Скорсезе, Нолан и «Звездные войны»: 10 лучших титров великого дизайнера Дэна Перри

В начале фильма главная героиня, ученица в берлинской танцевальной школе, спускается в метро. Она идет по станции, и над платформой висит табличка с названием остановки, но в тот момент она пустая. Я делал тесты титров на основе этого кадра, чтобы потом показать Луке, накладывал разные варианты дизайна. Как-то мне пришла в голову идея вписать слово «Suspiria» в эту табличку. Я даже обратился в транспортное управление Берлина, чтобы узнать, какой шрифт они используют для указателей. Мы аккуратно привязали надпись к движению камеры, чтобы казалось, будто она действительно там есть. Сначала Лука ее даже не заметил, а когда я ему на нее указал, он пришел в полный восторг. Сказал, что это точно будет в фильме.