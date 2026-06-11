Хоккеисты, садоводы и супергерои: 8 сериалов этой весны, которые вы могли пропустить

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Кажется, этой весной все смотрели «Получеловека» и «Бухту вдов», но новинки не ограничиваются самыми хайповыми сериалами. В нашей регулярной подборке — те шоу, которым не досталось отдельных текстов. Рассказываем о душеспасительной передаче Зака Галифианакиса, анимационных «Звездных войнах», продолжении «Непобедимого» и других новых — отличных — сериалах.
Ольга Белик
руководительница российского направления медиа Кинопоиска, Telegram-канал «КиноКотик»
«Вне кампуса»
Где смотреть: Amazon Prime Video
Экранизация бестселлеров Эль Кеннеди была обречена на успех: в центре событий тут — целая хоккейная команда, каждый игрок которой периодически раздевается в кадре. Завязка обещала знакомый маршрут типичного ромкома. Гаррет Грэм (Бельмонт Камели) — капитан хоккейной команды вымышленного Брайарского университета, звезда и недоступный красавчик. Ханна Уэллс (Элла Брайт) — скромная отличница, влюбленная в музыканта. Пара заключает сделку: она поможет ему сдать экзамен по философии, а он ей — завоевать другого парня. И мы точно знаем, что случится дальше.
Секрет успеха в том, что шоураннеры берут стереотипную схему и пакуют в нее новое содержание. Они показывают здоровые нетоксичные отношения — когда, оказывается, можно разговаривать между собой, поддерживать, заботиться и создавать безопасное пространство. В мире, где все вокруг готовы поубивать друг друга, а на передний план вновь выходит маскулинное добро с кулаками, принести девушке на вечеринке закрытую баночку пива, потому что это про безопасность, выглядит откровением. Ближе к финалу сериал и вовсе становится историей о том, что наши травмы нас не определяют.
Все это превращает «Вне кампуса» из теплого ромкома в шоу, меняющее жанровые каноны. Настоящая любовь не должна быть болезненной. Женщин можно слушать и слышать. Мужчины могут быть настоящими друзьями, а не драться по поводу и без. Полуголый хоккеист может цитировать Кьеркегора или выигрывать в шахматы. А еще здесь суперклассный саундтрек с титанами вроде Элтона Джона и The Beaches!
«Река Мадисон»
Где смотреть: Paramount+
После гибели в авиакатастрофе отца семейства (Курт Рассел) династия Клайбернов уезжает с Манхэттена в долину реки Мадисон в Монтане. Дальше — шесть эпизодов, в которых разливается река, хоронят деда, в морозилке обнаруживается лосятина, героев кусают осы (в интимные места!). Событий почти нет, зато в наличии — шишкинский пейзаж, тишина и медленное проговаривание утраты.
Автора «Йеллоустоуна» и «Лэндмена» Тейлора Шеридана принято называть королем мужского ТВ, но «Река Мадисон» — скорее мамино кино или даже «бабушкин сериал». В роли бабушки — вдовы Клайберн — шикарнейшая Мишель Пфайффер, которую Шеридан вслед за Деми Мур отправляет в эру позднего прайма. Во флешбэках она периодически в ванной говорит по телефону с покойным мужем (из-за графика Рассела почти весь сезон актриса отыграла без партнера), и слово «старые» может вспомниться только как часть словосочетания «старые деньги». Так же комфортно, как тапки Gucci, воспринимаются традиционные шеридановские подколки левой повестки и типичный для него мотив противопоставления города и деревни, прошлого и современности, мужчин и женщин, левого и правого — все это дарит приятное чувство узнавания.
«Река Мадисон» задумывалась как спин-офф «Йеллоустоуна» и выросла в отдельную историю; вместе с «Ранчо Даттонов» этот сериал, похоже, станет последним парамаунтовским проектом Шеридана, который подписал с NBCUniversal миллиардную сделку. Да, может возникнуть опасение, что это контент, что называется, «на сдачу» и на втором сезоне запал пропадет, как в «Лэндмене». Но обнадеживают две вещи. Во-первых, «Река Мадисон» изначально куда менее драматический сериал, тут нечему портиться. И во-вторых — то, что продолжение уже отснято.
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Юлия Салихова
кинокритик
«Рустер»
Где смотреть: HBO
Писатель Грег Руссо (Стив Карелл) прославился серией пляжных романов о мускулистом альфаче Рустере, который одним махом разделывается с негодяями и без труда охмуряет красоток. Творчество автора-самоучки не отвечает стандартам новой этики и едва ли подходит для образовательных целей, тем не менее эксцентричный ректор гуманитарного колледжа (Джон К. Макгинли) приглашает создателя бульварной литературы провести публичное чтение для студентов, а затем нехитрыми манипуляциями заставляет согласиться на должность преподавателя до конца семестра. Грег принимает безальтернативное предложение работы ради спасения карьеры преподающей в колледже дочери Кэти (Чарли Клайв). Ей грозит увольнение из-за пожара, который она случайно устроила после ссоры с изменяющим ей мужем-профессором (Фил Данстер). Писатель намерен помочь дочери преодолеть кризис (а при удобном случае и надрать задницу зятю), хотя сам за пять лет не оправился от развода.
«Рустер» — новый авторский проект создателя «Клиники», «Теда Лассо» и «Терапии» Билла Лоуренса. Шоураннер не изменяет себе и точно следует фирменному рецепту сэдкома с четко выверенными пропорциями юмора и сентиментальности. Сериал не предлагает ничего принципиально нового, зато дарит знакомое чувство тепла и уюта. В «Рустере» Лоуренс не стесняется заимствовать лучшие идеи из своих прошлых творений: оптимизм главного героя отсылает к «Теду Лассо», линия взаимоотношений отца и дочери перекликается с «Терапией», а противостояние начинающего препода и придирчивого копа явно вдохновлено стычками Джей Ди и Уборщика из «Клиники».
Шоу легко обвинить во вторичности, но трудно игнорировать его обаяние. Гарантом зрительской симпатии выступает Стив Карелл в своем коронном амплуа неуклюжего и в то же время трогательного персонажа, который здесь смешит и умиляет без характерной кринжовости уровня Майкла Скотта из «Офиса». На стыке комедии и драмы также блестяще играют Джон К. Макгинли (доктор Кокс из «Клиники») и Фил Данстер (Джейми Тартт из «Теда Лассо»). Как сериал проявит себя на длинной дистанции, предсказать пока сложно, но первый сезон выглядит перспективно.
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«Это передача о садоводстве»
Где смотреть: Netflix
Широкой аудитории Зак Галифианакис известен прежде всего по роли Алана из «Мальчишника в Вегасе» и, быть может, в качестве интервьюера в комедийном шоу «Между двумя папоротниками», где артист задавал неудобные вопросы голливудским звездам, телеведущим и даже Бараку Обаме. В шестисерийной доккомедии «Это передача о садоводстве» Галифианакис надевает охотничью шапку и отправляется бороздить земли Британской Колумбии, чтобы познакомиться с людьми, которые выводят новые сорта растений, экспериментируют с компостированием и пытаются приспособить сельское хозяйство к меняющемуся климату.
Оказывается, комик давно и всерьез увлечен садоводством. На своей ферме он уже 25 лет выращивает фрукты и овощи. Впрочем, в путешествие Галифианакис отправляется не как специалист, а как любитель, готовый брать уроки у лучших. На яблоневой ферме он изучает процесс прививки, в теплице — узнаёт уникальный способ выращивания помидоров, на кукурузном поле — знакомится с ворчливым владельцем, который по уровню харизматичности не уступает ведущему. Галифианакис уверен, что будущее зависит от тех, кто знает, что делать с плодоносящей веткой яблони и где искать лучший материал для компоста, поэтому к беседе он подключает младших школьников, готовых обсуждать морковь и томаты даже под проливным дождем. «Это передача о садоводстве» — идеальный сериал для тех, кто уже мечтает о даче и грядках, но пока вынужден существовать в мире дедлайнов.
Евгений Белоусов
редактор «2х2.медиа» и «После титров», автор Telegram-канала «Пираты Белоуса»
«Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
Где смотреть: Disney+
В диапазоне между событиями мультсериала «Войны клонов» и фильма «Хан Соло» почти неубиваемый ситх Дарт Мол решил взять под контроль криминальный мир и отомстить всем своим обидчикам, включая бывшего учителя Дарта Сидиуса. В компании наемников он прилетел на планету Джаникс и рассорил местных преступных боссов, а также внезапно встретил юную Девон, которую захотел взять в ученицы. Поймать разыскиваемого датомирца пытается капитан полиции Брэндер Лоусон, решивший своими силами разобраться с делом. Иначе придется запросить помощь у Империи, а это добровольное согласие на оккупацию.
Изначально великой веры в новый анимационный проект Дэйва Филони не было, особенно на фоне очень средних «Сказаний», но Lucasfilm Animation приятно удивила. Отшлифованная до блеска фирменная анимация, сочетающая 3D-стиль и детализированные акварельные фоны, в связке с увлекательной историей об одном из любимых фанатами персонажей подкупает. При просмотре где-то внутри неизбежно пробуждается чувство ностальгии по лучшим временам «Звездных войн». Создатели неплохо поработали с характером Мола: с виду он хладнокровный стратег с четким планом, но на деле — сломленный антигерой, переживший смерть брата и череду предательств, отчего за ним интересно наблюдать, несмотря на то что перед нами приквел. Анимационный сериал о сыне Датомира выглядит бодрее, чем долгожданный блокбастер «Мандалорец и Грогу» (особенно удались последние серии). Недурное достижение, особенно для персонажа, которого уже дважды убили.
«Владимир»
Где смотреть: Netflix
Мини-сериал по одноименной книге писательницы Джулии Мэй Йонас, вышедший на Netflix в марте, сначала шокировал фривольным постером, а позже и своей разрушающей четвертую стену манерой повествования. Многие заранее сочли его легкомысленным, однако история преподавательницы литературы в исполнении Рэйчел Вайс на самом деле гораздо глубже, чем кажется. В целом на экранах не слишком часто показывают сексуальных женщин старше пятидесяти, да еще и не в роли ведьмы или чьей-то мамы. Технически у героини Вайс действительно есть дочь, но суть не в этом.
Главная героиня по имени М оказывается в сложной ситуации: ее мужа, с которым они живут в открытом браке, обвиняют в груминге молодых студенток. Она должна одновременно его «осуждать», но при этом держать лицо и выслушивать сплетни про их личную жизнь. Кроме того, в университете появляется новый сотрудник — юный, энергичный и привлекательный преподаватель русской литературы Владимир (Лео Вудалл), который оказывается еще и женатым. М, сразу ощутившую желание по отношению к Владимиру, терзают муки совести и сексуальные фантазии о новом коллеге.
Эротическая линия — лишь небольшая часть сюжета, сериал поднимает многие актуальные вопросы. Сценаристы показывают, как с годами менялась профессиональная этика: почему зумеры не хотят говорить о сексе, бумеров обвиняют (часто за дело) в харассменте и к чему приводит груминг.
«Другая сестра Беннет»
Где смотреть: BBC
Это экранизация одноименного романа Дженис Хэдлоу, написанного в 2020 году по мотивам классики Джейн Остин «Гордость и предубеждение», за режиссуру отвечала Дженнифер Шеридан («Экстраординарная»). Действие начинается так же, как и в романе Остин, только теперь на приезд мистера Бингли и любовные перипетии мы смотрим глазами средней сестры. В семье к Мэри относятся скорее снисходительно, она растет в тени своих блистательных родственниц. Когда все сестры выходят замуж, а нарциссическая маменька окончательно разочаровывается в средней дочери, Мэри отправляют к тетушке в Лондон.
Большой город и приветливая семья Гардинер становятся освобождением. Мэри маленькими шагами учится быть собой без оглядки на окружающих: сама выбирает платья, которые сложно назвать стильными, однако они отражают ее внутренний мир. Она влюбляется, заводит друзей и даже начинает увлекаться поэзией. Все это в совокупности с трогательной музыкой, увлекательными сценами балов, очаровательными персонажами, тонкой игрой Эллы Брукколери и общей уютной атмосферой делает сериал очень вдохновляющим и актуальным, ведь в нашем мире соцсети диктуют правила жизни не меньше, чем викторианские традиции в XIX веке.
«Непобедимый», 4-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video
Новый сезон почти целиком посвящен вилтрумитам. Зрителям наконец рассказывают о прошлом расы завоевателей — на чем они строили империю и что послужило причиной ее заката. Жестокие традиции, напоминающие спартанские, создали общество столь сильных существ, что одного из них достаточно, чтобы разрушить планету. И авторы тем не менее находят способ показать их чувства и эмоции. Не просто так эпизоды этого сезона получили от зрителей одни из высочайших оценок за весь сериал.
Особо впечатляет лидер Трагг (озвучил его Ли Пейс). Он правит народом в качестве регента и объявил экспансию с целью поиска рас, генетически совместимых с вилтрумитами. Трагг удивительно многогранен: он и тиран, и мессия, и жестокий убийца, и чуткий вдохновляющий лидер. Он чтит жизнь каждого вилтрумита, даже предателей, но готов лично сокрушить целые миры, если они встанут на пути.
На контрасте с этим Марк Грейсон продолжает взрослеть, набираться опыта, осознавать, какую ответственность он несет. Но сможет ли он доказать, что быть Непобедимым — это не только достойно сражаться, но и принимать серьезные решения?