Драконы, замки и пустая глазница. Как делали графику к «Дому Дракона» (и что вышло не очень)

Графика — очень тяжелый, трудоемкий процесс. Можно оказаться заложником ситуации, что надо выпускать серию в определенную дату, остался месяц, а каждая правка увеличивает срок работы. Обычно нет ситуации, что хватает денег, ресурсов, времени, всегда продюсер чем-то жертвует. Здесь, скорее всего, произошло следующее. Этот кадр не был приоритетным, приоритетными были драконы. Кадр передали одной из студий-подрядчиков, которая делала в том числе фоны и какие-то еще штуки. Наверное, они не успевали и понимали, что если не отдать сейчас материал, то сорвется выход и будут чудовищные санкции. Бывает еще, что графику отсматривает супервайзер (их может быть несколько). Это человек, который следит за всем, как шеф-повар. Возможно, главный супервайзер не увидел этого, в любом проекте можно такое найти. Расчет на то, что зритель этого не заметит. Плохой дракон скорее будет заметен.