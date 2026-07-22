Пианино из Silent Hill и сейфы в Resident Evil: за что мы любим и ненавидим головоломки в играх

Исключение — святилища в The Legend of Zelda: Breath of the Wild (и Tears of the Kingdom соответственно), где физический движок позволяет находить решения, которые разработчики вообще не предполагали. Например, можно случайно (или намеренно) соорудить конструкцию, которая закинет тебя наверх, к выходу из святилища, вместо того чтобы проходить перед этим десять сложных препятствий, построенных на все тех же законах физики. С другой стороны, серия Zelda издавна и про загадки тоже, тут вопросов нет, и там всегда все сделано на интуитивном уровне. Этот пример скорее подтверждает правило: головоломки работают, либо когда у них больше одного способа решения, либо когда до него можно добраться интуитивно, а не мучительно перебирая вариант за вариантом.