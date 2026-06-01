«Эта картина посвящена одиночкам»: режиссер «Поезда в Пусан» Ён Сан-хо — о своем новом фильме «Колония»

— Наверное, эти герои могут выглядеть сложными, но только потому, что выражают страхи, желания и недостатки других людей, которые остальные боятся выражать. Мне банально интересно наблюдать за персонажами, которые ведут себя не как принято, не прячут свои эмоции, ведь в них можно увидеть свое отражение. И тем самым герои, какими бы противоречивыми они ни были, вызывают сочувствие.