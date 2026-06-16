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Какую книгу взять с собой в дорогу: советы от профессиональных путешественников

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Спецпроект о чтении в отпуске

Для хорошего путешествия всегда нужен хороший напарник, им вполне может стать приятная книга. Кинопоиск спросил у профессиональных путешественников, какие книги они берут с собой в дорогу и что посоветовали бы захватить тем, кто только собирается в путь. Среди рекомендаций оказались неожиданные истории: классика индийской литературы, монументальный труд об истории Центральной Азии, роман нобелевского лауреата Абдулразака Гурны, японский бестселлер «Масло» и книга о русско-китайской границе, за которой охотятся букинисты.

Софья Розанова

автор Telegram-канала «Чайна Гайд»

Андрей Калачинский

«Айгун. Записки русского офицера с маньчжурской границы»

«Айгун» вырос из архивных писем царского офицера по фамилии Дубровский, якобы адресованных Антону Чехову. До конца не понимаешь, где правда, а где игра автора, кем на самом деле был главный герой и существовал ли он вообще. Заодно это погружение в события начала XX века на русско-китайской границе.

Герой получает задание от генерал-губернатора — найти повод для ввода русских войск в Маньчжурию — и, сам того не желая, запускает цепочку событий, которая приводит к обстрелу Благовещенска. Его спутником становится Владимир Арсеньев — знаменитый исследователь Дальнего Востока, чье имя до сих пор носит главный музей Владивостока. «Айгун» показывает его совсем молодым поручиком, только приехавшим на Амур, еще до славы и экспедиций, в преддверии русско-японской войны.

Книга предлагает широкую географию: события разворачиваются в Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке и маньчжурских городах Цицикаре и Айгуне. Если соберетесь в эти края, на Дальний Восток или в приграничный Китай, «Айгун» расскажет об их прошлом то, чего не найти в путеводителе.

Всего книг в серии три: про китайскую, корейскую и японскую границы. Вышли они крошечными тиражами. А теперь за ними охотятся по букинистическим лавкам, как за настоящими сокровищами. Но «Айгун», первый в трилогии, в этом году планируют переиздать, и это отличная новость.

Тимур Юсупов

тревел-блогер, автор Telegram-канала «Мир, гамарджоба»

Абид Халид

«Центральная Азия»

Мне давно интересна тема Центральной Азии и ее истории. Я вырос в Узбекистане и, так случилось, достаточно часто туда возвращаюсь. В последние годы я делаю авторские путешествия в необычные страны. Например, в Афганистан. Туда мы ездили осенью 2025-го и весной 2026-го. И такие путешествия были бы неполными без погружения в историю и без понимания исторических процессов, которые влияют на день настоящий. Книга Халида — именно такой труд, который дает понять, как же и почему все так устроено.

Монументальная работа профессора истории Карлтонского колледжа Абида Халида об истории Центральной Азии. Халид начинает рассказ с века Империй и заканчивает нашими днями. Обязательно стоит прочесть всем, кто интересуется историей Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и других центральноазиатских республик. Книга читается на одном дыхании, в процессе совершенно забываешь, что это научный труд. Местами текст напоминает детектив, местами — хороший боевик, где еле успеваешь следить за судьбой главного героя.

Саша Сколков

сооснователь «Силы ветра», СМО Яндекс Электро, автор Telegram-канала «Саня, открой!»

Абдулразак Гурна

«Рай»

А вы знали, что у Танзании есть Нобелевка по литературе? И не у Танзании вообще, а конкретно у Занзибара. Наткнулся я на этот факт почти случайно: перед каждым путешествием я сканирую интернет в поисках местной художественной литературы, которая станет попутчиком, и перед парусной экспедицией на Занзибар набрел на Гурну.

Абдулразак Гурна — представитель местного арабского населения острова. Когда в 1960-х на Занзибаре началась революция, а вместе с ней и массовые убийства арабов, семья Гурны успела уехать. Они добрались аж до Великобритании, чтобы сын поступил в Кембридж. Там он и остался, защитил степень, начал писать книги и в 2021-м получил Нобелевку. Формулировка Академии удивительно изящная — «за бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов».

У таких формулировок, правда, есть и обратная сторона: можно решить, что премию опять дали за взгляды, а не за литературу, и книгу обходят стороной. И зря! Сам Гурна, кстати, не раз просил не записывать его в постколониальные авторы. Он пишет про людей, а не про политику.

Надо признать, что Абдулразак Гурна — это не автор бестселлеров, которому наконец-то выдали Нобелевку. Он из другой касты. Это скорее не слишком известный писатель, который почитается в узких академических кругах Англии, совершенно неизвестен у себя в Танзании, а на Занзибаре уж и подавно. И тем не менее. Роман «Рай» я прочитал буквально за несколько дней. Он отличный (был даже включен в шорт-лист Букеровской премии) и переведен на русский язык. Так что давайте запишем его себе в список внеклассного чтения. Настоящих путешественников политической Нобелевкой не отпугнуть!

Любава Зайцева

автор блога «リュババ и Япония»

Асако Юзуки

«Масло»

Долгое время я страдала от «нечитуна» — нежелания читать вообще какие-либо книги. Но в одну из своих последних поездок в Японию я скачала себе разрекламированную книгу «Масло» и осталась под глубочайшим впечатлением.

Это история журналистки Рики, которая с присущим профессии азартом хочет написать статью про заключенную женщину Манако Кадзии. Ту обвиняют в убийстве своих ухажеров, хотя миловидная внешность Кадзии из северного района Японии, Ниигаты, не вяжется с образом хладнокровной убийцы. Не обманывайтесь этим описанием: на самом деле, это книга о всех нас, наших желаниях, настоящих и навязанных.

Это история противостояния двух разных женщин, судьбы которых неожиданным образом переплетаются. Тут есть место и внезапным манипуляциям, и саморефлексии, и потере себя, и возрождению из пепла. Героини играют друг с другом, словно в аниме «Тетрадь смерти», при этом благодаря взаимовлиянию обе обретают себя. Я прочитала «Масло» за два 10-часовых полета и потом долго размышляла об участи и роли женского пола в современном мире, медиа и о стереотипах и своих желаниях. В эпоху бесконечного скроллинга ленты, где каждый второй обладает «идеальной жизнью», очень полезно почитать подобную книжку и вспомнить: а чего хочешь именно ты, что делает тебя счастливым?

Василий Кондрашов

журналист, режиссер-документалист, автор YouTube-канала «Пассажир» 

Бибхутибхушон Бондопаддхай

«Однажды в лесу»

Наверное, уже пора начать путешествовать спокойно, тихо, медитативно, но все никак себе не позволю. Рюкзаки всякий раз нагружены штативами, камерами, жесткими дисками, а голова — поиском приключений, нехоженых троп, героев для интервью либо просто тех, кто показал бы реалии жизни в пакистанском мегаполисе или индийской лесной деревушке, в российской глубинке или иранском культурном подполье.

Если мы с вами похожи, то, значит, и мне, и вам подошло бы чтение седативное, умиротворяющее, душевное. Идеальный вариант — роман «Однажды в лесу», классика индийской литературы, впервые опубликованная в 1939-м и переведенная на русский в прошлом году. Ее автор Бибхутибхушон Бондопаддхай родом из Индии, а точнее, из Западной Бенгалии, штата на востоке страны, у границы с Бангладеш, с центром в Калькутте (бывшей индийской столице). Сам регион славен университетами и ашрамами, поэтами и художниками, бунтарями и мистиками.

Действие происходит в Калькутте 1920-х годов, по улицам которой скитается в поисках работы главный герой романа — юный Шотточорон, выпускник колледжа. Его вот-вот выселят из комнаты за неуплату, как вдруг отыскивается работа: он получает приглашение стать управляющим в частных лесных угодьях в предгорьях Гималаев. Других вариантов нет, и житель столицы переезжает в хижину посреди бескрайних джунглей. Тоска по мегаполису острая, одиночество — тоже, но это лишь поначалу. Идут месяцы, потом годы, и Шотточорон все больше влюбляется в этот край, населенный птицами, тиграми, буйволами, а также селянами из крошечных деревень. Подчас настолько бедными, что даже просто рис им не по карману.

В этих лесах с юношей происходит радостное, горестное, жуткое, мистическое, комичное. При этом событий в книге не так уж много. На первом месте — лес и его жизнь. Шелест листвы, заход солнца и восход луны, таинственные звуки из чащи. Бондопаддхай в своем романе будто индийский Тургенев. Читать его почти как медитировать, как наблюдать за озером или ручьем. Очень седативно. И, кстати, сам томик небольшой, обложка мягкая — в самый раз для путешествия.

Редактор: Элиза Данте (@danteeeeeel)

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