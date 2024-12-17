Какие экранизации мы ждем в 2025 году

Экранизация одноименной антиутопии Стивена Кинга, которую он выпустил еще в 1984 году под псевдонимом Ричард Бахман. Мировая экономика рухнула, США превратились в тоталитарное государство, простой народ живет впроголодь и развлекается просмотром жестоких игровых шоу. Отдельно стоит отметить, что все это происходит в 2025 году! Чтобы заработать на лекарства для больной дочери, безработный американец Бен Ричардс соглашается принять участие в шоу «Бегущий человек». Участнику предстоит удирать от идущих по его следу охотников, за каждый час успешного побега он будет получать деньги. Если сможет скрываться в течение месяца — сорвет джекпот. Если попадется раньше — умрет. И за всю историю шоу до джекпота еще никто не добежал.