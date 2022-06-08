Что мы узнали из документального сериала «Свет и магия» про Industrial Light & Magic — главного поставщика голливудских спецэффектов

На Disney+ вышел шестисерийный док «Свет и магия», посвященный компании Industrial Light & Magic Джорджа Лукаса, совершившей несколько технологических революций в истории кино. Проект снял Лоуренс Кэздан, соавтор сценария пятого и шестого эпизодов «Звездных войн». Кинопоиск пересказывает самые интересные моменты из этой документальной эпопеи.

Как появилась ILM

Когда Джордж Лукас собирался снимать масштабную и небывалую по размаху фантастическую сагу «Звездные войны», он сразу же столкнулся с проблемой: в Голливуде не было ни одной компании, которая профессионально занималась спецэффектами, чтобы воплотить его сценарий и эскизы Ральфа Маккуори. Поэтому Лукасу пришлось создать такую компанию. Сперва он хотел пригласить руководить ею Дугласа Трамбалла, который работал над спецэффектами «2001 год: Космическая одиссея» (Лукас ценил фильм Кубрика, но считал его слишком «медленным»). Однако Трамбалл был занят и предложил нанять своего ассистента Джона Дайкстру.

Вместе с Дайкстрой в первый состав ILM вошли молодые художники, аниматоры и специалисты по спецэффектами, которые в то время занимались преимущественно рекламой (Ричард Эдлунд, Джо Джонстон, Лорн Питерсон, Фил Типпетт, Деннис Марен, Кен Ралстон и другие). Многие из них в детстве восхищались фильмами вроде «Кинг-Конга», «Седьмого путешествия Синдбада» и «Чудовища с глубины 20 000 морских саженей», кто-то самостоятельно снимал любительские короткометражки у себя во дворе, а некоторые успели поработать в закрывшейся анимационной компании Cascade Pictures, которая тоже занималась спецэффектами.

Как создавались «Звездные войны»

Кадр со съемок «Звездных войн» Джордж Лукас

На запуске почти всем сотрудникам ILM было около 20 лет; отсутствие детей и обязательств позволяло им работали до полуночи, а сами они были в восторге от того, чем занимались. Большинство сцен со спецэффектами в «Звездных войнах» снимались при помощи комбинированной съемки: в кадре совмещалось несколько независимых изображений, космические корабли были миниатюрными моделями, между которыми блуждала камера. Это инновация ILM — в других фантастических и приключенческих фильмах того времени двигались сами модели, а камера оставалась неподвижной. Техника с динамической камерой позволила сделать изображение более реалистичным. Примечательным стал первый в истории ILM цифровой кадр, нарисованный на компьютере, — это движущаяся схема на мониторе повстанцев.

Главным вдохновением для боев в космосе послужила хроника Второй мировой войны. Лукас показывал сражения истребителей сотрудникам ILM. А вот дизайн «Тысячелетнего сокола» был вдохновлен обычной тарелкой. Дело в том, что первоначальный облик корабля Хана Соло пришлось отменить в последний момент, потому что в сериале «Космос: 1999» появился похожий аппарат, а Лукас не хотел обвинений в плагиате.

Команда ILM работала на огромном складе, за полгода они создали десятки моделей космических кораблей, но сняли всего два эпизода с ними. Лукас в это время снимал сцены с живыми актерами в Англии. Когда он вернулся в Америку, то пришел в ярость. Черновую версию пришлось монтировать без спецэффектов. На предварительном показе режиссер собрал близких друзей, среди которых были Фрэнсис Форд Коппола, Брайан де Пальма и другие прославленные голливудские режиссеры, однако фильм понравился только Стивену Спилбергу.

Что произошло после выхода «Новой надежды»

»Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» «Александр Невский»

Фильм стал грандиозным хитом и вдохновил многих творцов. Своими впечатлениями от первого просмотра в сериале «Свет и магия» делятся Джей Джей Абрамс, Джеймс Кэмерон и Джон Фавро. Однако после проката сотрудники ILM разбежалась по другим проектам, поскольку новой работы не было. Кто-то вернулся к съемкам рекламы, кто-то из первого состава работал над сериалом «Звездный крейсер „Галактика“» и фильмом «Близкие контакты третьей степени». Вскоре почти всей прежней команде пришлось собраться, потому что Лукас и продюсеры задумали снимать продолжение.

Над декорациями «Империя наносит ответный удар» начали работать еще до завершения сценария. Лукас дал задание Джо Джонстону придумать, как будет выглядеть битва на заснеженной планете Хот, дав в качестве референса Ледовое побоище из «Александра Невского» Эйзенштейна. Специалист по кукольной анимации Фил Типпетт рассказал, что работа над моделями, которых стало еще больше, чем в прошлом фильме, оказалась для него своего рода арт-терапией, которая помогла избавиться от суицидальных мыслей (он страдает биполярным расстройством). Внешний вид имперских шагоходов АТ-АТ был вдохновлен норвежскими танками и огромными динозаврами. Роли некоторых астероидов сыграли покрашенные картофелины.

После выхода фильма «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» ILM из проектного объединения превратилась в полноценную компанию, которая работала над множеством голливудских блокбастеров. Следующим проектом был «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Спилберг мечтал снять что-нибудь про Джеймса Бонда, но Лукас предложил ему свою идею экшен-фильма про неотразимого археолога.

Как ILM перевернула киноиндустрию. Причем несколько раз!

Кадр из «Звездный путь 2: Гнев Хана» полностью созданный на компьютере «Парк Юрского периода»

«Звездный путь 2: Гнев Хана» (1982) стал первым фильмом в истории, в котором есть эпизод, полностью созданный на компьютере. А вскоре появился и полностью компьютерный персонаж — ILM создала для фильма «Молодой Шерлок Холмс» (1985) плоского стеклянного рыцаря, который сошел с витража. В дальнейшем компания сделала упор на компьютерных технологиях, а работа с моделями ушла на второй план. Знаменательные вехи на этом пути — использование морфинга в фильме «Виллоу» (1988), где герой Уорвика Дэвиса несколько раз меняет облик одного из героев, и «жидкий» робот Т-1000 в «Терминатор 2: Судный день» (1991).

Самым прорывным проектом студии в 1990-х стал «Парк Юрского периода». Над ним работали мастер стоп-моушен-анимации Фил Типпетт (он уже ушел из компании в сольное плавание) и отдел компьютерной графики ILM. Новые технологии окончательно победили, потому что оказались более реалистичными, чем работа с миниатюрами. Типпетту пришлось заниматься пластичностью цифровых динозавров, он двигал реальные модели с датчиками движения, а компьютер фиксировал данные. После успеха «Парка» отдел компьютерной графики стал ключевым в ILM, и тогда же Лукас решил, что состоявшаяся в индустрии цифровая революция наконец-то позволит ему снять новую трилогию «Звездных войн» с тем размахом, о котором он всегда мечтал.

В нулевые и десятые компания продолжает работать над главными американскими блокбастерами, включая киновселенную Marvel, вместе с которой Lucasfilm и ILM в 2012 году оказались в большой корпоративной семье Disney. Режиссер «Железного человека» Джон Фавро не очень любил использовать компьютерную графику, но ему пришлось признать, что современные визуальные эффекты выглядят максимально реалистично, а вот носить громоздкий костюм актерам неудобно. Последняя инновация ILM смогла совместить две традиции компании: она придумала огромную видеостену StageCraft, которая позволяет снимать на реалистичном фоне, отказавшись от зеленого экрана.

Видеостена StageCraft

Эта технология использовалась на производстве «Мандалорца», но сочеталась с применением миниатюрных космических кораблей, как в старые добрые времена оригинальной трилогии «Звездные войны». На один из съемочных дней пригласили самого Джорджа Лукаса, который напомнил, что последние двадцать лет предлагал всем изобрести нечто подобное, но никто его не слушал.

Автор: Марат Шабаев