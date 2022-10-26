Что происходит со спин-оффами «Игры престолов»? Рассказываем все, что известно о новых сериалах про Вестерос

Совсем скоро мы снова вернемся в мир «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина — 16 июня на HBO стартует второй сезон «Дома Дракона». А что происходит с другими спин-оффами «Игры престолов»? Рассказываем об отмененных, запущенных в производство и замороженных сериалах.
Продюсеры HBO, сам Джордж Мартин и актеры «Игры престолов» щедро обещали нам новые сериалы, анонсируя их еще до финала основного шоу. Но спустя несколько лет у нас есть только «Дом Дракона». Вспоминаем многочисленные обещания и оцениваем, насколько они реальны.
Шансы на выход: 80%
Спин-офф, который имеет под собой твердый книжный первоисточник — цикл коротких историй Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге». В него входят три повести: «Межевой рыцарь» (1998), «Присяжный рыцарь» (2003) и «Таинственный рыцарь» (2010). Они были собраны под одной обложкой в 2015 году, сборник получил название «Рыцарь Семи Королевств». Можно оценить иронию: HBO снова берется за экранизацию еще одного незаконченного книжного цикла Мартина (писатель намерен также создать несколько повестей о героях). Действие разворачивается примерно за сотню лет до начала «Игры престолов» (то есть хронологически цикл располагается между «Домом Дракона» и центральным сериалом). Главные герои — рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец, мальчик по прозвищу Эгг. Причем под простеньким псевдонимом скрывается Эйегон V Таргариен — будущий король Вестероса и дедушка Эйериса II, которого прикончит Джейме Ланнистер, цареубийца.
В отличие от больших романов Мартина, эти повести не рассказывают о геополитических интригах и судьбах династий, а выполнены в духе средневековых рыцарских сказаний и больше напоминают «Айвенго», чем «Войну и мир». В «Межевом рыцаре», например, все крутится вокруг турнира, в котором принимает участие Дункан. «Присяжный рыцарь» — романтическая история и детектив в одном флаконе, а «Таинственный рыцарь» посвящен путешествию на Север.
HBO заказал первый сезон в апреле 2023 года. Известно, что в нем будет шесть серий, а сам Мартин выступает исполнительным продюсером вместе с Райаном Кондалом, шоураннером «Дома Дракона». 21 мая 2024 года в своем блоге писатель рассказал, что для шоу уже создаются декорации, а недавно завершились почти все прослушивания и уже стартовала живая читка сценария с актерами. Эгга сыграет Декстер Сол Анселл (он исполнил роль молодого Кориолана Сноу во флешбэках «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»). Дунком станет малоизвестный британский актер Питер Клэффи («Гарри Уайлд», «Заговор сестер Гарви»).
Пилотный эпизод написал Айра Паркер, работавший над «Домом Дракона» и «Сочувствующим». Половину сезона срежиссирует Оуэн Харрис (он снял серию «Сан-Джуниперо» для «Черного зеркала»). Сам Мартин уверен, что сериал выйдет через год, а Дэвид Заслав, генеральный директор компании Warner Bros., планирует релиз на конец 2025-го. Таким образом, «Рыцарь Семи Королевств» может чередоваться с «Домом Дракона», между сезонами которого как раз проходит два года. Шансы на выход сериала достаточно велики: он должен быть скромнее по размаху и количеству серий, а значит, и дешевле, что снижает риски на провал для HBO. Да и трудно представить, что канал решит отменить «Рыцаря», раз заказал не пилот, а полноценный сезон.
Безымянный сериал о Джоне Сноу
Шансы на выход: 60%
В 2022 году Джордж Мартин подтвердил, что разрабатывает сериал с рабочим названием «Сноу», причем инициатором идеи выступил сам актер Кит Харингтон, сыгравший героя в «Игре престолов». Однако в апреле 2024-го Харингтон объявил, что проект попал в производственный ад и пока что отложен на полку из-за кризиса идей. Так что в ближайшее время сольное шоу про приключения Джона Сноу после финала «Игры престолов» можно не ждать, тем не менее вероятность того, что оно все-таки состоится, довольно высока. Все-таки кудрявый бастард был одним из самых обожаемых персонажей основного сериала.
«Девять путешествий» / «Морской Змей»
Шансы на выход: 40%
Один из самых харизматичных героев «Дома Дракона» — лорд Корлис Веларион в исполнении Стива Туссена. Стратег, путешественник и опытный мореход пережил немало приключений, до того как развернулась гражданская война между Таргариенами. Собственно, о его былых похождениях и должен поведать сольный сериал. Пилот написал создатель «Менталиста» Бруно Хеллер, он же ранее предлагал HBO сериал про молодых Роберта Баратеона и Неда Старка, то есть прямой приквел «Игры престолов» (что ответил на это канал — неизвестно).
В декабре 2023 года Джордж Мартин подтвердил, что «Девять путешествий» находятся в активной разработке, но сменили формат и стали мультсериалом. Шансы на реализацию кажутся точно не нулевыми. Даже странно, что медиафраншиза Вестероса до сих пор остается без классной анимации, а похождения Корлиса вполне тянут на отличное шоу в духе «Пиратов Карибского моря» или сказания о Синдбаде-мореходе.
Сериал о завоевании Вестероса Эйегоном Таргариеном
Шансы на выход: 40%
Одно из ключевых событий фэнтези-вселенной Джорджа Мартина — это приход Таргариенов, сбежавших из разрушенной Валирии, в Вестерос и их дальнейшее воцарение. Эйегон I, две его сестры-жены (а как иначе) — Висенья и Рейенис — верхом на трех драконах в ходе жестокого вторжения подчинили все великие семьи Вестероса, и непобежденным остался лишь Дорн. Этот сериал по эпичности может превзойти все другие шоу медиафраншизы, но стоить он будет явно очень дорого, поэтому его вероятность заранее вызывает сомнения. Никаких подробностей проекта пока нет. Известно лишь, что над сценарием пилота работает Маттсон Томлин, занимавшийся «Бэтменом» Мэтта Ривза (правда, в титры он не попал).
«10 000 кораблей»
Шансы на выход: 20%
Еще один сериал, который должен был рассказать о далеком прошлом. Действие должно было разворачиваться за тысячу лет до «Игры престолов», а главной героиней выступала принцесса Нимерия, основательница Дорна, в честь которой Арья Старк назвала свою лютоволчицу. Проектом занималась Аманда Сигел («В поле зрения»), но в апреле 2024-го стало известно, что шоу отменили. По словам сценариста Брайана Хелгеленда, по интонации и стилистике «10 000 кораблей» слишком сильно отошли от духа «Игры престолов», поэтому HBO решил заморозить проект. При этом сам Хелгеленд не спешит его хоронить, и, может быть, когда-нибудь концепция все же отправится на доработку.
«Золотая империя»
Шансы на выход: 20%
Анимационный сериал про династию И Ти из Эссоса, вдохновленную реальным имперским Китаем. По словам Мартина, над шоу работает некий молодой сценарист. Но, как и с «10 000 кораблей», велика вероятность, что шоу слишком далеко уходит от стилистики «Игры престолов», поэтому, хоть оно и находится в разработке, надеяться на него не стоит.
«Долгая ночь» / Bloodmoon
Шансы на выход: 0%
Этот сериал был анонсирован в 2018 году и должен был стать первым спин-оффом «Игры престолов». Время действия — Эпоха Героев, то есть примерно за 5000 лет до оригинального шоу. «Долгая ночь» должна была раскрыть происхождение Белых ходоков, некие «загадки Востока и легенды Старков». На главную роль подписалась Наоми Уоттс, были в актерском составе и менее известные, но вполне примечательные британцы вроде Джона Симма («Жизнь на Марсе») и Джейми Кэмпбелла Бауэра (позже он сыграл Векну в «Очень странных делах»).
Шоураннером проекта была Джейн Голдман, работавшая над сценариями двух частей «Kingsman», «Люди Икс: Первый класс» и «Дома странных детей мисс Перегрин», пилотный эпизод сняла С. Дж. Кларксон («Джессика Джонс», «Декстер»). Но дальше злополучного пилота дело не двинулось — видимо, HBO остался недоволен результатом, поэтому не дал проекту зеленый свет. В 2019-м сериал, который так и не определился с названием, заморозили, зато вместо него анонсировали «Дом Дракона». Даже интересно посмотреть, как выглядела дебютная серия «Долгой ночи», и попробовать понять, что именно с ней было не так.
Безымянный сериал про Блошиный конец
Шансы на выход: 0%
Драма про легендарные трущобы Королевской Гавани. Никаких хороших новостей или дельных подробностей о нем нет с момента анонса в 2021-м, да и трудно представить, почему именно этот сериал должен стать приоритетным для HBO.
Автор: Марат Шабаев
Фото: Tristan Fewings / Getty Images, Landmark Media / «Легион-Медиа», Album / «Легион-Медиа», John Shearer / Getty Images, Steve Granitz / Getty Images