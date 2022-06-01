Драконы, замки и пустая глазница. Как делали графику к «Дому Дракона» (и что вышло не очень)

К финалу подошел первый сезон «Дома Дракона» — масштабного приквела «Игры престолов» про борьбу за власть внутри дома Таргариен. В сериале, как и в его старшем преемнике, тоже не обошлось без ошибок. Если в финальном сезоне «Игры» обсуждали стаканчик кофе рядом с Дейенерис, то в «Доме» внимательные зрители заметили зеленые пальцы короля Визериса, которые должны были убрать с помощью компьютерной графики. Зато в «Доме» мы детально и во всей красе увидели гораздо больше драконов! О том, какой получилась графика в «Доме Дракона», мы поговорили с VFX-продюсером Плюс Студии Дмитрием Токояковым.
Дмитрий Токояков — один из ведущих специалистов по визуальным эффектам в России. Начал работать над компьютерной графикой в 1993 году. Руководил созданием визуальных эффектов для более чем 70 фильмов и сериалов. В его фильмографии есть проекты «Особо опасен», «Черная молния», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Метро», «Легенда № 17» и «Вторжение». Создал студию визуальных эффектов Bazelevs VFX в холдинге Тимура Бекмамбетова. С 2013 года возглавлял студию Green Light, она была единственной командой из России, работавшей над фильмом «Выживший». В 2020 году стал членом Американской киноакадемии, присуждающей «Оскар». В 2022 году возглавил направление VFX в команде Плюс Студии, создающей оригинальные проекты Кинопоиска.
В разговоре с нами Дмитрий объяснил, что над графикой в крупных проектах обычно работают несколько компаний, между которыми делят зоны ответственности: кто-то разрабатывает драконов, а кто-то фоны или дорисовывает грим. Например, в кредитах «Дома Дракона» на IMDb указано пять компаний в разделе «Спецэффекты»: MPC Episodic, NVIZ, Outpost VFX, Pixomondo и Visualskies. Pixomondo также работала над «Игрой престолов» со второго сезона, в частности над драконами (всего в кредитах «Игры» указано 23 студии). У Pixomondo есть «Оскар» за фильм «Хранитель времени», еще в послужном списке компании — сериалы «Пацаны», «Видеть», Halo и фильм Роланда Эммерихи «Падение Луны». Pixomondo — совладельцы самой большой студии с LED-экранами, расположенной в Ванкувере (ее площадь — 2000 кв. м).
Как сделаны драконы
В каком-то плане дракона нарисовать проще, чем людей, собак или кошек. Людей и домашних животных мы всю жизнь видим, знаем их мимику, пластику в движении. А дракона нам не с чем ассоциировать, разве что со змеей или ящерицей, которых мы никогда не видим так крупно (в сериале о производственной кухне «Дом, который построили Драконы» показано, что в качестве референса для Вхагар использовали голову черепахи. — Прим. ред.). В седьмой серии, когда юный Эймонд подходит к Вхагар, мы видим ее глаза, нос, огонь в пасти, и нас ничего не смущает. Мы верим, что это дракон, потому что не знаем, какие у них чешуйки на носу должны быть. Плюс звук делает восприятие объемным.
Еще в анимации очень важно передавать массу. Драконы не существуют, о них нельзя найти документальную передачу «В мире животных». Но у человека есть насмотренность. Он мог видеть по телевизору, как бежит слон, знает, что у него есть масса, мышцы, инерция. Дракон из-за своих размеров тоже должен двигаться медленно, плавно взмахивать крыльями (здесь также сложный момент, потому что взлетающих птиц человек много видел). Эти вещи технически хорошо сделаны в сериале. И еще можно проследить, что в первых сериях драконы чуть-чуть появляются, просто чтобы заявить этот мир. А вот к концу все больше графики, потому что явно не успевали к первой серии все сделать и сознательно перенесли так, что более сложное появляется потом, чтобы успеть доделать.
Сколько сил и времени уходит на графику
В графике все измеряется шотами. Шот — это монтажный план от склейки до склейки, в среднем длится порядка пяти секунд в зависимости от сцен. На один средний шот с драконом, я думаю, могло уходить четыре-восемь недель. Сначала аниматор делает серую двигающуюся 3D-модель практически без текстуры, это габариты туловища без нюансов. Обычно для фона берется съемочный материал. Например, скала, на нее вставляется дракон, и режиссер это смотрит уже на реальном фоне. Дальше он, например, просит, чтобы дракон быстрее повернул голову или по-другому держал крыло, и аниматор вносит правки.
Потом начинается процесс визуализации. Тут важно поставить свет, чтобы он совпадал со съемочным. Обычно для этого все измеряется на площадке: откуда солнце светило, где какие приборы стояли. Также учитывается, куда тени падают. Затем делается фактура дракона — это сложный процесс. Создается структура его чешуи, чтобы она выглядела реалистично. Этот процесс, если его с нуля делать, может полгода занять, потому что нужно все эти бугорки вылепить. Если они использовали материалы от драконов в «Игре престолов», то, скорее всего, получилось гораздо быстрее. Можно брать существующую чешую и модифицировать ее, делать более светлой или пигментированной.
Дальше просчитывается отражение. Если рядом с драконом стоит факел, то свет от него должен немного отражаться в драконе, потому что у него слегка глянцевая чешуя. Все эти нюансы очень важны, потому что если их нет, то теряется масштаб и зритель почувствует что-то не то. И дальше финальный этап — композитинг, когда дракона надо свести с реальным фоном по фокусу, цвету и другим нюансам. Это примерно как очень сложный фотошоп, но со скоростью 24 кадра в секунду.
Как правило, анимация такого типа начинается еще до съемок. Допустим, чтобы снять кадр, где над дворцом пролетает дракон, оператору важно понимать, как он это увидит, какого масштаба дракон, с какой скоростью он летает. Для этого делается превизуализация. Например, делают фотографии с локации, чтобы было понятно, какое расстояние от берега до башни, какой высоты она и так далее. По фотографиям делается в грубом виде макет места и пролет дракона. И ставится, например, болванчик вместо главного героя, соответствующий по масштабу, росту и комплекции. Оператор так даже может рассчитать, какой объектив нужно использовать.
Как создают фоны
Реалистичные фоны непросто сделать, но легче, чем драконов. Это называется matte paint (дословно — «матовая краска»). В старых голливудских фильмах, чтобы добавить несуществующую гору, мимо которой едут ковбои, брали большой кусок стекла, на нем рисовали эту гору и ставили стекло так, чтобы оно дополняло реальный пейзаж. Сейчас примерно такой же принцип, только все делается цифровым способом и в разы более детально. Обычно создается панорамный фон с запасом для нужной локации. Если, например, мы говорим про замок, у которого окна выходят в разные части, то делается фон, которого хватает на все эти виды. Чтобы просто в нужный момент выбрать правильный фрагмент и подставить. Это в «Фотошопе» собирается зачастую из каких-то реальных пейзажей.
В «Доме Дракона» использовали два типа технологий для фона. Первый — простой хромакей, когда его меняют на нарисованный фон. Это более простое решение с точки зрения продакшена. Частично они использовали еще светодиодные экраны, как в «Мандалорце» (технология The Volume, про которую мы подробно рассказывали тут. — Прим. ред.). Мы их называем светодиодным павильоном или светодиодной студией. Она используется для не очень больших декораций, которые можно поместить внутрь павильона. Собрать эту штуку на улице технически тяжело, она много весит. Это куча квадратиков примерно полметра на полметра, их нужно соединить, там сзади невероятное количество проводов. И все это боится влаги.
Преимущество The Volume в том, что светодиодный экран дает одновременно и фон, и свет для декорации и актеров. Получается реалистичное сочетание, если особенно какой-то закат на фоне или вспышки фейерверков. Это все отыгрывается на одежде героев. Со светом у хромакея проблемы, потому что он сам по себе должен быть ярко освещен, поэтому от него всегда идет некий паразитный свет. Снимая хромакей, трудно, например, добиться прямых лучей солнца или резких теней. Но в Volume, во-первых, дорого снимать, а во-вторых, для этого заранее все фоны нужно сделать, что обычно никто не успевает.
В сериале «Дом, который построили Драконы» подробно рассказывают, как работали над съемками в The Volume. Там, например, снимали сцену на мосту у Драконьего Камня, когда Рейнира прилетела на драконе забрать у Деймона драконье яйцо, а еще сцену сватовства Рейниры в замке и Септу, куда притащили Эйгона перед коронацией. В The Volume снимали полеты на драконах: Деймона во время битвы на Ступенях, Эймонда, впервые севшего на Вхагар.
Что такое и как работает спрайтовая графика
Ее применили в сцене рыцарского турнира. Если массовки больше 500 человек, она, скорее всего, нарисована. По сути, есть два типа компьютерной массовки. Первый — когда мы видим людей всегда под одним углом, например фронтально. Для этого снимают реальных людей под этим углом на хромакей, они делают разные движения: хлопают, сидят, меняют позу, встают. Так набирается библиотека, а потом берется и размножается. Тут всегда есть опасность, что какой-то человек выделяется и его можно в разных местах заметить. Эта технология подходит для заранее выбранных ракурсов и не позволяет летать камерой, так как сразу становится заметно, что люди плоские.
Обычно у крупных студий есть еще библиотека трехмерной массовки. Это полностью нарисованные люди. Делается это так: в студии реальный актер [в костюме захвата движений] отрабатывает разные ситуации — хлопает, сидит, прыгает и так далее. Дальше делается набор персонажей: мужчины, женщины, дети, люди разного роста, длины волос, телосложения. На них создается набор одежды, и она вся перекрашивается, делается разная текстура, фасон. Допустим, этими моделями нужно заполнить стадион. Есть специальный алгоритм, который расставляет людей случайным образом и следит, чтобы в одной зоне не оказалось двух людей в одинаковой одежде или с похожими прическами.
В первой серии на турнире была просто хромакейная массовка. Если это делала та же студия, что работала над «Игрой престолов», вполне возможно, что они какую-то часть использовали из оригинального сериала.
Те самые зеленые пальцы Визериса
Графика — очень тяжелый, трудоемкий процесс. Можно оказаться заложником ситуации, что надо выпускать серию в определенную дату, остался месяц, а каждая правка увеличивает срок работы. Обычно нет ситуации, что хватает денег, ресурсов, времени, всегда продюсер чем-то жертвует. Здесь, скорее всего, произошло следующее. Этот кадр не был приоритетным, приоритетными были драконы. Кадр передали одной из студий-подрядчиков, которая делала в том числе фоны и какие-то еще штуки. Наверное, они не успевали и понимали, что если не отдать сейчас материал, то сорвется выход и будут чудовищные санкции. Бывает еще, что графику отсматривает супервайзер (их может быть несколько). Это человек, который следит за всем, как шеф-повар. Возможно, главный супервайзер не увидел этого, в любом проекте можно такое найти. Расчет на то, что зритель этого не заметит. Плохой дракон скорее будет заметен.
Помимо пальцев, королю с помощью графики дополняли грим в восьмой серии — пустую глазницу, щеку. Сначала делается пластический грим, для глубины часть покрывается зеленкой, и дальше на компьютере прорисовывается структура, которая привязывается к движениям челюсти.
Разбор кадров из «Дома Дракона»
Применение графики, показанное в «Доме, который построили Драконы»
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Вопросы: Лиза Кузнецова