Какую книгу взять с собой в дорогу: советы от профессиональных путешественников

Андрей Калачинский

«Айгун. Записки русского офицера с маньчжурской границы»

«Айгун» вырос из архивных писем царского офицера по фамилии Дубровский, якобы адресованных Антону Чехову. До конца не понимаешь, где правда, а где игра автора, кем на самом деле был главный герой и существовал ли он вообще. Заодно это погружение в события начала XX века на русско-китайской границе.

Герой получает задание от генерал-губернатора — найти повод для ввода русских войск в Маньчжурию — и, сам того не желая, запускает цепочку событий, которая приводит к обстрелу Благовещенска. Его спутником становится Владимир Арсеньев — знаменитый исследователь Дальнего Востока, чье имя до сих пор носит главный музей Владивостока. «Айгун» показывает его совсем молодым поручиком, только приехавшим на Амур, еще до славы и экспедиций, в преддверии русско-японской войны.

Книга предлагает широкую географию: события разворачиваются в Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке и маньчжурских городах Цицикаре и Айгуне. Если соберетесь в эти края, на Дальний Восток или в приграничный Китай, «Айгун» расскажет об их прошлом то, чего не найти в путеводителе.

Всего книг в серии три: про китайскую, корейскую и японскую границы. Вышли они крошечными тиражами. А теперь за ними охотятся по букинистическим лавкам, как за настоящими сокровищами. Но «Айгун», первый в трилогии, в этом году планируют переиздать, и это отличная новость.