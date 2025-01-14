К западу от Йеллоустоуна: как шоураннер Тейлор Шеридан возвращает Америку к корням

Впрочем, этот момент в самом «Йеллоустоуне» не педалируется. В образе его главного героя Джона Даттона гораздо больше от доброго папочки, чем от домашнего тирана. Он отец не только для своих детей, ковбоев и скота, но и для всех фермеров штата Монтана. Он и комиссар по животноводству, и губернатор, и защитник коренных американцев, патронаж над которыми, как и в случае с героинями «Сикарио» и «Ветреной реки», часто граничит с насилием. И хотя Шеридан все время хвастается тем, что предоставляет индигенным народам право голоса, во всех его работах оно сильно ограничено рамками патернализма. В инаугурационной речи Даттон заявляет, что «прогресс остановится на нем», а в кулуарах шутят, что он не только остановит развитие штата, но и вернет его на 100 лет назад. Автор «Йеллоустоуна» проделывает то же самое с жанром вестерна: он возвращает его в прошлое. Не случайно шоу сравнивают с телехитом 1980-х — ковбойской мыльной оперой «Даллас».