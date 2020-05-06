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Шоураннеры «Игры престолов» думали, что стаканчик с кофе — розыгрыш. И рассказали о собственных шутках

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Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, шоураннеры «Игры престолов», признались, что сперва не поверили в историю о стаканчике с кофе, попавшем в кадр серии восьмого сезона. В книге «Огонь не может убить дракона» о создании проекта Бениофф рассказал, что поначалу принял всю ситуацию за чей-то розыгрыш, а Уайсс в итоге «почувствовал себя участником психологического эксперимента».

«Я поверить не мог, — рассказал Бениофф. — Когда на следующий день мы получили письмо об этом, я честно подумал, что кто-то нас разыгрывает, потому что раньше были вещи, когда люди говорили: „О, посмотрите на тот самолет на заднем плане!“ — и кто-то просто делал фотошоп. Я подумал: „Там ни за что не мог остаться стаканчик“. Потом, когда я увидел серию, подумал: „Как я этого не увидел?“»

«Я видел этот кадр тысячу раз, и мы всегда смотрим на лица актеров или как кадр совпадает с соседними кадрами, — добавил Уайсс. — Я почувствовал себя участником психологического эксперимента — например, когда вы не замечаете бегающих на заднем плане горилл, потому что считаете баскетбольные мячи. На всех съемках, которые когда-либо имели место, происходило нечто подобное. Вы можете увидеть члена съемочной группы в „Храбром сердце“; в „Спартаке“ есть актер с наручными часами. Но теперь люди могут перематывать вещи, и все общаются друг с другом в реальном времени. Итак, один человек увидел чашку с кофе, перемотал, а потом все сделали то же самое».

После того как зрители заметили в кадре злополучный стаканчик, он быстро стал главным источником мемов в сети. Канал HBO пошутил по поводу оплошности, выпустив заявление: «Латте, появившийся в эпизоде, был ошибкой. Дейенерис заказывала травяной чай». Впоследствии канал принял меры и незаметно удалил предмет из кадра.

В книге шоураннеры рассказали о двух настоящих розыгрышах, которые они лично устроили во время съемок «Игры престолов». В первом случае жертвами стали юные звезды сериала Софи Тёрнер и Мэйси Уильямс, а во втором — их друг и коллега Роб МакЭлхенни, автор «В Филадельфии всегда солнечно».

Вечеринки не будет

В случае Тёрнер и Уильямс, которые быстро подружились на съемках, Бениофф и Уайсс выбрали достаточно простой вариант — сказали молодым актрисам, что им нельзя на общую вечеринку, организованную в связи с завершением съемок. Шутка привела к слезам.

«Вот небольшая шутка, которую мы разыграли в первом сезоне: мы сказали Мэйси и Софи, что, поскольку они несовершеннолетние, они не могут прийти на вечеринку по поводу окончания съемок пилота, — говорит Бениофф. — Поэтому мы сказали им, что у них будет отдельная вечеринка для несовершеннолетних в „Макдоналдсе“. Они расплакались».

«Затем они пришли на настоящую вечеринку по случаю окончания съемок и плакали, потому что думали, что никогда больше не увидятся», — добавил Уайсс.

На самом деле, снимаясь в пилоте, актеры и съемочная группа не знали, закажет ли HBO производство целого сезона, поэтому на вечеринке никто не знал, встретятся ли они когда-нибудь снова.

Новый режиссер

Спустя несколько лет, когда «Игра престолов» стала главным телевизионным хитом, Бениофф и Уайсс решили разыграть МакЭлхенни, с которым хорошо знакомы. Они написали для «В Филадельфии всегда солнечно» сценарий эпизода, а МакЭлхенни появился в камео в одной из серий «Игры престолов». Так что, когда он посоветовал им пригласить для съемок седьмого сезона режиссера Мэтта Шекмана, Бениофф и Уайсс согласились. Несмотря на отсутствие опыта работы с экшен-сценами, ему доверили снимать два важных эпизода, включая «Трофеи войны», где Дейенерис разбила армию Джейме Ланнистера.

«Мы подумали, что было бы забавно, если бы мы сказали Робу, что с Мэттом ничего не вышло, что он плохой режиссер, — вспоминает Вайс. — Он бы почувствовал себя невероятно виноватым, потому что рекомендовал его. Мы начали переписку медленно, не выдавая все сразу, задавая вопросы вроде: „Итак, когда Мэтт на съемочной площадке, как он обычно себя ведет?“ Роб твердил: „Что-то не так?!“ Мы сказали ему, что нам придется вмешаться и взять на себя эту серию, потому что на площадке полный бардак».

«Я и забыл об этом! — признался Шекман. — Это был очень мрачный розыгрыш. Роб из-за этого реально страдал. Он так беспокоился за меня, и такой: „Что я могу сделать? С кем я могу поговорить?“ Это продолжалось слишком долго».

В конечном счете Бениофф раскрыли карты, а «Трофеи войны» считаются одним из лучших эпизодов «Игры престолов».

Другие истории из книги «Огонь не может убить дракона»

Источник: EW / THR

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