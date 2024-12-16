«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»: что известно о продолжении культового ромкома с Рене Зеллвегер

13 февраля 2025 года на стриминговом сервисе Peacock выйдет четвертая часть культовой франшизы про очаровательную неуклюжую блондинку Бриджит Джонс. Предыдущий фильм вышел в 2016 году, и с того момента Рене Зеллвегер успела получить «Оскар» за лучшую женскую роль в байопике «Джуди». Рассказываем, что известно о «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» и кто на этот раз заменил героине Марка Дарси и Дэниэла Кливера.

О чем были предыдущие части

Фильмы о Бриджит Джонс основаны на романах Хелен Филдинг, которая черпала вдохновение из классического произведения Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Филдинг осовременила историю и сделала героиню независимой 30-летней женщиной, которая сталкивается с типичными для ее возраста и времени жизненными вызовами.

В первой части Бриджит Джонс работает в издательстве и решает начать новый год с перемен: вести дневник, похудеть, бросить курить и найти любовь. Кандидатов на роль возлюбленного двое — ее обаятельный, но ветреный начальник Дэниэл Кливер (Хью Грант) и сдержанный, но добрый Марк Дарси (Колин Фёрт). Дэниэл оказывается ненадежным партнером и заводит интрижку с коллегой, а Марк, напротив, помогает Бриджит поверить в себя, и между ними завязываются отношения.

Во втором фильме Бриджит и Марк уже вместе, но их союз сталкивается с трудностями. Джонс раздражает, что Дарси не торопится звать ее замуж, и начинает подозревать партнера в измене с его коллегой Ребеккой. Это подрывает уверенность Бриджит, и она расстается с ним. В попытке забыть Марка она вновь пересекается с Дэниэлом, который предлагает ей работу над его телепроектом. Они едут в Таиланд, где героиня попадает в женскую тюрьму за хранение наркотиков.

В третьей части Бриджит уже за сорок. Она успешный продюсер и одинокая женщина. Но героиня неожиданно узнает, что беременна. Возможных кандидатов на роль отца двое — Марк Дарси, с которым она провела случайную ночь, и харизматичный американец Джек Куан (Патрик Демпси). Джонс рожает сына, его отцом отказывается Дарси, и пара наконец-то женится. Неожиданным поворотом становится смерть Дэниэла Кливера, который считался погибшим в авиакатастрофе. Но затем выясняется, что он выжил и был найден живым в лесу среди обломков самолета.

Что покажут в четвертой части и кто над ней работал

В «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» события разворачиваются спустя несколько лет после предыдущей части. Бриджит Джонс стала вдовой после гибели Марка Дарси во время гуманитарной миссии в Судане. Теперь она одна воспитывает двоих детей, осваивает Tinder и комплексует из-за своего возраста. В личной жизни снова двое мужчин, но на этот раз намного моложе нее — красавчик Рокстер и школьный учитель Скотт.

Рене Зеллвегер и Лео Вудалл

В фильме будут исследоваться тема потери близкого человека и трудности восстановления после трагедии. Смерть Марка Дарси становится центральной эмоциональной точкой сюжета и будет влиять на отношения Бриджит с окружающими. В этот непростой период героиню поддерживают не только ее друзья, но и бывший — Дэниэл Кливер (Хью Грант).

В шоу Грэма Нортона сам Грант признался: «Это будет глубокий и трогательный фильм, невероятно смешной, но местами очень грустный. Чтобы не превращать 60-летнего Кливера в персонажа, который только и занимается, что бегает за молодыми девушками, я придумал для него более уместную сюжетную линию».

Кто еще появится в продолжении, помимо Зеллвегер и Гранта:

Марк Дарси в исполнении Колина Фёрта появится в фильме во флешбэках как часть воспоминаний самой Бриджит.

О четвертой части стало известно осенью 2022 года. В основу продолжения лег одноименный роман Хелен Филдинг, вышедший в 2013 году. Позже сценарий доработали Эби Морган («Всё о браке») и Дэн Мазер («Бриджит Джонс 3»).

Хью Грант (справа)

Режиссером стал Майкл Моррис («Лучше звоните Солу», «Карточный домик», «Бесстыжие»). Для Морриса не впервой снимать кино про взрослую героиню с жизненными трудностями. В 2022 году вышла его инди-драма «Ради Лесли», в которой мать-одиночка (Андреа Райзборо) с алкогольной и наркозависимостью возвращается домой в Западный Техас и пытается наладить отношения с сыном. Райзборо получила за эту роль номинацию на «Оскар».

Почему франшиза «Бриджит Джонс» так популярна

Феномен заключается в удивительной способности Бриджит Джонс быть одновременно смешной, трогательной, самоироничной и невероятно близкой для зрителей и читателей. Она ломает стереотипы об идеальных героинях: часто совершает глупости, переживает из-за своего веса и отчаянно пытается наладить личную жизнь.

Рене Зеллвегер

История Бриджит Джонс — это больше чем культовый ромком. Это хроника поисков себя в мире, где общество на каждом шагу навязывает свои стандарты и правила. Под слоем комического скрываются куда более серьезные и болезненные темы: давление родителей, женская конкуренция, одиночество, страх перед старением, рождение ребенка и принятие себя.

Бриджит Джонс остается современной героиней, потому что ее путь узнаваем и созвучен опыту многих женщин. Это история о том, как справляться с кризисами, находить внутреннюю свободу и сохранять способность смеяться над собой. Бриджит Джонс была одной из первых героинь, которая показала миру, что счастье возможно, даже если твоя жизнь не похожа на идеальную картинку.

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Автор: Кира Голубева