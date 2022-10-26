Что происходит со спин-оффами «Игры престолов»? Рассказываем все, что известно о новых сериалах про Вестерос

Спин-офф, который имеет под собой твердый книжный первоисточник — цикл коротких историй Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге». В него входят три повести: «Межевой рыцарь» (1998), «Присяжный рыцарь» (2003) и «Таинственный рыцарь» (2010). Они были собраны под одной обложкой в 2015 году, сборник получил название «Рыцарь Семи Королевств». Можно оценить иронию: HBO снова берется за экранизацию еще одного незаконченного книжного цикла Мартина (писатель намерен также создать несколько повестей о героях). Действие разворачивается примерно за сотню лет до начала «Игры престолов» (то есть хронологически цикл располагается между «Домом Дракона» и центральным сериалом). Главные герои — рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец, мальчик по прозвищу Эгг. Причем под простеньким псевдонимом скрывается Эйегон V Таргариен — будущий король Вестероса и дедушка Эйериса II, которого прикончит Джейме Ланнистер, цареубийца.