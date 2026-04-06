Кодек, битрейт, CDN, FPS: как стриминги борются за качество видео при любом качестве интернета

Иногда мы все же получаем жалобы от подписчиков на качество изображения. Часто это связано с настройками самого устройства, которым пользуется человек, или с неустойчивым сигналом интернета. Еще бывают жалобы, связанные с тем, что не весь каталог Кинопоиска доступен в разрешении 4К. Это действительно так, даже современные фильмы и сериалы не всегда снимают с таким высоким разрешением. Чтобы обеспечить его, нужны современные камеры и другая техника, затраты на которую часто не вписываются в бюджет кинопроектов. В прошлом году мы провели эксперимент и научились с помощью технологий увеличивать разрешение популярных мультфильмов до формата 4К, сейчас с таким разрешением можно посмотреть, к примеру, «Фиксиков». Эксперимент оказался удачным, теперь мы ведем исследования и пробуем увеличивать разрешение разного контента.