Кодек, битрейт, CDN, FPS: как стриминги борются за качество видео при любом качестве интернета

Главный вызов для любого видео стриминга — передать пользователю наиболее качественную картинку, используя наименьшее количество трафика. Экономия трафика нужна всем: пользователь тратит меньше ресурсов своего девайса и получает качественную картинку, даже если соединение с интернетом не стабильно, а стриминг хранит меньше данных на серверах.
Для спортивных трансляций актуальна одновременная борьба за качество картинки и снижение задержки сигнала: болельщики в онлайне хотят узнавать о победах своей команды одновременно с теми, кто смотрит состязание на стадионе. И забитую шайбу им нужно разглядеть во всех подробностях. В этом тексте мы объяснили на примере Кинопоиска, как устроен стриминг с технической точки зрения и рассказали, как он будет улучшаться.
Михаил Мазанов
Руководитель отдела работы с медиаданными в Кинопоиске
Я отвечаю за технологический стек работы с медиаданными Кинопоиска — от съемок оригинальных проектов до доставки и просмотра видео на всех экранах, включая спортивные трансляции. В 2007 году я сделал один из первых в России стриминговых каналов с трансляциями на Rutube, мы с другом делали прямые эфиры из ночных клубов, с концертов и разных городских ивентов. С тех пор я занимаюсь трансляциями, стримингом и видеоконтентом без перерыва. С 2016 года помогаю Международному олимпийскому комитету организовывать интернет-трансляции Олимпиады: работал на Играх в Рио-де-Жанейро, в Токио, Пекине, Париже и Милане, обеспечивал бесперебойность и качество трансляций с лучших арен мира. А с 2018 года работаю в Яндексе и отвечаю за качество видео Кинопоиска.
Каждый стриминг сжимает видео. Зачем?
Для начала разберемся, как устроен процесс обработки видео. Каждый фильм и сериал Кинопоиска, который будет транслироваться подписчикам по запросу (on demand), обрабатывается нашей облачной системой сжатия. Неважно, что мы берем в работу — новый мини-сериал, архивную телепередачу вроде «Квартирного вопроса» или оригинальный проект Кинопоиска, — процедура для всех типов контента одинаковая. Она выглядит так: видео разбивается на отдельные сцены длиной в несколько секунд, каждая сцена сжимается по отдельности в зависимости от того, как она устроена. Разумеется, все это происходит автоматически с помощью специально созданной в Яндексе системы распределенного облачного кодирования ZeroPass. О том, как работает этот алгоритм, мы подробно рассказывали в статье на Habr. Это эволюционирующее семейство алгоритмов, которое работает с разными сценами видео по отдельности.
Битрейт — количество бит, используемых для передачи/обработки данных в единицу времени.
Главная задача алгоритма ZeroPass — снизить битрейт всего фильма или сериала до минимально возможного значения без потери качества. Если это динамичная сцена погони, битрейт у нее будет высокий, если спокойная сцена с диалогом персонажей — низкий. Соответственно, динамичные сцены будут сжиматься слабее, чтобы качество не потерялось, а более спокойные — сильнее, потому что на экране происходит меньше событий и меньше возможностей это качество потерять. При одинаковом качестве видео разных сцен их битрейт будет различаться в разы, благодаря этому уменьшатся общий вес фильма и его средний битрейт. А значит, кино будет быстрее загружаться и съест меньше трафика при передаче данных на устройство.
Библиотека Кинопоиска насчитывает более 100 000 единиц контента. Каждый год количество фильмов и сериалов на платформе растет, вместе с ним растет и количество часов, которые подписчики проводят на Кинопоиске. Так, в 2025 году каждый подписчик в среднем провел с Кинопоиском на 24% больше времени, чем в 2024-м.
При этом суммарное количество трафика, которое затрачивает Кинопоиск для стриминга, растет в два раза медленнее суммарного количества часов смотрения. Это результат работы алгоритма ZeroPass, благодаря которой каждый фильм и сериал в среднем весит на 60% меньше, чем мог бы при обычном сжатии без разбивки на сцены.
Почему это важно? Трафик Кинопоиска — это две трети трафика всего Яндекса. Если бы мы не работали над сжатием видео, мы давно достигли бы лимитов CDN не только Кинопоиска, но и всей компании.
CDN — распределенная сеть серверов, предназначенная для ускорения доставки контента зрителям по всей стране.
Снижая количество передаваемого трафика, компания снижает затраты на серверы и другую инфраструктуру. Подписчики тоже экономят трафик, что особенно актуально в условиях нестабильного интернета.
Самый большой вызов для технологии ZeroPass — новогодние праздники, время, когда подписчики проводят за экраном еще больше времени, чем обычно. К началу 2024 года, к примеру, нам пришлось сделать специальную, более агрессивную версию ZeroPass, чтобы уменьшить битрейт видео сильнее обычного и уместиться в емкость CDN. Человеческому глазу, впрочем, это не было заметно.
Как добиться высокого качества при сжатии видео
О том, что качество видео Кинопоиска достойное, мы знаем не только по собственным метрикам. В октябре 2025 года Лаборатория интеллектуального анализа видео МГУ провела независимое исследование, чтобы выяснить, какой онлайн-кинотеатр кодирует видео эффективнее всего, то есть сжимает до меньших значений без потери качества картинки. По результатам исследования оказалось, что среди всех российских онлайн-кинотеатров у Кинопоиска самая качественная картинка при самом низком битрейте (и, как следствие, размере) видео.
Исследование проводилась двумя способами — с помощью метрики оценки объективного качества видео Y-VMAF v0.6.3, разработанной в Netflix, и с помощью обычных зрителей. Во втором случае качество видео оценивали более 10 000 человек, которые посмотрели 30 коротких фрагментов из 19 фильмов и сравнили их по заданным параметрам. Приятная деталь: Кинопоиск в этом исследовании стал точкой отсчета, так как сравнивать друг с другом нужно было одинаковые видеофрагменты. Именно в Кинопоиске нашлось максимальное количество пересечений видео с другими стримингами. Это заслуга нашей обширной библиотеки.
Абсолютным победителем по эффективности стал Netflix — как по объективной метрике, так и по оценкам независимых зрителей. То есть при том же качестве картинки вес видеофайла на Netflix в несколько раз меньше, и он загружается быстрее. Отечественные кинотеатры отстают от американского конкурента.
Первое место среди российских онлайн-кинотеатров занял Кинопоиск, на втором месте с отрывом в 30% от Кинопоиска идет Okko, остальные российские онлайн-кинотеатры отстают еще сильнее, некоторые практически не работают со снижением битрейта. Сейчас Кинопоиск кодирует видео в несколько раз менее эффективно, чем Netflix, но мы знаем, как этот разрыв сократить. Расскажу, над чем мы работаем.
Кодек — алгоритм, который кодирует и декодирует видео.
Пресет — набор оптимальных параметров кодека, влияющих на битрейт видео, скорость кодирования и качество.
Сейчас мы используем два типа кодеков, для того чтобы сначала сжимать изображение для доставки на устройства пользователя, а затем декодировать его на устройстве. Первый кодек — AVC, это золотой стандарт для отрасли. Второй — HEVC, более современный и совершенный алгоритм. У каждого кодека есть настройки, у AVC можно поменять 50 разных параметров сжатия, а у HEVC их более 200, и, конечно, большая вариативность позволяет подбирать более эффективные пресеты. Первый кодек используется на более старых устройствах, а второй — на современных.
Недавно мы сделали отдельный пресет для аниме. Аудитория японской анимации за последние два года выросла на Кинопоиске в два раза, и только за прошлый год 5,3 миллиона подписчиков Яндекс Плюса смотрели аниме. Вместе с ростом аудитории вырос и трафик, но специальный пресет позволил экономить до 15% трафика без потери качества при стриминге этого типа контента. Дело в том, что анимация для видеокодеков выглядит совсем иначе, чем видеосъемка. В анимационных сценах меньший диапазон цветов, четче границы между персонажами и фоном, различными предметами.
Новые и популярные аниме в нашем каталоге мы подготавливаем к стримингу с помощью этого кастомного пресета и постепенно перекодируем каталог аниме, который есть на Кинопоиске. Такие культовые аниме, как «Акира», «Призрак в доспехах» в 4К, «Атака титанов», и новые, но уже популярные тайтлы «Гачиакута», «Дандадан» и другие стали на 15% легче, а значит, быстрее загружаются на устройства подписчиков.
На рынке существуют и другие кодеки, мы тестируем разные и ищем те, что позволят нам еще эффективнее оптимизировать вес нашей библиотеки. Кастомные пресеты для разного типа контента — тоже перспективное направление для экспериментов.
Как мы внедряем новые технологии сжатия
Максимальный битрейт видео Кинопоиска в разрешении 4К — в районе 8 Мбит/с. Для Full HD, разрешения, которое пользователи выбирают чаще всего, — около 3,5 Мбит/с для кодека AVC и около 2,5 Мбит/с для кодека HEVC.
Перед тем как обновить технологию сжатия, к примеру выкатить новый пресет в публичный доступ на платформе, мы проводим кучу тестов. Это и внутренние тесты нашей команды — у нас есть все основные устройства, с которых подписчики смотрят Кинопоиск, от разных брендов и моделей телефонов до телевизоров нового и старого поколения. Важно отметить вот что: мы стремимся обеспечить высокое качество на всех устройствах, но все же чем старше планшет или телевизор, которым вы пользуетесь, тем сложнее нам передать на него достойную картинку.
Тестировать качество изображения помогают и другие сотрудники Яндекса. Мы устраиваем фокус-группы, состоящие из коллег, которым показываем фрагменты видео длиной в несколько секунд в разных пресетах сжатия. Спрашиваем, какой фрагмент (к примеру, с женщиной в красном платье) больше нравится и кажется более четким и ярким? Тестировщикам приходится оценивать по 30–40 тысяч таких фрагментов в каждом исследовании. Для таких тестов у нас есть специальное приложение, чтобы было удобно делать это на разных устройствах.
Кстати, в ходе своей работы мы обнаружили, что метрика оценки объективного качества видео от Netflix хорошо подходит для оценки кодека AVC, так как она была обучена на нем. А вот для HEVC, на котором работает половина устройств наших подписчиков, — уже не очень. Поэтому сейчас мы работаем над адаптацией этой метрики.
Иногда мы все же получаем жалобы от подписчиков на качество изображения. Часто это связано с настройками самого устройства, которым пользуется человек, или с неустойчивым сигналом интернета. Еще бывают жалобы, связанные с тем, что не весь каталог Кинопоиска доступен в разрешении 4К. Это действительно так, даже современные фильмы и сериалы не всегда снимают с таким высоким разрешением. Чтобы обеспечить его, нужны современные камеры и другая техника, затраты на которую часто не вписываются в бюджет кинопроектов. В прошлом году мы провели эксперимент и научились с помощью технологий увеличивать разрешение популярных мультфильмов до формата 4К, сейчас с таким разрешением можно посмотреть, к примеру, «Фиксиков». Эксперимент оказался удачным, теперь мы ведем исследования и пробуем увеличивать разрешение разного контента.
Как сделать спортивную трансляцию качественной
Очень важная часть Кинопоиска — спортивные трансляции. Только регулярный сезон КХЛ 2025/2026 на Кинопоиске посмотрело 2,4 миллиона подписчиков. Это огромная и требовательная аудитория, которая вместе смотрит хоккей в одно и то же время, давая большую нагрузку на серверы и продукт. Нам важно, чтобы эта аудитория получала картинку быстро, а качество видео для спортивных болельщиков едва ли не важнее, чем для киноманов.
Стандартная задержка сигнала спортивной трансляции на любом стриминговом сервисе в России, Европе, США — 30 секунд. За это время сигнал с камер, установленных на арене, успевает дойти до ПТС (передвижной телестанции), затем до телевизионной студии, оттуда — к подрядчику, который забирает сигнал, накладывает на трансляцию графику, рекламу, затем сигнал отправляется к нам на серверы стриминга и оттуда через CDN уходит на устройства пользователей.
Коллеги знают про меня такой занимательный факт: помимо работы в Кинопоиске, у меня раз в два года появляется еще одна работа — на Олимпийских играх. Я работаю в международном вещательном центре, куда приходят потоки со всех стадионов, лыжных трасс и других спортивных объектов. Слежу за качеством трансляций, за тем, как работают серверы обработки видео и CDN, благодаря которым трансляции увидят миллионы людей по всему миру. В этом году в Милане мы делали low-latency-трансляции с задержкой всего в 10 секунд.
Low-latency — термин, который означает минимальную задержку (latency) между отправкой и получением данных по сети.
Технически возможно сделать low-latency-сигнал и на стриминговой платформе, в теории задержку сигнала реально довести до нуля. Но на практике это большая комплексная задача, которая требует внести изменения во всю цепочку работы с сигналом — от камер, до плееров зрителей. Поэтому сейчас мы в Кинопоиске в первую очередь сосредоточены на улучшении качества трансляций, чтобы видео стало более плавным и четким. Хотя в перспективе мы ставим перед собой обе задачи, и обязательно их решим.
FPS (frames per second) — показатель, указывающий на количество кадров в секунду, которые способно отобразить устройство
Основная проблема трансляций в том, что сигнал может быть изначально низкого качества или может потерять качество в цепочке передачи от стадиона к зрителю. Для спортивных трансляций важна плавность картинки, особенно при резких движениях в кадре. Это получается, когда трансляция производится и передается на устройства с частотой 50–60 fps. Для этого на стадионе должны быть установлены современные камеры, проложены хорошие кабели, установлено улучшенное освещение на самой арене и так далее. К сожалению, в России на части арен такого оборудования нет, и в результате зрители смотрят спортивные трансляции с этих стадионов с частотой 25 fps.
В ходе второго раунда плей-офф КХЛ мы в Кинопоиске обновили оборудование, чтобы самим принимать сигнал, обрабатывать его и передавать в плееры зрителей. Мы добились устойчивой частоты 50 fps для трансляций КХЛ, что дает подписчикам более плавную и качественную картинку, убирает нежелательные эффекты при резких поворотах камеры. Теперь шайба летит в ворота плавно и четко!
В конце вернусь к исследованию, которое провели аналитики из МГУ. Хотя Кинопоиск лидирует на фоне российских сервисов, международные игроки убежали от нас далеко вперед. Netflix единственный из наших коллег приоткрывает дверь на свою технологическую кухню, и из его отчетов мы знаем, что гигант делает примерно то же, что и мы, но вкладывает в технологии оптимизации больше ресурсов. Мы для себя определили главные приоритеты на будущее: создавать больше кастомных пресетов, оптимизировать работу с CDN и, конечно же, растить качество видео для наших зрителей.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС