«Мандалорец и Грогу»: космический блокбастер, похожий на расширенный эпизод сериала

В мировой прокат вышел фильм «Мандалорец и Грогу» — полнометражное продолжение приключений закованного в броню охотника за головами и его подопечного, которого фанаты прозвали Малышом Йодой. История отходит от заданных в оригинальном сериале канонов вестерна и превращается в почти марвеловское побоище, оставляя на втором плане самое интересное — трогательные отношения между героями.

Ксения Реутова Журналистка, кинокритик

Мандалорец Дин Джарин (Педро Паскаль) теперь работает на Новую Республику, выслеживая прячущихся по закоулкам далекой-далекой галактики приспешников Империи. Рядом с ним его ушастый воспитанник Грогу, который официально сменил статус найденыша на почетное звание мандалорского ученика. Новая заказчица, полковник Уорд (Сигурни Уивер), поручает Джарину разыскать таинственного имперского военачальника, внешность которого республиканцам неизвестна. Информацию о нем готова предоставить скользкая во всех отношениях парочка Хаттов. В обмен они просят освободить из плена Ротту Хатта (Джереми Аллен Уайт) — сына и единственного законного наследника криминального авторитета Джаббы Хатта. Ротта, по данным сородичей, находится в рабстве у безжалостного лорда Джану (Джонатан Койн).

Третий сезон сериала «Мандалорец», вышедший весной 2023-го, завершился на оптимистической ноте. Охотник за головами Дин Джарин обзавелся дизайнерской дачей на планете Неварро и усыновил Грогу. На этом героев вполне можно было бы отправить на заслуженную пенсию, но в Disney решили вытрясти из успешного проекта с гигантской фан-базой максимум. История про одинокого космического ковбоя и его приемного малыша получила полнометражное продолжение и стала первым за семь лет фильмом по «Звездным войнам». Работавшую над сериалом команду, к счастью, радикально обновлять не стали, в режиссерское кресло сел создатель и бессменный шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро.

Концы тут, правда, не сходились уже на уровне идеи. Одним из главных достоинств сериала была его камерность. Это как «Игра престолов» и «Рыцарь Семи Королевств»: когда зрители много лет провели в высших кругах огромного и очень убедительного мира, спуск на нижние этажи, к будням отдельно взятого маленького человека, кажется глотком свежего воздуха. Мандалорец, несмотря на все свое незаурядное военное мастерство, обитал на задворках вселенной «Звездных войн», вдали от принцесс, императора и джедаев. Малый экран подходил ему идеально, его приключения были не пафосной космической оперой с обязательным финальным катарсисом, а хроникой ежедневных геройств: там спас планету, тут поборол пиратов, здесь объединил враждующие кланы. Такое развитие истории — полная противоположность драматургии полнометражного кино.

Фильм «Мандалорец и Грогу» утвердившийся в сериале подход не меняет, поэтому временами выглядит не полноценной картиной, а первым эпизодом четвертого сезона, зачем-то перенесенным в кинотеатры. Отчаянное нежелание авторов рисковать понятно: публика идет за фан-сервисом, разочаровывать ее нельзя. В итоге сюжет развивается не вглубь, а вширь. Главным инструментом масштабирования выступают монстры, количество которых в картине зашкаливает. Фантастические твари есть на любой вкус, от космического Кинг-Конга до гигантской сороконожки и ядовитого морского змея. То, как они выскакивают на героев из всех щелей, напоминает боевые сцены из фильмов Marvel. Годы, проведенные в КВМ в качестве актера и режиссера, явно не прошли для Фавро даром.

Попытки усложнить повествование есть, но выглядят не слишком убедительно. Ротта Хатт, например, наделен психологической травмой, связанной с отцом. Нелегко быть сыном одного из самых мерзких существ во всей галактике. Его биография, в очередной раз подчеркивающая, как много daddy issues в придуманной когда-то Джорджем Лукасом вселенной, резко контрастирует с идиллией между главными героями: «Мандалорец» (и фильм, и сериал) — по-прежнему одна из лучших в современном кино историй о вовлеченном отцовстве.

Эту сюжетную линию, кстати, ждут любопытные перемены. В какой-то момент в фильме Мандо и Грогу поменяются местами. Малыш подрос, окончательно расстался с летающей люлькой и теперь может постоять и за себя, и за родителя. Однако ни одна из новых сцен при всей их очаровательной плюшевости не приближается по уровню умильности и мемности к лучшим эпизодам сериала. Помните, как Грогу управлял дроидом IG-12? Как баловался с шариком от рычага? Как пытался произнести «Таков путь»? Ничего хотя бы отдаленно похожего сценаристы фильма почему-то придумать не смогли.

В общем, встреча с героями получилась радостной (перед воркованием Грогу все так же трудно устоять), но бессмысленной. Недодачу, скорее всего, ощутят все. Для ярых фанатов «Звездных войн» тут будет слишком мало деталей из оригинального мира. Поклонников сериала наверняка сильнее обрадовал бы нормальный четвертый сезон, а не его полнометражный огрызок. Но больше всего не повезло обычным зрителям, которые за «Мандалорцем» не следили. Уверения создателей в том, что фильм можно смотреть с нулевыми знаниями о героях, кажутся лукавством: да, в целом можно, но многие вещи даны по умолчанию, и разобраться в деталях будет трудновато. Это не провал, однако и до триумфа авторам «Мандалорца и Грогу» далеко, что особенно обидно, учитывая, что сами персонажи средним результатом никогда не довольствуются.