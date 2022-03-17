Технология The Volume: смогут ли грандиозные экраны заменить «зеленку» и декорации?

Моя гипотеза: причины лежат в концептуальной, а не технологической плоскости. Ведь мы все отлично знаем, как выглядят «Звездные войны». Disney опирается на огромные, десятилетиями складывавшиеся инструкции о том, как выглядят форма штурмовиков и костюмы джедаев, как звучат лазерные мечи и рычат вуки — все эти штучки описаны арт-директорами и собраны в гигантский конструктор. Что остается творческой группе? Собрать из этого конструктора проект, при необходимости дополнив его новыми зданиями, костюмами и оружием, которые, конечно же, во многом похожи на устоявшийся канон. Чисто с арт-директорской точки зрения у «Звездных войн» есть сложившийся и узнаваемый фирменный стиль, заметно упрощающий подготовку к производству сериала. Авторы «Мандалорца» рассказывают, что в первом сезоне отладили процесс, а обилие статичных, почти ситкомовских сцен с болтовней и отсутствие у главного героя лица (99% времени герой Педро Паскаля в шлеме) позволили легко интегрировать виртуальное производство в процесс съемок и поста. С «Тором» вышла обратная ситуация: очень много узнаваемых лиц в кадре, сцены, требующие графики, и в целом более требовательный к качеству цифрового задника темпоритм повествования. «Тор» — это все же не сериал, а подвижный экшен-фильм.