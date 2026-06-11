Хоккеисты, садоводы и супергерои: 8 сериалов этой весны, которые вы могли пропустить

Экранизация бестселлеров Эль Кеннеди была обречена на успех: в центре событий тут — целая хоккейная команда, каждый игрок которой периодически раздевается в кадре. Завязка обещала знакомый маршрут типичного ромкома. Гаррет Грэм (Бельмонт Камели) — капитан хоккейной команды вымышленного Брайарского университета, звезда и недоступный красавчик. Ханна Уэллс (Элла Брайт) — скромная отличница, влюбленная в музыканта. Пара заключает сделку: она поможет ему сдать экзамен по философии, а он ей — завоевать другого парня. И мы точно знаем, что случится дальше.

Секрет успеха в том, что шоураннеры берут стереотипную схему и пакуют в нее новое содержание. Они показывают здоровые нетоксичные отношения — когда, оказывается, можно разговаривать между собой, поддерживать, заботиться и создавать безопасное пространство. В мире, где все вокруг готовы поубивать друг друга, а на передний план вновь выходит маскулинное добро с кулаками, принести девушке на вечеринке закрытую баночку пива, потому что это про безопасность, выглядит откровением. Ближе к финалу сериал и вовсе становится историей о том, что наши травмы нас не определяют.

Все это превращает «Вне кампуса» из теплого ромкома в шоу, меняющее жанровые каноны. Настоящая любовь не должна быть болезненной. Женщин можно слушать и слышать. Мужчины могут быть настоящими друзьями, а не драться по поводу и без. Полуголый хоккеист может цитировать Кьеркегора или выигрывать в шахматы. А еще здесь суперклассный саундтрек с титанами вроде Элтона Джона и The Beaches!