмеди о том, как бывший заключенный по кличке Старый (очаровательно гэкающий Гоша Куценко) после 20 лет отсидки пытается помириться с дочерью с инвалидностью (Мила Ершова) и заново встроиться в изменившейся мир, — это добрый брат «Аутсорса», дважды возглавившего наш топ в прошлом году.

Сериал Павла Тимофеева и Александра Носкова тоже претендует на статус авторского высказывания, тоже эстетски заигрывает с рамками кадра и тоже рассказывает о суровом житье-бытье в удаленных от столицы уголках России, где полицейские заключенных погоняют (и наоборот). В конце концов, и там и там есть сильный перформанс Милы Ершовой, но ключевая разница в интонации. Если авторы «Аутсорса» своих героев постепенно расчеловечивали, то во «Встать на ноги» мизантропией и не пахнет: даже отрицательные, даже самые натерпевшиеся от жизни персонажи сохраняют в себе человечность. А некоторые, как тот же Старый, еще и находят в себе силы, чтобы это человеческое преумножить.

Да, выходит, что главный архетип российского сериалостроения — по-прежнему бандит, пытающийся понять, в чем сила. Но теперь, кажется, очевидно, что сила в любви, нежности, эмпатии, которые в себе можно неожиданно открыть или воспитать. И если нам с экранов станут напоминать об этом почаще, то будет, как говорят в Пятигорске, «замурчательно».



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