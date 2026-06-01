От Ласло Краснахоркаи до Тарковского: писатели советуют книги в отпуск

Сюзанна Кларк

«Пиранези»

Издательство «Азбука»

Одна из любимейших моих книг, которую я готова читать в любое время года.

Герой по имени Пиранези живет в Доме — системе огромных каменных залов, уходящих в бесконечность. В нишах на стенах установлены статуи, и ни одна не похожа на другую. Нижние ярусы затоплены океаном, чьи приливы с грохотом взбегают по лестницам, в верхних залах медленно движутся облака. Пиранези не боится этого мира: он знает расписание приливов, ловит рыбу, заботится о костях умерших, которых считает своими предшественниками, и день за днем ведет подробные дневники — научный отчет о чудесах, единственным свидетелем которых себя считает. Он не помнит прошлого и не знает, всегда ли находился в этом Доме. Но рядом есть еще кто-то. Пиранези никогда его не видел и называет Другим. Изредка Другой оставляет следы, и вскоре знакомство с ним заставит Пиранези вспомнить прошлое и свою истинную личность.

Весь Мир с его Залами мы видим только глазами Пиранези с его педантичной страстью к описаниям, торжественным заглавным буквам, которыми он наделяет Дом, Приливы и Статуи; его благоговение превращается в стилистический прием. Письмо нарочито классическое, сдержанное, отсылающее к прозе рубежа XIX–XX веков. Само имя героя — ключ к замыслу. Оно отсылает к Джованни Баттиста Пиранези (1720–1778), итальянскому граверу, чья серия «Воображаемые темницы» изображала исполинские тюрьмы с лестницами, ведущими в никуда. Дом Кларк — прямой наследник этих гравюр; клаустрофобичное пространство, которое одновременно собор и темница, святилище и ловушка.

Это роман о знании, памяти и о том, из чего складывается личность, когда память отнята, о способности находить смысл и радость даже в стенах, которые тебя удерживают. Дом здесь служит метафорой психики (прием далеко не новый), а путь героя — это аллегория выздоровления после пережитого внутреннего слома. Не случайно сама Кларк говорила, что хотела написать книгу с позитивным посылом: при всей меланхолии ее герой по-настоящему счастлив, и эта тихая радость посреди заброшенности едва ли не самое необычное, что есть в романе. Сюзанна Кларк признавалась, что на написание этой книги во многом повлиял опыт ее собственной болезни и вынужденной изоляции, связанной с синдромом хронической усталости, а также дневники ее тети, которые та вела, не покидая своей комнаты. Писательница хотела донести до читателя важную мысль: физические ограничения или одиночество вовсе не означают, что жизнь человека должна быть несчастной.