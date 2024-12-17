Какие экранизации мы ждем в 2025 году

Мы уже рассказали о самых ожидаемых книгах 2025 года, теперь речь пойдет об экранизациях. Выбрали фильмы и сериалы, снятые по литературным произведениям и показавшиеся нам особенно интересными: рыцарские похождения во вселенной «Игры престолов», радикальная невеста Франкенштейна, долгожданный сериал по «Майору Грому» и много Стивена Кинга!
26 января — CBS
Спин-офф истории о Шерлоке Холмсе (шоураннер — Крэйг Суини, один из сценаристов «Элементарно»), где на первый план выходит его верный помощник. Действие разворачивается в наши дни в США. Прошел год с тех пор, как Шерлок Холмс и его злейший враг профессор Мориарти сгинули в пучине водопада. Доктор Ватсон (Моррис Честнат) открывает клинику для помощи пациентам с самыми странными и непонятными медицине болезнями. Зачастую для постановки диагноза Ватсону приходится применять свои навыки детектива. Неожиданно доктор узнает, что профессор Мориарти жив.
31 января — зарубежный кинопрокат
Экранизация одноименной серии книг детского писателя и художника Дэва Пилки и одновременно спин-офф анимационной серии «Капитан Подштанник», также основанной на книгах Пилки. После несчастного случая медики пришивают к телу незадачливого полицейского Найта голову его служебного пса Грега и выпускают получившегося человекопса обратно на улицы города, чтобы ловить преступников и облаивать машины. Догмен одержим идеей поймать Пити, самого злодейского кота в мире. Но его взгляды на кошек претерпевают изменения, после того как Догмен знакомится с Малышом Пити, честным и добропорядочным котенком и по совместительству клоном Пити-старшего.
11 февраля — Netflix
«Сирены глубин» — уже второй анимационный проект Netflix по вселенной «Ведьмака» (первым был печально известный «Кошмар волка»). Как и в прошлый раз, за анимацию отвечают корейские студии Mir, Platige Image и Hivemind. В основу сюжета лег рассказ Анджея Сапковского «Немного жертвенности» из сборника «Меч предназначения»; по сюжету Геральт подрабатывает переводчиком между русалкой и влюбленным в нее князем и спасает приморский городок от нападения рыболюдей из глубин. К сведению всех, кого взбесил «Кошмар волка»: стриминг обещает, что новый мультфильм не в пример предыдущему будет точнее придерживаться первоисточника.
12 февраля — стриминг Peacock (США), мировой кинопрокат
Четвертый фильм в серии о Бриджит Джонс, основанный на книге Хелен Филдинг.
Героине уже за пятьдесят, и она по-прежнему ведет дневник. Бриджит в одиночку воспитывает двоих детей и пытается смириться с ролью вдовы — Марк Дарси умер за четыре года до происходящих в фильме событий. Подруги в один голос советуют героине наладить личную жизнь, и Бриджит знакомится сразу с двумя ухажерами. Правда, одному из них всего двадцать девять. А тут еще в округе вновь появляется неугомонный Дэниэл Кливер.
Рене Зеллвегер и Хью Грант в очередной раз примерят на себя привычные для них образы Бриджит и Дэниэла, даже Колин Фёрт появится в камео в роли призрака мистера Дарси. Вернутся к своим ролям и Джим Бродбент с Эммой Томпсон, а из новых лиц в фильме появятся Лео Вудалл и Чиветель Эджиофор.
«Джек Ричер», 3-й сезон
20 февраля — Prime Video
«Джек Ричер» — один из самых успешных проектов Prime Video. За полгода до премьеры третьего сезона сериал уже продлили на четвертый, но сценаристы вряд ли будут страдать от нехватки материала: книжная серия про Джека Ричера братьев Ли и Эндрю Чайлдов насчитывает уже 28 романов.
У книг законченные и при этом похожие сюжеты: Ричер вляпывается в очередные неприятности, надирает зад плохим парням, целует местную красотку и в конце гордо удаляется в закат на поиски новых неприятностей. Это позволяет адаптировать книги в произвольном порядке. Так, в основу второго сезона лег одиннадцатый роман цикла, а третий сезон основан на седьмой книге.
На этот раз Ричер под видом телохранителя внедряется в окружение крупного наркоторговца Ричарда Бека (его играет Майкл С. Холл, известный по роли Декстера). Ричер намерен поставить крест на деятельности Бека, спасти пропавшего без вести агента, внедрившегося к Беку за пару месяцев до этого, и добраться до одного из подельников наркобарона, некоего Фрэнсиса Куинна. Пусть даже на пути у Ричера встают противники в полтора раза крупнее размером.
27 февраля — российский прокат
Новый фильм режиссера Осгуда Перкинса, известного по нашумевшему хоррору «Собиратель душ». «Обезьяна» — ужастик с элементами абсурдистской комедии, это экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга из сборника «Команда скелетов». Сюжет разворачивается вокруг братьев-близнецов Билла и Хэла, которые находят на чердаке старую игрушечную обезьянку своего отца, после чего начинается череда ужасных смертей. В главных ролях — Тео Джеймс (играет близнецов) и Элайджа Вуд. Также в фильме мы увидим и самого Осгуда Перкинса.
7 марта — мировой кинопрокат
Экранизация романа Эдварда Эштона «Микки-7» напоминает комедийную версию «Луны 2112» и «Шестого дня». Землянин Микки Барнс подписался на опасное задание по колонизации самых негостеприимных миров во вселенной. Всякий раз, когда он погибает, корпорация достает из холодильника очередного клона, сохранившего большую часть воспоминаний предшественника. Но однажды случается накладка: Микки-17 выживает в очередном катаклизме и сталкивается со слишком рано выпущенной заменой.
Это первый после «Паразитов» режиссерский проект обладателя «Оскара» Пон Джун-хо. Главную роль играет звезда «Бэтмена» и «Сумерек» Роберт Паттинсон. Казалось бы, успех обеспечен, но релизу фильма постоянно что-то мешает: «Микки 17» должен был выйти еще в марте 2024 года, но с тех пор премьера переносилась уже раза четыре. И не факт, что не перенесется вновь.
14 марта — Netflix
Экранизация одноименного графического романа Саймона Столенхага. Занимаются ею создатели фильма «Мстители: Финал» — режиссеры братья Руссо и сценаристы Кристофер Маркус и Стивен МакФили. В главных ролях — Милли Бобби Браун, Крис Пратт, Ке Хюи Куан, Стэнли Туччи и Джанкарло Эспозито.
Америка, альтернативная реальность, середина 1990-х. После того как гигантские роботы восстали в борьбе за свои права и старая цивилизация пала, юная Мишель в компании лучшего друга-робота путешествует по руинам прежнего мира в поисках пропавшего брата.
«Серый человек», предыдущий крупнобюджетный проект братьев Руссо для Netflix, обернулся провалом. К экранизации «Электрического штата» тоже могут быть вопросы: первоисточник был меланхоличным «ржавым киберпанком», а Руссо, судя по трейлеру, сняли развеселое безумное приключение в стиле «Бордерлендс».
Апрель — Кинопоиск
Сериал по фэнтези-циклу «Отблески Этерны» российской писательницы Веры Камши. Действие разворачивается в мире Кэртиана. 400 лет назад семья Оллар захватила престол королевства, которое ныне называется Талиг. Альдо Ракан (Антон Рогачёв), уцелевший наследник свергнутой династии, мечтает вернуть трон предков, и ему, вполне возможно, улыбнется удача — в стране зреет заговор против нынешних монархов.
Режиссер сериала — Сергей Трофимов («Нулевой пациент»). Рокэ Алву, одного из самых ярких и неоднозначных персонажей цикла, играет Юрий Чурсин. Также в «Этерне» появляются Валентина Ляпина, Ксения Трейстер, Илья Виногорский и Евгений Стычкин.
13 июня — мировой кинопрокат
Формально «Как приручить дракона» — экранизация первой книги из одноименной детской серии писательницы Крессиды Коуэлл. По факту перед нами игровой ремейк одноименного мультфильма, запустившего успешную франшизу. Причем ремейк, судя по репортажам со съемок и тизер-трейлеру, едва ли не покадровый.
На далеком и суровом острове Олух веками враждуют викинги и драконы. Но после того, как сыну вождя, Иккингу, удается подружиться с драконом породы ночная фурия, судьба племени меняется кардинальным образом.
За преемственность поколений отвечает Джерард Батлер — он озвучил отца главного героя в анимационной трилогии, он же сыграет эту роль и в ремейке. Но главный аргумент в пользу существования ремейка в принципе — это участие Дина ДеБлуа. Режиссер всех трех мультфильмов отвечает за сценарий и постановку ремейка, для ДеБлуа это будет дебют в игровом кино.
11 июля — мировой кинопрокат
Актер и режиссер Энди Серкис (исполнитель роли Голлума из «Властелина колец») с 2011 года носился с идеей экранизировать повесть Джорджа Оруэлла «Скотный двор», в результате проект больше десяти лет тонул в производстве, сменив в процессе формат. Изначально Серкис собирался снять игровое кино, но в итоге сделал выбор в пользу анимации.
Пока что о проекте известно лишь то, что сценарий адаптации написал Николас Столлер («В пролете»). С другой стороны, сюжет повести известен: устав от истязаний жестокого фермера, животные прогоняют его и пытаются построить новое общество, где все будут равны. Однако некоторые свиньи оказываются равнее других и постепенно устанавливают на ферме свою диктатуру.
Лето 2025 года — Max
«Рыцарь Семи королевств» — еще один сериал по вселенной Джорджа Мартина. Действие разворачивается между событиями «Дома Дракона» и «Игры престолов». В основу лег цикл повестей о приключениях странствующего рыцаря Дунка и его верного оруженосца Эгга. Мартин планировал написать о них семь или восемь повестей, но пока завершил только три, а все остальные пребывают в том же производственном аду, что и «Ветра зимы».
По сравнению с «Песней льда и пламени» повести из цикла «Рыцарь Семи Королевств» — это более локальные истории, построенные вокруг приключений двух персонажей. Впрочем, это вовсе не означает, что деяния Дунка и Эгга не повлияют на историю Вестероса. Да и как иначе, если уже в первой повести появляется сразу несколько особ королевской крови, а настоящая фамилия Эгга заканчивается на «-гариен»?
Первый сезон, который состоит всего из шести серий, покажет события первой из трех повестей цикла. Сир Дункан Высокий, странствующий рыцарь, только что удостоенный титула, записывается на турнир в надежде заработать и прославиться. Дунк не может позволить себе проиграть — все неудачники лишатся и доспехов, и оружия, и лошади, а денег на покупку нового снаряжения у него нет. Естественно, он окажется по уши в неприятностях.
В главных ролях — Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл, шоураннер — один из сценаристов «Дома Дракона» Айра Паркер. Джордж Мартин, разумеется, пристально следит за процессом, и, в отличие от второго сезона «Дома Дракона», «Рыцарь Семи Королевств» писателю понравился.
«Ниже нуля/Холодное хранилище» (Cold Storage)
18 сентября — мировой кинопрокат
Экранизация одноименной дебютной книги Дэвида Кеппа. За его плечами впечатляющая карьера сценариста: «Парк юрского периода», «Смерть ей к лицу» и «Человек-паук». И роман Кепп написал прямо напрашивающийся на экранизацию.
Сюжет напоминает технотриллеры Майкла Крайтона: в конце 1980-х годов на Землю попал агрессивный хищный грибок из космоса, но правительственным агентам удалось ограничить его рост и спрятать в секретном подземном хранилище. С тех пор госрасходы урезали, хранилище закрыли, бывшие секретные объекты пустили с молотка, а сверху успели построить частный склад. Тридцать лет спустя грибку удается вырваться на свободу, и единственные, кто ему противостоит, — это парочка кладовщиков.
Кепп сам адаптировал собственную историю в сценарий, а режиссером стал британец Джонни Кэмпбелл («Мир Дикого Запада»). Главная звезда фильма — неувядающий Лиам Нисон.
26 сентября — мировой кинопрокат
Судя по анонсам, «Невеста» — вольный ремейк классического фильма ужасов «Невеста Франкенштейна» 1935 года и еще более вольная экранизация романа Мэри Шелли «Франкенштейн», причем с элементами мюзикла. Действие фильма разворачивается в 1930-е годы в Чикаго, когда монстр Франкенштейна просит доброго доктора создать для него возлюбленную, однако ожившая невеста жаждет романтики и запускает радикальное социальное движение.
За постановку «Невесты» отвечает актриса Мэгги Джилленхол, для которой это второй режиссерский опыт. В актерском составе — Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард и Аннетт Бенинг. Невесту сыграет Джесси Бакли, а роль монстра Франкенштейна досталась самому Кристиану Бэйлу.
7 ноября — мировой кинопрокат
Экранизация одноименной антиутопии Стивена Кинга, которую он выпустил еще в 1984 году под псевдонимом Ричард Бахман. Мировая экономика рухнула, США превратились в тоталитарное государство, простой народ живет впроголодь и развлекается просмотром жестоких игровых шоу. Отдельно стоит отметить, что все это происходит в 2025 году! Чтобы заработать на лекарства для больной дочери, безработный американец Бен Ричардс соглашается принять участие в шоу «Бегущий человек». Участнику предстоит удирать от идущих по его следу охотников, за каждый час успешного побега он будет получать деньги. Если сможет скрываться в течение месяца — сорвет джекпот. Если попадется раньше — умрет. И за всю историю шоу до джекпота еще никто не добежал.
По мотивам «Бегущего человека» в 1987 году уже выходил фильм с Арнольдом Шварценеггером, но та картина позаимствовала из романа лишь общую концепцию. Постановщик новой версии Эдгар Райт обещает гораздо точнее следовать тексту Кинга. Бена Ричардса сыграет Глен Пауэлл, также в касте — Джош Бролин, Ли Пейс и Уильям Х. Мэйси.
Нет точной даты — мировой кинопрокат
Экранизация пронзительной антиутопии Кадзуо Исигуро. В мире, где детей искусственно редактируют, а личные контакты стали редкостью, родители Джози покупают для своей единственной дочери искусственную подругу — робота-компаньонку Клару. Клара живет и познает мир вместе с девочкой, но дружба ребенка и искусственного друга не может длиться вечно.
Режиссером этой грустной и меланхоличной истории стал, как ни странно, записной оптимист Тайка Вайтити. В фильме снялись Эми Адамс, Миа Тария и Наташа Лионн, а Клару сыграет Дженна Ортега.
Нет точной даты — HBO
И снова Стивен Кинг. «Добро пожаловать в Дерри» не столько экранизация его романа, сколько приквел к недавней экранизации. Действие сериала развернется за 28 лет до событий фильма Андреса Мускетти «Оно» (2017), а сюжет должен раскрыть историю происхождения зловещего монстра Пеннивайза, к роли которого вернется Билл Скарсгард. Сам Мускетти поставит четыре из девяти эпизодов первого сезона, шоураннером всего сериала будет Джейсон Фукс.
Нет точной даты — мировой кинопрокат
Экранизация одноименного романа Колина Мэлоя, солиста группы The Decemberists. Полнометражный анимационный фильм о девочке, которая отправилась в темный лес на поиски брата, похищенного стаей ворон. Студия Laika купила права на экранизацию еще в 2011 году, сразу же после выхода книги, но производство началось только 10 лет спустя. Режиссер — Трэвис Найт («Бамблби», «Кубо. Легенда о самурае»), роли озвучивают Пейтон Элизабет Ли, Джейкоб Тремблей, Кэри Маллиган и Ричард Э. Грант.
Long Bright River
Нет точной даты — Peacock
Экранизация одноименного триллера американской писательницы Лиз Мур, известной в России по книге «Алая река». Вышедший в 2020 году роман попал в список бестселлеров New York Times и стал одной из книг года по версии Барака Обамы.
На улицах Филадельфии происходит серия загадочных убийств, и офицер полиции Мики отправляется на поиски пропавшей наркозависимой сестры. Главную роль играет Аманда Сайфред, сценарий сериала написала сама Мур в соавторстве с шоураннером Никки Тоскано.
«Перси Джексон и Олимпийцы», 2-й сезон
Нет точной даты — Disney+
Новый сезон «Перси Джексона» основан на «Море чудовищ», второй книге из фэнтезийного цикла подростковых романов Рика Риордана, действие которых разворачивается в современности, а главные герои — полукровки, дети олимпийских богов и простых смертных. Лагерь полукровок осажден силами Кроноса, спасти их может только золотое руно, на поиски которого и отправляются Перси с товарищами. Уолтер Скобелл, Леа Джеффрис и Арьян Симхадри возвращаются к ролям Перси, Аннабет и Гроувера соответственно. К актерскому составу также присоединился Дэниел Даймер, он сыграет Тайсона, циклопа и сводного брата Перси.
Нет точной даты — Кинопоиск
Майор Игорь Гром — умелый, доблестный и неподкупный сотрудник питерской полиции — впервые возник на страницах комиксов издательства Bubble в 2012 году. С тех пор майор (в исполнении Тихона Жизневского) появился в двух полнометражных фильмах — «Чумной Доктор» и «Игра» — и обзавелся приквелом «Трудное детство». Выходящий в 2025 году сериал «Майор Гром» расширит вселенную персонажа, в шоу войдут не только режиссерские версии всех трех вышедших фильмов, но и вырезанные материалы и специально доснятые новые сцены.
Автор: Алексей Ионов