На Marvel жалуются авторы комиксов и специалисты по визуальным эффектам. Какие претензии предъявляют к компании?

В американских медиа с разницей в несколько дней вышло два материала с критикой Marvel. В статье The Hollywood Reporter студию упрекают в том, что она плохо работает с авторами комиксов, которые легли в основу многомиллионных блокбастеров. В Vulture пишут о тяжелых условиях работы специалистов по визуальным эффектам. Кинопоиск рассказывает, какие претензии предъявляют Marvel.

Как недоплачивали создателям комиксов

Ключевыми героями статьи The Hollywood Reporter стали сценаристка Девин Грейсон и художник Дж. Г. Джонс — создатели героини Елены Беловой, которая появилась в комиксе «Нелюди» в марте 1999 года.

В 2007-м Грейсон подписала с издательством Marvel документ под названием Special Character Agreement (специальное соглашение о персонажах), по условиям которого ей полагалось 25 000 долларов за появление созданных ею героев в кинофильме, 2 000 долларов за их появление в эпизоде телевизионного сериала продолжительностью более 30 минут, а также 1 000 долларов за появление в телесериалах продолжительностью менее 30 минут. В 2021-м Елена Белова в исполнении актрисы Флоренс Пью дебютировала в киновселенной Marvel в фильме «Черная Вдова», а затем появилась в телесериале «Соколиный Глаз» для стриминга Disney+. Однако, когда Грейсон пришел чек от Marvel, цифры не соответствовали договору. Оказалось, что, по расчетам студии, сценаристке полагалось 5 000 долларов за Белову в фильме и по 300 долларов за каждый из эпизодов «Соколиного Глаза».

«Черная Вдова»

Когда Грейсон обратилась к юристу, выяснилось, что прописанные в соглашении условия отличались от озвученных ей (Грейсон не изучила внимательно условия получения гонорара). Во-первых, сумма в 25 000 долларов предназначалась не ей одной, а делилась в равных долях между ею и художником. Более того, если в фильме появлялось сразу несколько персонажей, попадающих под действие соглашения, то 25 000 делились поровну уже между создателями всех этих героев! THR предполагает, что, помимо Грейсон и Джонса, роялти за «Черную Вдову» получили также создатели Красного Стража и Мелины Востокофф.

Источники издания утверждают, что юристы Marvel знают множество способов сокращения причитающихся авторам роялти. Так, например, если персонаж фигурировал на экране меньше 15% от хронометража, это считают за камео и оплачивают по меньшей ставке. При этом в расчет берется исключительно экранное время, важность героя в развитии сюжета значения не играет. По такой логике под камео попадают и Зимний Солдат в «Другой войне» (всего 22 минуты экранного времени, хотя у него ключевая роль), и Капитан Америка в «Войне бесконечности» (семь с половиной минут). Создатель Зимнего Солдата Эд Брубейкер в подкасте Кевина Смита и Марка Бернардина Fatman Beyond жаловался, что камео его персонажа в «Другой войне» принесло ему больше денег, чем роялти. А известный писатель, сценарист и журналист Та-Нахаси Коатс сожалеет, что Marvel не нашла способа лучше отблагодарить тех людей, благодаря которым появились комиксы о Черной Пантере, или Т’Чалле (его сыграл Чедвик Боузман).

Формально Marvel вообще не обязана платить художникам и сценаристам, поскольку права на всех созданных ими персонажей по умолчанию принадлежат студии. Роялти для творцов в компании воспринимают как благодарственный подарок. «Это деньги из серии „бери и молчи“», — рассказывал один из сценаристов издательства в интервью с THR на условиях анонимности. Ближайший конкурент Marvel, издательство DC, ведет себя щедрее. При этом источники THR уверяют, что в Marvel при необходимости тоже могут расщедриться. Например, когда сценарист Джим Старлин пожаловался, что за камео третьестепенного персонажа в «Бэтмен против Супермена» Зака Снайдера он получил больше, чем за появление созданных им Дракса, Гаморы и Таноса вместе взятых в «Стражах Галактики», Disney тут же предложила ему более выгодное соглашение.

«Стражи Галактики»

Некоторые собеседники THR предполагают, что авторам не стоит подписывать никаких бумаг с Marvel, хотя практика показывает, что в таких случаях они могут остаться ни с чем. К примеру, отказавшийся от соглашения создатель Америки Чавес (она же Мисс Америка) Джо Кейси до сих пор не получил ни цента за появление супергероини в «Мультивселенной безумия». «Marvel не заплатила мне ни за Стрэнджа, ни за бесчисленные появления Америки в мультсериалах и видеоиграх, ни за все те фигурки, что они сделали», — пожаловался Кейси.

Как задели специалистов по визуальным эффектам

На Vulture в рубрике «Аноним в Голливуде» появилась статья сотрудника студии, занимающейся визуальными эффектами. Он пишет, что во время работы над проектом Marvel постоянно перерабатывал, трудясь по девять часов в сутки семь дней в неделю и так на протяжении шести месяцев. Другие сотрудники жаловались на выгорание, нервные срывы и панические атаки.

Одна из основных причин в том, что Marvel резко против изменения дат выхода своих релизов, зато компания охотно вносит изменения в фильмы вплоть до премьеры. Из-за постоянных пересъемок времени на финализацию визуальных эффектов остается очень мало. Конкуренция на рынке VFX большая, поэтому студии вынуждены снижать цены на свои услуги, стремясь сделать Marvel максимально выгодное предложение. Из-за этого студии режут затраты на персонал. Автор статьи подчеркивает, что ту работу, которую в других блокбастерах выполняют десять человек, в проектах Marvel могут делать двое.

«Черная Пантера»

При этом Marvel ведет себя как самый страшный клиент для фрилансера. От студии приходит огромное количество правок, причем придраться могут к самому незаметному пикселю. Мастера по визуальным эффектам даже придумали для подобных придирок специальный термин «pixel-fucking». Могут потребовать и значительных правок — например, поменять сеттинг, окружающий фон или полностью переделать весь третий акт фильма за пару месяцев до премьеры.

Автор статьи на Vulture считает проблемой, что большинство новых режиссеров Marvel вышли из независимого кино и никогда не работали с большими бюджетами и VFX-эффектами. Они не умеют визуализировать то, чего нет на съемочной площадке, и не понимают, насколько предварительные рендеры соответствуют их требованиям. Из-за этого Marvel с самого начала требует присылать рабочие варианты визуальных эффектов в более высоком качестве, что существенно тормозит и усложняет процесс. При этом ни режиссер, ни оператор не участвуют в процессе постпродакшена, оставляя постановку кадра мастерам VFX. Колумнист приводит в пример финальную битву в «Черной Пантере», в которой персонажи внезапно забывают обо всех законах физики и начинают совершать нереально высокие прыжки, а камера беспорядочно дергается, нарушая визуальный язык фильма.

Однако из-за того, что Marvel — крупный и стабильный заказчик, студии VFX-эффектов не хотят ссориться с компанией. Автор вспоминает, что, после того как одна из студий завалила сроки и не успела вовремя сдать проект, новых заказов от Marvel она больше не получала. В финале текст призывает Marvel лучше готовить режиссеров к работе с визуальными эффектами, а также выдвигает идею создания профсоюза, который бы отстаивал права сотрудников VFX-студий или хотя бы проводил четкие рамки того, какие правки приемлемы, а какие — нет. Судя по планам Marvel на пятую и шестую фазы киновселенной, работы у студий будет много, и изменения необходимы в ближайшее время.

Какие претензии к Marvel были у актеров

«Черная Вдова»

Авторы комиксов и мастера по визуальным эффектам не единственные, кто в последнее время проявлял недовольство Marvel и Disney. В июне прошлого года на Disney подала в суд Скарлетт Йоханссон. Актриса обвинила компанию в нарушении контракта. Поскольку гонорар Йоханссон был привязан к кассовым сборам «Черной Вдовы», одновременный релиз картины в кинотеатрах и на стриминге Disney+ повлиял на размер оплаты. По оценкам Wall Street Journal, Йоханссон не досчиталась как минимум 50 млн долларов. Правда, уже в сентябре того же года актриса и студия уладили все разногласия за закрытыми дверями, детали этой сделки публике так и не сообщили. Узнать подробнее об этом случае можно в нашем прошлогоднем материале.

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