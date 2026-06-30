10 лучших российских сериалов — 2026: итоги первого полугодия

В первом полугодии российские сериалы, как и кино, покорили нас человеческим отношением к себе и ближнему. Любовь помогает «Встать на ноги» и видеть в людях с инвалидностью просто людей. Еще мы побывали в «Резервации», сражались с инопланетянами в «Радаре», снимали «Отпечатки» и испытывали настоящую «Гордость».
Этот топ составлен путем голосования сотрудников редакции и наших постоянных авторов. Сериалы ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки абсолютно субъективны. В голосовании участвовали тайтлы, стартовавшие или завершившиеся до середины июня 2026-го.
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Никита Демченко
редактор российского направления медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала «Седьмое искусство»
Если задуматься, то «Встать на ноги» — драмеди о том, как бывший заключенный по кличке Старый (очаровательно гэкающий Гоша Куценко) после 20 лет отсидки пытается помириться с дочерью с инвалидностью (Мила Ершова) и заново встроиться в изменившейся мир, — это добрый брат «Аутсорса», дважды возглавившего наш топ в прошлом году.
Сериал Павла Тимофеева и Александра Носкова тоже претендует на статус авторского высказывания, тоже эстетски заигрывает с рамками кадра и тоже рассказывает о суровом житье-бытье в удаленных от столицы уголках России, где полицейские заключенных погоняют (и наоборот). В конце концов, и там и там есть сильный перформанс Милы Ершовой, но ключевая разница в интонации. Если авторы «Аутсорса» своих героев постепенно расчеловечивали, то во «Встать на ноги» мизантропией и не пахнет: даже отрицательные, даже самые натерпевшиеся от жизни персонажи сохраняют в себе человечность. А некоторые, как тот же Старый, еще и находят в себе силы, чтобы это человеческое преумножить.
Да, выходит, что главный архетип российского сериалостроения — по-прежнему бандит, пытающийся понять, в чем сила. Но теперь, кажется, очевидно, что сила в любви, нежности, эмпатии, которые в себе можно неожиданно открыть или воспитать. И если нам с экранов станут напоминать об этом почаще, то будет, как говорят в Пятигорске, «замурчательно».
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Понятная и неожиданно удачная попытка догнать легендарные и столь любимые многими «Очень странные дела», приземлив инопланетян в засекреченном военном городке Радиогорске. По словам создателей, проект вдохновлен фантастической повестью Александра Мирера «Главный полдень», вышедшей в 1969 году. Ее уже дважды экранизировали под названием «Посредник» (в 1990 и 2016 годах), и оба раза события разворачивались в условной современности. В «Радаре» сходство с первоисточником весьма условное, но вглядываются создатели в минувшее: конец 1980-х, перестройка, трогательная ностальгия по эпохе, которую часть группы явно не застала. Это другое советское детство, не такое, как в «Слове пацана», но все же и не «Пищеблок».
Предметная среда воссоздана чуть менее условно. Среди героев есть афганец, в местном клубе молодежь подпольно репетирует «Красное на черном», а по радио с какого-то перепугу передают песни Юрия Лозы. Его душевный «Маленький плот» закономерно и губит внедрившихся в земные тела инопланетян — ситуация неизбежно напоминает о комедии «Марс атакует!». Достойно выступив на территории бесшабашной постмодернистской игры, в которой сходятся Тим Бёртон и Алексей Балабанов, «Радар» тем не менее умудряется сохранять похвальную серьезность. С вторжением похитителей тел шутить не стоит. Что-то подсказывает: продолжение неизбежно.
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Если вы смотрите сериал «Извне» и считаете, что лучше «Эпидемии» в России ничего пока не сняли, то «Резервация» — это для вас. Отмотавший срок бывший следователь Сергей возвращается домой к жене и дочери, но вместо родного Тополёва обнаруживает особую зону, внутрь которой в теории можно попасть, преодолев охранямую границу, а вот выбраться уже не получится. Страшные неизведанные силы взяли городок под купол, шаг наружу приводит к скорейшей и мучительной смерти. Природа аномалии непонятна, а внутри происходит черт знает что. Опасность подстерегает буквально всюду: то плесень-убийца заведется, то оборотни в погонах начнут самосуд, то врачи с недобрыми глазами отравят ни в чем не повинных горожан.
Ко всему прочему в городе пропадают дети. Сергей берется за расследование, тем более что делать ему все равно нечего: жена (теперь уже бывшая) и дочь нашли себе другого главу семьи.
Ругать сериал, конечно, есть за что (можете глянуть на пользовательские рецензии), но хочется все же похвалить: за смелость идеи, за дотошно созданный мир локального постапокалипсиса, за умеренную злободневность и атмосферу липкой безысходности, где даже к кошмарным условиям люди приспосабливаются и боятся что-то менять.
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Апрельский детектив с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботарёвым не открывает Америку. Сыщица с тяжелым характером приезжает в родной городок, чтобы расследовать убийство — кажется, мы видели нечто подобное десятки, а то и сотни раз. Но «Отпечатки» не планировали удивлять. Вместо этого грамотно пользовались стандартным набором детективных приемов: от дуэта конфликтующих копов до жутковатых флешбэков и атмосферы маленького города, где все друг друга знают. Как оказалось, этого вполне достаточно, чтобы заинтриговать.
При этом «Отпечатки» — проект-событие, а их важность для онлайн-кинотеатра «КИОН» трудно переоценить. Стриминг-сервис уже анонсировал превращение сериала в детективную антологию, каждый сезон которой будет отдельной историей, и объявил, что во второй части с подзаголовком «Киллер» сыграет Иван Янковский. Весной 2026 года у «Фишера» от Wink и «Чикатило» от Okko появился серьезный конкурент. И ему, в отличие от знакомых, но уже выдохшихся франшиз, есть куда расти и не нужно привязываться к конкретному маньяку.
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Второй сезон сериала «Молодежка. Новая смена» завершился на Wink 23 апреля, и уже через неделю там же стартовала «Первая ракетка». Это идеальный расклад для аудитории, которая следила за перипетиями жизни хоккеистов, потому что смотреть на теннисистов в исполнении Полины Гухман и Данилы Козловского зрителю «Молодежки» так же интересно. «Первая ракетка» под стать СТС-формату держит высокий темп, редко выключает музыку в кадре, обрушивает на героев по одной стрессовой ситуации раз в 10 минут и так же быстро предлагает своим персонажам пути решения этих ситуаций. Происходящее в кадре сменяется столь же быстро, как и шансы на победу при розыгрыше «больше-меньше» на теннисном корте. Добавляем к этой бешеной сюжетной гонке красивую съемку теннисных баталий и получаем образцовый проект для вечернего эфира — легкий, эффектный, стремительный, с харизматичным тандемом и не претендующий на излишний драматизм. «Первая ракетка» задает такой тон, что хеппи-энд там проглядывается уже на титрах первого эпизода.
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«Дети перемен», второй сезон
Во втором сезоне «Дети перемен» окончательно трансформировались из очередной бандитской саги о 1990-х в уникальную вещь. Несмотря на громкое название, сериал и раньше без особой охоты притворялся высказыванием об эпохе — она тут всего лишь выступает почвой для лихорадочной фантазии Сергея Тарамаева и Любови Львовой. На этот раз чувство сдвига реальности и вовсе достигает линчевского накала: в бреду «Детей перемен» зрителю привидятся не только рыцарские дуэли на мотоциклах и аллюзии на классику русской литературы, но и безумный оммаж «Психо» в антураже постсоветской квартиры.
В творческом методе Тарамаева и Львовой определенно что-то есть, хоть иногда он и выступает палкой в колесе их велосипеда. Первая половина второго сезона смотрится, откровенно говоря, тяжеловато: сюжетные линии петляют по самым непредсказуемым траекториям, иногда отправляясь в свободное плавание, а персонажей в какой-то момент становится так много, что временами они вываливаются из повествования, словно из окон переполненной маршрутки. Однако в итоге воронка «Детей перемен» все-таки затягивает в себя. Добро пожаловать в постсоветский Черный Вигвам. Вместо карлика вас там встретит Алексей Балабанов.
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Юная осетинка Алана (Алана Чочиева) мечтает стать шеф-поваром в московском ресторане, но патриархальный отец хочет выдать ее замуж за нелюбимого Чермена (Данил Григорьев). Тогда Алана подбивает бармена Максима (Алексей Онежен) притвориться ее женихом. По хитрому плану девушки отец сразу же откажет инфантильному москвичу, а она убежит следом, хлопнув дверью.
Кукольный ромком про столкновение бородатых традиций и соевой эмансипации старательно конструирует конфликт на ровном месте, повороты сюжета предсказуемы, а финал заранее понятен: все будет хорошо, и мы поженимся. Но это идеальное совпадение формы и содержания. Сериал снят в чистых ярких цветах, которые порадовали бы Уэса Андерсона, и на экране нестрашный придуманный образ чистой условности — пластмассовый мир победил. Основной посыл этого милашечного и уютного зрелища сейчас на вес золота: в нынешнем тревожном мире расшатавшихся основ главное — умение поладить друг с другом в самой недоговорной ситуации любым традиционным или нетрадиционным способом.
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Никита Демченко
редактор российского направления медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала «Седьмое искусство»
Находящийся на пике медиапопулярности коп-супергерой Игорь Гром (Тихон Жизневский) сражается с таинственным наемником по кличке Призрак и оружейным магнатом Августом ван дер Хольтом (Матвей Лыков), мечтающим заменить личный состав питерской полиции навороченными дронами. Все это на фоне культурных памятников, крыш и лучших шавермных города на Неве. Да еще и под электронные басы SALUKI и акустические гитары группы Sirotkin.
Реюз ассетов? Скорее работа над ошибками. Если подбирать «Игре против правил» эквивалент в виде любимого лакомства Грома, то шестисерийник, снятый Соберсашей, — это определенно премиум-шаверма с экстра-начинкой: больше сюжетных подробностей, больше запоминающихся персонажей и пасхалок, больше залихватского экшена, больше пространства для расстановки новых акцентов и исправления бросавшихся в глаза недочетов. И меньше воды. Так что МГИПП — это еще и идеальная точка входа в киновселенную Bubble для всех неофитов, до сих пор считающих, что майор Гром — персонаж ментовских телесериалов. Но и тем, кто с детства за Игоря, скучать не придется. Специально для преданных поклонников создатели припасли внушительное количество фан-сервиса — от новых персонажей (юные Волков и Разумовский, семейство ван дер Хольта) до смертельной игры в шахматы из комикса «Игра» и намеков на события будущих проектов Bubble Studios и Студиотеха. Следующая остановка — «Фурия»!
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Мартовский выход «На льду» органично совпал с громкими успехами предшествовавшей ему зимней Олимпиады. На ней чемпионкой в фигурном катании стала Алиса Лью, весь образ которой выстроен на отрицании устаревших спортивных традиций. «На льду» шоураннерки Елены Шаталовой тоже пробует нарушить сложившийся стереотип про победы, добываемые исключительно травмами — физическими и психологическими. Проект проводит ревизию спорта на экране, исследуя его теневую сторону. Подпитываемые личными амбициями и пороками взрослые здесь — главные враги детей, которых они воспитывают на льду и за его пределами.
Триумфы отходят на второй план, пропуская вперед сложный, но важный разговор о цене этих побед и тех, кому они все же нужнее: дрессируемой (иначе не скажешь) малышне, сломленным подросткам или их тренерам, не видящим в подопечных живых людей. В то же время сериал не ограничивается одним жанром, раскрывая объятия пошире: наравне с исследованием травмирующей педагогики здесь хватает места и детективной истории. Героиня Ангелины Пахомовой (вероятно, это ее лучшая на данный момент роль) разбирается в преступлении прошлого, последствия которого рушат ее жизнь даже спустя десятилетие. В итоге именно зрителю решать, чем же является многоликий «На льду»: педагогической драмой, альтернативной привычному спортивному кино историей или сериалом-расследованием. Но по заслугам здесь получит каждый.
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Пересборка элементов для «Фишера» не в новинку и потому, кажется, не в тягость. Третий сезон окончательно разорвал связь с ключевыми героями первых сезонов (нет ни Бокова-Янковского, ни Козырева-Яценко), предлагая новые лица и другую эпоху.
В наше время в алтайском городке Умай произошло убийство дочери чиновника. За расследование берется одержимая работой оперативница Ольга Белова (Юлия Снигирь), а присоединяется к ней приехавший из Барнаула сыщик Игорь Терехов (Александр Петров). Последний считает, что новое преступление — часть цепочки убийств так называемого барнаульского маньяка, специализирующегося на студентках определенного типажа, но Белова отвергает версию, и между коллегами моментально возникает вражда. Единственным бескорыстным участником следствия, кажется, остается Тонка (Полина Гухман). Она выросла в тайге и случайно попала под подозрение при обнаружении первой жертвы, но затем стала ценной помощницей следователей за счет буквально физической связи с лесом — основным местом преступления.
Продолжение франшизы не выглядит чужеродным. У Беловой есть явное типажное сходство с Боковым, как и у Терехова — с Козыревым. К тому же, как выясняется благодаря флешбэкам в 2006 год, криминальные авторитеты городка, с которыми считается даже Белова, происходят именно из нулевых — времени, следующего за эпохой «Затмения» (то, в свою очередь, было отодвинуто от первого сезона с действием в 1986-м на 8 лет, в 1994-й). А цветовое решение и операторская работа на визуальном уровне придают третьему сезону фирменный облик «Фишера», особенно когда дело доходит до леденящих душу кадров с телами жертв. С этими вводными у «Инквизитора» есть все шансы сохранить и передать будущим сезонам сильнейшие черты франшизы.
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Иллюстрация: Александр Черепанов
А какие сериалы 2026 года понравились вам больше всего? Как считаете, чего не хватает в нашем топе, а какие тайтлы кажутся вам переоцененными?
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